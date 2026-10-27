Аналитиков расставят по рейтингу

«Аналитики во многом формируют представление о компаниях и активах, а их профессиональные оценки становятся ориентиром для участников финансового рынка. Российский финансовый рынок слишком долго оценивал аналитиков по медийности, а не по результату. “Звезды Андромеды” предлагают другой подход: в основе рейтинга — оценки тех, кто профессионально использует аналитику и способен судить о ее качестве и практической ценности»,— отметил генеральный директор АО «Эйлер Аналитические технологии», основатель информационно-аналитической платформы «Андромеда» Дмитрий Глушаков. По его мнению, такой подход будет способствовать повышению прозрачности, эффективности и ответственности финансового рынка.