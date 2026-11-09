Битва за образование
Куда пошли учиться выпускники-2026
Приемная кампания-2026 оказалась самой напряженной за последние годы. Выпускники школ подали рекордное число заявлений, средний балл в вузах вырос до 70, в топовые колледжи на бюджетные места принимали абитуриентов только с красным аттестатом. Какие специальности сегодня пользуются повышенным спросом и как это отражается на рынке труда, изучал «Ъ-Review».
Студенческий беби-бум
В этом году случилась настоящая битва за образование, отмечают эксперты. В вузы подали около 4,3 млн заявлений, в 2025 году их число было примерно на уровне 4 млн. Эксперты связывают такой рост, в частности, с эффективным освоением молодежью цифровых сервисов: 94% заявлений в университеты было подано через сервис «Поступление в вуз онлайн» — на 21% больше, чем годом ранее.
О высоком спросе на высшее образование в 2026 году отчитались крупнейшие вузы страны. Например, ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин заявил, что в текущем году был установлен исторический рекорд — 10 тыс. заявлений на поступление. Такой же ажиотаж наблюдался в других вузах технического профиля, что, по словам Бориса Падалкина, свидетельствует о росте интереса молодежи к инженерным специальностям. На сайте РЭУ им. Плеханова также сообщается, что приемная кампания 2026 года стала рекордной: всего на бюджет и внебюджет подали 310 тыс. заявлений, что на 67% больше аналогичного показателя прошлого года. В Финансовый университет при правительстве РФ подали более 500 тыс. заявлений (против 326 тыс. в прошлом году), что привело к серьезному ужесточению конкурса — средний балл вырос до 96.
«В этом году поступали дети 2008–2009 годов рождения, когда у нас был беби-бум. В итоге число абитуриентов выросло примерно на 100 тыс., автоматически повысился средний балл. Конкуренция была крайне жесткой. Выпускники школ, которые планировали поступление в топовые вузы, были вынуждены рассматривать варианты попроще. С другой стороны, это крутая точка роста для вузов, потому что они смогли набрать более сильных, замотивированных ребят, умеющих и желающих учиться. Этот тренд сохранится в ближайшие семь лет, пока не придут поступать дети, которые родились в период демографической ямы. Им будет легче»,— считает консультант по профориентации и карьере, кандидат политических наук, автор всероссийского проекта «КакПоступить.РФ» Инна Гумарова.
В то же время количество бюджетных мест в вузах выросло незначительно — 620,5 тыс. против 619 тыс. в 2025 году, причем не по всем направлениям.
С 2026 года количество бюджетных мест определяют с учетом запросов рынка труда, пояснили в Минобрнауки.
Так, по сравнению с 2020 годом в текущем году на 30 тыс. мест увеличился прием на инженерные направления, на 12 тыс. мест — на педагогические направления. А вот платные места в вузах сокращают. В 2026 году ограничения затронули 40 специальностей, прежде всего в области менеджмента, экономики и права. В первую очередь регулирование коснулось отраслевых вузов по непрофильным направлениям, а также частных вузов с низким качеством приема и трудоустройства. Всего сократили 97 тыс. мест (по очной форме — 30 тыс. мест, по заочной — 67 тыс.). Одновременно вырос средний балл ЕГЭ — в целом на 1,5 балла, а по юриспруденции — на 3 балла.
Но в ведомстве не видят в этом проблемы. «Ограничение избыточного набора повысило качество приема на внебюджетные места, при этом доступность получения высшего образования сохранилась. Общее количество первокурсников, поступивших на платной основе в 2026 году, составило более 700 тыс. человек и остается стабильным»,— сообщили в Минобрнауки. Там отметили, что платные места заняли более мотивированные абитуриенты с более высокими академическими результатами, что позволит вузам обеспечить качество образовательного процесса и повысить уровень подготовки выпускников.
«Не думаю, что сокращение платных мест в вузах как-то существенно снизит доступность образования»,— согласна с министерством проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве РФ Светлана Брюховецкая. «В основном сократили платные места в федеральных вузах, при этом стало больше бесплатных мест в региональных учреждениях высшего образования (не менее 73% всех бюджетных мест Минобрнауки распределяет между университетами за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.— "Ъ-Review"). Появились новые специальности с бюджетными местами»,— отметила она.
