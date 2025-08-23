Беды августа

19–21 августа 1991 года в СССР произошла попытка госпереворота, которая вошла в историю как августовский путч. С тех пор август считается опасным месяцем: именно в конце лета страна каждый год сталкивалась с терактами, природными и техногенными катастрофами, экономическими кризисами, массовыми банкротствами и другими неприятностями. Опытные медиаменеджеры стараются не назначать отпуска на этот период.

Мы изучили архив “Ъ” за последние 35 лет и отобрали некоторые печальные события, произошедшие в августе.

1991 год. Августовский путч

19 августа 1991 года, накануне подписания нового Союзного договора республиками СССР, представители высшего руководства СССР предприняли попытку госпереворота с целью «остановить распад страны». Они объявили о переходе власти к Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) и «по состоянию здоровья» отстранили от должности президента СССР Михаила Горбачева.

Фото: Василий Корнеев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В Москву были направлены войска, запрещены митинги и демонстрации. Президент РСФСР Борис Ельцин при поддержке Верховного совета объявил действия ГКЧП госпереворотом и издал ряд указов о подчинении себе органов исполнительной власти и силовых ведомств. Десятки тысяч сторонников Ельцина вышли на защиту Белого дома и не дали военным занять его.

21 августа «во избежание кровопролития» войска были выведены из Москвы, а на следующий день ГКЧП объявил о самороспуске. По итогам путча были распущены ЦК КПСС, Кабмин СССР, приостановлена работа Компартии. В Москве погибли трое демонстрантов, пытавшихся остановить военную колонну.

О чем 34 года назад писал “Ъ”

26.08.1991 Мы победили! 19 августа 11 газет, закрытых самозваным «советским правительством», решили не подчиняться приказу N 1 ГКЧП. Превыше всего эти газеты ставили первый пункт Закона о печати: цензура средств массовой информации не допускается. Нельзя было участвовать во лжи. Одиннадцать мятежных газет решили: лучше умереть стоя, чем жить на коленях... Читать далее

