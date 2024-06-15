Впрочем, жизнь без смертной казни в стране продлилась недолго. Всего четыре месяца. Чтобы держать под контролем ситуацию на фронте, 12 июля Временное правительство приняло постановление о восстановлении смертной казни в годы войны для военнослужащих и для шпионов. Казнь могла назначаться военно-революционными судами «за некоторые тягчайшие преступления», например: за сдачу в плен без сопротивления, побег, военную или государственную измену, умышленное убийство, изнасилование, разбой в районах расположения армий. Всего в постановление вошло более 20 составов преступлений.

В архивах сохранилась стенограмма речи главы Временного правительства и военного министра Александра Керенского на открытом Государственном совещании в Москве 12 августа. Во время выступления Керенский упомянул, что два месяца назад он частично восстановил смертную казнь для военнослужащих в связи с дезертирством и неудачами на фронте. Раздавшиеся в зале одобряющие аплодисменты он прервал словами: «Как можно аплодировать, когда идет вопрос о смерти? Разве вы не знаете, что в этот момент и в этот час была убита частица нашей человеческой души. Но если будет нужно для спасения государства, если голос наш, предвещающий великие испытания, не дойдет до тех, кто в тылу развращает и разнуздывает армию, мы душу свою убьем, но государство спасем».

Возвращение смертной казни вызвало протесты, движение за ее отмену приобрело всенародный размах. 28 сентября 1917 года Временное правительство заморозило применение высшей меры наказания «до особого распоряжения». Через месяц в стране произошла Октябрьская революция, а вслед за ней — Гражданская война.

После вооруженного переворота большевиков и свержения Временного правительства 26 октября 1917 года под председательством Владимира Ленина состоялся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Чтобы заручиться поддержкой населения, противопоставить себя царскому режиму и правительству Керенского, большевики заявили о других принципах жизни нового советского государства. Одними из первых были приняты Декрет о мире и Декрет об отмене смертной казни на фронте, которые отвечали запросам общества.