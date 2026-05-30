Мировая торговля будущего
ВТО ждет кардинальная трансформация
В рамках этого подхода они либо станут формировать крупные локальные торговые союзы, эффективность которых очевидно будет ниже, чем у существующего сейчас глобального объединения, либо продолжат трансформацию правил ВТО более активными темпами, считает Анна Королева.
«Контуры будущего»
Социологи говорят, что россиянам не хватает картины будущего. “Ъ” готов восполнить этот пробел. Каждый день редакция и читатели имеют дело с потоком новостей, означающих: привычного мира уже нет. Прежние правила не работают, новые — только формируются. Рано или поздно нынешний период турбулентности завершится, и будут определены новые очертания мира. Творческая группа проекта «Контуры будущего» выделила главные темы будущих договоренностей и предлагает их вниманию читателей.
Уроки истории
После Второй мировой войны для экономического восстановления миру потребовались не только крупные вливания капитала в экономику — примером стал план Маршалла в Западной Европе, но и новые правила торговых взаимоотношений. Взимание пошлин при трансграничной торговле усложняло товарообмен между странами и тормозило поставки, создавало коррупционные цепочки и отнимало у всех участников экономики больше, чем приносило отдельным бюджетам. От развития же взаимной торговли в выигрыше оказывались все, так как все страны получали возможность использовать свои преимущества и удешевлять конечную продукцию для потребителя, одновременно реализуя идею международной специализации.
Эти соображения и стали предпосылкой к формированию глобального торгового объединения. В 1947 году появилось Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Постепенно расширяясь и углубляясь, в 1995-м оно трансформировалось во Всемирную торговую организацию.
Сегодня в ВТО входят 164 страны, на которые приходится 98% мировой торговли, еще 22 страны планируют вступить в организацию. Работа ВТО основана на нескольких основных правилах. В их числе — принцип недискриминации (все страны должны справедливо относиться к своим торговым партнерам), принцип наибольшего благоприятствования (любые преимущества, предоставляемые одному члену ВТО, должны предоставляться всем) и гарантии, что импортируемые товары и услуги получают такие же преференции, что и национальные.
ВТО стала единственной глобальной международной организацией, регулирующей правила торговли между странами. Ее цель — устранять барьеры, создающие торговые дисбалансы и экономическую фрагментацию.
За два с половиной десятилетия существования ВТО создала реальную систему разрешения споров, которая снизила угрозу торговых войн.
В результате в послевоенную эпоху в целом мировая торговля росла в полтора раза быстрее глобального ВВП, а за два десятилетия, предшествовавшие финансовому кризису 2008 года, даже вдвое опережала мировой экономический рост. Примерно до середины 2010-х тема глобализации активно развивалась. В частности, в 2012 году после 18 лет переговоров к организации присоединилась и Россия.
На грани неактуальности
Однако у глобализации есть и противники — они утверждают, что ВТО посягает на национальный суверенитет отдельных стран и продвигает интересы крупных корпораций за счет мелких местных компаний, неспособных с ними конкурировать. Экологические объединения и профсоюзы (особенно из богатых стран) считают, что либерализация торговли приводит к ущербу окружающей среде (в т. ч. за счет переноса вредных производств в страны с более слабым администрированием) и наносит вред интересам бедных слоев населения. Некоторые члены ВТО, особенно развивающиеся страны, сопротивлялись попыткам принять новые правила. К примеру, принятая в конце 1990-х «Дохийская программа развития» к 2008 году фактически прекратила существование из-за разногласий по поводу сельскохозяйственных субсидий и предложенного «специального защитного механизма», который позволил бы развивающимся странам временно повышать тарифы для защиты фермеров.
ВТО включила в себя все значимые экономики мира, и с каждой новой страной эффект от введения новых правил торговли для всех членов организации становился все менее заметным, а сложности согласования вырастали.
По сути, это и подорвало энтузиазм участников соглашений и способствовало распространению протекционистских настроений.
На фоне нарастания таких противоречий ВТО стала терять темпы развития: за четверть века в ее рамках было заключено лишь одно важное соглашение — об упрощении таможенных процедур для перевозки товаров через границы, которое вступило в силу в 2017 году. Пандемия COVID-19 и геополитические сложности привели к резкому снижению объемов международной торговли, породив неопределенность в отношении будущего глобальных цепочек поставок.