После того как Михаила Горбачева блокировали на даче в Форосе за отказ выполнить требования ГКЧП по введению чрезвычайного положения и подписанию союзного договора, поднялись по тревоге и начали выдвигаться в Москву мотострелковые, танковые и десантные части Московского военного округа. Москвичи, несмотря на запрет митингов и демонстраций, начали собираться в центре города Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов 19 августа президент РСФСР Борис Ельцин вышел из здания Верховного совета (Белого дома) и с танка №110 Таманской дивизии обратился к собравшимся демонстрантам с призывом сопротивляться путчистам. В ответ началось строительство баррикад для защиты здания от предполагаемого штурма Фото: Валентин Кузьмин и Александр Чумичев / ТАСС Все больше людей стекалось в центр Москвы на стихийные митинги Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» 19 августа на Манежной площади начался стихийный митинг противников ГКЧП под лозунгами «Фашизм не пройдет!», «Свободу!», «Язова, Пуго, Крючкова — под суд!». Вскоре митинг прошел и у здания Моссовета. Военные и милиция не препятствовали акциям Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов Обстановка в Москве была напряженной, среди защитников Белого дома циркулировали слухи о возможном начале атаки здания. Строительство баррикад не прекращалось Фото: Владимир Машатин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ По призыву российских властей у Белого дома собирались массы людей, среди которых были представители демократически настроенной общественности, студенческой молодежи, интеллигенции, ветеранов афганской войны Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов На многотысячном митинге у Белого дома выступил Борис Ельцин. Он сообщил, что руководители России будут круглосуточно находиться в здании Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов Вечером 19 августа 1991 года по телевизору передали пресс-конференцию членов ГКЧП: (слева напрво) Борис Пуго, Геннадий Янаев и Олег Бакланов. На пресс-конференции Геннадий Янавев заявил о прекращении полномочий Михаила Горбачева и введении чрезвычайного положения Фото: Владимир Мусаэльян и Александр Чумичев / ТАСС В Москве граждане мешали перемещению военной техники, блокируя дороги троллейбусами и автомобилями Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов / купить фото 20 августа страну охватили митинги и забастовки. Около 300 тыс.человек собрались в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Горняки Воркутинского, Северо-Уральского бассейнов начали забастовку, почти половина шахт в Кемеровской области прекратили работу Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» 20 августа в 12:00 возле Дома Советов начался митинг, на который собрались несколько десятков тысяч человек. Организаторы митинга — движение «Демократическая Россия» и советы трудовых коллективов Москвы и Московской области. Официально заявленный лозунг митинга — «За законность и правопорядок» Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов По всей Москве распространялись листовки с текстом «Обращения к гражданам России», подписанного 19 августа в 9 часов утра Ельциным, Силаевым и Хасбулатовым: «В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент... Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам... Призываем к всеобщей бессрочной забастовке... Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытке правого переворота» Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов Командиры спецподразделений КГБ СССР «Альфа» и «Вымпел», изучив 20 августа обстановку вокруг Белого дома, пришли к выводу, что штурм повлечет за собой многочисленные жертвы. Начался вывод спецтехники из Москвы Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов Вечером 20 августа колонна боевых машин проследовала к Белому дому и прорвала баррикады у Нового Арбата, что было воспринято как начало штурма, несмотря на сообщения о выводе спецтехники из Москвы Фото: Коммерсантъ / Сергей Подлеснов В ночь на 21 августа в районе Садового кольца и Нового Арбата происходили столкновения между военнослужащими и демонстрантами. В результате конфликта погибли три человека: архитектор проектно-строительного кооператива «Коммунар» Илья Кричевский, участник войны в Афганистане, водитель автопогрузчика Дмитрий Комарь и экономист совместного предприятия «Иком», сын контр-адмирала Владимир Усов Фото: Андрей Соловьев / ТАСС Столкновение в районе Садового кольца и Нового Арбата стало самым кровавым в истории путча Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов / купить фото Указами президента СССР Михаила Горбачева троим погибшим на пересечении Садового кольца и Нового Арбата посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза «за мужество и гражданскую доблесть, проявленные при защите демократии и конституционного строя СССР» Фото: Андрей Соловьев / ТАСС Утром 21 августа Москву покинуло большинство введенных в город армейских подразделений Фото: Коммерсантъ / Сергей Подлеснов Среди тех, кто защищал Дом Советов от возможного штурма — Мстислав Ростропович (на фото справа), Андрей Макаревич, Константин Кинчев, Александр Городницкий, Маргарита Терехова, Борис Хмельницкий, Татьяна Друбич, Анатолий Крупнов, будущий террорист Шамиль Басаев и будущий глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом), вице-мэр Москвы Юрий Лужков и его беременная жена Елена Батурина Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» 21 августа Борис Ельцин подписал указ об аннулировании всех постановлений ГКЧП. Возле Белого дома начался рок-концерт в честь победы над путчистами Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» 22 августа в Москве был объявлен траур по погибшим. На Краснопресненской набережной прошел массовый митинг, в ходе которого манифестанты вынесли огромное полотнище российского триколора, который станет новым российским флагом Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов 22 августа Борис Ельцин выступил на митинге на Краснопресненской набережной, на котором объявил о «прекращении деятельности антизаконного комитета по чрезвычайному положению». Завершился вывод спецтехники из Москвы Фото: Александр Чумичев / ТАСС 23 августа Борис Ельцин (справа) на сессии Верховного cовета России в присутствии Михаила Горбачева подписал указ о приостановлении деятельности Компартии РСФСР Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» 24 августа в центре Москвы прошли похороны троих погибших защитников Белого дома. Янаев, Крючков, Язов и ряд других путчистов были арестованы Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС / Геннадий Хамельянин 24 августа Михаил Горбачев покинул пост генсека ЦК КПСС. В этот же день о независимости заявила Украина. Продолжив «парад суверенитетов», Молдавия провозгласила независимость 27 августа, Азербайджан — 30 августа, Киргизия и Узбекистан — 31 августа Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» Следующая фотография 1 / 25 После того как Михаила Горбачева блокировали на даче в Форосе за отказ выполнить требования ГКЧП по введению чрезвычайного положения и подписанию союзного договора, поднялись по тревоге и начали выдвигаться в Москву мотострелковые, танковые и десантные части Московского военного округа. Москвичи, несмотря на запрет митингов и демонстраций, начали собираться в центре города Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов 19 августа президент РСФСР Борис Ельцин вышел из здания Верховного совета (Белого дома) и с танка №110 Таманской дивизии обратился к собравшимся демонстрантам с призывом сопротивляться путчистам. В ответ началось строительство баррикад для защиты здания от предполагаемого штурма Фото: Валентин Кузьмин и Александр Чумичев / ТАСС Все больше людей стекалось в центр Москвы на стихийные митинги Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» 19 августа на Манежной площади начался стихийный митинг противников ГКЧП под лозунгами «Фашизм не пройдет!», «Свободу!», «Язова, Пуго, Крючкова — под суд!». Вскоре митинг прошел и у здания Моссовета. Военные и милиция не препятствовали акциям Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов Обстановка в Москве была напряженной, среди защитников Белого дома циркулировали слухи о возможном начале атаки здания. Строительство баррикад не прекращалось Фото: Владимир Машатин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ По призыву российских властей у Белого дома собирались массы людей, среди которых были представители демократически настроенной общественности, студенческой молодежи, интеллигенции, ветеранов афганской войны Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов На многотысячном митинге у Белого дома выступил Борис Ельцин. Он сообщил, что руководители России будут круглосуточно находиться в здании Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов Вечером 19 августа 1991 года по телевизору передали пресс-конференцию членов ГКЧП: (слева напрво) Борис Пуго, Геннадий Янаев и Олег Бакланов. На пресс-конференции Геннадий Янавев заявил о прекращении полномочий Михаила Горбачева и введении чрезвычайного положения Фото: Владимир Мусаэльян и Александр Чумичев / ТАСС В Москве граждане мешали перемещению военной техники, блокируя дороги троллейбусами и автомобилями Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов / купить фото 20 августа страну охватили митинги и забастовки. Около 300 тыс.человек собрались в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Горняки Воркутинского, Северо-Уральского бассейнов начали забастовку, почти половина шахт в Кемеровской области прекратили работу Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» 20 августа в 12:00 возле Дома Советов начался митинг, на который собрались несколько десятков тысяч человек. Организаторы митинга — движение «Демократическая Россия» и советы трудовых коллективов Москвы и Московской области. Официально заявленный лозунг митинга — «За законность и правопорядок» Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов По всей Москве распространялись листовки с текстом «Обращения к гражданам России», подписанного 19 августа в 9 часов утра Ельциным, Силаевым и Хасбулатовым: «В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент... Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам... Призываем к всеобщей бессрочной забастовке... Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытке правого переворота» Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов Командиры спецподразделений КГБ СССР «Альфа» и «Вымпел», изучив 20 августа обстановку вокруг Белого дома, пришли к выводу, что штурм повлечет за собой многочисленные жертвы. Начался вывод спецтехники из Москвы Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов Вечером 20 августа колонна боевых машин проследовала к Белому дому и прорвала баррикады у Нового Арбата, что было воспринято как начало штурма, несмотря на сообщения о выводе спецтехники из Москвы Фото: Коммерсантъ / Сергей Подлеснов В ночь на 21 августа в районе Садового кольца и Нового Арбата происходили столкновения между военнослужащими и демонстрантами. В результате конфликта погибли три человека: архитектор проектно-строительного кооператива «Коммунар» Илья Кричевский, участник войны в Афганистане, водитель автопогрузчика Дмитрий Комарь и экономист совместного предприятия «Иком», сын контр-адмирала Владимир Усов Фото: Андрей Соловьев / ТАСС Столкновение в районе Садового кольца и Нового Арбата стало самым кровавым в истории путча Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов / купить фото Указами президента СССР Михаила Горбачева троим погибшим на пересечении Садового кольца и Нового Арбата посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза «за мужество и гражданскую доблесть, проявленные при защите демократии и конституционного строя СССР» Фото: Андрей Соловьев / ТАСС Утром 21 августа Москву покинуло большинство введенных в город армейских подразделений Фото: Коммерсантъ / Сергей Подлеснов Среди тех, кто защищал Дом Советов от возможного штурма — Мстислав Ростропович (на фото справа), Андрей Макаревич, Константин Кинчев, Александр Городницкий, Маргарита Терехова, Борис Хмельницкий, Татьяна Друбич, Анатолий Крупнов, будущий террорист Шамиль Басаев и будущий глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом), вице-мэр Москвы Юрий Лужков и его беременная жена Елена Батурина Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» 21 августа Борис Ельцин подписал указ об аннулировании всех постановлений ГКЧП. Возле Белого дома начался рок-концерт в честь победы над путчистами Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» 22 августа в Москве был объявлен траур по погибшим. На Краснопресненской набережной прошел массовый митинг, в ходе которого манифестанты вынесли огромное полотнище российского триколора, который станет новым российским флагом Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов 22 августа Борис Ельцин выступил на митинге на Краснопресненской набережной, на котором объявил о «прекращении деятельности антизаконного комитета по чрезвычайному положению». Завершился вывод спецтехники из Москвы Фото: Александр Чумичев / ТАСС 23 августа Борис Ельцин (справа) на сессии Верховного cовета России в присутствии Михаила Горбачева подписал указ о приостановлении деятельности Компартии РСФСР Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» 24 августа в центре Москвы прошли похороны троих погибших защитников Белого дома. Янаев, Крючков, Язов и ряд других путчистов были арестованы Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС / Геннадий Хамельянин 24 августа Михаил Горбачев покинул пост генсека ЦК КПСС. В этот же день о независимости заявила Украина. Продолжив «парад суверенитетов», Молдавия провозгласила независимость 27 августа, Азербайджан — 30 августа, Киргизия и Узбекистан — 31 августа Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» Смотреть

1992 год. Ваучерная приватизация

14 августа 1992 года Борис Ельцин подписал указ о введении приватизационных чеков. Согласно указу, каждый гражданин имел право на получение одного чека (в обиходе их называли ваучерами), который можно было обменять на акции предприятий. Номинальная стоимость чека устанавливалась в 10 тыс. руб. Все имущество страны, таким образом, было оценено в 1,4 трлн руб.

Председатель Государственного комитета по управлению госимуществом Анатолий Чубайс

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Фото: Валентин Соболев / ТАСС Председатель Государственного комитета по управлению госимуществом Анатолий Чубайс

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Чековая приватизация продлилась до 1994 года, 97% граждан получили свои чеки. Вопреки идее инициаторов приватизации, среди которых был заместитель председателя Совета министров РФ Анатолий Чубайс, многие ваучеры были проданы гражданами за наличные или подарены, большинство из тех, что были вложены в инвестиционные фонды, прогорели и лишь немногие были обменены на акции действующих предприятий, часть которых, впрочем, тоже обанкротилась.

