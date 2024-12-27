Годец подкрался незаметно
Рост медленнее, кредит дороже, налоги выше, персонала нет
Президентские выборы, наступление в Донбассе, смерть Навального, замена губернаторов
Выборы в США, конфликт на Ближнем Востоке, ядерная доктрина РФ, саммит БРИКС
Уголь и СПГ под санкциями, эмбарго на экспорт бензина, разрыв «Газпрома» с Европой
Доллар вне биржи, биткойн по $100 тыс., рекордная ключевая ставка
Передел Wildberries, закат апартаментов и проблемы с урожаем
Серые сим-карты, реестр блогеров, замедление YouTube, блокировка Viber
Вода в Орске, огонь в Курске, борьба за рождаемость и пересдача ЕГЭ
Теракт в «Крокусе», аресты в руководстве Минобороны, дело Треповой, убийство Кириллова
Передача «Троицы», страсть к 1990-м, причуды кинопроката, триумфы Достоевского и «Аноры»
Герои и антигерои Олимпиады, министр-президент и слияние федераций
Лучшие моменты в объективе «Ъ»