Результаты ЕДГ-2024. Главные цифры

Осенняя кампания региональных выборов завершена: все протоколы с результатами подсчета голосов введены в ГАС «Выборы», ЦИК утвердил итоги единого дня голосования. Более 27,3 млн избирателей избрали почти 35 тыс. депутатов и должностных лиц. «Ъ» собрал расширенную статистику и любопытные детали прошедшего ЕДГ в графиках, картах и таблицах.

Произошла ошибка загрузки данных. Повторите попытку позже. Единый день голосования Где и сколько дней голосовали Явка и результаты Регионы, где было доступно ДЭГ Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) 6–8 сентября 7–8 сентября 8 сентября 0–30% 30–45% 45–60% 60–100% Введите название или кликните на карту, чтобы узнать подробнее Отфильтровать по уровню выборов Довыборы депутатов Госдумы Губернаторы Парламенты регионов Мэры и думы столиц субъектов Органы местного самоуправления Подробнее о регионе: не выбран Регион В рамках ЕДГ-2024 выборы не проводились

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Доля онлайн-голосования: 0%

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Средняя явка на выборах всех уровней с учетом ДЭГ и многодневной работы участков составила рекордные 47,1%. Наибольшее снижение случилось в Кемеровской области (–16,16 п. п. по сравнению с 2019 годом), Хабаровском (–10,94 п. п.) и Ставропольском (–9,43 п. п.) краях на выборах губернаторов. Заметнее всего значение выросло в Вологодской (+20,51 п. п.) и Курской (+20 п. п.) областях.

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По стране было организовано 209 экстерриториальных участков. Для эвакуированных жителей приграничья открыли 18 точек в пунктах временного размещения Курской области и 21 — в других областях. Из соображений безопасности адреса избиркомов Курской области и их составы еще в июле были скрыты с сайта ЦИКа и портала «Госуслуг». Как беженцы голосовали и работали в составе комиссии, читайте в репортаже корреспондента «Ъ» Александра Черных «"У нас тут беда"».

Электронным видом голосования — в 25 регионах по выбору и по умолчанию в Москве — воспользовался 3 836 801 избиратель. Это 13,9% от общего числа проголосовавших. Явка на этих 462 кампаниях составила 89,95%. Самую значимую долю участников ДЭГ обеспечило в Камчатском крае — 38,3%. Наименьшая явка среди подававших заявку была установлена в Чечне — 70,5%.

Регионы-лидеры по голосовавшим онлайн Выдано бюллетеней (тыс.) Доля от общей явки Московская область 184,6 29,9% Челябинская область 153,2 12,2% Вологодская область 79,7 18,2% Курская область 73,5 13,7% Липецкая область 61,7 12,1% Калининградская область 50,8 14,3% Республика Марий Эл 50,6 24,9% Мурманская область 44,1 19,6% Пермский край 30,7 22,9% Чувашская Республика 21,4 28,4% Республика Алтай 21,2 28,3% Севастополь 18 20,5% Ярославская область 11,4 21,5%

Источники: ЦИК РФ, расчеты «Ъ»

Примерно одинаковое количество участников ДЭГ оказалось в возрастных группах 18–35 лет (29%) и старше 50 лет (27%). При этом среди голосовавших так вдвое меньше мужчин, чем женщин: 34% против 66%. «Редко эту тему педалируем, но здесь полный разгром со стороны женщин»,— прокомментировала глава ЦИКа Элла Памфилова.

У всех партий, кроме КПРФ по стране и ЕР в Москве, электронный результат оказался лучше «бумажного», подсчитал Центризбирком. Максимальную прибавку за счет ДЭГ получил возглавивший Горный Алтай Андрей Турчак. Подробнее об «электронной» поддержке читайте тут.