О чем 33 года назад писал “Ъ”

24.08.1992 Указ о приватизационных чеках: почем ваучер для народа? Появившийся 21 августа Указ президента Ельцина «О введении в действие системы приватизационных чеков в РФ» объявил номинальную стоимость чеков (ваучеров) в размере 10 тыс. руб. Однако, по расчетам экспертов “Ъ”, реальная стоимость капитала, приходящегося на один ваучер, в 30 раз ниже. Вложение ваучера в акции приватизируемых предприятий сможет принести в среднем лишь 2-процентную годовую ренту. В результате у населения возникнет искусственный кризис «доверия к собственности», что даст правительству возможность быстро перейти к экономически эффективному «предпринимательскому» варианту приватизации... Читать далее

В то время правительство РФ оценило национальное достояние страны — активы всех госпредприятий — в 4 трлн старых руб. Из них 1,5 трлн руб. предназначалось к бесплатной раздаче населению страны. На каждого россиянина пришлось 10 тыс. руб. одной бумажкой (по нынешнему курсу это 27,5 тыс. руб.) Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото «Ничего подобного, я думаю, в истории человечества не случалось»

После начала чековой приватизации вице-премьер Анатолий Чубайс заявил, что на каждый ваучер через год можно будет приобрести два автомобиля «Волга». Однако цена ваучера оказалась равной цене двух бутылок водки, а «Волга» уже к концу года стоила 3–4 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Сергей Николаев / купить фото Ваучер можно было продать, обменять на акции чекового инвестиционного фонда (ЧИФ) и затем получать от него ежегодный дивиденд или самостоятельно обменять на акции какого-то предприятия в ходе чекового аукциона Фото: Филимонов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Дизайн самой бумаги был заказан Deloitte Touche Tohmatsu Фото: Игорь Зотин / ТАСС ЧИФам ваучеры доверили более 25 млн российских граждан, но большинство из них так и не получили свои дивиденды. Около 40 млн населения самостоятельно вложили бумаги в акции Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Ваучеры также можно было потратить на покупку жилья. Однако сопоставление номинальной стоимости ваучера (в 30–40 тыс. руб. для средней семьи) с ценой стандартной квартиры в размере около 1 млн руб., мягко говоря, обескураживало Фото: AP / Alexander Zemlianichenko Одним из лучших вложений оказались бумаги «Газпрома». Так, в Татарстане один ваучер можно было обменять на 1900 его акций, а в Пермской области — примерно на 6000. Сейчас каждая из них стоит более 115 руб. Фото: Валерий Бушухин / ТАСС Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский: «Мой ваучер лежит дома. Храню его как память о грандиозной афере, которая оказалась, правда, всего лишь очередным — после гайдаровских реформ — этапом в ограблении народа» Фото: Мамонтов Сергей / ТАСС Предприятия всячески затягивали собственную приватизацию, чтобы к 31 декабря 1993 года, дню, когда ваучер заканчивал свое хождение (позже он был отодвинут на 1 июля 1994 года), заявить о неготовности к чековым аукционам, а также ограничивали круг ваучеровладельцев, которые могут купить акции Фото: РИА Новости Реально за ваучер давали сначала $40, затем — $10, потом — $5, и лишь к весне 1994 года цена стабилизировалась на $20 Фото: AP / Anatoli Maltsevi Борис Ельцин: «Чек — это своего рода билет в свободную экономику для каждого из нас»

На фото: президент Борис Ельцин получает приватизационный чек Фото: РИА Новости Всего в 1991–1992 годах приватизировали 46,8 тыс. государственных предприятий, а в 1993 году их число увеличилось почти вдвое — до 88,6 тыс. Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Около 6% россиян сейчас не помнят, что произошло с их ценными бумагами Фото: AP Следующая фотография 1 / 13 В то время правительство РФ оценило национальное достояние страны — активы всех госпредприятий — в 4 трлн старых руб. Из них 1,5 трлн руб. предназначалось к бесплатной раздаче населению страны. На каждого россиянина пришлось 10 тыс. руб. одной бумажкой (по нынешнему курсу это 27,5 тыс. руб.) Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото «Ничего подобного, я думаю, в истории человечества не случалось»

После начала чековой приватизации вице-премьер Анатолий Чубайс заявил, что на каждый ваучер через год можно будет приобрести два автомобиля «Волга». Однако цена ваучера оказалась равной цене двух бутылок водки, а «Волга» уже к концу года стоила 3–4 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Сергей Николаев / купить фото Ваучер можно было продать, обменять на акции чекового инвестиционного фонда (ЧИФ) и затем получать от него ежегодный дивиденд или самостоятельно обменять на акции какого-то предприятия в ходе чекового аукциона Фото: Филимонов Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Дизайн самой бумаги был заказан Deloitte Touche Tohmatsu Фото: Игорь Зотин / ТАСС ЧИФам ваучеры доверили более 25 млн российских граждан, но большинство из них так и не получили свои дивиденды. Около 40 млн населения самостоятельно вложили бумаги в акции Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Ваучеры также можно было потратить на покупку жилья. Однако сопоставление номинальной стоимости ваучера (в 30–40 тыс. руб. для средней семьи) с ценой стандартной квартиры в размере около 1 млн руб., мягко говоря, обескураживало Фото: AP / Alexander Zemlianichenko Одним из лучших вложений оказались бумаги «Газпрома». Так, в Татарстане один ваучер можно было обменять на 1900 его акций, а в Пермской области — примерно на 6000. Сейчас каждая из них стоит более 115 руб. Фото: Валерий Бушухин / ТАСС Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский: «Мой ваучер лежит дома. Храню его как память о грандиозной афере, которая оказалась, правда, всего лишь очередным — после гайдаровских реформ — этапом в ограблении народа» Фото: Мамонтов Сергей / ТАСС Предприятия всячески затягивали собственную приватизацию, чтобы к 31 декабря 1993 года, дню, когда ваучер заканчивал свое хождение (позже он был отодвинут на 1 июля 1994 года), заявить о неготовности к чековым аукционам, а также ограничивали круг ваучеровладельцев, которые могут купить акции Фото: РИА Новости Реально за ваучер давали сначала $40, затем — $10, потом — $5, и лишь к весне 1994 года цена стабилизировалась на $20 Фото: AP / Anatoli Maltsevi Борис Ельцин: «Чек — это своего рода билет в свободную экономику для каждого из нас»

На фото: президент Борис Ельцин получает приватизационный чек Фото: РИА Новости Всего в 1991–1992 годах приватизировали 46,8 тыс. государственных предприятий, а в 1993 году их число увеличилось почти вдвое — до 88,6 тыс. Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Около 6% россиян сейчас не помнят, что произошло с их ценными бумагами Фото: AP Смотреть

1993 год. Конституционный кризис

19 августа 1993 года президент РФ Борис Ельцин заявил, что деятельность Верховного совета угрожает безопасности России и выступил за скорейшее принятие новой Конституции с усилением президентской власти. Ранее, 12 августа, он обвинил Верховный совет в разрушении финансовой системы страны, отказался подписывать бюджет и предупредил о приближении «политической схватки» с конкурирующим центром власти.

Борис Ельцин в 1990 году

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Борис Ельцин в 1990 году

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Начавшийся политический кризис продолжился в сентябре указом Ельцина о роспуске парламента, а 3–4 октября 1993 года закончился расстрелом Белого дома из танков и столкновениями в Москве сторонников президента и Верховного совета. За два дня, по данным следствия, погибли не менее 123 человек, пострадали около 350.

