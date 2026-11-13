«Арнест» закрыл сделку с Reckitt Benckiser
«Арнест» выкупил российские активы британской Reckitt Benckiser в сегменте бытовой химии. Группе перешел завод, на котором производили Finish, Vanish, Calgon, Cillit Bang и Tiret. При этом права на бренды в сделку не вошли, так что продукцию ждет переименование, а нового владельца — затраты на продвижение новых марок. Как поясняет один из собеседников «Ъ-Review» на рынке, на это решение мог повлиять 18-й пакет санкций ЕС, в результате принятия которого была запрещена продажа основных брендов и технологий Reckitt Benckiser на российском рынке. Вложений потребует и сама производственная площадка — британская компания фактически не инвестировала в нее на протяжении последних четырех лет.
Сумма сделки не раскрывается, но, по данным источника «Ъ-Review», близкого к соглашению, добровольный взнос покупателя в федеральный бюджет составит 6,7 млрд руб. в соответствии с решением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
В России у Reckitt был завод по производству бытовой химии в Клину Московской области. На заводе и в целом в сегменте бытовой химии ООО «Рекитт Бенкизер» работало около 400 сотрудников. Предприятие переходит к новому владельцу, а сотрудники направления присоединятся к команде «Арнеста».
Reckitt остановила все инвестиции в развитие бизнеса в России и заявила о намерении избавиться от локальных активов еще весной 2022 года. Летом 2026 года стало известно о переговорах Reckitt с «Арнестом» о продаже части бизнеса. К тому моменту одобрение от российского регулятора на приобретение иностранного актива уже было получено, сообщалось в официальном заявлении компании, а решения британской стороны пришлось ждать около пяти месяцев до закрытия сделки.
В России у британской компании остается еще одна «дочка» — ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», которое занимается оптовой торговлей фармпродукцией, отвечает за дистрибуцию «Нурофена», «Стрепсилса» и Durex.
Теперь «Арнест» займется интеграцией нового актива в свой бизнес и восстановлением продуктов под новыми брендами, заявил председатель объединенного правления группы Алексей Сагал. Права на международные бренды Reckitt в сделку не вошли, так что Finish, Vanish, Calgon, Cillit Bang и Tiret ждет переименование. Изменения коснутся и привычного дизайна упаковок, говорят в компании.
Замена международных брендов новыми названиями и упаковками требует значительных инвестиций в продвижение, отмечает исполнительный директор Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии Андрей Самойлов. При этом привычные потребителям марки могут возвращаться на рынок через параллельный импорт, создавая неравные условия конкуренции с российскими производителями, инвестирующими в производство и новые бренды. По мнению эксперта, ситуация требует внимания регуляторов и дополнительных мер поддержки локального производства.
Сейчас «Арнесту» предстоит серьезная работа по перезапуску предприятия. По данным одного из собеседников на рынке, производственные линии в Клину загружены примерно на 10%. Как отметили в самой компании, увеличивать загрузку предприятия планируется за счет собственных производственных программ и привлечения контрактных заказчиков.
Но M&A-стратегия «Арнеста» выглядит последовательной и продуманной, считает член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова. Приобретение активов Unilever, Avon, а теперь и Reckitt позволяет группе не просто наращивать производственные мощности, а создавать экосистему потребительских бизнесов. «Мы привыкли, что FMCG-рынок во многом определялся стратегиями глобальных корпораций. Сегодня появляется возможность формирования российских компаний сопоставимого масштаба»,— комментирует она.
Однако размер активов сам по себе еще не означает сопоставимой эффективности бизнеса. Купить компании гораздо проще, чем обеспечить их бесшовную интеграцию, сохранить компетенции, рыночные позиции брендов и синергию между разными направлениями. Это уже вопрос качества менеджмента. И именно по результатам этой работы, а не по количеству приобретений можно будет судить об успешности стратегии «Арнеста», отмечает эксперт.