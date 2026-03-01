Загс знает что
Мифы о семейном праве
30 лет назад, 1 марта 1996 года, вступил в силу действующий Семейный кодекс РФ. Уровень знаний обывателей по всему миру о нормах закона, касающихся семьи, нередко оставляет желать лучшего. Россия в этом плане не исключение. “Ъ” собрал самые популярные мифы из области семейного права, с которыми юристы сталкивались в своей практике, и постарался их развенчать.
Имущественные мифы
Миф 1: «Мы с мужчиной жили вместе и в этот период купили квартиру, она записана на него, но я тоже собственник, как гражданская жена».
Это неправда
Комментирует партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Виктория Дергунова:
— В семейном законодательстве России нет понятий «гражданский брак» и «сожительство», которые повсеместно используются как синонимы. Юридические права и обязанности супругов возникают только в браке, зарегистрированном в установленном законом порядке — обычно через органы загса. Сожительство, даже длительное, не порождает прав и обязанностей супругов, идентичных брачным.
Комментирует старший партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова:
— Супруги часто не видят разницы между зарегистрированным браком и совместным проживанием без регистрации. В российском праве это два разных статуса. По общему правилу, совместно нажитое имущество при разводе могут получить только лица, состоявшие в зарегистрированном браке. Этот же вопрос остро стоит при смерти одного из сожителей — если он не составлял завещания на второго сожителя, тот наследником не является и ничего получить не сможет. Все имущество умершего наследуется его законными родственниками.
Миф 2: если имущество, приобретенное в браке, зарегистрировано на одного из супругов, оно принадлежит только ему и при разводе остается за ним.
Это неправда
Виктория Дергунова:
— По закону общим является любое имущество супругов, приобретенное во время брака, независимо от того, на чье имя оно зарегистрировано. Однако следует учитывать ряд факторов для отнесения имущества к личному или совместному имуществу супругов, в том числе:
- характер сделки, по которой приобретался актив;
- происхождение средств для покупки имущества (если объект приобретается за счет добрачных средств супруга или за счет средств, полученных им в браке в дар, по наследству или от продажи личного имущества, то такой объект будет личным, и разделу он не подлежит);
- факт ведения супругами совместного хозяйства в момент приобретения актива (имущество, приобретенное во время раздельного проживания в браке, при разводе может быть признано личным имуществом супруга, который его приобрел).
Если же сами супруги решили при разводе оставить каждому то, что на него зарегистрировано, им потребуется заключить брачный договор или соглашение о разделе собственности.
Ирина Адамова:
— Безусловно, время приобретения имущества в браке является важным фактором для того, чтобы считать его общим для супругов. Но есть исключения. Совместно нажитым не считается имущество, приобретенное на личные средства одного из супругов или полученное им в дар,— такая собственность не подлежит разделу.
Например, супруги заключили брак и купили квартиру, на которую часть денег дал один из супругов, получив их от продажи добрачной квартиры. В этом случае при разводе квартира будет разделена не пополам, а в пропорции: делиться будет лишь та часть квартиры, которую оплатили из совместно нажитых в браке средств, а часть, оплаченная личными средствами супруга, разделу не подлежит.
Миф 3: если супруга в период брака не работала (например, вела домашнее хозяйство или сидела с детьми), она не может претендовать на раздел имущества.
Это неправда
Виктория Дергунова:
— Имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместной собственностью. Семейный кодекс РФ гласит, что право на общее имущество принадлежит также супругу, который в браке не имел самостоятельного дохода по уважительным причинам. Жена, которая не работала в период брака, но занималась воспитанием детей и поддержанием семейного быта, является таким же полноправным собственником активов, как и муж, который работал и получал доход. Неуважительность причин или недостойное поведение (участие в азартных играх, траты денег не на семейные нужды и т. д.) должен доказать супруг, претендующий на уменьшение доли неработавшего супруга в совместном имуществе.
Миф 4: супруг легко может оспорить сделку, заключенную вторым супругом без него.