О чем 32 года назад писал “Ъ”

14.08.1993 Что было на неделе Увенчавшее неделю выступление президента, в котором тот демонстрировал чрезвычайную решимость, предварялось комментариями его сподвижников, объяснявших, почему президент медлит с проявлениями решимости. Пресс-секретарь Ельцина Вячеслав Костиков, осудив «цирковые номера в синантропической ассамблее, по инерции называемой ВС», пояснил прессе, что, «глубоко осознавая свой общенациональный статус, президент просто не может участвовать в тараканьих бегах хасбулатовых и руцких»... Читать далее

С момента подписания Борисом Ельциным указа №1400 (21 сентября 1993 года; о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета (ВС), чем, согласно заключению Конституционного суда, была нарушена действовавшая тогда Конституция) до перехода конфликта в вооруженную стадию прошло две недели. ВС не согласился со своим роспуском, а Съезд народных депутатов отрешил Бориса Ельцина от должности президента, возложив его полномочия на вице-президента Александра Руцкого, который немедленно отменил действие указа №1400. В Москве проходили митинги в поддержку Верховного совета, а также акции сторонников Ельцина Фото: AP / Alexander Zemlianichenko Временный успех был достигнут только в ночь на 2 октября: при посредничестве патриарха Алексия II удалось подписать протокол №1, по которому в Белый дом возобновили подачу электричества и тепла (отключенного там с 24 сентября), а также пообещали поэтапно снять блокаду в обмен на согласие ВС на изъятие оружия. Но уже к утру 2 октября Верховный совет денонсировал протокол

На фото: акция протеста сторонников Верховного совета Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото

На фото: акция протеста сторонников Верховного совета Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото До начала октября между сторонами шла позиционная война. Внутри оцепления, выставленного вокруг заблокированного Белом дома, собрались сторонники Верховного совета. Обсуждался вопрос о выдаче им оружия. Оценки запасов вооружения в здании разнятся: от 150 стволов до почти тысячи единиц Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото Утром 3 октября на Октябрьской площади начали собираться манифестанты, выступавшие в поддержку Верховного совета. В соответствии с утвержденным планом организационных мероприятий сотрудники милиции, применяя спецсредства, разгоняли эти группы. Тем не менее активистам удалось мобилизовать одну колонну, которая прорвала оцепление на Крымском мосту и вышла на Садовое кольцо. К колонне примкнули и другие протестующие. Во время столкновений силовики применяли слезоточивый газ, однако люди все равно продвигались в сторону Дома советов Фото: AP / Peter Dejong С балкона Белого дома Александр Руцкой обратился с призывом формировать колонны, которые будут штурмовать мэрию и «Останкино». Захват мэрии занял около получаса, но с телецентром получилось сложнее. «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови. Но нервы-то в комке»,— впоследствии говорил Руцкой о решении направить людей к «Останкино» Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов Возле «Останкино» генерал Альберт Макашов потребовал от охранявших здание военных сдать оружие, начался штурм. Диктор телецентра объявил о прекращении вещания. В эфир была выдана заставка, сообщавшая не соответствовавшую действительности информацию: «вещание по первому и четвертому каналам нарушено ворвавшейся в здание вооруженной толпой». Сторонники ВС попытались силой прорваться внутрь, разбив двери студии программы «Время» грузовиком на улице Академика Королева, 19. Сразу после этого (по официальной версии — после выстрела из гранатомета кем-то из атакующих) началась перестрелка, в которой, по официальным данным, погибли 46 человек, в основном нападавших Фото: ТАСС 3 октября Борис Ельцин подписал указы о введении в Москве чрезвычайного положения. Начался ввод войск в город: в столицу вошли лояльные президенту Таманская, Тульская и Кантемировская дивизии Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото На ночном совещании в Кремле принято решение о штурме Белого дома. К утру 4 октября туда были стянуты войска Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного полка, Кантемировской дивизии, дивизии внутренних войск им. Дзержинского, Смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ, а также спецподразделения «Альфа» и «Вымпел». В 8 часов утра БТР и БМП начали расстреливать баррикады, открыли огонь по окнам Белого дома и защитникам парламента. В ответ из здания начали стрельбу по войскам, на которую армейские подразделения ответили огнем танков и БТР из пушек и крупнокалиберных пулеметов Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп Вокруг Белого дома начался обстрел милиционеров и мирных жителей. Ответный огонь открыл ОМОН. Ранее замминистра обороны Георгий Кондратьев поставил следующие задачи командирам частей, привлеченных для участия в операции: подавлять огневые точки «защитников Белого дома», не допускать прорыва из Дома советов и в него вооруженных «боевиков», а также обеспечивать выход из здания женщин и детей Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Операция по захвату Белого дома началась в 07:30. Штурмовали здание около 1700 человек, десять танков и 20 бронетранспортеров. Многие участники столкновения были впоследствии награждены орденами и медалями, некоторым присвоили звание «Герой Российской Федерации» Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Как пишет политолог Елена Тарасова в книге Evolution of the Soviet System, к началу объявленной Борисом Ельциным военной операции централизованной обороны Дома советов организовано не было. Огневые позиции вне здания парламента не оборудовались, а конкретный план по отражению вооруженного нападения отсутствовал — вместо этого обсуждался неопределенный план длительной обороны внутри здания с постепенным отходом на верхние этажи, оказавшийся несостоятельными после обстрела этих этажей из танков и начавшегося пожара Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото После начала штурма руководство обороной Белого дома отдавало противоречивые приказы о ведении или, напротив, прекращении огня, открытии огня на поражение только по военнослужащим, проникшим в здание, или только упреждающего огня по лестницам, ведущим на этажи. В этих условиях лишь некоторые защитники Дома советов вели беспорядочный ответный огонь Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина В 09:00, когда штурм Белого дома шел в полную силу, Борис Ельцин сделал заявление по телевидению, в котором, в частности, сказал: «Происходящие события в Москве — это запланированный переворот. Вооруженный мятеж обречен. В Москву входят войска, я прошу москвичей морально поддержать их. Генеральная прокуратура получила указание возбудить уголовные дела против преступников. Вооруженный мятеж будет подавлен в кратчайшие сроки» Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото После начала танкового обстрела состоялся телефонный разговор Александра Руцкого с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным: «Ну, Валера! Только что я послал с белым флагом — располосовали людей. Потом подошли — и в упор добили. Ведь тот же Ерин дал команду: свидетелей не брать. Они знают, что у нас звукозаписи есть, видеозаписи начиная со второго числа: кто давал команды, когда давал команды, где стреляли, как убивали людей. Неужели ты не понимаешь, что мы живые свидетели? Они нас живыми не оставят! Я тебя прошу, звони в посольство. Посади человека, пускай звонит в посольство. Пошли сюда от их Содружества независимых государств, кто есть...»

На фото: колонна защитников Белого дома, 4 октября 1993 года Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото К 09:40 Белый дом был весь в дыму, перестрелка около него усилилась, а в связи с появившимися над зданием боевыми вертолетами появилась информация, что на Верховный Совет может быть сброшен десант. При этом продолжался пожар на нижних этажах мэрии Москвы на Новом Арбате — его никто не тушил Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина У Белого дома включили громкоговорители и требовали от защитников и тех, кто оставался в здании, сдаться: «Бросайте оружие, сдавайтесь. В противном случае вы будете уничтожены» Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина Александр Руцкой позднее так описывал происходящие события: «Первый снаряд попал в зал заседаний, второй — в кабинет Хасбулатова, третий — в мой. Причем били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Я сидел у себя в кабинете, когда снаряд прошил окно и взорвался в правом углу. К счастью, стол у меня стоял в левом. Выскочил оттуда очумевший. Что меня спасло — не знаю» Фото: Фотоархив журнала Огонёк Около 10:00 над Белым домом появились вертолеты. Была обстреляна его крыша, после чего возникло несколько очагов возгорания. Позднее загорелся первый этаж здания, огонь с БТР усиливался. В течение получаса исполняющий обязанности президента Александр Руцкой запросил переговоры с Борисом Ельциным, однако он отказался и потребовал «полной капитуляции». В 10:38 Руцкой отдал приказ: «Не стрелять. Не сопротивляться...» Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко Во время беспорядков в городе начали действовать мародеры. Сотрудник московского управления по борьбе с организованной преступностью Василий Кириллов рассказывал журналу «Власть»: «Пьяные разгуливали прямо под пулями — им действительно море по колено. А во время штурма здания СЭВ (здание секретариата Совета экономической взаимопомощи.— "Ъ") я оказался там в подвале. Он просто кишел мародерами, тащили все, что могли: факсы, телефоны, компьютеры, телевизоры, даже факсовую бумагу, стулья и ковролин. Двое тащили здоровенный полированный стол. Под него они и залезли, когда раздался первый залп танков» Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото По данным наблюдателя штаба обороны города, который находился на пятом этаже гостиницы «Мир», автоматчик из гостиницы «Украина» открыл огонь по журналистам, собравшимся у американского посольства. Позднее из Белого дома выбежали десять человек в гражданском, среди которых был раненый. В здании оставались еще около 70 работников СМИ