Негативные настроения усилились после избрания Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году. Господин Трамп критиковал ВТО за неспособность противодействовать торговой политике Китая. Он не раз заявлял, что США заключали с КНР невыгодные для себя сделки, из-за чего у страны образовался ряд экономических проблем, в том числе огромный торговый дефицит, снижение налоговых поступлений и потеря рабочих мест. За счет дисбаланса в торговле, считает Трамп, КНР наносят прямой урон Штатам, а «нечестные приемы», такие как манипулирование курсом юаня и кража технологий, «давно пора остановить». ВТО, по мнению президента США, не справляется с ситуацией, в связи с чем он начал открытую торговую войну, еще в апреле 2018 года анонсировав введение пошлин в размере 25% более чем на 1,3 тыс. товаров из Китая. В 2025-м, с возвращением Трампа в Овальный кабинет, начался новый раунд торговой войны — введены пошлины на 10%, а позже (после ответных мер Пекина) и на 145% на всю китайскую продукцию (см. “Ъ” от 11 апреля 2025 года). На текущий момент страны ведут вялотекущие «боевые действия».
Президент США Дональд Трамп — один из политиков, шаги которых ведут к ослаблению механизмов ВТО
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
Чтобы вынудить ВТО прислушаться к своим претензиям, США фактически остановили работу по разрешению торговых споров. Напомним, первым этапом урегулирования спора в рамках ВТО является проведение формальных консультаций между странами. Если в течение 60 дней спор не был урегулирован, истец имеет право направить запрос об учреждении третейской группы. Ее решение может быть оспорено в Апелляционном органе ВТО, который является постоянно действующим и состоит из семи членов, избираемых на четырехлетний срок с возможностью продления полномочий. С 11 декабря 2019 года работа Апелляционного органа заблокирована из-за того, что США наложили вето на все назначения судей в орган. Сегодня любой спор, по которому подана апелляция, не может быть урегулирован в рамках ВТО.
Фактически сегодняшний конфликт в рамках ВТО представляет собой противостояние «старых» и «новых» экономик.
Первым не нравится, что вторые используют механизмы ВТО для своей пользы и, по сути, лишают их прежних преимуществ, фактически захватывая новые рынки. Вторых не устраивает непропорционально большое влияние первых в мировой экономике — оно не соответствует сложившемуся к текущему моменту торговому ландшафту.
Прежние торговые переговоры можно было назвать международными, но именно «четверка» — США, ЕС, Япония и Канада — определяла ход обсуждений. Изначально именно эти страны, учитывая их вес в мировой экономике и политике, имели более значимое историческое влияние в мировой торговле. Однако в последние десятилетия на фоне бурного роста развивающихся экономик последние стали требовать большего участия в мировой повестке и внимания к собственным проблемам, в частности в рамках принятия решений Всемирным банком (ВБ).
Отчасти эта проблема решается — доля голосов развивающихся стран во Всемирном банке уже была увеличена в 2010 году с 44% до 47%, однако повышения планки до 50% пока так и не произошло.
Есть претензии и к работе Международного валютного фонда (МВФ), где распределение квот между развитыми и развивающимися странами также остается «несправедливым» с точки зрения последних.
На текущий момент Китай, Бразилия и Индия обладают заметно большим влиянием в мировой экономике. К тому же развитые страны не видят необходимости классифицировать эти экономики как «развивающиеся», а это дает им преимущества, недоступные «развитым». Критики также указывают на медленный процесс принятия решений в рамках ВТО из-за необходимости достижения консенсуса среди всех членов организации. При этом государство, признанное виновным, не обязано платить штраф, а должно вместо этого пообещать положить конец нарушению.
Поначалу задуманная как основной торговый «контролер», ВТО стала лишь частью системы — многие сопутствующие функции (финансовые и организационные) перешли именно к ВБ, МВФ и Банку международных расчетов (BIS), что, по сути, лишило организацию рычагов влияния. Существующая торговая инфраструктура, в том числе биржевая торговля и мировой валютный рынок, слабо поддаются регулированию именно с точки зрения ВТО.
В этой ситуации процесс принятия новых соглашений зашел в тупик. В частности, так и не был решен вопрос о сельскохозяйственных и рыболовных субсидиях: США, Китай и Индия не смогли прийти к единому мнению по этой проблеме. Еще одна сложность — включение вопросов климатического регулирования в торговую повестку, по которой расходятся позиции стран ЕС и России. Договоренности отсутствуют по таким темам, как сокращение пластикового загрязнения и снижение объемов топливных субсидий, налоговая прозрачность и признание интеллектуальных прав. Не решена и главная проблема, связанная с работой Апелляционного органа. Страны—участники ВТО в рамках закрытых сессий рассматривали различные сценарии — вплоть до отмены второй ступени арбитража или существенного ограничения полномочий арбитров (см. “Ъ” от 4 марта 2024 года).
По сути, орган по разрешению споров должен применять все более устаревшие правила к быстро меняющейся экономике и рассматривать споры, которые все чаще приобретают политический и все меньше юридический характер. ГАТТ послужило отправной точкой, но ему не хватало силы, масштаба и механизмов обеспечения соблюдения правил игры, необходимых в меняющемся мире. ВТО заполнила этот пробел, создав постоянные правила. Теперь очевидно, что пришло время измениться и ей.
