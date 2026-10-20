Во Владивостоке демонтировали памятник Солженицыну
Памятник лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну, установленный в центре Владивостока, демонтирован. Фотографию памятника писателю, перемещаемого краном на грузовик, разместили местные Telegram-каналы.
«Скульптура не является памятником культурного наследия. Ее устанавливал не муниципалитет. Но в собственность муниципалитету все же потом передали. Было принято решение перенести ее в сквер Веры и Надежды, как в более подходящее место»,— прокомментировали «Ъ» демонтаж в управлении по работе со СМИ мэрии Владивостока. Там не смогли уточнить сроки установки памятника на новом месте.
Памятник писателю установили в сентябре 2015 года по инициативе бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. В 2023 году житель Амурской области Андрей Гук подал иск о демонтаже скульптуры. По его мнению, она посвящена «спорной фигуре» и не должна соседствовать с памятниками военным подвигам приморцев, которые расположены рядом. Ленинский райсуд Владивостока иск отклонил.
В марте 2026 года мэрия Владивостока решила перенести памятник Солженицыну на основании предложения «руководства Тихоокеанским флотом и ветеранов». Скульптуру сочли «неподходящей тематике мемориалов и памятников, размещенных на указанной территории».