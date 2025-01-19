Америку делать — про этих людей

Еще до инаугурации Дональда Трампа, в Конгрессе начались слушания по утверждению кандидатур, предложенных избранным президентом на ключевые посты в правительстве. В первый президентский срок 2017–2021 годов администрация господина Трампа отличалась рекордной текучкой: в первый год из-за несогласия с политикой главы государства сменилась треть чиновников.



В новую команду он набирает исключительно лояльных кандидатов — лично ему и тому, чтобы Make America Great Again. В их числе телеведущие, миллиардеры, члены избирательного штаба, конгрессмены и губернаторы с нестандартным опытом. Чем отметились перспективные подчиненные господина Трампа — в спецпроекте «Ъ».



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