Варианты есть
Сегодня торговля во многом зависит от цифровизации, сталкивается с проблемами изменения климата и ростом протекционизма. Вопрос не в том, была ли ВТО ценной,— она была,— а в том, сможет ли она достаточно быстро адаптироваться, чтобы оставаться актуальной и учитывать эти изменения. Все чаще звучат призывы к реформированию ВТО, но пока никто не способен четко сказать, как это должно быть.
Наиболее реалистичным выглядит пока самый негативный сценарий — развал ВТО. Уже сегодня страны одна за другой под различными предлогами отказываются от выполнения правил организации. Скорее всего, ВТО продолжит работу, даже если США из нее выйдут, но за Штатами последуют и другие страны. В этой ситуации региональные торговые блоки станут основными элементами мировой торговой системы, торговые барьеры вырастут и будут обходиться национальным экономикам заметно дороже, чем сейчас.
Не исключен, впрочем, пока и позитивный вариант, при котором ВТО получит новый импульс развития. Как минимум это должно означать восстановление Апелляционного органа и успешные многосторонние переговоры. В таком случае будут решены долгосрочные торговые проблемы, включая заключение многостороннего соглашения об электронной коммерции, ряд значимых инициатив в области торговли и изменения климата, а также соглашение, охватывающее сельское хозяйство. К сожалению, такой вариант кажется слишком идеальным, чтобы он мог реализоваться.
Наиболее вероятным сейчас выглядит регрессионный сценарий развития событий — временное отступление от существующих правил для переосмысления идей глобализации.
Полный распад ВТО представляется маловероятным, в настоящее время нас ждет скорее «облегченная версия» организации. Без ВТО глобальная торговля, без сомнений, пострадает из-за новых торговых барьеров и протекционизма — даже в сегодняшнем ослабленном виде ВТО остается ориентиром для основных торговых правил, дает возможность заключения соглашений между отдельными группами стран. И чем раньше государства это поймут, тем безболезненнее для мировой экономики окажется период «без ВТО». Сроки новых договоренностей будут зависеть от крупных мировых стран и того, как скоро они начнут нести значимые для их экономик убытки.
Пора решать
Ситуация вокруг ВТО остается сложной из-за таких факторов, как региональные конфликты, неравномерный экономический рост и торговый протекционизм. США продолжают блокировать работу Апелляционного органа ВТО, Трамп поддерживает антиглобализацию и торговый протекционизм.
Вслед за Штатами ряд членов ВТО теперь требуют «политического пространства» — эвфемизма для игнорирования правил ВТО, которые им не нравятся.
В этой ситуации торговые переговоры продолжаются в виде так называемых многосторонних встреч или соглашений между отдельными группами стран.
Также многие страны стараются вступать в крупные региональные торговые объединения, которые существуют на всех континентах. Однако отказываться от участия в ВТО никто не спешит из-за необходимости расширения эффективных торговых связей. К примеру, ЕС уже заключил свыше 40 торговых соглашения с 74 странами-партнерами. Тем не менее две трети его общей торговли осуществляется в соответствии с правилами ВТО. У союза нет торговых соглашений с Китаем, США, Индией или Бразилией.
Довольно ощутимому спаду мировой торговли способствовала пандемия: на фото — очередь фур на германо-польской границе, вызванная тестированием водителей на коронавирус
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Попытки заключать локальные союзы де-факто являются способом договариваться о тех же правилах, которые уже существуют на глобальном уровне в рамках ВТО. При этом они парадоксально ужесточают и упрощают администрирование торговли. Очевидно, что такие объединения в перспективе ждет укрупнение, способное превратиться в региональные аналоги уже существующей организации. Цели этих блоков также не будут отличаться от тех, которые стоят перед мировой торговлей сегодня,— снятие барьеров, упрощение товарообмена и защита от протекционизма. Насколько работоспособной окажется такая схема, пока сказать трудно, но и этим объединениям придется играть по общим правилам, чтобы развивать торговлю. Альтернативой является сохранение ВТО при условии срочных и кардинальных реформ. В любом случае развитие ВТО продолжится, однако окажется значительно более длительным и сложным, чем можно было предполагать.
Стоит отметить, что, несмотря на проблемы, пока ни одна страна мира не отказалась от участия в ВТО, то есть запрос на разрешение торговых споров и глобализацию существует.
Вывод однозначен: рано или поздно государствам придется договариваться о том, как должна быть организована трансграничная торговля, чтобы она приносила максимум пользы экономикам всех участников. Аргументы в пользу торговли между странами предельно понятны: это выгодно всем участникам торговых отношений. Конкуренция стимулирует повышение производительности промышленности, торговая интеграция может выступать буфером для урегулирования двусторонних конфликтов, а «ВТО 2.0» способна стать ключевой платформой для такого взаимодействия. Международная торговля при этом имеет решающее значение для обмена технологиями и распространения экологически чистых товаров, услуг и инновационных решений.
