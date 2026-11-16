— Существующие сервисы нередко оторваны от практики или дают типовые ответы без привязки к конкретным регионам и почвенным условиям. В то время как «АгроЗнание» строится на множестве реальных кейсов и уникальном объеме полевых данных. Здесь ИИ-агент не подменяет собой человеческую экспертизу, а только ускоряет доступ к наработкам, закрывая реальный запрос агрария на совет, оценку и разбор в востребованном формате прямо здесь и сейчас. Каждый существенный для ответа факт может быть проверен моментальным переходом в соответствующий документ или источник внутри системы.