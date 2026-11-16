Ставки фрахта скорректировались после сильного роста и на фоне того, что цены на энергетический уголь упали в первую декаду ноября на сопоставимую величину, говорит и руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов. По данным NEFT Research, энергетический уголь калорийностью 5500 ккал с поставкой в Южный Китай за неделю к 6 ноября подешевел на 7,7%, до $122,8 за тонну (CFR; c учетом фрахта). Котировки в Западной Индии на этом же базисе снизились на 1,4%, до $135,5 за тонну. В портах Балтики стоимость российского угля 6000 ккал на 1 кг сократилась на 1,2%, до $112,1 за тонну (FOB). Цены на аналогичный уголь в Европе (ARA) снизились на 8,7%, до $134,6 за тонну (CIF), в Турции остались на уровне $160,4 за тонну (CIF).