«Три вулкана» границы не перейдут
08.10.2026, 19:35
Объекты туристического кластера «Парк “Три вулкана”» на Камчатке будут построены за пределами особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и территорий объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки». Об этом на круглом столе «Камчатка: территория притяжения, зона ответственности» рассказал директор Природоохранного фонда защитников природы Петр Шпиленок. Участие в мероприятии приняли представители правительства Камчатского края, Интерроса, проекта «Парк “Три вулкана”» и ВНИИ «Экология», а также научные и природоохранные организации и игроки туристической отрасли.
Как отметил господин Шпиленок, у многих складывается впечатление, что всю территорию между Мутновским, Вилючинским и другими вулканами передают под управление парка «Три вулкана» и что там начнется масштабное строительство. «Но все, кто достаточно глубоко изучил проект, понимают, что это не так»,— подчеркнул он.
Глава фонда указал, что по факту проект находится в нескольких километрах от особо охраняемых природных территорий и речь не идет о строительстве на территории ООПТ. «Проект реализуется рядом с ними. Туристы смогут посещать природные достопримечательности охраняемых территорий, а затем возвращаться в комфортабельные отели, расположенные за их пределами. Горнолыжные трассы также находятся вне ООПТ»,— пояснил Петр Шпиленок. Такой подход учитывает рекомендации ЮНЕСКО по сохранению природного наследия региона.
Он напомнил, что в начале реализации проекта «Парк “Три вулкана”» предполагалось изменение границ региональных особо охраняемых природных территорий, которые входили в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как отметил Петр Шпиленок, именно с этого момента возник информационный шлейф о том, что проект недостаточно экологичен и может негативно повлиять на сохранение природы Камчатки.
Но в сентябре 2026 года на Восточном экономическом форуме Интеррос представил обновленную концепцию парка «Три вулкана». Из нее были исключены ранее рассматривавшиеся решения, в том числе канатная дорога на Вилючинский вулкан и портовая инфраструктура в Вилючинской бухте. Таким образом, территория ООПТ оказалась не задействована в проекте.