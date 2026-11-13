Атомная энергетика заглядывает за горизонт

В турецкой Анталье стартовал форум «Мировые атомные дни» (World Atomic Days, WAD), организованный «Росатомом» при поддержке Платформы БРИКС по атомной энергетике. Мероприятие продолжает диалог, начатый в сентябре 2025 года в Москве на Мировой атомной неделе (World Atomic Week, WAW). Прошлогодний форум стал крупнейшим за последние десятилетия как для российской, так и для мировой атомной отрасли, открыв новую главу международного сотрудничества в развитии атомных технологий.