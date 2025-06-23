Лучший вратарь России-2024/25

По начатой еще в 1960 году традиции «Ъ» определяет лучшего голкипера российского футбольного сезона. В текущем году конкурс проходит при участии Fonbet. Действующий обладатель награды, вратарь сборной России Матвей Сафонов, не вошел в число номинантов — он прошлым летом перешел из «Краснодара» в ПСЖ. На звание лучшего претендуют 20 игроков. Изучить статистику их выступлений можно здесь. Первый этап — читательское голосование.



Кого вы считаете вратарем года?



Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона в СССР, а затем и в России. Награда учреждена в 1960 году, после того как сборная Советского Союза завоевала золото на первом чемпионате Европы по футболу. Первым приз получил вратарь московского «Динамо» и сборной Лев Яшин. В его честь и была названа премия.

Конкурс был начат журналом «Огонек». После вхождения журнала в 2009 году в структуру «Коммерсанта» вручается издательским домом. Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» на основе читательского голосования после консультаций с футбольными специалистами.

Всего награду вручали 61 раз, из них в СССР — 31, в России — 30. Долгое время рекордсменом по количеству наград был вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев. Лучшим голкипером страны его признавали шесть раз (1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988 годы).

В 2013 году его рекорд побил армеец Игорь Акинфеев, получивший свою седьмую награду. Сейчас у него 11 побед в конкурсе (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 и 2022/2023).

По три раза приз присуждался Льву Яшину («Динамо», Москва), Евгению Рудакову («Динамо», Киев), Станиславу Черчесову («Спартак», Москва), Сергею Овчинникову («Локомотив», Москва), Вячеславу Малафееву («Зенит», Санкт-Петербург).

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме — единственный обладатель премии, родившийся за пределами постсоветского пространства (гражданин Бразилии, с 2015 года — России).

Рекордсмены по числу наград — голкиперы московского «Спартака». Вратари этой команды признавались лучшими 14 раз: Ринат Дасаев (6), Станислав Черчесов (3), Александр Прохоров (2), Александр Филимонов (1), Артем Ребров (1) и Александр Максименко (1).

На втором месте — вратари ЦСКА, у которых 13 наград: 11 — у Игоря Акинфеева, еще по 1 у советских футболистов Юрия Пшеничникова и Владимира Астаповского.

Замыкают тройку лидеров голкиперы московского «Локомотива» — семь наград: Сергей Овчинников (3), Руслан Нигматуллин (2), Владимир Маслаченко (1), Маринато Гильерме (1).

Лауреатами награды также становились вратари «Динамо» (Тбилиси), «Торпедо» (Москва), «Шахтера» (Донецк), «Ротора» (Волгоград), «Ростова» (Ростов-на-Дону), «Краснодар» (Краснодар). Премию не вручали в 1978 и 1999 годах, так как редколлегия «не нашла достойного кандидата». Из-за пандемии коронавируса также не был определен лучший вратарь по итогам сезона-2019/20.