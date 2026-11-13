«Арнест» закрыл сделку с Reckitt Benckiser

«Арнест» выкупил российские активы британской Reckitt Benckiser в сегменте бытовой химии. Группе перешел завод, на котором производили Finish, Vanish, Calgon, Cillit Bang и Tiret. При этом права на бренды в сделку не вошли, так что продукцию ждет переименование, а нового владельца — затраты на продвижение новых марок. Как поясняет один из собеседников «Ъ-Review» на рынке, на это решение мог повлиять 18-й пакет санкций ЕС, в результате принятия которого была запрещена продажа основных брендов и технологий Reckitt Benckiser на российском рынке. Вложений потребует и сама производственная площадка — британская компания фактически не инвестировала в нее на протяжении последних четырех лет.