На фото: защитники Белого дома на баррикаде Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото К середине дня 4 октября, по данным Главного медицинского управления Москвы, городские больницы уже оказали помощь 192 пострадавшим, 158 человек были госпитализированы, еще 18 — умерли.

На фото: люди перед горящей баррикадой Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото К вечеру 4 октября защитники Белого дома стали сдаваться. К 19:30 были арестованы министр по особым поручениям при и. о. президента России Андрей Дунаев, и. о. министра безопасности Виктор Баранников и и. о. министра обороны Владислав Ачалов. По свидетельствам очевидцев, около десяти арестованных были избиты правоохранителями уже после задержания. Часть этих фактов позднее подтвердила спецкомиссия Госдумы по изучению событий октября 1993 года.

На фото: участники акции протеста сторонников Верховного совета Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото В результате пожара в Белом доме практически полностью сгорели 8 этажей (с 12 по 20), всего разрушено около 30% общей площади Дома советов. По официальным данным, за день были убиты 74 человека, 26 из них — военные и работники МВД России, еще 172 человека ранены Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко «После событий 3–4 октября несколько дней я вообще не хотел видеть людей. Я живу в доме, который вплотную прилегает к Белому дому. Я видел подожженный бронетранспортер под окнами, в нем сгорели люди. Он еще не догорел, а другие люди начали разбирать его на детали. Еще я видел, как делали ставки — попадет в человека снайпер или нет. Когда видишь такое, даже не думаешь, кто виноват»,— вспоминал актер Эммануил Виторган Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Уже после «капитуляции» защитников Белого дома был издан указ президента о запрете митингов и собраний в Москве на ближайшее время. Позднее комендант района чрезвычайного положения Александр Куликов издал письменный приказ: в городе с 23:00 до 05:00 был установлен комендантский час, во время которого, в частности, гражданам было запрещено находиться на улицах и в иных общественных местах без специальных пропусков. Указ о комендантском часе действовал около двух недель. Нарушителей было приказано задерживать Фото: AP / Diether Endlicher По некоторым данным, за ночь с 4 на 5 октября в районе Дома советов было задержано около 1,5 тыс. человек Фото: AP / Peter Dejong Уже на следующий день после штурма стянутые в город войска начали выводить. «Еще тушили пожар, начинались следственные действия, но 5 октября все уже понимали, что необходимости в силовиках больше нет»,— вспоминал генпрокурор Валентин Степанков Фото: AP / Michel Euler Виктор Аксючиц, который в 1993-м был председателем подкомитета по связям с зарубежными организациями комитета Верховного совета России по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности так вспоминал: «События тогда могли бы закончиться и победой Верховного совета, но было бы так лучше — сложный вопрос. Руководство Верховного совета на тот момент, да и вообще, было не очень дееспособно. Ситуация могла разрешиться и путем переговоров, но виновником того, что договоренность не была достигнута, стал Ельцин, совершивший переворот» Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото 7 октября был объявлен днем траура в стране. В Москве хоронили погибших в результате столкновений. Авторы книги «Эпоха Ельцина» пишут, что президент в тот день сказал: «"Я поеду по всем кладбищам".— Ему ответили: "Все не объедете"».

На фото: мужчина у тела погибшего защитника Белого дома Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото Расследование событий 3–4 октября 1993 года не было завершено. В феврале 1994 года участники ГКЧП, событий 1991 года и октябрьских событий 1993 года были освобождены по амнистии, а следственная группа и парламентская комиссия, которая занималась анализом расстрела Белого дома, была распущена. По мнению отечественных политологов, после этих событий президент России получил значительно больше полномочий, что было закреплено новой Конституцией, принятой 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Следующая фотография 1 / 30 С момента подписания Борисом Ельциным указа №1400 (21 сентября 1993 года; о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета (ВС), чем, согласно заключению Конституционного суда, была нарушена действовавшая тогда Конституция) до перехода конфликта в вооруженную стадию прошло две недели. ВС не согласился со своим роспуском, а Съезд народных депутатов отрешил Бориса Ельцина от должности президента, возложив его полномочия на вице-президента Александра Руцкого, который немедленно отменил действие указа №1400. В Москве проходили митинги в поддержку Верховного совета, а также акции сторонников Ельцина Фото: AP / Alexander Zemlianichenko Временный успех был достигнут только в ночь на 2 октября: при посредничестве патриарха Алексия II удалось подписать протокол №1, по которому в Белый дом возобновили подачу электричества и тепла (отключенного там с 24 сентября), а также пообещали поэтапно снять блокаду в обмен на согласие ВС на изъятие оружия. Но уже к утру 2 октября Верховный совет денонсировал протокол

