Битва за образование

«Статистика показывает, что молодые педагоги в первые пять лет работы часто увольняются. В медицине еще сложнее — значительная доля выпускников медицинских колледжей потом просто не приходит в государственные поликлиники и больницы. Средний возраст медсестер по стране сейчас 52 года, то есть молодежь учиться идет, а работать не приходит»,— комментирует Олеся Нейкова. Так что сегодня стоит вопрос не только о том, как направить ребят учиться на нужные стране специальности, но и как удержать их в выбранной профессии, считает эксперт. Иначе даже жесткое ручное регулирование в системе образования не сработает ожидаемым образом.