Это неправда
Ирина Адамова:
— Например, жена по определенным соображениям (иногда супруги это спланировали заранее) идет в суд оспаривать заключенную мужем сделку, утверждая, что не давала на нее согласия. Истица уверена, что сделка будет признана недействительной. Однако Семейный кодекс РФ подразумевает осведомленность супруга о заключении сделок другим супругом, а значит, и его согласие. В этом случае истцу необходимо доказывать, что он не был осведомлен о сделке, но на практике это сделать чрезвычайно сложно.
Мифы о процедуре развода
Миф 1: невозможно развестись без согласия второго супруга.
Это неправда
Виктория Дергунова:
— В России одна из самых простых процедур развода в мире. Если у супругов нет детей, можно подать совместное заявление на расторжение брака в органы загса. И если в назначенную дату развода придет хотя бы один из супругов, брак будет расторгнут даже без присутствия второго. Если есть совместно нажитое имущество и по нему имеются споры, их можно разрешить в суде как сразу, так и в течение трех лет после развода.
Однако, если у пары есть ребенок, расторгнуть брак можно только через суд. Впрочем, если не просить о взыскании алиментов или разделе имущества, мировой суд может развести вас уже через месяц после подачи иска. Если не хочется видеть партнера, можно даже попросить суд рассмотреть дело в свое отсутствие и направить судебное решение по почте.
Разводиться в суде придется также в случае, если один из супругов отказывается подавать заявление на расторжение брака в загс. Затянуть процесс развода в этом случае он сможет, либо объединив требование о разводе с другими требованиями (о разделе имущества, о воспитании и содержании детей), либо попросив срок на примирение. При наличии других требований разбирательство в суде может затянуться надолго, это важно учитывать тем, кто спешит повторно жениться или выйти замуж.
Комментирует советник практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гаяне Штоян:
— Нахождение в браке по российскому закону является добровольным, нежелание одного из супругов давать развод никак не повлияет на процедуру. Однако в случае отсутствия согласия супруга на развод процедура будет проводиться в судебном порядке, и суд может дать сторонам срок на примирение в пределах трех месяцев. Если по истечении этого срока хотя бы один из супругов будет настаивать на расторжении брака, суд его расторгнет.
При этом муж не имеет права без согласия жены обращаться в суд за расторжением брака во время беременности супруги и в течение года после рождения ребенка. По истечении этого срока брак может быть расторгнут по общим правилам, уже вне зависимости от согласия супруги.
Миф 2: развод можно отложить, все равно ничего не изменится.
Это неправда
Виктория Дергунова:
— От даты фактического развода зависит, что войдет в состав общего имущества, которое будут делить супруги при разводе. Личные активы каждого (квартиры, доходы, денежные средства на счетах) могут быть исключены из раздела. Кроме того, медлящим с разводом супругам нужно иметь в виду последствия, касающиеся наследства.
Представим пару, которая рассталась, но официально не развелась, и внезапно один из супругов умирает. Скорбящие дети открывают наследственное дело, и тут появляется второй родитель, который получает половину всего наследства как супружескую долю, а оставшаяся половина делится между всеми наследниками, включая овдовевшего супруга. По закону муж и жена — наследники первой очереди, наравне с детьми и родителями умершего. До вступления в силу решения суда о разводе они наследуют в равных долях. Следовательно, если брак не успели расторгнуть, то вдовец остается наследником, даже если к моменту смерти вместе с супругом не проживал (исключение — завещание с условием о лишении супруга наследства и брачный договор).
Дата фактического расставания супругов может иметь значение, если какие-то активы покойный приобрел на личные деньги в период раздельного проживания, но оспорить размер доли вдовца или исключить какое-то имущество из совместно нажитого наследники смогут только через суд.
Мифы о судьбе детей
Миф 1: отцом ребенка считается муж матери.
А вот это не миф, а правда.
Виктория Дергунова:
— Отцом ребенка, родившегося в браке или в течение 300 дней после его расторжения, автоматически записывается супруг матери. Изменить это можно, только оспорив отцовство в суде.
