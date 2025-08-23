Беды августа
Что случалось в России в последний месяц лета
Мы изучили архив “Ъ” за последние 35 лет и отобрали некоторые печальные события, произошедшие в августе.
1991 год. Августовский путч
19 августа 1991 года, накануне подписания нового Союзного договора республиками СССР, представители высшего руководства СССР предприняли попытку госпереворота с целью «остановить распад страны». Они объявили о переходе власти к Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) и «по состоянию здоровья» отстранили от должности президента СССР Михаила Горбачева.
Фото: Василий Корнеев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
В Москву были направлены войска, запрещены митинги и демонстрации. Президент РСФСР Борис Ельцин при поддержке Верховного совета объявил действия ГКЧП госпереворотом и издал ряд указов о подчинении себе органов исполнительной власти и силовых ведомств. Десятки тысяч сторонников Ельцина вышли на защиту Белого дома и не дали военным занять его.
21 августа «во избежание кровопролития» войска были выведены из Москвы, а на следующий день ГКЧП объявил о самороспуске. По итогам путча были распущены ЦК КПСС, Кабмин СССР, приостановлена работа Компартии. В Москве погибли трое демонстрантов, пытавшихся остановить военную колонну.
О чем 34 года назад писал “Ъ”
26.08.1991
19 августа 11 газет, закрытых самозваным «советским правительством», решили не подчиняться приказу N 1 ГКЧП. Превыше всего эти газеты ставили первый пункт Закона о печати: цензура средств массовой информации не допускается. Нельзя было участвовать во лжи. Одиннадцать мятежных газет решили: лучше умереть стоя, чем жить на коленях...
1992 год. Ваучерная приватизация
14 августа 1992 года Борис Ельцин подписал указ о введении приватизационных чеков. Согласно указу, каждый гражданин имел право на получение одного чека (в обиходе их называли ваучерами), который можно было обменять на акции предприятий. Номинальная стоимость чека устанавливалась в 10 тыс. руб. Все имущество страны, таким образом, было оценено в 1,4 трлн руб.
Председатель Государственного комитета по управлению госимуществом Анатолий Чубайс
Фото: Валентин Соболев / ТАСС
Чековая приватизация продлилась до 1994 года, 97% граждан получили свои чеки. Вопреки идее инициаторов приватизации, среди которых был заместитель председателя Совета министров РФ Анатолий Чубайс, многие ваучеры были проданы гражданами за наличные или подарены, большинство из тех, что были вложены в инвестиционные фонды, прогорели и лишь немногие были обменены на акции действующих предприятий, часть которых, впрочем, тоже обанкротилась.
О чем 33 года назад писал “Ъ”
24.08.1992
Указ о приватизационных чеках: почем ваучер для народа?
Появившийся 21 августа Указ президента Ельцина «О введении в действие системы приватизационных чеков в РФ» объявил номинальную стоимость чеков (ваучеров) в размере 10 тыс. руб. Однако, по расчетам экспертов “Ъ”, реальная стоимость капитала, приходящегося на один ваучер, в 30 раз ниже. Вложение ваучера в акции приватизируемых предприятий сможет принести в среднем лишь 2-процентную годовую ренту. В результате у населения возникнет искусственный кризис «доверия к собственности», что даст правительству возможность быстро перейти к экономически эффективному «предпринимательскому» варианту приватизации...
1993 год. Конституционный кризис
19 августа 1993 года президент РФ Борис Ельцин заявил, что деятельность Верховного совета угрожает безопасности России и выступил за скорейшее принятие новой Конституции с усилением президентской власти. Ранее, 12 августа, он обвинил Верховный совет в разрушении финансовой системы страны, отказался подписывать бюджет и предупредил о приближении «политической схватки» с конкурирующим центром власти.
Борис Ельцин в 1990 году
Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
Начавшийся политический кризис продолжился в сентябре указом Ельцина о роспуске парламента, а 3–4 октября 1993 года закончился расстрелом Белого дома из танков и столкновениями в Москве сторонников президента и Верховного совета. За два дня, по данным следствия, погибли не менее 123 человек, пострадали около 350.
О чем 32 года назад писал “Ъ”
14.08.1993
Увенчавшее неделю выступление президента, в котором тот демонстрировал чрезвычайную решимость, предварялось комментариями его сподвижников, объяснявших, почему президент медлит с проявлениями решимости. Пресс-секретарь Ельцина Вячеслав Костиков, осудив «цирковые номера в синантропической ассамблее, по инерции называемой ВС», пояснил прессе, что, «глубоко осознавая свой общенациональный статус, президент просто не может участвовать в тараканьих бегах хасбулатовых и руцких»...
1994 год. Крах МММ
4 августа 1994 года сотрудники налоговой инспекции при поддержке ОМОНа штурмом взяли центральный офис акционерного общества МММ и провели в нем обыск, транслировавшийся в прямом эфире по телевидению. В результате обыска было изъято «17 машин» наличности на 4 млрд руб.
