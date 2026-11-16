«Потенциал зависит от точности и качества агротехнологий»
Сельское хозяйство в России становится все более рискованным из-за изменения климатических рисков и уменьшения плодородных площадей. О том, какие инструменты доступны аграриям для повышения эффективности и как может решить проблему доступ к практическим знаниям в преддверии главной отраслевой выставки «Югагро-2026», «Ъ-Review» рассказал коммерческий директор «ЕвроХима» Сергей Михайлов.
— По итогам сельскохозяйственного сезона в России было собрано 140 млн тонн зерновых и 35 млн тонн масличных. Как вы оцениваете эти результаты?
— Сезон получился непростым, но по валовым показателям успешным, особенно с учетом того, как проходила весна. Но у разных регионов и хозяйств картина очень отличалась, так как структура погодных рисков становится все более сложной и многослойной. И разница между сильными и слабыми бизнес-моделями сегодня — в способности удержать качество, себестоимость и рентабельность в нестабильных условиях.
— Весной вы предупреждали, что аномальная погода может повлиять на ход сельхозкампании. Эти опасения подтвердились?
— В части регионов — да. Например, во второй половине мая было засеяно только 42,3 млн га при плане около 83 млн га. Кое-где с отставанием прошла и уборка, что почти всегда влияет на качество зерна. Сложно было в Центральной России и Поволжье. В Пензенской области из-за переувлажнения вводили режим ЧС, погибла часть озимых. На юге лето оказалось мягче прошлогоднего, а в Сибирь, наоборот, пришла засуха.
И это не главная проблема. Часть последствий может проявиться не сразу. Избыток влаги вымывает азот, снижает доступ кислорода и способствует переуплотнению почвы. Поздний сев и затянутая уборка сокращают время на подготовку поля к следующему сезону.
То есть часто опасность не столько в том, что хозяйство недобрало в текущем году, сколько в том, что оно может войти в следующий сезон с ослабленным почвенным потенциалом. И если это не скорректировать осенью, отложенные риски могут негативно сказаться на будущих результатах.
— От чего кроме погоды зависит урожайность?
— Сейчас, когда многие хозяйства борются за каждый дополнительный центнер и оборачиваемость каждого вложенного рубля, важны точные схемы питания, качественные средства защиты, внимание к почве и умение быстро адаптировать технологию. Потенциал все больше зависит не от экстенсивных факторов, а от точности и качества агротехнологий.
— В каких направлениях дальше может развиваться российское растениеводство?
— С одной стороны, мы видим потенциал в дальнейшей тонкой настройке эффективности. С другой — в расширении посевных площадей через землевосстановление и работу в зонах рискованного земледелия в Сибири, на Урале, в Нечерноземье, на северных территориях Центральной России. Общая площадь неиспользуемых сельхозугодий в стране превышает 40 млн га.
Там короткий и жесткий сезон, больше климатических стрессов, меньше питательных веществ вносится на гектар, ниже текущая урожайность. При этом как раз здесь выше потенциал роста с условно низкой базы. Интерес к этому направлению есть, и он будет нарастать.
— Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявляла, что развитие сельского хозяйства возможно только через технологии и интенсификацию. Поможет ли в этом реализация госпрограммы «Земля»?
— Любая интенсификация возможна только при сохранении и восстановлении плодородия. И тут важна общая позиция участников рынка, науки и регулятора. Анонсированная министром госпрограмма действительно выглядит перспективным рабочим инструментом для развития сектора. Одна из ее задач — повышение к 2035 году на 4% доли почв с оптимальным содержанием фосфора и калия. Без минеральных удобрений и точной агрохимии эту задачу не решить.
Однако важны не только объемы, но и форма, срок и способ внесения. Не стоит также забывать про состояние конкретных земель, почвовосстановление, борьбу с отложенными эффектами тех самых климатических стрессов.
Над этими вызовами и решениями мы работаем плечом к плечу с аграриями и наукой. Кроме продуктового предложения у нас есть хороший экспертный и практический задел.
— Какие решение наиболее эффективны для сложившихся проблем?
