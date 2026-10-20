«Сбер» впервые проведет конференцию по страхованию

Отдельный трек конференции будет посвящен искусственному интеллекту (ИИ) в страховании: эксперты разберут опыт применения ИИ в разработке продуктов, оценке рисков и урегулировании убытков. В центре внимания будет вопрос о том, как технологии помогают сделать страхование более точным, быстрым и удобным, сохраняя доверие клиентов.