На фото: акция протеста сторонников Верховного совета Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото До начала октября между сторонами шла позиционная война. Внутри оцепления, выставленного вокруг заблокированного Белом дома, собрались сторонники Верховного совета. Обсуждался вопрос о выдаче им оружия. Оценки запасов вооружения в здании разнятся: от 150 стволов до почти тысячи единиц Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото Утром 3 октября на Октябрьской площади начали собираться манифестанты, выступавшие в поддержку Верховного совета. В соответствии с утвержденным планом организационных мероприятий сотрудники милиции, применяя спецсредства, разгоняли эти группы. Тем не менее активистам удалось мобилизовать одну колонну, которая прорвала оцепление на Крымском мосту и вышла на Садовое кольцо. К колонне примкнули и другие протестующие. Во время столкновений силовики применяли слезоточивый газ, однако люди все равно продвигались в сторону Дома советов Фото: AP / Peter Dejong С балкона Белого дома Александр Руцкой обратился с призывом формировать колонны, которые будут штурмовать мэрию и «Останкино». Захват мэрии занял около получаса, но с телецентром получилось сложнее. «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови. Но нервы-то в комке»,— впоследствии говорил Руцкой о решении направить людей к «Останкино» Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов Возле «Останкино» генерал Альберт Макашов потребовал от охранявших здание военных сдать оружие, начался штурм. Диктор телецентра объявил о прекращении вещания. В эфир была выдана заставка, сообщавшая не соответствовавшую действительности информацию: «вещание по первому и четвертому каналам нарушено ворвавшейся в здание вооруженной толпой». Сторонники ВС попытались силой прорваться внутрь, разбив двери студии программы «Время» грузовиком на улице Академика Королева, 19. Сразу после этого (по официальной версии — после выстрела из гранатомета кем-то из атакующих) началась перестрелка, в которой, по официальным данным, погибли 46 человек, в основном нападавших Фото: ТАСС 3 октября Борис Ельцин подписал указы о введении в Москве чрезвычайного положения. Начался ввод войск в город: в столицу вошли лояльные президенту Таманская, Тульская и Кантемировская дивизии Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото На ночном совещании в Кремле принято решение о штурме Белого дома. К утру 4 октября туда были стянуты войска Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного полка, Кантемировской дивизии, дивизии внутренних войск им. Дзержинского, Смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ, а также спецподразделения «Альфа» и «Вымпел». В 8 часов утра БТР и БМП начали расстреливать баррикады, открыли огонь по окнам Белого дома и защитникам парламента. В ответ из здания начали стрельбу по войскам, на которую армейские подразделения ответили огнем танков и БТР из пушек и крупнокалиберных пулеметов Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп Вокруг Белого дома начался обстрел милиционеров и мирных жителей. Ответный огонь открыл ОМОН. Ранее замминистра обороны Георгий Кондратьев поставил следующие задачи командирам частей, привлеченных для участия в операции: подавлять огневые точки «защитников Белого дома», не допускать прорыва из Дома советов и в него вооруженных «боевиков», а также обеспечивать выход из здания женщин и детей Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Операция по захвату Белого дома началась в 07:30. Штурмовали здание около 1700 человек, десять танков и 20 бронетранспортеров. Многие участники столкновения были впоследствии награждены орденами и медалями, некоторым присвоили звание «Герой Российской Федерации» Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Как пишет политолог Елена Тарасова в книге Evolution of the Soviet System, к началу объявленной Борисом Ельциным военной операции централизованной обороны Дома советов организовано не было. Огневые позиции вне здания парламента не оборудовались, а конкретный план по отражению вооруженного нападения отсутствовал — вместо этого обсуждался неопределенный план длительной обороны внутри здания с постепенным отходом на верхние этажи, оказавшийся несостоятельными после обстрела этих этажей из танков и начавшегося пожара Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото После начала штурма руководство обороной Белого дома отдавало противоречивые приказы о ведении или, напротив, прекращении огня, открытии огня на поражение только по военнослужащим, проникшим в здание, или только упреждающего огня по лестницам, ведущим на этажи. В этих условиях лишь некоторые защитники Дома советов вели беспорядочный ответный огонь Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина В 09:00, когда штурм Белого дома шел в полную силу, Борис Ельцин сделал заявление по телевидению, в котором, в частности, сказал: «Происходящие события в Москве — это запланированный переворот. Вооруженный мятеж обречен. В Москву входят войска, я прошу москвичей морально поддержать их. Генеральная прокуратура получила указание возбудить уголовные дела против преступников. Вооруженный мятеж будет подавлен в кратчайшие сроки» Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото После начала танкового обстрела состоялся телефонный разговор Александра Руцкого с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным: «Ну, Валера! Только что я послал с белым флагом — располосовали людей. Потом подошли — и в упор добили. Ведь тот же Ерин дал команду: свидетелей не брать. Они знают, что у нас звукозаписи есть, видеозаписи начиная со второго числа: кто давал команды, когда давал команды, где стреляли, как убивали людей. Неужели ты не понимаешь, что мы живые свидетели? Они нас живыми не оставят! Я тебя прошу, звони в посольство. Посади человека, пускай звонит в посольство. Пошли сюда от их Содружества независимых государств, кто есть...»

На фото: колонна защитников Белого дома, 4 октября 1993 года Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото К 09:40 Белый дом был весь в дыму, перестрелка около него усилилась, а в связи с появившимися над зданием боевыми вертолетами появилась информация, что на Верховный Совет может быть сброшен десант. При этом продолжался пожар на нижних этажах мэрии Москвы на Новом Арбате — его никто не тушил Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина У Белого дома включили громкоговорители и требовали от защитников и тех, кто оставался в здании, сдаться: «Бросайте оружие, сдавайтесь. В противном случае вы будете уничтожены» Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина Александр Руцкой позднее так описывал происходящие события: «Первый снаряд попал в зал заседаний, второй — в кабинет Хасбулатова, третий — в мой. Причем били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Я сидел у себя в кабинете, когда снаряд прошил окно и взорвался в правом углу. К счастью, стол у меня стоял в левом. Выскочил оттуда очумевший. Что меня спасло — не знаю» Фото: Фотоархив журнала Огонёк Около 10:00 над Белым домом появились вертолеты. Была обстреляна его крыша, после чего возникло несколько очагов возгорания. Позднее загорелся первый этаж здания, огонь с БТР усиливался. В течение получаса исполняющий обязанности президента Александр Руцкой запросил переговоры с Борисом Ельциным, однако он отказался и потребовал «полной капитуляции». В 10:38 Руцкой отдал приказ: «Не стрелять. Не сопротивляться...» Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко Во время беспорядков в городе начали действовать мародеры. Сотрудник московского управления по борьбе с организованной преступностью Василий Кириллов рассказывал журналу «Власть»: «Пьяные разгуливали прямо под пулями — им действительно море по колено. А во время штурма здания СЭВ (здание секретариата Совета экономической взаимопомощи.— "Ъ") я оказался там в подвале. Он просто кишел мародерами, тащили все, что могли: факсы, телефоны, компьютеры, телевизоры, даже факсовую бумагу, стулья и ковролин. Двое тащили здоровенный полированный стол. Под него они и залезли, когда раздался первый залп танков» Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото По данным наблюдателя штаба обороны города, который находился на пятом этаже гостиницы «Мир», автоматчик из гостиницы «Украина» открыл огонь по журналистам, собравшимся у американского посольства. Позднее из Белого дома выбежали десять человек в гражданском, среди которых был раненый. В здании оставались еще около 70 работников СМИ

На фото: защитники Белого дома на баррикаде Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото К середине дня 4 октября, по данным Главного медицинского управления Москвы, городские больницы уже оказали помощь 192 пострадавшим, 158 человек были госпитализированы, еще 18 — умерли.

На фото: люди перед горящей баррикадой Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото К вечеру 4 октября защитники Белого дома стали сдаваться. К 19:30 были арестованы министр по особым поручениям при и. о. президента России Андрей Дунаев, и. о. министра безопасности Виктор Баранников и и. о. министра обороны Владислав Ачалов. По свидетельствам очевидцев, около десяти арестованных были избиты правоохранителями уже после задержания. Часть этих фактов позднее подтвердила спецкомиссия Госдумы по изучению событий октября 1993 года.