— Универсальных решений нет и быть не может. Есть корректная научно обоснованная позиция на основе агрохимического анализа почв и выработанных схем питания. Для засушливых условий фактически базовым стала КАС — жидкое азотное удобрение, которое помогает хозяйствам работать в условиях дефицита влаги. При системной нехватке серы, которая становится все более характерной для земель ЦФО, хорошо работает азотно-фосфорное удобрение с серой.
Кроме того, мы методично популяризуем гипсование. Это незаслуженно забытый способ борьбы с засолением и деградацией почв путем внесения фосфогипса. У наших землепользователей есть устойчивый спрос на такие экономичные решения. Рассчитываем, что та или иная форма государственной поддержки сделает их еще более оправданными и доступными для аграриев.
В 2027 году планируем представить новые продукты — морозоустойчивые марки КАС, которые будут особо актуальны для зон рискованного земледелия и регионов с коротким вегетативным периодом. Также готовим новые бесхлорные быстрорастворимые марки NPK на основе казахстанского сульфата калия. EuroChem Group AG планирует ввести в эксплуатацию производство сульфата калия в Жанатасе в следующем году. Это решение отлично зарекомендовало себя в других странах.
— Сейчас на химическом рынке появляется много инновационных продуктов. Все ли они действительно работают?
— Инновации имеют смысл только тогда, когда эффективность подтверждена на сотнях и тысячах полей, а по итогу их внедрение реально окупается.
Периодически рынок наводняют поставщики с громкими обещаниями, но без нормальной научной базы и адекватной программы полевых исследований. Для агрария, у которого достаточно жесткая экономика, эксперимент с такими продуктами часто сопряжен с ощутимыми потерями.
И тут мы видим свою миссию в повышении научно-практической экспертизы пользователя. Наша агрохимическая команда не только делает по несколько сотен опытов ежегодно, но и ведет информационно-просветительскую работу через множество каналов — от сопровождения и персональных консультаций до полевых мероприятий и вебинаров.
Кроме того, мы ведем системную работу против откровенных мошенников. На старте закупочного сезона в августе провели масштабную коммуникационную кампанию, совместно с фермером Никитой Токмаковым выпустили специальную памятку для аграриев с информацией о том, на что обращать внимание и как не попасться на уловки.
— Это способ привлечь потребителей?
— Качественные, структурированные знания и опыт в области агрохимии — это базовый минимум, которым мы абсолютно безвозмездно будем делиться с рынком. Можно сказать, начали делать это 25 лет назад, а сейчас выйдем на следующий уровень.
Роль экспертизы неуклонно растет. Небольшим и средним хозяйствам часто не хватает доступа к качественному консультированию и квалифицированным кадрам. Здесь поставщик должен быть включен в реальные проблемы агрария: делиться данными, проводить опыты, помогать принимать решения. Это история про максимальную вовлеченность и персонификацию работы.
— О каких новых инструментах идет речь?
— Мы решили объединить весь опыт агрономической команды «ЕвроХима» в единый интеллектуальный продукт под сквозным брендом «АгроЗнание». В периметре проекта будут аккумулированы все научно-практические наработки, сделанные за 25 лет агрономической практики компании в разных частях мира, во всех почвенно-климатических зонах и условиях: от результатов полевых опытов, схем питания, рекомендаций агрономов до статей, вебинаров, подкастов. Это сотни и тысячи документов, которые постепенно будут обработаны, выверены и предоставлены для общего доступа.
Единой «точкой прописки» всех материалов «АгроЗнания» станет соответствующий раздел на нашем продуктовом сайте для рынка России. Тут же будет реализована наша собственная база знаний с ИИ-агентом.
— Чем «АгроЗнание» будет отличаться от других ИИ-помощников?
— Существующие сервисы нередко оторваны от практики или дают типовые ответы без привязки к конкретным регионам и почвенным условиям. В то время как «АгроЗнание» строится на множестве реальных кейсов и уникальном объеме полевых данных. Здесь ИИ-агент не подменяет собой человеческую экспертизу, а только ускоряет доступ к наработкам, закрывая реальный запрос агрария на совет, оценку и разбор в востребованном формате прямо здесь и сейчас. Каждый существенный для ответа факт может быть проверен моментальным переходом в соответствующий документ или источник внутри системы.