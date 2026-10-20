«Сбер» впервые проведет конференцию по страхованию
17 ноября состоится конференция «Страхование 2030. Технологии будущего», на которой участники рынка обсудят, как трансформируется страховой рынок в условиях технологического развития, появления новых рисков и изменения ожиданий клиентов. Организаторы мероприятия — «СберСтрахование жизни», «СберСтрахование» и «Сбер Страховой брокер».
Участие в мероприятии примут представители страхового и финансового рынков, регулятора, бизнеса и экспертных организаций. Ключевая тема обсуждения — сценарии развития страхового рынка и факторы, которые будут определять его будущее.
Отдельный трек конференции будет посвящен искусственному интеллекту (ИИ) в страховании: эксперты разберут опыт применения ИИ в разработке продуктов, оценке рисков и урегулировании убытков. В центре внимания будет вопрос о том, как технологии помогают сделать страхование более точным, быстрым и удобным, сохраняя доверие клиентов.
На конференции также обсудят, как страхование объединяет две важные задачи: помогает создавать финансовую опору на будущее и поддерживает человека на пути к активному и здоровому долголетию.
В финале конференции пройдет дискуссия о новом поколении клиентов — их ожиданиях, потребностях и новых точках опоры. Участники обсудят, каким должно быть страхование, чтобы оставаться понятным, востребованным и полезным в меняющемся мире.
Среди спикеров конференции «Сбера» — председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, генеральный директор Vision Labs Дмитрий Марков, генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни» Александр Крайник и другие.