Во Владивостоке демонтировали памятник Солженицыну

«Скульптура не является памятником культурного наследия. Ее устанавливал не муниципалитет. Но в собственность муниципалитету все же потом передали. Было принято решение перенести ее в сквер Веры и Надежды, как в более подходящее место»,— прокомментировали «Ъ» демонтаж в управлении по работе со СМИ мэрии Владивостока. Там не смогли уточнить сроки установки памятника на новом месте.