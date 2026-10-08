«Три вулкана» границы не перейдут

Глава фонда указал, что по факту проект находится в нескольких километрах от особо охраняемых природных территорий и речь не идет о строительстве на территории ООПТ. «Проект реализуется рядом с ними. Туристы смогут посещать природные достопримечательности охраняемых территорий, а затем возвращаться в комфортабельные отели, расположенные за их пределами. Горнолыжные трассы также находятся вне ООПТ»,— пояснил Петр Шпиленок. Такой подход учитывает рекомендации ЮНЕСКО по сохранению природного наследия региона.