Митинг в поддержку МММ у памятника героям Плевны в Москве
Фото: Ираклий Чохонелидзе / ТАСС
Основатель МММ Сергей Мавроди, объявивший о намерении баллотироваться в Госдуму, был арестован за неуплату налогов. Вскоре начались волнения вкладчиков, переросшие в попытку захвата офиса МММ. 19 августа 1994 года 4 тыс. обманутых граждан пришли к Белому дому и потребовали освободить Сергея Мавроди.
Получивший депутатский мандат основатель МММ вскоре был объявлен в розыск, а в 2007-м осужден за финансовые преступления на четыре с половиной года. Финансовая пирамида, обрушение которой прогремело на всю страну, внесла свой вклад в негативное восприятие рыночных реформ гражданами.
О чем 31 год назад писал “Ъ”
05.08.1994
Сергей Мавроди отказался впустить в свой дом полицейских
Драматические события вокруг АО «МММ» вчера вступили в новую стадию. Сотрудники московского управления Департамента налоговой полиции возбудили уголовное дело против Сергея Мавроди. Ему вменяется в вину сокрытие налогов с прибыли «Инвест-Консалтинга», входящего в структуру МММ (статья #162 УК России). Вчера в квартире предпринимателя был начат обыск...
1995 год. Межбанковский кризис
В 1995 году в России произошел первый в новейшей истории банковский кризис. Многочисленные банки в тот период зарабатывали на инвестициях в доллар до 200% годовых, примерно столько же давали вклады в облигации ГКО, но маржа на рынке межбанковских кредитов (МБК) могла достигать и 300%, и 400%.
Дилеры на Московской межбанковской валютной бирже
Фото: Валерий Христофоров / ТАСС
Инфляция за 1994 год в стране составила 131%, и правительство, пытаясь ее замедлить, увеличило резервные требования к выдаваемым ссудам и остаткам на корсчетах. Это помогло стабилизировать курс рубля, уменьшить ставки на рынке госдолга и МБК. Однако к концу августа банки столкнулись с недостатком ликвидности и невозможностью рефинансировать кредиты.
22 августа банк «Лефортовский» столкнулся с невыплатами по кредиту в 55 млрд руб. На следующий день дыра в 100 млрд руб. была обнаружена в бюджете Часпромбанка. На финансовом рынке начался хаос — ставки по однодневным МБК выросли до 300%. 24 августа объем операций на рынке МБК упал в десять раз. В результате кризиса 28% российских банков прекратили свою работу.
О чем 30 лет назад писал “Ъ”
23.08.1995
Крупнейшие дилеры уходят с рынка. Кто на время, а кто навсегда
Межбанковский рынок закрылся. К такому категоричному выводу подводят нас события последних дней. Отказ многих операторов рынка МБК кредитовать банк «Лефортовский» вызвал цепную реакцию: серьезные проблемы испытывает сегодня ряд банков, связанных с «Лефортовским» кредитными соглашениями. «Центры кризиса» образуются и вокруг других банков. Все это привело к тому, что маркет-мейкеры предпочли на время уйти с рынка, и как инструмент поддержания ликвидности банков (равно как и источник зарабатывания денег) он сегодня не работает...
1996 год. Захват Грозного
6 августа 1996 года началась атака чеченских боевиков на Грозный, контроль над которым с начала марта удерживали федеральные силы. Сепаратисты, лидером которых был Аслан Масхадов, в количестве 1,5–2 тыс. человек проникли в город и завязали бои с федеральными войсками.
Чеченские сепаратисты на танке федеральных сил
Фото: Mindaugas Kulbis / AP
За неделю численность боевиков увеличилась в три-четыре раза за счет перехода на их сторону местных жителей и силовиков, а также ранее проникнувших в город диверсионных групп. Несмотря на превосходство федеральных сил в живой силе, бронетехнике, артиллерии и господстве в воздухе, сепаратисты захватили город к 22 августа, а 31 августа были подписаны Хасавюртовские соглашения, положившие конец первой чеченской войне.
Потери федеральных сил составили почти 500 человек убитыми, 1,4 тыс. ранеными и 180 пропавшими без вести. Потери боевиков неизвестны. В ходе городских боев погибли 2 тыс. мирных жителей. В августе 1999 года перемирие вновь было нарушено с вторжением отряда Шамиля Басаева в Дагестан.
О чем 29 лет назад писал “Ъ”
13.08.1996
Россия без Чечни обойдется, а генерал без шеи — нет
Седьмой день боев в чеченской столице не внес в ситуацию существенных изменений: утверждения военных о расширении контролируемой ими территории, похоже, ничуть не более достоверны, чем их недавние заявления о «полном разгроме боевиков». Впрочем, политическая обстановка вокруг Чечни все же начала меняться...