Миф 2: детей после развода всегда оставляют с матерью.
Это неправда
Гаяне Штоян:
— Некоторые воспринимают эту практику как дискриминацию мужчин или предвзятость судей-женщин. На самом деле российское законодательство считает, что родители обладают одинаковыми правами и обязанностями в отношении ребенка, и при разрешении споров суд должен руководствоваться именно интересами ребенка.
Суды действительно чаще оставляют ребенка с матерью при ее положительной характеристике. Это связано с конкретными обстоятельствами: матери обычно проводят с ребенком больше времени, обеспечивают стабильный распорядок дня, участвуют в образовательном процессе и бытовом уходе. Но это не означает, что место жительства ребенка не может быть определено с отцом.
Когда папа активно включен в воспитание и способен создать комфортную среду, которая благоприятно скажется на всестороннем и гармоничном развитии ребенка, суд может передать ребенка отцу. Нередко матери не учитывают эту возможность и опрометчиво строят судебную стратегию, сосредоточивая внимание на своем праве, а не на интересах ребенка.
Миф 3: если исключить из завещания несовершеннолетних детей, они ничего не унаследуют.
Это неправда
Гаяне Штоян:
— Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы являются наследниками первой очереди и обладают правом на обязательную долю в имуществе. Это означает, что даже при наличии завещания, в котором вся собственность передается другому человеку, обязательные наследники получат не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Мифы об алиментах
Миф 1: взыскать алименты на ребенка можно только после развода.
Это неправда
Гаяне Штоян:
— На практике такое заблуждение приводит к тому, что один из родителей откладывает обращение в суд за алиментами, ожидая юридического решения о разводе, в то время как он не может обеспечить ребенку надлежащее материальное содержание. Расторжение брака не является условием для взыскания алиментов. Право на получение алиментов существует и в период брака, если один из родителей не исполняет своих обязанности по содержанию ребенка либо выделяет недостаточно денег. Законодательство требует надлежащего материального содержания ребенка независимо от семейного статуса родителей.
Миф 2: супруги платят алименты только своим детям.
Это неправда
Ирина Адамова:
— Российское законодательство допускает взыскание алиментов и на другие категории лиц. Семейный кодекс устанавливает, что супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Если в браке супруг отказывается это делать, у нетрудоспособного нуждающегося супруга есть право требовать предоставления алиментов в судебном порядке.
Взыскать алименты с бывшего супруга могут:
- бывшая жена в период беременности, наступившей в браке;
- бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком в течение первых трех лет со дня его рождения;
- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы.
- нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным в браке или в течение года после развода;
- нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста в течение пяти лет после развода.
Миф 3: дети ничего не должны своим родителям.
Это неправда
Ирина Адамова:
— Встречаются ситуации, когда родитель долгое время не общается со своим ребенком, не появляется в его детстве и во взрослой жизни, а потом предъявляет иск о взыскании алиментов. Дети освобождаются от уплаты алиментов только родителям, лишенным родительских прав. В остальных случаях суд обычно удовлетворяет такие иски.
Если совершеннолетние трудоспособные дети или супруги не могут обеспечить нуждающихся в помощи отчима или мачеху, то последние имеют право через суд потребовать алименты от трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц, если у тех есть средства. Кроме того, суд может обязать трудоспособных совершеннолетних детей, обладающих достаточными денежными средствами, выплачивать алименты своим несовершеннолетним нуждающимся в помощи братьям и сестрам, которых не обеспечивают родители.
Миф 4: по соглашению об алиментах можно установить их размер меньше, чем по закону.
