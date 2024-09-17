Результаты ЕДГ-2024. Главные цифры
Как голосовали и подсчитали — в инфографике «Ъ»
Осенняя кампания региональных выборов завершена: все протоколы с результатами подсчета голосов введены в ГАС «Выборы», ЦИК утвердил итоги единого дня голосования. Более 27,3 млн избирателей избрали почти 35 тыс. депутатов и должностных лиц. «Ъ» собрал расширенную статистику и любопытные детали прошедшего ЕДГ в графиках, картах и таблицах.
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Единый день голосования
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
6–8 сентября
7–8 сентября
8 сентября
0–30%
30–45%
45–60%
60–100%
Отфильтровать по уровню выборов
- В рамках ЕДГ-2024 выборы не проводились
- Явка: 0%
- Доля онлайн-голосования: 0%
- Доля надомного голосования: 0%
- Число избирателей: 0 чел.
Губернатор:
Выборы депутатов:
Выборы депутатов:
Средняя явка на выборах всех уровней с учетом ДЭГ и многодневной работы участков составила рекордные 47,1%. Наибольшее снижение случилось в Кемеровской области (–16,16 п. п. по сравнению с 2019 годом), Хабаровском (–10,94 п. п.) и Ставропольском (–9,43 п. п.) краях на выборах губернаторов. Заметнее всего значение выросло в Вологодской (+20,51 п. п.) и Курской (+20 п. п.) областях.
По стране было организовано 209 экстерриториальных участков. Для эвакуированных жителей приграничья открыли 18 точек в пунктах временного размещения Курской области и 21 — в других областях. Из соображений безопасности адреса избиркомов Курской области и их составы еще в июле были скрыты с сайта ЦИКа и портала «Госуслуг». Как беженцы голосовали и работали в составе комиссии, читайте в репортаже корреспондента «Ъ» Александра Черных «"У нас тут беда"».
Электронным видом голосования — в 25 регионах по выбору и по умолчанию в Москве — воспользовался 3 836 801 избиратель. Это 13,9% от общего числа проголосовавших. Явка на этих 462 кампаниях составила 89,95%. Самую значимую долю участников ДЭГ обеспечило в Камчатском крае — 38,3%. Наименьшая явка среди подававших заявку была установлена в Чечне — 70,5%.
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Источники: ЦИК РФ, расчеты «Ъ»
Примерно одинаковое количество участников ДЭГ оказалось в возрастных группах 18–35 лет (29%) и старше 50 лет (27%). При этом среди голосовавших так вдвое меньше мужчин, чем женщин: 34% против 66%. «Редко эту тему педалируем, но здесь полный разгром со стороны женщин»,— прокомментировала глава ЦИКа Элла Памфилова.
У всех партий, кроме КПРФ по стране и ЕР в Москве, электронный результат оказался лучше «бумажного», подсчитал Центризбирком. Максимальную прибавку за счет ДЭГ получил возглавивший Горный Алтай Андрей Турчак. Подробнее об «электронной» поддержке читайте тут.
В Москве явка составила 40,38%, больше (51%) было только на первой выборной кампании в гордуму-1993. На УИК пришли более 335 тыс. человек, из них 320 тыс. оставили голос через терминал.
Средняя нагрузка на участок выросла по сравнению с прошлым годом менее чем на 10% — до 107 человек в день (включая бюллетени, выданные для «надомников»). Среди заранее оформивших заявление на голосование «бумагой» участие приняли 71% избирателей.
Кого избрали
На довыборах в Госдуму победили экс-министры Виктория Абрамченко, Олег Матыцин и Николай Шульгинов. Самой дорогой в пересчете на один голос стала кампания господина Шульгинова (561 руб.), самой эффективной — господина Матыцина (81 руб.). Подробнее об их предвыборных расходах читайте тут.
Если взять за показатель уровня доверия населения результат, полученный Владимиром Путиным в марте на президентских выборах, можно сравнить его с губернаторскими. Хабаровский глава Дмитрий Демешин единственный показал больше почти на 1 п. п., обратный разрыв продемонстрировал Алексей Смирнов (Курская область) — минус 23,23 п. п.