Тем не менее именно сокращение платных мест, а также урезание мест по специальностям, которые сейчас у государства не в приоритете, стало одной из причин такого ажиотажа, считают эксперты. «Сейчас увеличивают прием по инженерным специальностям, поэтому сегодня больше шансов поступить у ребят с техническим складом ума и хорошим знанием физики. Гуманитариям и творческим личностям за высшее образование приходится серьезно бороться»,— говорит Инна Гумарова.
Сварщики рулят
Жесткая борьба за поступление в вузы в текущем году, вероятно, привела к росту желающих поступать в колледжи. По данным Минпросвещения, в учреждения среднего профессионального образования (СПО) подали более 4,32 млн заявлений (против 3,5 млн в 2025 году). Хотя все же основная причина выбора колледжа сегодня — возможность быстрее освоить профессию и начать работать. «За более короткий период времени и часто за более низкую цену абитуриент получает нужную для сегодняшней экономики квалификацию»,— комментирует вице-председатель Ассоциации профориентологов, карьерный психолог Олеся Нейкова.
Количество заведений среднего профессионального образования ежегодно увеличивается. Если на начало 2023/24 учебного года в России насчитывалось 3,19 тыс. колледжей, то сегодня программы среднего профессионального образования реализуют 3,3 тыс. колледжей и техникумов и 416 вузов, а также их филиалы. «Общая численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях по всем формам обучения составляет 3,98 млн студентов (в прошлом году — 3,85 млн человек). На сегодняшний день (конец октября) в колледжи страны зачислено 1,3 млн человек»,— сообщили в Минпросвещения.
Количество бюджетных мест также растет, но весьма умеренными темпами.
На 2026/27 учебный год было утверждено 880 тыс. бюджетных мест для абитуриентов — это на 30 тыс. больше, чем годом ранее. «56% всех бюджетных мест выделено под востребованные сейчас технические профессии и специальности»,— отметил ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.
Увеличение числа бюджетных мест стало возможно в том числе благодаря обновлению и расширению инфраструктуры имеющихся заведений СПО. После капитального ремонта снова начали работать ранее простаивавшие или требовавшие реконструкции здания. К тому же оснащение мастерских по федеральному проекту «Профессионалитет» значительно повышает их функциональность, современная организация учебных зон и занятий позволяет эффективно обучать больше групп, отмечает господин Кожевников.
Тем не менее спрос на востребованные специальности в этом году также довольна высокий, особенно по самым популярным направлениям. «На сестринское дело в этом году было 18 человек на место, на поварское — 13. Ребята четко понимают, какие профессии сегодня востребованы, где они точно не останутся без работы. Сварщики вообще порвали рынок СПО: в соответствующих заведениях отмечают огромный рост спроса на эту профессию из-за перспективы высоких зарплат»,— говорит Инна Гумарова.
Профессии финансистов и экономистов в этом году также пользовались спросом вопреки мнению, что рынок перенасыщен и интереса к этим специальностям нет. «В наши финансовые колледжи (при Финансовом университете при правительстве РФ.— "Ъ-Review") конкурс в этом году был 5 баллов. Только круглые отличники смогли поступить на бюджет. На платные места требования чуть пониже. Уменьшения спроса по этим направлениям мы не отмечаем, поэтому и конкурс соответствующий»,— прокомментировала Светлана Брюховецкая.
«За последние годы в колледжи и техникумы поступают выпускники общеобразовательных организаций с высокими базовыми знаниями. Средний балл аттестата абитуриентов равен 4. По некоторым специальностям ребята приходят с 4,9 балла (производство авиационных двигателей; информационные системы и программирование; химическая технология органических веществ; радиационная безопасность)»,— добавили в Минпросвещения.