Это неправда
Комментирует партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Максим Музыка:
— Некоторым со временем становится некомфортно платить сумму алиментов, указанную в соглашении. Они считают, что могут с легкостью добиться в суде пересмотра суммы, сославшись на изменение финансовых условий жизни. Но это не так — суды крайне редко меняют условия соглашений об уплате алиментов. Как правило, ни рождение новых детей в новой семье, ни ухудшение условий труда не являются гарантированным основанием для изменения размера уже установленных алиментов. А если будет доказано, что в заключенном соглашении сумма алиментов меньше, чем установлено законом, то суд признает такое соглашение недействительным, так как оно ущемляет интересы ребенка.
Миф 5: устроюсь на неофициальную работу с черной зарплатой, и меня не заставят платить алименты
Это неправда
Максим Музыка:
— Если у того, кто платит алименты, нестабильный доход или нет официальной работы, суд может установить ему фиксированную сумму выплат. Нужно учитывать, что при отсутствии официальных доходов пристав будет рассчитывать алименты от средней зарплаты по стране.
Ирина Адамова:
— В случае, если у родителя нет постоянного источника дохода или он не работает, судебная практика достаточно давно идет по пути взыскания алиментов в размере минимального прожиточного минимума для ребенка на каждого из детей ежемесячно (например, в Москве это сегодня около 22 тыс. руб.). Родитель обязан исполнять решение суда о выплате алиментов, в противном случае его могут привлечь к административной или даже к уголовной ответственности.
Юридические истории из семейной жизни
“Ъ” расспросил специалистов по семейному праву, с какими наиболее интересными — забавными и драматическими — случаями в своей практике они сталкивались. Юристы согласились поделиться такими кейсами на условиях анонимности.
Кейс первый: цена детского слова
14-летняя дочь подполковника ФСБ пыталась рассказать комиссии по делам несовершеннолетних, что отец и мачеха угрожают друг другу табельным оружием, а над ней издеваются. Однажды девочку облили ледяной водой и заставили спать в мокром, что привело к двусторонней пневмонии. Но чиновники просто не поверили девочке и отказывались принимать заявление.
Юрист по этому делу судился год, параллельно написав множество жалоб и обращений — от детского омбудсмена до Лубянки. В итоге ФСБ все-таки провела проверку, и отца отправили в колонию. Но это уже не имело прямого отношения к ребенку и его заявлению, так как «верить детям у нас не принято», резюмирует юрист.
Кейс второй: через насилие и психиатрию к опеке
16-летний подросток оказался в ситуации, когда помочь ему могли только посторонние люди. Отец жил в США и фактически устранился от его воспитания, а мать, которая должна была по идее защищать своего ребенка, наоборот, стала для него источником опасности. Физическое и психологическое насилие, которому она подвергала сына, дошло до крайней точки — женщина незаконно поместила подростка в частную психиатрическую клинику.
Но парень решился пожаловаться и смог обратиться в благотворительный фонд, который привлек к делу юристов из известной коллегии адвокатов. Они работали бесплатно и добились ограничения матери в родительских правах. Кроме того, удалось взыскать алименты с обоих родителей: как с матери, так и с отца, который годами игнорировал свои обязанности перед ребенком. Сейчас подросток находится в безопасности, и один из волонтеров благотворительного фонда взял над ним опеку.
Кейс третий: цветы вместо иска
Мужчина пришел в юридическую фирму с идеей, которая могла бы полностью перевернуть его жизнь. Недавно он узнал о собственном бесплодии и понял, что вот уже 16 лет воспитывает не своих детей. Клиент предложил любые деньги, чтобы адвокат взялась за его дело и помогла оспорить отцовство в суде. Но она отказалась от солидного гонорара, предложила все обдумать и не спешить с судебным разбирательством, объяснив мужчине, что дети воспринимают его как родного отца, они выросли с ним, воспитывались им и любые тяжбы нанесут им серьезную травму.
Первая реакция несостоявшегося клиента была резкой — он высказался «о продажности всех особей женского пола» и тут же ушел из офиса. Однако спустя две недели мужчина вернулся с корзиной цветов. Он поблагодарил адвоката за то, что уберегла его от решения, которое он никогда не смог бы себе простить. Судебного разбирательства не было.
