Выплаты по ипотечному страхованию жизни растут

Цель рейтинга — повышение прозрачности страховых услуг и доверия клиентов. «Новая система оценки направлена на то, чтобы люди при покупке страхового полиса меньше обращали внимание на его цену и больше — на его надежность и условия страхования. Выбирая страховую компанию, которая платит и готова помогать, клиент приобретает полис с уверенностью, что это не формальность, а инструмент финансовой защиты семьи»,— отмечает исполнительный директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» «Сбера» Сергей Скороходов.