Одним из факторов экономического развития во всем мире уже стала цифровизация торговли и финансов. Однако государственное управление в целом и внешней торговлей в частности просто не успевают за скоростью изменений экономических механизмов. И для реализации проекта «ВТО 2.0» придется адаптировать механизмы согласования решений к этой скорости, к чему многие экономики просто не готовы. Поэтому велика вероятность, что ядром «ВТО 2.0» станут цифровизованные и технологичные экономики, находящиеся на сопоставимом уровне развития («ВТО 1.0», напомним, создавали наиболее экономически развитые страны). Вероятно, в этом контексте шансы ЕС выше, чем у многих других локальных торговых союзов.
Ценой локальных отказов от соблюдения правил ВТО, очевидно, станут рост цен и торможение экономического роста, даже если в отдельных случаях и на коротких периодах те, кто первым введет барьеры, и выиграет. Долгосрочно общий проигрыш неизбежен.
Что такое ВТО
История
Всемирная торговая организация (ВТО) основана 1 января 1995 года по итогам Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров — восьмого раунда в истории Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Само ГАТТ было заключено в 1947 году как временное многостороннее соглашение, регулировавшее мировую торговлю товарами, после того как попытка учредить Международную торговую организацию не увенчалась успехом.
Почти 50 лет ГАТТ служило главной площадкой для постепенного снижения таможенных пошлин и выработки общих правил.
Уругвайский раунд официально открылся в Пунта-дель-Эсте (Уругвай) в сентябре 1986 года, насчитывал 125 государств-участников и охватывал 15 групп вопросов — от сельскохозяйственных и текстильных товаров до субсидий, технических барьеров и интеллектуальной собственности. В Марракеше в 1994 году был принят Заключительный акт, учреждающий ВТО и трансформирующий ГАТТ-1947 в ГАТТ-1994 как составную часть новой организации. Штаб-квартира ВТО находится в Женеве, Швейцария.
Цели и принципы
Основная цель ВТО — использование международной торговли для повышения уровня жизни, достижения полной занятости, роста реальных доходов и спроса. Правовая система базируется на обязательных для всех членов принципах: равные торговые условия; единые правила для своих и чужих товаров после ввоза в страну; защита внутреннего рынка тарифными инструментами; обязательство фиксировать верхний предел пошлин и постепенно их снижать; обязанность публиковать все торговые правила и нормативные акты; урегулирование торговых конфликтов через Орган по разрешению споров.
Членство
ВТО насчитывает 166 членов, на долю которых приходится 98% мирового объема торговли товарами и услугами. Еще более 20 государств находятся в статусе наблюдателя и ведут переговоры о присоединении. Россия вступила в ВТО в 2012 году. Процедура вступления занимает в среднем от пяти до семи лет. Создается рабочая группа, детально изучающая экономический механизм и торгово-политический режим кандидата на соответствие нормам ВТО.
Далее проводятся двусторонние переговоры с заинтересованными членами рабочей группы об условиях доступа на рынки товаров и услуг; параллельно страна-соискатель приводит национальное законодательство в соответствие с требованиями организации. Итоговый пакет документов — доклад рабочей группы, перечни обязательств по тарифным уступкам и услугам, Протокол о присоединении — утверждается Генеральным советом и ратифицируется парламентом присоединяющейся стороны.
Управление
Высшим органом ВТО является Министерская конференция, собирающаяся не реже одного раза в два года. В перерывах ее функции выполняет Генеральный совет, состоящий из послов и глав делегаций в Женеве; он же заседает как Орган по разрешению споров и Орган по обзору торговой политики. Генеральному совету подотчетны Совет по торговле товарами, Совет по торговле услугами и Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
Специализированные комитеты и рабочие группы занимаются отдельными соглашениями, вопросами развития, окружающей среды, региональных торговых соглашений и приемом новых членов. Административную поддержку оказывает Секретариат во главе с генеральным директором. Штат Секретариата — 623 сотрудника примерно из 80 государств, рабочие языки — английский, французский и испанский.
Бюджет организации формируется преимущественно из взносов членов, рассчитанных по доле в международной торговле.
По состоянию на 2024 год он составил 205 млн франков ($232,1 млн). Дополнительные доходы поступают от аренды помещений и продажи публикаций, существуют также целевые фонды технического содействия наименее развитым странам. Генеральным директором с 1 марта 2021 года является Нгози Оконджо-Ивеала — седьмой глава организации, первая женщина и первый представитель Африки на этом посту. Решения в ВТО принимаются на основе консенсуса; голосование квалифицированным большинством де-юре предусмотрено, но практически не применяется.
Функции
ВТО администрирует исполнение пакета многосторонних торговых соглашений и контролирует их соблюдение, служит форумом для многосторонних переговоров, где вырабатываются новые правила и уточняются действующие. Организация разрешает торговые споры между членами через обязательную процедуру, состоящую из нескольких этапов: двусторонние консультации, учреждение третейской группы, возможность апелляции, вынесение обязательных для исполнения рекомендаций и, в случае невыполнения, компенсации или контрмеры.
