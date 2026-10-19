Выплаты по ипотечному страхованию жизни растут
«Сбер» обновил первый публичный рейтинг страховщиков
Рейтинг ипотечных страховщиков расширился — в него вошли две новые компании, сообщили в «Сбере». Впервые рейтинг был опубликован 2 июля 2026 года. Он охватывал период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года. Средний уровень выплат страховых компаний в рейтинге составлял 38,6%. Обновленный рейтинг, анонсированный 19 октября, охватывает период с 1 января по 30 июня 2026 года, а средний уровень выплат составляет уже 40,5%.
Рейтинг обновился не только за счет изменения уровня выплат. В него вошли два новых страховщика — «Совкомбанк Страхование» и «РСО Евроинс». Теперь в рейтинг входят 18 страховых компаний. Топ-5: «СберСтрахование жизни» (93%), «Согаз» (59%), «Совкомбанк Страхование» (50%), «РЕСО-Гарантия» и «АльфаСтрахование» (по 46%).
Цель рейтинга — повышение прозрачности страховых услуг и доверия клиентов. «Новая система оценки направлена на то, чтобы люди при покупке страхового полиса меньше обращали внимание на его цену и больше — на его надежность и условия страхования. Выбирая страховую компанию, которая платит и готова помогать, клиент приобретает полис с уверенностью, что это не формальность, а инструмент финансовой защиты семьи»,— отмечает исполнительный директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» «Сбера» Сергей Скороходов.
Согласно статистике Банка России, в 2025 году средний уровень выплат по кредитному страхованию жизни составил 3% для всех участников рынка и только лидер рынка обеспечил 24% возмещений. «Уровень выплат в 3% является аномально низким, поскольку по иным видам добровольного страхования физических лиц уровень выплат, как правило, находится в диапазоне 30–40% и выше»,— констатировал ЦБ в «Отчете об оценке фактического воздействия регуляторных требований к страхованию жизни и здоровья заемщика по договору потребительского кредита (займа)». Такая практика подрывает и без того невысокий уровень доверия россиян к продуктам страхования жизни.