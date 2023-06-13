Лучший вратарь России-2022/23

По начатой еще в 1960 году традиции «Ъ» определяет лучшего по мнению болельщиков и специалистов голкипера РПЛ минувшего сезона. В прошлом году приз завоевал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. В нынешнем году на него претендуют 27 футболистов. Первый этап — электронное голосование.

Кого вы считаете вратарем года?

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона в СССР, а затем и в России. Учреждена в 1960 году после того, как сборная Советского Союза завоевала золото на первом чемпионате Европы по футболу.

Советская команда обыграла соперников из Югославии в дополнительное время со счетом 2:1. Это лучший результат на первенствах Европы как СССР, так и России. В первый раз приз вручили вратарю московского «Динамо» и сборной Льву Яшину. В его честь и была названа премия. Голкипер получал награду еще два раза — в 1963 и 1966 годах.

Первоначально конкурс проводился журналом «Огонек», который с 2009 года входил в структуру издательского дома «Коммерсантъ». Теперь «Коммерсантъ» вручает приз напрямую.

Кандидатами на получение приза стали вратари Российской премьер-лиги, сыгравшие в прошедшем сезоне пять и более матчей. Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» при участии читателей и футбольных специалистов. Прежде всего мы ориентируемся на итоги голосования болельщиков.

Всего награду вручали 59 раз, из них в СССР — 31, в России — 28. Долгое время рекордсменом по количеству наград был вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев. Лучшим голкипером страны его признавали шесть раз (1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988).

В 2013 году его рекорд побил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший свою седьмую награду. Сейчас у него 10 побед в конкурсе (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18).

По три раза приз присуждался Льву Яшину («Динамо», Москва), Евгению Рудакову («Динамо», Киев), Станиславу Черчесову («Спартак», Москва), Сергею Овчинникову («Локомотив», Москва), Вячеславу Малафееву («Зенит», Санкт-Петербург).

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме — единственный обладатель премии, родившийся за пределами постсоветского пространства (гражданин Бразилии, с 2015 года — России).

Рекордсмены по числу наград — голкиперы московского «Спартака». Вратари этой команды признавались лучшими 14 раз: Ринат Дасаев (6), Станислав Черчесов (3), Александр Прохоров (2), Александр Филимонов (1), Артем Ребров (1) и Александр Максименко (1).

На втором месте — вратари московского ЦСКА, у которых 12 наград: 10 — у Игоря Акинфеева, еще по одной у советских футболистов Юрия Пшеничникова и Владимира Астаповского.

Замыкают тройку лидеров голкиперы московского «Локомотива» — 7 наград: Сергей Овчинников (3), Руслан Нигматуллин (2), Владимир Маслаченко (1), Маринато Гильерме (1).

Лауреатами награды также становились вратари «Динамо» (Тбилиси), «Торпедо» (Москва), «Шахтера» (Донецк), «Ротора» (Волгоград) и «Ростова» (Ростов-на-Дону). Премию не вручали в 1978 и 1999 годах, так как редколлегия «не нашла достойного кандидата». Из-за пандемии коронавируса также не был определен лучший вратарь по итогам сезона-2019/20.

По результатам прошлогоднего голосования читателей и оценок специалистов победителем конкурса сезона-2021/22 стал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Ранее игроки краснодарского клуба не получали данную награду.