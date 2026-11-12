Карточный вайб

В ВТБ считают, что формировать лояльность важно с раннего возраста. «Первый банк молодые люди часто выбирают по совету родителей. По данным опроса ВТБ, среди клиентов банка в возрасте 14–24 лет у 79% родителей или близких также есть продукты банка»,— сообщили в пресс-службе банка. Однако важно не просто привлечь клиента, отмечают в ВТБ, а сохранить его интерес в дальнейшем. «Лояльность нельзя заработать впрок, просто привлекая клиента как можно раньше. Сменить банк сегодня можно за несколько минут в смартфоне, и молодого клиента удерживает прежде всего ежедневный опыт: удобное приложение, понятные условия и лояльность»,— поясняют в Альфа-банке. Таким образом, нет никакой гарантии, что вложения в будущих платежеспособных клиентов оправдаются, соглашается Павел Самиев. «Еще нет масштабных исследований и статистики, подтверждающих, что, повзрослев, молодые люди остаются лояльными к банку»,— заключает эксперт.