Кейс четвертый: развод в судах трех стран
Муж перевел бизнес в офшорные организации, причем не в одну юрисдикцию, а сразу в несколько разных стран. Владельцем компаний формально числилось номинальное лицо — через трастовую структуру. Затем последовал развод. Когда жена подала иск о разделе имущества, включая акции компаний, перед ее юристами встала практически нерешаемая задача: им нужно было доказать, что за бизнес-активами в реальности стоит ее муж.
Но адвокаты нашли выход, использовав в судах двух иностранных государств особую процедуру раскрытия доказательств, по которой компаниям пришлось предоставить суду документы о фактическом владельце. Полученные доказательства были настолько убедительными, что перевернули ход дела в России и позволили супруге претендовать на часть бизнеса мужа.
Кейс пятый: судьба эмбрионов
Обеспеченный человек обратился к адвокатам с вроде бы обычным запросом, но так могло показаться только на первый взгляд. Он хотел развестись и поделить имущество с супругой. Мужчина сразу принес список всего, что оставляет бывшей жене, однако тревожило его совсем другое — замороженные эмбрионы. Он опасался, что бывшая супруга сможет воспользоваться ими без его согласия после расторжения брака.
Тогда закон не давал четкого ответа, как быть с биоматериалом после развода, и этот деликатный вопрос нужно было решать самостоятельно. Юристы выяснили, что договор с частной клиникой на хранение и оплату был заключен лично на мужа. Благодаря этому клиент смог расторгнуть контракт, и клинике не оставалось ничего, кроме как утилизировать эмбрионы.
Кейс шестой: молчание, но не знак согласия
Отец обратился к юристу за тем, чтобы после развода оба его ребенка — мальчик и девочка — остались жить с ним, а не с матерью. В ходе судебного разбирательства десятилетняя дочь прямо сказала, что хочет остаться с папой. Ее брату было пять лет, и он тогда еще не умел говорить из-за задержки развития. Мать, работавшая логопедом, на слушаниях утверждала, что с младшим ребенком нет смысла даже заниматься речью, по ее словам, ситуация была абсолютно безнадежной.
Суд пребывал в сомнениях. Был объявлен трехдневный перерыв между заседаниями, и в этот короткий промежуток мать успела избить проживавшую с ней дочь. Происшествие оказало большое влияние на процесс, и после возобновления разбирательства детей оставили жить с отцом. С тех событий прошло пять лет. Мальчик давно заговорил и сейчас учится в общеобразовательной школе. Юрист, сопровождавший дело, называет такой исход настоящим чудом.
Кейс седьмой: суд вне гендерных стереотипов
После развода родители договорились, что сын будет по очереди жить то с мамой, то с папой. Сначала все шло по плану, но спустя некоторое время мама перестала забирать ребенка к себе, и в результате мальчик привык к жизни с отцом. А потом ситуация резко изменилась — мать захотела забрать ребенка.
Разногласия дошли до тяжбы в суде, на слушаниях в котором сын попросил оставить его с отцом, и именно так в итоге и получилось. Для матери суд установил комфортный график встреч, но она так и не наладила связь с ребенком. Адвокат, которая вела дело, отмечает, что сейчас суды не отдают безусловного приоритета одному из родителей только из-за гендерной принадлежности, в том числе благодаря практике Верховного суда.
Школьники и семья
“Ъ” спросил юристов, какие вопросы о семейных правах и обязанностях, по их мнению, следует изучать в школе. Вопросы и полученные ответы читайте в нашей публикации.
— Что вы включили бы в школьный курс семейного права?
Старший партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова:
— Понятие «школьник» очень размытое, поскольку затрагивает возраст с 6 до 18 лет. Очевидно, что младшекласснику сложно доходчиво объяснить, какие права и обязанности ему предоставляет закон. А примерно с 14 лет уже возможно полноценно рассказать о правах в семейных отношениях.