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В Москве явка составила 40,38%, больше (51%) было только на первой выборной кампании в гордуму-1993. На УИК пришли более 335 тыс. человек, из них 320 тыс. оставили голос через терминал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Переносной терминал для электронного голосования Фото: Коммерсантъ / Андрей Винокуров / купить фото Урны с «бумажным следом» ДЭГ — распечаткой всех записанных в блокчейн трансакций — в помещении Общественного штаба в Москве Фото: Коммерсантъ / Андрей Винокуров / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Переносной терминал для электронного голосования Фото: Коммерсантъ / Андрей Винокуров / купить фото Урны с «бумажным следом» ДЭГ — распечаткой всех записанных в блокчейн трансакций — в помещении Общественного штаба в Москве Фото: Коммерсантъ / Андрей Винокуров / купить фото

Средняя нагрузка на участок выросла по сравнению с прошлым годом менее чем на 10% — до 107 человек в день (включая бюллетени, выданные для «надомников»). Среди заранее оформивших заявление на голосование «бумагой» участие приняли 71% избирателей.

Кого избрали

На довыборах в Госдуму победили экс-министры Виктория Абрамченко, Олег Матыцин и Николай Шульгинов. Самой дорогой в пересчете на один голос стала кампания господина Шульгинова (561 руб.), самой эффективной — господина Матыцина (81 руб.). Подробнее об их предвыборных расходах читайте тут.

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Если взять за показатель уровня доверия населения результат, полученный Владимиром Путиным в марте на президентских выборах, можно сравнить его с губернаторскими. Хабаровский глава Дмитрий Демешин единственный показал больше почти на 1 п. п., обратный разрыв продемонстрировал Алексей Смирнов (Курская область) — минус 23,23 п. п.

*Меньше процента голосов, набранных Владимиром Путиным в регионе на голосовании в марте 2024 года (минус процентных пунктов)

Восемь из 13 глав регионов, избранных на второй срок, улучшили свой результат с выборов 2019 года. И только трое из восьми врио прибавили по сравнению с предшественниками. Еще в трех субъектах — ХМАО, Ингушетии и Крыму — руководителей определили региональные парламенты. Подробнее об уверенных победах действующих губернаторов читайте тут.

На выборах депутатов законодательных собраний победителем во всех 13 регионах стала «Единая Россия». В парламенты прошли представители десяти структур. Три малые партии — Партия пенсионеров, «Зеленые» и «Гражданская платформа» — подтвердили право выдвигаться на думских выборах 2026 года без сбора подписей, преодолев 5-процентный барьер.

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В Мосгордуме единороссы удвоили представительство с 19 до 38 мест. Подробнее о возвращении московской оппозиции на 10 лет назад читайте тут.

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На этом уровне московские избиратели кратно недопредставлены по сравнению с жителями других регионов, например Алтая — более чем в 40 раза.

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Выборы депутатов в 21 региональной столице также завершились в пользу ЕР. Сильнее всего партия власти прибавила в некогда протестных Хабаровске, Иркутске, Йошкар-Оле и Пензе. Подробнее о раскладах на выборах в гордумы административных центров читайте тут.

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С учетом муниципального уровня на десять непарламентских партий в сумме пришлось всего 168 победителей. Стопроцентная конвертация кандидатов в мандаты — у Казачьей партии, на другом конце — «Коммунисты России» с 3,3%. Никуда не смогли избраться выдвиженцы пяти организаций: Российской партии свободы и справедливости, «Гражданской инициативы», Партии социальной защиты, Партии возрождения России и Партии прямой демократии. Подробнее о перспективах партийной системы читайте тут.

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В избирательных комиссиях присутствовало более 155 тыс. наблюдателей. У не допущенных до наблюдения чаще всего находили ошибки в оформлении документов по различающимся от региона к региону требованиям.

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Примечательные факты

Как минимум на 40 участках Москвы в урны для голосования опустили по одному бумажному бюллетеню , на 15 УИК обошлись и вовсе без них. А на УИК №3390 в Троицке зафиксирована нулевая явка и по электронной процедуре. Подробнее об обстановке на московских участках читайте тут .

, на 15 УИК обошлись и вовсе без них. А на в Троицке зафиксирована нулевая явка и по электронной процедуре. . Редкая расстановка сложилась на выборах в гордуму ненецкого Нарьян-Мара. Два кандидата набрали одно и то же число голосов — 159. В соответствии с окружным законом избран был тот, кого раньше зарегистрировали. Так действующий депутат Виктор Кыркалов (ЕР) сохранил полномочия, опередив главбуха Марию Моисееву (ЛДПР) на десять дней.

В подобных случаях может быть предусмотрена и жеребьевка, как, например, в муниципалитетах республики Коми и Иркутской области.