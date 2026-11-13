Полис будущего

Страхование жизни последние 200 лет работало по одним и тем же схемам. Для расчета тарифа использовали такие критерии, как возраст, пол и статистика страховых случаев в прошлом. А со страховщиком клиент контактировал в большинстве случаев дважды: когда покупал полис и когда наступал страховой случай. Все, что происходит между этими точками, страховщика не касалось. Технологии меняют эту парадигму, причем гораздо быстрее, чем кажется. Сейчас страховая компания может видеть не «среднего мужчину 45 лет» (типичного покупателя определенного полиса), а конкретного человека. Благодаря современным технологиям страховщики с согласия клиента могут получить необходимую информацию о нем, автоматически запросить за него справки в госведомствах и осуществить выплаты за минуты. Масштаб изменений, которые уже происходят и ожидаются в ближайшем будущем, отрасль пока до конца не осознает. Но несколько направлений уже видны достаточно четко.