Советник практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гаяне Штоян:
— Школьный курс семейного права должен формировать у детей четкое понимание своих прав и учить грамотно действовать в ситуациях, когда их права нарушаются. Глава 11-я Семейного кодекса включает семь основных статей, касающихся прав детей, и это основа, которую должны знать школьники. Важный аспект — практическая ориентированность. Дети должны знать, где находится орган опеки и попечительства, каков порядок обращения в компетентные органы (в том числе в суд) и к кому в школе можно обратиться за первичной помощью.
— Что школьнику нужно знать про свои права и обязанности?
Партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Виктория Дергунова:
— Школьнику следует знать, что родители должны воспитывать и содержать ребенка, обеспечить получение ребенком общего образования, заботиться о его здоровье и безопасности, защищать его права. Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, поэтому если родители по неуважительной причине не осуществляют заботу о нем, не забирают из медицинского учреждения, как, например, в известном деле девочки Саши, которая жила с рождения до пяти лет в перинатальном центре и никогда не покидала стен больницы, к ним могут быть применены меры ответственности вплоть до лишения родительских прав. Ребенок должен понимать, что государство следит за тем, как родители исполняют свои обязанности.
Гаяне Штоян:
— Ребенок имеет право на проживание с родителями и право на жилище. Развод родителей не означает, что ребенок не может пользоваться жильем, принадлежащим одному из родителей. Более того, ребенок имеет право на общение с родителями и другими родственниками, даже если члены семьи проживают за границей.
Ирина Адамова:
— Свои права несовершеннолетний реализовать самостоятельно не может. Его представителями выступают законные представители (родители, опекуны, попечители) или органы защиты — служба опеки и попечительства, органы прокуратуры, образовательное учреждение, в некоторых случаях — правоохранительные органы.
При этом за незаконные действия ребенка ответственность могут понести и родители. Безусловно, когда несовершеннолетний позже десяти вечера гуляет один или совершает, по его мнению, незначительные противоправные действия — дерется, употребляет алкоголь или табак, ему и в голову не приходит, что ответственность за такие действия в итоге может быть серьезной не только для него самого.
Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ
— Какие способы защиты своих прав есть у ребенка в кризисных ситуациях, например при буллинге (травле) в школе?
Виктория Дергунова:
— Российское законодательство не регулирует вопросы травли детей в школе. При буллинге рекомендуем сначала обратиться к классному руководителю. Если он не принимает мер, следует обратиться с заявлением к администрации школы. В заявлении необходимо указать факты буллинга, приложить доказательства — фотографии, аудио- и видеозаписи, скрины переписок.
А если даже администрация школы не принимает мер, можно обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних, к уполномоченному по правам ребенка, в департамент образования и прокуратуру. Также получить помощь можно в «Центре толерантности» по программе «Каждый важен», у психологов Травли.Net (8 800 500–44–14) и по горячей линии «Ребенок в опасности» (8 800 707–70–22).
Семейный юрист, руководитель компании «Центр взыскания алиментов и раздела имущества» Ольга Горбачева:
— Есть Единый всероссийский детский телефон доверия 124 или 8–800–2000–122 — бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи детям и родителям, появившаяся в России в 2010 году. А если несовершеннолетний находится в опасности, ему следует звонить по телефону горячей линии Следственного комитета, для каждого региона есть свой номер. Но опросите тысячу детей, и ни один не скажет, по какому телефону нужно звонить. Эти номера не размещают на баннерах, поэтому непонятно, откуда ребенок должен узнать о них.
— В каких ситуациях взрослые обязаны выяснить мнение ребенка и учесть его?
Гаяне Штоян:
— Мнение ребенка может быть выражено в любом возрасте, однако с десяти лет суд обязан его учитывать. По ряду вопросов, например об изменении имени ребенка, усыновлении, орган опеки и суд могут принять решения только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. Более того, согласно позиции Верховного суда, необходимо выяснять мнение ребенка по вопросу его усыновления во всех случаях, когда ребенок достиг достаточной степени зрелости и способен сформулировать собственные взгляды.
