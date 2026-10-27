Аналитиков расставят по рейтингу
Информационно-аналитическая платформа «Андромеда» запускает профессиональный независимый рейтинг аналитиков по sell-side (создание, продвижение и продажа финансовых инструментов) и финансовых блогеров «Звезды Андромеды». Его ключевая цель — сформировать авторитетный ориентир качества аналитики на российском рынке. Основой рейтинга будет структурированный опрос участников фондового рынка — управляющих компаний, финансовых советников и пользователей платформы. Голосование пройдет с 26 октября по 16 ноября, результаты будут опубликованы 3 декабря 2026 года.
Рейтинг включает три независимых трека. В рамках одного из них — «Выбор институциональных инвесторов» — будет проводиться оценка аналитиков со стороны профессиональных управляющих компаний. Вес голоса в этом треке взвешивается по объему активов под управлением. Еще одно направление — «Выбор личных советников» — предполагает оценку аналитиков лицензированными финансовыми советниками, работающими с состоятельными клиентами. Третьим треком станет «Выбор пользователей» — это прямое голосование зарегистрированных пользователей платформы «Андромеда» за финансовых блогеров. Один верифицированный аккаунт в треке равен одному голосу.
Для sell-side-аналитиков предусмотрено 6 общих и 11 отраслевых номинаций, в каждой из которых определяется 2 победителя — по версии институциональных инвесторов и по версии личных советников.
Финансовые блогеры будут оцениваться по пяти номинациям: «Лучший обзор эмитентов/сектора», «Лучший канал про облигации», «Лучший макрообзор/прогноз рынка», «Лучший частный управляющий» и «Лучший просветительский блог».
«Аналитики во многом формируют представление о компаниях и активах, а их профессиональные оценки становятся ориентиром для участников финансового рынка. Российский финансовый рынок слишком долго оценивал аналитиков по медийности, а не по результату. “Звезды Андромеды” предлагают другой подход: в основе рейтинга — оценки тех, кто профессионально использует аналитику и способен судить о ее качестве и практической ценности»,— отметил генеральный директор АО «Эйлер Аналитические технологии», основатель информационно-аналитической платформы «Андромеда» Дмитрий Глушаков. По его мнению, такой подход будет способствовать повышению прозрачности, эффективности и ответственности финансового рынка.