Восемь из 13 глав регионов, избранных на второй срок, улучшили свой результат с выборов 2019 года. И только трое из восьми врио прибавили по сравнению с предшественниками. Еще в трех субъектах — ХМАО, Ингушетии и Крыму — руководителей определили региональные парламенты. Подробнее об уверенных победах действующих губернаторов читайте тут.
На выборах депутатов законодательных собраний победителем во всех 13 регионах стала «Единая Россия». В парламенты прошли представители десяти структур. Три малые партии — Партия пенсионеров, «Зеленые» и «Гражданская платформа» — подтвердили право выдвигаться на думских выборах 2026 года без сбора подписей, преодолев 5-процентный барьер.
В Мосгордуме единороссы удвоили представительство с 19 до 38 мест. Подробнее о возвращении московской оппозиции на 10 лет назад читайте тут.
На этом уровне московские избиратели кратно недопредставлены по сравнению с жителями других регионов, например Алтая — более чем в 40 раза.
Выборы депутатов в 21 региональной столице также завершились в пользу ЕР. Сильнее всего партия власти прибавила в некогда протестных Хабаровске, Иркутске, Йошкар-Оле и Пензе. Подробнее о раскладах на выборах в гордумы административных центров читайте тут.
С учетом муниципального уровня на десять непарламентских партий в сумме пришлось всего 168 победителей. Стопроцентная конвертация кандидатов в мандаты — у Казачьей партии, на другом конце — «Коммунисты России» с 3,3%. Никуда не смогли избраться выдвиженцы пяти организаций: Российской партии свободы и справедливости, «Гражданской инициативы», Партии социальной защиты, Партии возрождения России и Партии прямой демократии. Подробнее о перспективах партийной системы читайте тут.
В избирательных комиссиях присутствовало более 155 тыс. наблюдателей. У не допущенных до наблюдения чаще всего находили ошибки в оформлении документов по различающимся от региона к региону требованиям.
Примечательные факты
- Как минимум на 40 участках Москвы в урны для голосования опустили по одному бумажному бюллетеню, на 15 УИК обошлись и вовсе без них. А на УИК №3390 в Троицке зафиксирована нулевая явка и по электронной процедуре. Подробнее об обстановке на московских участках читайте тут.
- Редкая расстановка сложилась на выборах в гордуму ненецкого Нарьян-Мара. Два кандидата набрали одно и то же число голосов — 159. В соответствии с окружным законом избран был тот, кого раньше зарегистрировали. Так действующий депутат Виктор Кыркалов (ЕР) сохранил полномочия, опередив главбуха Марию Моисееву (ЛДПР) на десять дней.
В подобных случаях может быть предусмотрена и жеребьевка, как, например, в муниципалитетах республики Коми и Иркутской области.
- Пятеро мундепов набрали одинаковое число голосов на шести из семи участков в многомандатном округе «Светлановское» к северу от центра Санкт-Петербурга. У Натальи Беляевой, Александра Загородникова, Ильдара Мансурова, Вадима Мацко и Елены Ревенко (все — ЕР) насчитали по 350, 306, 655, 491, 642 и 486 голосов на УИК №366, №367, №372, №373, №374 и №375.
- Побеждавший на выборах мэра Братска (Иркутская область) самовыдвиженец Александр Дубровин в последний день голосования вернул свое приостановленное членство в «Единой России», узнал «Ъ». Действующий глава города с населением 220 тыс. человек Сергей Серебренников, несмотря на низкий рейтинг, баллотировался от ЕР и уступил господину Дубровину больше 45 п. п.
- Организаторы впервые применили новый способ погашения неиспользованных бюллетеней. Если раньше, чтобы отрезать левый угол листа, в ход шли инструменты от ножниц и пил до болгарок и топоров, то теперь ЦИК добавил возможность просверлить или проколоть в нем отверстия диаметром от 6 мм. Метод уже взяли на вооружение в Петербурге, Хакасии, Забайкальском крае, Костромской и Ульяновской областях.