ВТО также осуществляет мониторинг национальной торговой политики. В числе других функций — техническое содействие развивающимся и наименее развитым странам, помощь правительствам во внедрении соглашений и сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими специализированными международными структурами.
Санкции в цифрах
От санкций США в настоящее время страдают более 35 стран мира, от ограничений ЕС — более 30, от ООН и Великобритании — 14 и 11 соответственно. При этом члены ЕС и ООН обязаны неукоснительно соблюдать и исполнять санкционные режимы, поскольку решения принимаются централизованно.
По общему количеству введенных против страны ограничений первое место занимает Россия — 31,5 тыс. по данным на апрель 2026 года.
Далее по числу наложенных санкций, согласно базе Castellum.ai, следуют Иран (около 6 тыс.), Сирия (2,9 тыс.), КНДР (2,2 тыс.) и Белоруссия (1,9 тыс.).
Самые строгие меры США направлены против Кубы, Ирана, КНДР и России, а ЕС — против России, Ирана, КНДР, Белоруссии и Приднестровья. ООН и Великобритания применяют преимущественно адресные меры (оружейные эмбарго, заморозка активов физических и юридических лиц, запрет на поездки и экспортный контроль), при этом самый объемный пакет ограничений у ООН направлен на КНДР.
Прямая речь
«Справедливый баланс возможен только при условии приоритета национального права»
Павел Селезнев
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ, д. п. н.
Фото: из личного архива
Современный кризис глобализации диктует необходимость глубокого переосмысления роли Всемирной торговой организации (ВТО), которая в условиях трансформации миропорядка все чаще воспринимается как инструмент обеспечения экономических интересов транснационального капитала, а не как гарант справедливых рыночных отношений.
Нарастающие процессы деглобализации представляют собой закономерную реакцию государств на систему, где национальный суверенитет приносится в жертву правилам, выгодным лишь узкому кругу доминирующих экономик.
Если рассматривать перспективы ВТО на горизонте пяти—десяти лет, среди сценариев полного развала, системной реформы или перехода к «облегченной версии» наиболее вероятным представляется именно последний вариант — фрагментация и постепенное снижение реального регулирующего влияния организации.
Такая вероятность обусловлена тем, что классическая (рикардианская) модель «свободной торговли» оказалась во многом мифологизированной.
Ведущие державы, достигнув своего могущества через жесткий протекционизм, сейчас фактически лишают остальные страны их собственной индустрии, стремясь закрепить за ними роль поставщиков ресурсов.
В условиях, когда наднациональные нормы в сфере услуг, инвестиций и интеллектуальной собственности становятся токсичными для экономической безопасности, ВТО рискует превратиться в формальную дискуссионную площадку, в то время как реальные правила игры сместятся в сторону региональных блоков и двусторонних соглашений.
В этой новой реальности поиск баланса между участием в мировой торговле и защитой национальных интересов становится вопросом выживания реального сектора экономики. Справедливый баланс возможен только при условии приоритета национального права над нормами ВТО в вопросах национальной безопасности и экономического суверенитета.
Основополагающим принципом должна стать первичность технологической модернизации; либерализация торговых барьеров — вторична по отношению к укреплению национальной конкурентоспособности. Переход к стратегии формирования самодостаточной хозяйственной системы, опирающейся на активную государственную поддержку и региональную интеграцию в рамках таких союзов, как ЕАЭС или БРИКС, позволит использовать механизмы международной торговли как инструмент развития, а не как средство утраты экономической независимости.
Прямая речь
«ВТО можно назвать призраком»
Анастасия Прикладова
Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н.
Фото: из личного архива
ВТО можно назвать призраком системы регулирования международной торговли ввиду ее несостоятельности в недопущении безосновательного применения ограничительных мер и, следовательно, в противодействии торговым войнам.
Восстановление статуса организации представляется маловероятным. Изначально ВТО была инструментом развитых стран во главе с США для продвижения своих товаров на другие рынки.
Первый надлом произошел, когда Китай воспользовался этим инструментом для расширения доступа для своей продукции на иностранные рынки.
В этот момент ВТО начала работать не только и не столько в интересах Запада.
Эффект усилился на фоне укрепления экономик развивающихся государств. Поскольку ВТО выстроена так, чтобы отвечать интересам прежде всего США, то при отсутствии заинтересованности с их стороны полноценная работа ВТО, в частности механизма урегулирования споров, не возобновится. Так что пока остается наблюдать за продолжающимся закатом ВТО. В ближайшие пять—десять лет мы с большой долей вероятности можем оказаться свидетелями развала организации.
