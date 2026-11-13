Атомная энергетика заглядывает за горизонт
В турецкой Анталье стартовал форум «Мировые атомные дни» (World Atomic Days, WAD), организованный «Росатомом» при поддержке Платформы БРИКС по атомной энергетике. Мероприятие продолжает диалог, начатый в сентябре 2025 года в Москве на Мировой атомной неделе (World Atomic Week, WAW). Прошлогодний форум стал крупнейшим за последние десятилетия как для российской, так и для мировой атомной отрасли, открыв новую главу международного сотрудничества в развитии атомных технологий.
В текущем году программа WAD, организованная «Росатомом» при поддержке Платформы БРИКС по атомной энергетике, разделена на два тематических дня.
Первый день мероприятия 12 ноября открылся программой «Энергия атома — талантам: лидерство, развитие, вдохновение» и был посвящен молодежным проектам в области ядерных технологий и привлечению в отрасль молодых специалистов.
Центральным событием второго бизнес-дня форума станет пленарное заседание «Атомная энергетика для людей и планеты», где планируется обсудить вклад атомной энергетики в низкоуглеродное будущее. Участие в дискуссии примут гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, президент Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, глава агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, директор «Узатома» Азим Ахмедхаджаев, главный координатор Платформы БРИКС по ядерной энергетике Элси Пуле, а также директор оператора строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии Paks II Аттила Шагоди.
В течение дня также пройдет ряд профильных сессий, посвященных процессу декарбонизации и переходу к модели устойчивого развития в энергетике, возможностям для локальной промышленности, реакторам малой мощности, цифровым технологиям и зеленому финансированию.
Ожидается, что деловая программа объединит около 300 участников, среди которых — руководители государственных и бизнес-структур, крупных энергетических международных компаний, общественных организаций, профильные эксперты, представители молодежи и журналисты.
Форум WAD проходит параллельно с климатической конференцией ООН COP31, где обсуждаются шаги по преодолению глобального экологического кризиса. Одним из них, как отметили участники мероприятия, является использование атомной генерации для обеспечения потребностей в электроэнергии во всем мире и сокращение выбросов парниковых газов.
«Сегодня во всем мире сложилось четкое понимание, что без атомной энергетики зеленый энергопереход не состоится»,— отметил в рамках мероприятий COP31 Алексей Лихачев. По его словам, более трех десятков стран проявляют интерес к проектам госкорпорации.
Сейчас в разных странах межправительственными соглашениями с Россией утверждены порядка 17 проектов строительства атомных энергоблоков. По данным «Росатома», на долю корпорации приходится 90% экспортного строительства АЭС в мире.