— Есть особо уязвимые категории, например сироты. С какими проблемами они сталкиваются и как таким детям добиться правовой защиты?
Ирина Адамова:
— Детям, лишившимся родителей, назначаются опекуны, а с 14 лет — попечители. Если ребенок находится в детском доме, эти функции выполняет руководство учреждения, где он проживает. Основные проблемы — сбережение имущества, полученного по наследству от умерших родителей, и недопустимость его отчуждения до совершеннолетия.
За соблюдением закона в этих случаях следят органы опеки. Но случаются нарушения имущественных прав, и тогда прокуратура обеспечивает их восстановление в судебном порядке. Еще одна проблема — задержки в выделении жилья по достижении совершеннолетия и попытки мошенничества с недвижимостью, полагающейся сиротам.
Ольга Горбачева:
— Помимо сирот к уязвимым категориям относятся дети с особенностями развития, с расстройствами аутистического спектра, задержками в психическом развитии, синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Родители могут попробовать добиться для такого ребенка тьютора в школе.
Гаяне Штоян:
— К особо уязвимым относятся также дети с инвалидностью, несовершеннолетние из неблагополучных семей, дети-беженцы и вынужденные переселенцы. Дети из этих категорий сталкиваются прежде всего с проблемой эффективного представительства своих интересов. В семьях, где родители не исполняют свои обязанности, дети фактически лишаются защиты в сложных жизненных ситуациях — при реализации права на образование, получении медицинской помощи, разрешении конфликтов.
Виктория Дергунова:
— В гражданском процессе квалифицированная юридическая помощь детям недоступна. На практике часты случаи, когда интересы детей ущемляются родителем, не заинтересованным в объективном рассмотрении дела. Ребенок может обратиться в органы опеки и попечительства, комиссию по делам несовершеннолетних, правоохранительные органы, благотворительные фонды, например «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Наша коллегия регулярно оказывает помощь детям на условиях pro bono, то есть безвозмездно.
— Вы советуете обращаться в правоохранительные органы, к администрации образовательных учреждений, в органы опеки. Но всегда ли эти институты работают эффективно?
Виктория Дергунова:
— Иногда госорганы лишь формально исполняют свои обязанности, и это может быть вызвано попыткой не выносить сор из избы или нехваткой кадров. Однако наблюдается тенденция в том, что органы опеки пытаются разобраться в ситуации и оказать помощь. Если компетентные госорганы ее не оказывают, необходимо зафиксировать все нарушения и обратиться в вышестоящий орган или прокуратуру.
Гаяне Штоян:
— Не всегда эффективны и судебные приставы, которые исполняют судебные решения о порядке общения второго родителя с ребенком. Их меры часто ограничиваются формальными объяснениями и незначительными санкциями. Одним из возможных способов повышения эффективности может стать внесение изменений в законодательство, предусматривающих более строгую ответственность для родителей, препятствующих общению ребенка с другим законным представителем.
Ольга Горбачева:
— С одной стороны, как будто тем же органам опеки и попечительства не хватает полномочий в работе с детьми и защите их интересов. А с другой стороны, любые попытки расширить полномочия этих органов наталкиваются на неприятие со стороны общественности, тут можно вспомнить предложение ввести ювенальную юстицию. Мне нравится французский опыт: в школах должны работать социальные работники и психологи, финансируемые государством, к которым может обратиться за защитой любой ребенок, и у социальных работников должны быть полномочия изымать ребенка из семьи при малейшей угрозе.
Как развивалось семейное право в России
В период обычного права (до конца X века) у славян господствовал патриархальный уклад с «большой» семьей, практиковались многоженство и похищение невест. С крещения Руси (988 год) начинается доминирование церковного права. Из Византии заимствованы сборники церковных правил Номоканоны, на их основе составлена Кормчая книга. 50-я глава («О тайне супружества») определяла брак как таинство, вводила венчание и обручение, запрещала браки в установленных степенях родства. Брачный возраст — 15 лет для жениха и 13 для невесты...