Если многосторонняя торговая система будет основываться на принципах либерализации торговли, то всегда будут возникать конфликты с национальными интересами — в особенности у стран с меньшими конкурентными преимуществами. То есть чем слабее влияние государства в мире, тем больше количество уступок и компромиссов, на которые оно вынуждено идти. С другой стороны, если отказаться от принципа либерализации торговли и допустить ограниченный протекционизм, поводов для поиска компромиссов между странами станет еще меньше.
Прямая речь
«Найти баланс между защитой национальных интересов и участием в многосторонней системе»
Александр Мальцев
Замдекана экономического факультета МГУ им. Ломоносова, д. э. н.
Фото: пресс-служба МГУ
В последние годы спекуляции на тему деглобализации стали едва ли не общим местом. Иногда складывается ощущение, что эксперты соревнуются в составлении пугающих прогнозов грядущей дезинтеграции глобальной экономики.
Нельзя сказать, что подобные тезисы совершенно лишены оснований. Но их приверженцы почему-то не любят вспоминать, что процессы глобализации на протяжении последних столетий носили волнообразный характер. Сейчас корректнее рассуждать не о закате, а о переформатировании. С одной стороны, цифровые технологии способствуют развитию глобальной торговли услугами, а с другой — правительства все чаще прибегают к использованию торговой политики с выраженным протекционистским привкусом. Глобальная система управления становится все менее зависимой от общих правил и все более ориентированной на введение односторонних торговых ограничений, оправдываемых защитой национальной безопасности.
Неудивительно, что международные институты, созданные для совсем иных реалий, испытывают напряжение из-за обострения глобальных противоречий, и ВТО не исключение. США, ранее главный архитектор системы ВТО, переходят к дискреционной экономической политике с упором на приоритет национальных интересов. Растет сеть региональных блоков и союзов, зачастую действующих в обход многосторонних правил ВТО. Количество региональных торговых соглашений выросло с 273 в 2015 году до 380 в 2025-м, что, как считают некоторые специалисты, указывает на закат эпохи глобальных правил и начало эры локальных договоренностей.
Означает ли это полный распад всей системы правил и процедур, регулирующих международную торговлю, и закат глобализации, на страже которой стоит ВТО? Ответ скорее отрицательный. Во-первых, глобализация не исчезает, но, становясь менее американоцентричной, продолжает развиваться в рамках региональных объединений. Во-вторых, мир не столько ищет замену ВТО, сколько пытается выстроить новые правила игры в рамках региональных блоков, таких как БРИКС, или путем заключения межблоковых соглашений наподобие ЕС—МЕРКОСУР.
Полноценное обновление ВТО с модернизацией правил для электронной коммерции и торговли услугами было бы идеальным вариантом. Но политически это сейчас едва ли возможно — достичь консенсуса 166 стран исключительно сложно. Можно ли найти баланс между защитой национальных интересов и участием в многосторонней торговой системе? Представляется, что да.
Осторожный оптимизм внушает развитие плюрилатеральных соглашений между странами, образующих своеобразные «клубы по интересам».
При этом такие важные функции ВТО, как мониторинг торговой политики, техническое содействие развивающимся государствам и обеспечение площадки для диалога, сохраняются.
Поверить в полный развал ВТО трудно. Гораздо более вероятным видится превращение этой организации из центра принятия решений в дискуссионную площадку, тогда как основная работа по либерализации торговли и урегулированию споров будет, по-видимому, реализовываться в рамках региональных блоков. Как бы то ни было, даже в текущем — мягко говоря, далеко не лучшем — состоянии ВТО остается важной системой сдержек и противовесов. Без нее мировая торговля рискует скатиться в мрачные 1930-е годы, где сильный всегда прав, а политика разорения соседа выглядит нормой.
Прямая речь
«Может произойти некоторое возрождение глобальных и многосторонних соглашений»
Александр Абрамов
Руководитель Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, к. э. н.
Фото: Центр общественных связей РАНХиГС
Главная идея ВТО как института, созданного для роста глобализации мировой торговли, на сегодняшний день исчерпала себя.
Проблема в том, что многие развитые страны надеялись: расширение доступа Китая, России и некоторых других государств к глобальным рынкам будет способствовать не только ускорению экономического роста, но и трансформации указанных стран в направлении рыночной экономики и государств с порядками открытого доступа. Это не оправдалось, особенно в отношении Китая. Модель китайской экономики развивается своим путем, предполагающим политическое доминирование Коммунистической партии с мощной поддержкой государством экспортного потенциала и медленной переориентацией экономики на внутренний спрос. Это вызвало глубокое разочарование в политических и экономических элитах США, странах Европейского союза и иных развитых государствах. Бурный рост экспорта Китая в мире при его умеренных достижениях в стимулировании внутреннего спроса создает серьезные проблемы для многих стран, вынужденных прибегать к защите своих внутренних производителей.
