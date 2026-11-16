Отдать фрахтовы
Морская транспортировка угля из России начала дешеветь
Ставки фрахта угля из российских портов пошли вниз. На Балтике этому способствует сокращение поставок, а общий эффект оказывает снижение мировых цен на уголь. Сокращение стоимости перевозок может поддержать экономику экспорта на длинных маршрутах, но аналитики ожидают возобновления роста ставок.
Транспортировка угля из российских портов за неделю к 6 ноября подешевела на 2–5% в зависимости от направления, следует из обзора NEFT Research. Ставки фрахта снизились на всех маршрутах, которые отслеживают аналитики. Так, перевозка угля из Усть-Луги в Турцию подешевела на 5,2%, до $28,1 за тонну, из порта Восточный в Китай — на 2,9%, до $9,3 за тонну, из Ванино — в КНР и Южную Корею — на 2,5–2,2%, до $9–8,8 за тонну соответственно. Относительно ноября 2025 года ставки фрахта остаются выше на 30–55%.
В этом году стоимость перевозки российского угля подскочила в условиях ограниченного экспорта через Черное море. Как отмечали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ), фрахтовые индексы ЦЦИ для угля из балтийских портов несколько недель обновляли рекорды. Но к 9 ноября, по данным аналитиков, торговая активность на Балтике заметно снизилась, часть объемов перешла на арктические порты, что привело к удешевлению фрахта из портов Северо-Запада.
Опасения затяжного энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке ослабли, что подтолкнуло цены на энергоресурсы вниз, покупатели в Азии и Европе заняли выжидательную позицию в расчете на дальнейшее удешевление сырья, и это закономерно снизило спрос на флот, поясняет партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Но, добавляет он, коррекция может быть краткосрочной: «К пику отопительного сезона ставки могут снова развернуться вверх». Господин Котов указывает, что для большинства угольщиков ситуация с рентабельностью, зависящей во многом от мировых цен, все равно останется сложной. Дешевый фрахт помогает поставкам на длинные дистанции, но на динамику экспорта влияния не оказывает, указывает эксперт.
Ставки фрахта скорректировались после сильного роста и на фоне того, что цены на энергетический уголь упали в первую декаду ноября на сопоставимую величину, говорит и руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов. По данным NEFT Research, энергетический уголь калорийностью 5500 ккал с поставкой в Южный Китай за неделю к 6 ноября подешевел на 7,7%, до $122,8 за тонну (CFR; c учетом фрахта). Котировки в Западной Индии на этом же базисе снизились на 1,4%, до $135,5 за тонну. В портах Балтики стоимость российского угля 6000 ккал на 1 кг сократилась на 1,2%, до $112,1 за тонну (FOB). Цены на аналогичный уголь в Европе (ARA) снизились на 8,7%, до $134,6 за тонну (CIF), в Турции остались на уровне $160,4 за тонну (CIF).
Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Байков ожидает, что снижение ставок угольного фрахта в портах Северо-Запада продлится до начала ледовой навигации в Финском заливе. Текущая коррекция, по его мнению, обусловлена прохождением пика предзимних закупок энергетического угля и недозагрузкой балтийских угольных терминалов из-за приоритета зерновых и других грузов на сети ОАО РЖД. В обзоре NEFT Research отмечается, что большинство турецких предприятий закупили достаточный объем сырья, а независимые трейдеры в октябре нарастили закупки поставщиков не из России.
Дальнейшее снижение ставок фрахта, продолжает Дмитрий Байков, сдерживают высокая стоимость бункерного топлива, повышенные страховые премии и предстоящее введение ледовых надбавок. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников добавляет, что для угольщиков эффект частично нивелируют высокие железнодорожные тарифы, стоимость перевалки и инфраструктурные ограничения. Как подсчитывали в NEFT Research, стивидоры Северо-Запада в начале четвертого квартала повысили стоимость перевалки угля на $8–9 относительно сентября, до $15–25 за тонну. С учетом роста стоимости перевозки и перевалки экспорт угля на Балтике имеет отрицательную рентабельность, говорил источник “Ъ”. В NEFT Research оценивают доходность экспорта энергетического угля калорийностью 6000 ккал на 1 кг на Северо-Западе в 3,95 тыс. руб. за тонну на 6 ноября.
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 9