На фото: участники акции протеста сторонников Верховного совета Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото В результате пожара в Белом доме практически полностью сгорели 8 этажей (с 12 по 20), всего разрушено около 30% общей площади Дома советов. По официальным данным, за день были убиты 74 человека, 26 из них — военные и работники МВД России, еще 172 человека ранены Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко «После событий 3–4 октября несколько дней я вообще не хотел видеть людей. Я живу в доме, который вплотную прилегает к Белому дому. Я видел подожженный бронетранспортер под окнами, в нем сгорели люди. Он еще не догорел, а другие люди начали разбирать его на детали. Еще я видел, как делали ставки — попадет в человека снайпер или нет. Когда видишь такое, даже не думаешь, кто виноват»,— вспоминал актер Эммануил Виторган Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Уже после «капитуляции» защитников Белого дома был издан указ президента о запрете митингов и собраний в Москве на ближайшее время. Позднее комендант района чрезвычайного положения Александр Куликов издал письменный приказ: в городе с 23:00 до 05:00 был установлен комендантский час, во время которого, в частности, гражданам было запрещено находиться на улицах и в иных общественных местах без специальных пропусков. Указ о комендантском часе действовал около двух недель. Нарушителей было приказано задерживать Фото: AP / Diether Endlicher По некоторым данным, за ночь с 4 на 5 октября в районе Дома советов было задержано около 1,5 тыс. человек Фото: AP / Peter Dejong Уже на следующий день после штурма стянутые в город войска начали выводить. «Еще тушили пожар, начинались следственные действия, но 5 октября все уже понимали, что необходимости в силовиках больше нет»,— вспоминал генпрокурор Валентин Степанков Фото: AP / Michel Euler Виктор Аксючиц, который в 1993-м был председателем подкомитета по связям с зарубежными организациями комитета Верховного совета России по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности так вспоминал: «События тогда могли бы закончиться и победой Верховного совета, но было бы так лучше — сложный вопрос. Руководство Верховного совета на тот момент, да и вообще, было не очень дееспособно. Ситуация могла разрешиться и путем переговоров, но виновником того, что договоренность не была достигнута, стал Ельцин, совершивший переворот» Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото 7 октября был объявлен днем траура в стране. В Москве хоронили погибших в результате столкновений. Авторы книги «Эпоха Ельцина» пишут, что президент в тот день сказал: «"Я поеду по всем кладбищам".— Ему ответили: "Все не объедете"».

На фото: мужчина у тела погибшего защитника Белого дома Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко / купить фото Расследование событий 3–4 октября 1993 года не было завершено. В феврале 1994 года участники ГКЧП, событий 1991 года и октябрьских событий 1993 года были освобождены по амнистии, а следственная группа и парламентская комиссия, которая занималась анализом расстрела Белого дома, была распущена. По мнению отечественных политологов, после этих событий президент России получил значительно больше полномочий, что было закреплено новой Конституцией, принятой 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Смотреть

1994 год. Крах МММ

4 августа 1994 года сотрудники налоговой инспекции при поддержке ОМОНа штурмом взяли центральный офис акционерного общества МММ и провели в нем обыск, транслировавшийся в прямом эфире по телевидению. В результате обыска было изъято «17 машин» наличности на 4 млрд руб.

Митинг в поддержку МММ у памятника героям Плевны в Москве

Фото: Ираклий Чохонелидзе / ТАСС

Фото: Ираклий Чохонелидзе / ТАСС Митинг в поддержку МММ у памятника героям Плевны в Москве

Фото: Ираклий Чохонелидзе / ТАСС

Основатель МММ Сергей Мавроди, объявивший о намерении баллотироваться в Госдуму, был арестован за неуплату налогов. Вскоре начались волнения вкладчиков, переросшие в попытку захвата офиса МММ. 19 августа 1994 года 4 тыс. обманутых граждан пришли к Белому дому и потребовали освободить Сергея Мавроди.

Получивший депутатский мандат основатель МММ вскоре был объявлен в розыск, а в 2007-м осужден за финансовые преступления на четыре с половиной года. Финансовая пирамида, обрушение которой прогремело на всю страну, внесла свой вклад в негативное восприятие рыночных реформ гражданами.

О чем 31 год назад писал “Ъ”

05.08.1994 Сергей Мавроди отказался впустить в свой дом полицейских Драматические события вокруг АО «МММ» вчера вступили в новую стадию. Сотрудники московского управления Департамента налоговой полиции возбудили уголовное дело против Сергея Мавроди. Ему вменяется в вину сокрытие налогов с прибыли «Инвест-Консалтинга», входящего в структуру МММ (статья #162 УК России). Вчера в квартире предпринимателя был начат обыск... Читать далее

