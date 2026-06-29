Автобизнес вступает в эпоху эффективности

Российский автобизнес фактически завершил этап базовой цифровизации. По данным исследования Data Insight, 96% дилеров используют цифровые платформы и онлайн-сервисы в ежедневной работе. Еще несколько лет назад такие решения воспринимались как конкурентное преимущество, сегодня они стали отраслевым стандартом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Жигалов, руководитель Союза автомобильных дилеров

Фото: Евгений Егоров, Коммерсантъ Вячеслав Жигалов, руководитель Союза автомобильных дилеров

Фото: Евгений Егоров, Коммерсантъ

На этом фоне меняется сама логика конкуренции. Если раньше дилеры выбирали между цифровыми и нецифровыми процессами, то теперь сравнивают эффективность уже внедренных решений. Рынок переходит от этапа подключения сервисов к этапу их оптимизации и интеграции в единую систему управления бизнесом.

Это хорошо видно по поведению самих компаний. Более трети дилеров сегодня расширяют использование действующих платформ, тогда как поиск новых решений становится вторичной задачей. Особенно заметен этот тренд в крупных дилерских группах. Даже компании с собственными ИТ-системами все чаще подключают внешние продукты для аналитики, управления лидами, контроля звонков и финансовых сервисов.

Причина проста: большинство базовых задач уже автоматизировано. Теперь основную ценность создают инструменты, которые помогают быстрее принимать решения и повышать эффективность бизнеса.

Исследование показывает, что 85% дилеров связывают цифровые платформы со снижением трудозатрат, а 82% — с ростом выручки. Для отрасли это важный сигнал. Автоматизация перестает быть самостоятельной целью и становится инструментом управления финансовым результатом.

Особенно заметен этот сдвиг в сегменте автомобилей с пробегом. Здесь ошибка в оценке автомобиля или его ликвидности напрямую влияет на прибыльность сделки. Поэтому высокий спрос сохраняется на решения, которые помогают прогнозировать сроки продажи, рассчитывать рыночную стоимость и контролировать оборачиваемость склада.

Самой распространенной платформой автоматизации процессов остается «Авто.ру Бизнес», которую используют 77% опрошенных дилеров. У платформы наиболее высокие оценки пользователей по сокращению трудозатрат сотрудников и вкладу в рост выручки, а также по всем исследуемым параметрам работы с лидами и управляемости. «Авто.ру Бизнес» также выступает самой распространенной платформой для автоматической аналитики звонков: ее используют 55% пользователей. Автохаб отмечают с точки зрения отчетности и визуализации данных. Инфотек также сохраняет присутствие среди дилеров как один из участников рынка автоматизации бизнес-процессов.

Телефонные обращения остаются одним из ключевых источников клиентов для дилеров, поэтому контроль качества звонков постепенно превращается в самостоятельное направление цифровизации.

Отдельного внимания заслуживает рынок финансовых продуктов: это платформы для финансирования бизнеса и F&I. Если раньше оформление кредита или страховки воспринималось как вспомогательный этап сделки, а для финансирования бизнеса в основном рассматривались классические кредитные продукты, то сегодня платформенные решения становятся одним из важных элементов эффективности дилерского бизнеса.

Специализированными платформами в этих сегментах пользуется уже 61% компаний. При этом данное направление остается одним из самых молодых на рынке: большинство пользователей работают с такими решениями менее двух лет. Это означает, что потенциал дальнейшего роста еще далеко не исчерпан.

Исследование показывает, что среди F&I-платформ пользователи выделяют сразу несколько сильных решений. Наиболее высокие оценки удовлетворенности получили «Баланс Платформа» с 8,6 балла из 10 и «еКредит» с оценкой 8,4 балла. С точки зрения распространенности «еКредитом» пользуется почти вдвое больше опрошенных по сравнению с ближайшими конкурентами. Среди решений для финансирования автобизнеса лидер — «Финанс Авто.ру Бизнес» с 8,6 балла из 10.

Присутствие нескольких сильных игроков в этом сегменте говорит о том, что он уже достиг высокой степени зрелости и конкурирует не за базовую функциональность, а за качество реализации отдельных бизнес-процессов.

Характерно, что конкуренция здесь также идет не столько за набор возможностей, сколько за качество пользовательского опыта. Дилеры отмечают «Финанс Авто.ру Бизнес» за качество клиентской поддержки: скорость ответа, скорость решения вопросов, качество сопровождения и компетентность специалистов. Кроме того, пользователи высоко оценивают стабильность работы «Финанс Авто.ру Бизнес», безопасность данных, скорость работы системы и мобильный пользовательский опыт.

Пользователи «еКредита» указывают на сокращение ручных операций, работу через единое окно подачи заявок и ускорение получения решений от финансовых партнеров. «Баланс Платформа» входит в число наиболее высоко оцениваемых решений по общему опыту использования.

Для дилерского бизнеса это имеет прямое экономическое значение. Чем быстрее клиент получает решение по кредиту или страховому продукту, тем ниже риск потери сделки и выше вероятность завершения покупки.

Еще один важный вывод исследования связан с региональным рынком. Вопреки распространенному мнению наиболее активное развитие цифровых инструментов сегодня происходит не в Москве и Санкт-Петербурге, а в крупных региональных центрах. В городах-миллионниках дилеры чаще расширяют использование существующих платформ и осваивают новые возможности сервисов.

Это говорит о том, что рынок цифровых решений в автобизнесе вступил в новую стадию развития. Лидеры уже определились практически во всех ключевых сегментах — автоматизации продаж, аналитике и финансовых продуктах. Теперь главным фактором выбора становится не наличие функций как таковых, а способность конкретного решения влиять на выручку, скорость процессов и качество управления бизнесом.

Именно поэтому следующий этап конкуренции на рынке цифровых платформ будет связан не с появлением принципиально новых инструментов, а с тем, насколько эффективно существующие решения помогают дилеру зарабатывать.

Вячеслав Жигалов, руководитель Союза автомобильных дилеров