В некотором смысле экономический разрыв с Китаем сегодня является консенсусом для самых разных партий и групп в США.
ГНа горизонте пяти—десяти лет после ухода администрации Трампа на площадке ВТО может произойти некоторое возрождение глобальных и многосторонних соглашений о тарифах и торговой кооперации, чтобы в дальнейшем избегать явных конфликтов в международной торговле и делать действия стран более прогнозируемыми. Но, если это и случится, это будет уже не та ВТО, к которой мы привыкли. Возможно, на смену ей придут более фрагментированные организации для тех или иных международных альянсов.
Прямая речь
«ВТО оказалась неспособна инициировать новые раунды торговой либерализации»
Ярослав Лисоволик
Основатель и директор компании BRICS+ Analytics, член Российского совета по международным делам (РСМД), д. э. н.
Фото: из личного архива
Несмотря на экзистенциальный кризис организации, значительная часть ее членов выступает за ее сохранение, но с рядом существенных изменений. Обновленная ВТО должна прежде всего включать эффективную систему урегулирования торговых споров — сейчас из-за действий США эта функция практически парализована — и возможность реализации инициатив в области торговли, не нуждающихся в консенсусной поддержке всеми странами-участницами.
Многие члены ВТО рассчитывают, что с уходом Трампа с американской политической сцены у организации появится шанс на реализацию такой повестки. Наиболее вероятным сценарием для ВТО является реформирование на горизонте следующих пяти—десяти лет. Многое в судьбе организации будет зависеть от дальнейшего участия США и позиции ряда крупнейших развивающихся стран, таких как Индия и Бразилия.
В основе текущего кризиса ВТО лежит неспособность мировой экономики найти баланс между участием в мировой торговой системе и политикой национальных интересов.
Во многом это связано с тем, что многосторонняя торговая система в лице ВТО оказалась неспособна инициировать новые раунды торговой либерализации, что на протяжении нескольких десятилетий лишало участников дивидендов от многостороннего снижения импортных ограничений. При отсутствии полноценной отдачи от ВТО многие страны перешли на либерализацию торговли посредством региональных и двусторонних соглашений. Это, в свою очередь, уводило мировую торговую систему еще дальше от формата многосторонней либерализации в сторону более узкой повестки национальных интересов.
Восстановление баланса потребует укрепления ВТО и системы многосторонних торговых правил. Но страны—члены этой организации должны отчетливо понимать выгоды от участия в многосторонней торговой либерализации для роста национального ВВП и рынков труда. Пока же, в условиях разгула протекционизма, слабости многосторонних институтов и нарастания рисков рецессии, приоритетом многих стран становится исключительное следование своим национальным интересам.
Прямая речь
«Альтернативы ВТО нет»
Александра Мочалова
Консультант АНО «Центр экспертизы по вопросам ВТО»
Фото: из личного архива
Наиболее вероятным на горизонте пяти—десяти лет представляется сценарий реформы ВТО. Речь идет не о возврате к модели конца XX века, а об адаптации к новым экономическим реалиям: технологической революции, геоэкономическому соперничеству и запросу на большую гибкость. ВТО уже эволюционирует в сторону более гибкой структуры, что позволяет поддерживать работоспособность системы даже при нарастающих противоречиях между ключевыми игроками.
Подтверждением стали итоги 14-й Министерской конференции ВТО, прошедшей в марте 2026 года в Камеруне. Главным достижением стало продвижение «альтернативных» форматов взаимодействия. Соглашение по электронной коммерции, подписанное 66 странами, на которые приходится около 70% мировой торговли, запустили через временные механизмы. Это институциональная новация: участники продвигают договоренности без всеобщего консенсуса, с перспективой последующей интеграции в правовую систему ВТО. Такой подход открывает дорогу и для других плюрилатеральных инициатив, сохраняя переговорную динамику и предотвращая полный паралич нормотворчества.
Сценарий развала организации выглядит маловероятным. Альтернативы ВТО нет. Важный дополнительный фактор — отсутствие прецедентов выхода из нее государств-членов. Организация была и остается универсальной площадкой для многостороннего диалога между развитыми и развивающимися странами.
Баланс между защитой национальных интересов и участием в многосторонней системе достигается через добросовестное соблюдение обязательств при прагматичном использовании предусмотренных инструментов.
Ключевым остается принцип pacta sunt servanda — договоры должны соблюдаться.
Избирательное правоприменение подрывает доверие к системе в целом. При этом страны сохраняют достаточное пространство для маневра и защиты своих интересов: антидемпинговые и компенсационные меры, специальные защитные механизмы и др. Не стоит забывать и про систему разрешения споров. Даже в условиях блокировки Апелляционного органа участники продолжают активно ею пользоваться, подтверждая востребованность этого механизма.
