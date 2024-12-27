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Годец подкрался незаметно

Годец подкрался незаметно

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Рост медленнее, кредит дороже, налоги выше, персонала нет

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Президентские выборы, наступление в Донбассе, смерть Навального, замена губернаторов

Мир

Выборы в США, конфликт на Ближнем Востоке, ядерная доктрина РФ, саммит БРИКС

Бизнес

Уголь и СПГ под санкциями, эмбарго на экспорт бензина, разрыв «Газпрома» с Европой

Финансы

Доллар вне биржи, биткойн по $100 тыс., рекордная ключевая ставка

Общество

Вода в Орске, огонь в Курске, борьба за рождаемость и пересдача ЕГЭ

Происшествия

Теракт в «Крокусе», аресты в руководстве Минобороны, дело Треповой, убийство Кириллова

Культура

Передача «Троицы», страсть к 1990-м, причуды кинопроката, триумфы Достоевского и «Аноры»

Спорт

Герои и антигерои Олимпиады, министр-президент и слияние федераций

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