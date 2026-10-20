Три человека погибли при нападении боевиков в индийском штате Манипур
Как минимум три человека погибли при нападении боевиков в индийском штате Манипур, еще четверо получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным высокопоставленного чиновника полиции Лхари Дорджи Лхату, вооруженные люди открыли огонь по 14 жителям из общины мейтей. Представители мейтей обвинили в произошедшем боевиков из христианской общины куки. Те отвергли обвинения.
Инцидент спровоцировал протесты в столице штата Имкхале. Главный министр региона Юмнам Кхемчанд Сингх провел экстренное совещание по безопасности.
Как отмечает Reuters, межэтнический конфликт между индуистским сообществом мейтей и общиной куки из-за экономических льгот и квот на государственные должности продолжается с мая 2023 года. Предыдущий случай гибели людей из-за беспорядков произошел в январе.