ВТО не исчезнет, но и не вернется в прежнем виде. Она постепенно трансформируется в более гибкую платформу, способную работать в условиях полицентричного мира. Успех этой трансформации будет зависеть от готовности участников находить компромиссы и использовать существующие инструменты конструктивно, а не деструктивно.
Прямая речь
«Никто не заинтересован в хаосе»
Александр Данильцев
Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ, д. э. н.
Фото: НИУ ВШЭ
Маловероятен сценарий полного развала ВТО. В сохранении института ВТО заинтересовано подавляющее большинство игроков.
Для потенциальных лидеров мировой торговли в будущем — США (они впервые за несколько лет возобновили финансирование ВТО), Китая, возможно, Индии и других крупных развивающихся экономик с высокой зависимостью от экспорта — ВТО останется необходимым инструментом влияния и создания условий для экспортной экспансии, формирования удобных правил торговли после преодоления периода кризисов, нестабильности и хаоса. Они всеми силами будут консервировать эту структуру с прицелом на будущее.
ВТО — уникальный переговорный инструмент, востребованный всеми небольшими экономиками, которые не имеют своих ресурсов и механизмов для двусторонних переговоров, но заинтересованы в обеспечении переговорных возможностей на глобальном уровне.
Наконец, никто не заинтересован в хаосе. Победители в конкурентной борьбе могут использовать упорядоченную глобальную систему регулирования для экспансии, проигравшие и лидеры второго ряда — для ограничения произвола победителей и обеспечения гарантий участия в глобальной торговле.
Сценарий реформы пока идет без особого успеха. Проблемой является забюрокраченность системы и привязка к существующим юридическим схемам. Система обязательств содержит важнейшие принципы (прежде всего недискриминация, транспарентность, приоритет права), и они должны быть сохранены как предпосылки нормального развития глобальной торговли.
В целом ВТО не хватает как раз экономической гибкости и адаптивности в условиях нестабильности. В этом парадокс: ВТО практически последний бастион, который обеспечивает некоторую стабильность и порядок в мировой торговле, несмотря на потрясения, но она сама нуждается в механизмах адаптации.
В результате реформирования должны появиться новые, более избирательные, правила, не отменяющие принципов, секторальные механизмы, дополнительные инструменты сотрудничества с региональными структурами, привязка обязательств к изменениям экономических параметров.
Важная проблема состоит в резкой политизации мировой торговли, прежде всего из-за санкций и экономической политики США.
Система ВТО не предназначена для решения политических вопросов.
Как и в любой правовой системе, есть риск злоупотребления правом и препятствования имплементации правил (как это сейчас делают США в отношении механизма разрешения споров). Но существует и возможность коллективными усилиями с этим бороться. Баланс национальных интересов и участия в многостороннем объединении обеспечивается благодаря нормальным сбалансированным переговорам.
Прямая речь
«Легализуется более широкий и гибкий протекционизм»
Владимир Саламатов
Директор Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО, д. э. н., к. т. н.
Фото: из личного архива
У ВТО не нулевая, но ограниченная перспектива, на которую сильно влияют Китай, США и их отношения. ВТО перестает быть полностью универсальным арбитром мировой торговли, потому что ее ключевой институт — апелляционный орган — парализован из-за блокировки со стороны США. Рост числа региональных и мегарегиональных блоков означает, что реальные тарифы, правила и нормы все чаще вырабатываются внутри блоков, а не на уровне ВТО.
США выдвигают предложения по реформе организации, одновременно поддерживая право стран самостоятельно определять «национальную безопасность» как основание для торговых ограничений.
Это легализует более широкий и политически гибкий протекционизм вне классических правил ВТО.
Экономическая модель КНР с сильным государственным вмешательством не вписывается в классические правила организации, созданной для стран с рыночной экономикой, а политический конфликт между Китаем и США усугубляет дисфункцию институтов. Китай одновременно является ключевым стейкхолдером: ВТО не сможет сохранять легитимность, игнорируя позицию второй по размеру экономики мира. Китай формирует альтернативу через мегарегиональные блоки и новый формат торгово-политических коалиций, которые устанавливают «правила для своих» и занимаются вторичным протекционизмом по отношению к «внешним» странам.
ВТО может сохранить значение, потому что охватывает 166 стран и более 98% мировой торговли, но без реформ она рискует утратить центральное место в глобальной торговой системе. Главный вопрос — восстановление системы разрешения споров. Возможен переход к более гибкой системы или даже частично добровольным механизмам.
Если ВТО не вернется, все больше правил будет вырабатываться внутри объединений, таких как ЕС, ВПТТП (Всеобъемлющее прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве), ВРЭП (Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство), БРИКС и др. Есть сценарий фрагментации системы разрешения споров: разные группы стран будут использовать разные механизмы. ВТО все больше будет учитывать неэкономические факторы — климат, проблемы неравенства, здравоохранение. Ее фактическое влияние будет ограничено преимущественно теми участниками, которые не интегрированы в блоки и региональные соглашения.