Дорогой гранит науки
Росту желающих поступать в вузы и колледжи не помешало даже повсеместное увеличение платы за обучение. Например, в Московском физико-техническом институте плата за год обучения по популярному направлению «Ядерная физика и технологии» выросла с 893 тыс. руб. за год (в 2025-м) до 1,181 млн руб. В Институте ядерной физики и технологий (МИФИ) год обучения подорожал с 800 тыс. до 1,2 млн руб. В РНИМУ им. Пирогова стоимость одного года обучения по направлению «Лечебное дело» выросла с 800 тыс. до 980 тыс. руб., сообщал ранее портал «МедСкиллс».
«Размер платы за обучение не может быть ниже объема бюджетного финансирования на одного студента по этой специальности. В 2026 году средний рост стоимости обучения составил 14,2%. При этом, например, плата за обучение по гуманитарным направлениям выросла на 15,9%, а по медицинским — на 10,3% (в медвузах Москвы и Санкт-Петербурга — на 5,4%)»,— сообщили в Минобрнауки.
Вузы могут повысить стоимость обучения, исходя из роста затрат с учетом конъюнктуры рынка, уровня инфляции, тарифов на коммунальные услуги, а также оплаты труда профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников, поясняют в ведомстве.
Фонд оплаты труда профессоров-преподавателей и научных сотрудников составляет более половины в структуре расходов университетов, уточнили в Минобрнауки.
И зарплаты обязаны все время индексировать. «Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года предусмотрено обеспечение уровня средней заработной платы профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников не ниже 200% от среднемесячной заработной платы по региону»,— пояснили в Мионобрнауки. То есть растет средняя зарплата в регионе — и вузовские выплаты не должны отставать.
Колледжи также не отстают от вузов, хотя темпы роста цен различаются в зависимости от профиля и географии. Так, в Медицинском колледже Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова стоимость первого курса обучения после девятого класса по специальности «сестринское дело» выросла с 790 тыс. до 869 тыс. руб. А вот, например, в Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге год обучения на сварщика подорожал с 104 тыс. до 110 тыс. руб.
«Повышение стоимости обучения уже не становится серьезным препятствием — у абитуриентов и их родителей просто нет выхода. При общем ужесточении конкуренции приходится рассматривать и дорогие места, если хочешь получить востребованную профессию и диплом топового учреждения»,— говорит Инна Гумарова.
Где дефицитные кадры?
Высокая конкуренция и повышение цен на обучение способствуют росту популярности целевого обучения, позволяющего поступать по особому конкурсу с более льготными условиями. Тем более что и государство постоянно увеличивает количество таких квот, планируя закрыть дефицитные специальности будущими выпускниками вузов и колледжей.
«В 2025 году в колледжах и техникумах страны по целевым договорам обучалось уже 117 тыс. студентов, что в 1,8 раза больше, чем было пять лет назад»,— отметил Сергей Кожевников. В вузах на целевое обучение в текущем году выделили свыше 83 тыс. мест, из которых более трети — в здравоохранении, около 20 тыс.— в области инженерного дела и технологий, порядка 13,5 тыс.— в образовании и педагогике, более 9 тыс.— в сельском хозяйстве.
Сегодня система образования все больше регулируется запросами рынка труда, отмечает Олеся Нейкова. Государство в ручном режиме продвигает нужные специальности, ведет активную пропаганду получения рабочих профессий в системе СПО. Однако это совсем не гарантирует закрытия дефицитных направлений на рынке труда в будущем.
Парадокс в том, что спрос на популярные специальности растет, однако эти специалисты впоследствии часто не работают по профессии.
«Статистика показывает, что молодые педагоги в первые пять лет работы часто увольняются. В медицине еще сложнее — значительная доля выпускников медицинских колледжей потом просто не приходит в государственные поликлиники и больницы. Средний возраст медсестер по стране сейчас 52 года, то есть молодежь учиться идет, а работать не приходит»,— комментирует Олеся Нейкова. Так что сегодня стоит вопрос не только о том, как направить ребят учиться на нужные стране специальности, но и как удержать их в выбранной профессии, считает эксперт. Иначе даже жесткое ручное регулирование в системе образования не сработает ожидаемым образом.