Самые известные строители финансовых пирамид в российской истории — братья Сергей (на фото) и Вячеслав Мавроди родились и выросли в обычной московской семье. Их отец работал монтажником, а мать — экономистом. Единственное, чем Сергей Мавроди отличался от сверстников, так это уникальными способностями к точным наукам. Поэтому после окончания школы он поступил на факультет прикладной математики Московского института электронного машиностроения. Однако по специальности, инженером-математиком в одном из столичных НИИ, Серей Мавроди проработал недолго, с 1978 по 1981 год. Больше его привлекала уголовно наказуемая в то время карьера бизнесмена Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Юрий Феклистов Впервые его арестовали в 1983 году, инкриминировав частнопредпринимательскую деятельность. Однако уже через десять суток отпустили, предупредив, чтобы он «завязывал» со своим мелким бизнесом. В полной же мере талант Сергея Мавроди раскрылся с появлением в СССР первых кооперативов. А в 1989 году в Ленинском исполкоме Москвы было зарегистрировано объединение МММ — аббревиатура начальных букв фамилий основателей кооператива — Сергея и Вячеслава Мавроди и некой госпожи Муравьевой Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Один из рекламных слоганов компании «Из тени в свет перелетая..» полностью соответствовал тому, что произошло с братьями. Они перестали заниматься сомнительными операциями и переключились на самый высокодоходный в то время бизнес — торговлю импортной оргтехникой. Благодаря беспрецедентной рекламной кампании (чего стоит только день бесплатных поездок в столичном метро, устроенный МММ) и организаторским способностям Мавроди к началу 1990-х объединение уже являлось общепризнанным лидером на рынке Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото В структуру МММ входило 34 филиала по всему СССР, более 300 различных фирм и «карманный» МММ-банк. В январе 1992 года у финансовой организации начались первые крупные неприятности. Тогда сотрудники налоговой инспекции в сопровождении автоматчиков из МВД пришли в центральный офис объединения на Газгольдерной, 10 и изъяли всю финансовую документацию. Свои действия правоохранительные и налоговые органы называли плановой проверкой Фото: Коммерсантъ / Константин Корнешов / купить фото Спустя полтора месяца сотрудники ГУОП МВД изъяли документы из шести банков, с которыми МММ имела дела. После изучения документов последовало заявление о том, что объединение уклоняется от уплаты налогов. Был арестован его счет в МММ-банке. Все эти события привели к краху МММ-банка Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото После краха банка кредитов МММ уже никто не давал. Похоже, именно это обстоятельство и побудило предпринимателя переключиться с торговых операций на финансовые. МММ начало предлагать российским инвесторам американские ценные бумаги. Однако гораздо больших успехов объединение добилось во время ваучерной приватизации Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов / купить фото Сначала в структуре МММ появился чековый инвестиционный фонд «МММ-Инвест». В феврале 1993 года он приступил к обмену своих акций на приватизационные чеки. На рекламу Сергей Мавроди, как и раньше, не скупился. Однако настоящая работа с населением началась в середине 1993 года, когда стало действовать АО МММ, обещая вкладчикам фантастические проценты. Вскоре любимыми телеперсонажами жителей России стали герои рекламных роликов МММ Леня Голубков, Марина Сергеевна и другие Фото: Ираклий Чохонелидзе / ТАСС Трудно сказать, планировал ли изначально Сергей Мавроди строительство финансовой пирамиды. Сегодня 1000 и более процентов годовых кажутся просто фантастикой. Однако в условиях гиперинфляции и становления рынка начала 1990-х годов некоторым предпринимателям удавалось получать такую прибыль на торгово-посреднических, например, операциях. Однако из МММ все-таки получилась пирамида Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Лишь часть средств вкладчиков передавалась в уставные капиталы различных коммерческих структур. Деньги МММ, как правило, не возвращались. Больше всего средств уходило на рекламу, выпуск акций и билетов МММ. Крупные суммы переводились в иностранные банки. Всего этого в связи с полной финансовой закрытостью МММ вкладчики не знали, веря в надежность и эффективность компании. А если даже и не совсем верили, то просто не видели другого способа уберечь свои сбережения от инфляции. Были и такие, кто трезво оценивал ситуацию и рассматривал бумаги МММ как рискованный финансовый инструмент, дающий возможность, но не гарантию быстрого обогащения Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Какое-то время для вкладчиков все складывалось очень хорошо. Например, если в середине 1993 года акцию МММ можно было приобрести за 1 тыс. руб., то спустя год за нее уже давали более 100 тыс. Такими же темпами росла стоимость билетов. Продавали их уже по всей России. Однако в апреле 1994 года ЦБ официально объявил об отзыве лицензии у МММ-банка. Однако среди держателей акций и билетов началось волнение, наиболее прозорливые из них быстро избавились от сомнительных бумаг. Но руководству МММ удалось успокоить большинство людей, и рынок устоял. В июне 1994 года Сергей Мавроди решил серьезно расширить сферу деятельности и вовлечь в пирамиду средства, сосредоточенные в мелком и среднем бизнесе. Впрочем, эти планы не сбылись. В июле 1994 года империя Сергея Мавроди рухнула Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Все началось с неприметного сообщения департамента налоговой полиции и Государственной налоговой службы. В нем говорилось, что одна из структур МММ, АОЗТ «Инвест-консалтинг», уклонялась от уплаты в бюджет налогов, из-за чего была оштрафована на 49,9 млрд руб. Сумма хотя и значительная, но для МММ подъемная. И заплати Сергей Мавроди штраф, скандала можно было бы избежать. Однако глава МММ предпочел вступить с налоговиками в конфронтацию. В самом же МММ настаивали, что все налоги со спорной суммы были уплачены и претензии налоговиков безосновательны Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Вкладчиков все эти подробности мало интересовали. Они поняли лишь одно: у МММ серьезные проблемы и стали избавляться от акций и билетов. В первые дни кризиса АО пыталось успокоить людей и выполняло свои обязательства. Однако вскоре все пункты были закрыты до лучших времен. Скандал был такой силы, что ситуация с МММ разбиралась на заседании российского правительства. Но министры лишь пришли к выводу, что деятельность подобных пирамид надо пресекать на корню Фото: Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк» Сам же Сергей Мавроди опять оказался под следствием. В начале августа 1994 года департамент налоговой полиции инкриминировал ему сокрытие налогов, после чего в квартиру главы МММ на Комсомольском проспекте с обыском нагрянули оперативники. Обыск был проведен и в офисе компании на Варшавском шоссе, 26. А вскоре Сергей Мавроди попал за решетку. Его вместе с братом Вячеславом (на фото) доставили на допрос в налоговую полицию, и оттуда глава МММ был препровожден в СИЗО «Матросская Тишина». Появились данные, что он может скрыться от следствия Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин / купить фото Это только усилило панику среди вкладчиков, которые в считаные дни создали Союз акционеров МММ. Вопреки здравому смыслу они были недовольны арестом Сергея Мавроди и считали, что, находясь на свободе, он способен вернуть деньги. Начались многочисленные пикеты и митинги в защиту опального предпринимателя (на фото). Следствие не поддалось давлению и, более того, предъявило Мавроди еще одно обвинение — в воспрепятствовании обыску Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» В это же время глава МММ зарегистрировался кандидатом в депутаты Госдумы от Мытищинского территориального округа №109. Никакой вразумительной политической программы у Сергея Мавроди не было, а все предвыборные обещания сводились к одному: изберете депутатом — верну деньги. Параллельно его адвокаты завалили суды жалобами о незаконности ареста. В октябре 1994 года Преображенский суд изменил руководителю МММ меру пресечения на подписку о невыезде. А спустя три недели Сергей Мавроди выиграл выборы и стал недосягаем для следствия. Впрочем, платить вкладчикам он не начал и даже попытался раскрутить новую пирамиду, с акциями МММ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Анатолий Жданов Депутатство Мавроди продлилось недолго. На заседания Госдумы он практически не ходил и появился в парламенте лишь один раз, когда и. о. генпрокурора Алексей Ильюшенко попросил лишить его неприкосновенности. Поначалу для главы МММ все закончилось удачно: коллеги его не сдали и следствие было приостановлено. Но в октябре 1995 года вопрос был снова поднят на заседании парламента. Депутатов задело, что коллега продолжает заниматься коммерческой деятельностью и прогуливает заседания. За это Мавроди лишили неприкосновенности, возобновилось и следствие. В последний раз глава МММ напомнил о себе в 1996 году, когда попытался стать кандидатом в президенты России. Однако ЦИК забраковал значительную часть подписных листов в его поддержку и в регистрации отказал Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото В сентябре 1997 года арбитражный суд Москвы признал банкротом АО МММ. Этого добились несколько вкладчиков — владельцев неоплаченных Сергеем Мавроди билетов и акций. Всего в 1990-х от его деятельности пострадали около 15 млн человек, а размер ущерба оценивался в $1,2. Сергей Мавроди ударился в бега и был арестован только в 2003 году. Ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах») Фото: Коммерсантъ / Александр Саверкин / купить фото В апреле 2007 года Мавроди был приговорен к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима, но практически весь срок отбыл в СИЗО «Матросская тишина». Был отпущен на свободу в мае 2007 года Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Большую часть средств, полученных от продажи ценных бумаг, Сергей Мавроди, по мнению суда, потратил на выплату дивидендов по ранее проданным акциям, тем самым лишая выручки тех, кто оставался внизу финансовой пирамиды, а оставшиеся средства присвоил Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото Суд обязал Сергея Мавроди компенсировать материальный вред тем пострадавшим вкладчикам МММ, которые подтвердили свои исковые претензии в суде и дали показания (таких набралось около 300 человек) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай По решению суда Сергей Мавроди должен выплатить им примерно 20 млн руб. Но судебные приставы, на протяжении года несколько раз являвшиеся по указанному в исполнительных листах адресу в квартиру на Комсомольском проспекте, ни разу не смогли застать там ее хозяина Сергея Мавроди. А местная милиция даже сообщила приставам, что господин Мавроди по этому адресу не живет. Тогда приставы решили использовать для покрытия долгов вкладчиков средства, арестованные в ходе следствия по делу Сергея Мавроди,— более $700 тыс. хранились в ГУВД Москвы. Средства были арестованы в апреле 2008 года Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов Приставы наложили арест и на авторские права Мавроди на его сборник новелл и небольших заметок, написанных за время отсидки в «Матросской Тишине». Кроме того, обеспечительный арест был наложен на авторские права Мавроди на изданную два месяца назад книгу «Искушение»: до предоставления копии договора с издательством тираж распространяться не может. Это не помешало Мавроди устроить презентацию книги, где и произошла встреча автора с судебными приставами, которые пригласили господина Мавроди проследовать «для разъяснительной беседы» в отделение УФССП по Центральному округу столицы. Там Мавроди пообещал «сотрудничать с управлением — сам или через официальных представителей предоставлять информацию о своем имуществе, финансовом состоянии, чтобы решать вопрос о возмещении ущерба обманутым вкладчикам» Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В 2011 году господин Мавроди предпринял попытку возродить МММ, но МММ-2011 просуществовала недолго, выплаты ее участникам были приостановлены в мае 2012 года Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков / купить фото Его проект МММ-2011, который поначалу многим вообще показался акцией в поддержку фильма «ПираМММида», вовсю развивался. Причем не только в сети — сотни офисов открыты по всему бывшему СССР. Появлялись новые билборды, рекламой пирамиды обклеивали общественный транспорт. Мавроди буквально гипнотизировал граждан в регулярных видеообращениях. Самые активные его адепты, руководители ячеек, открывают офисы для вербовки новых участников Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Восстал из небытия «не халявщик, а партнер» Леня Голубков (в исполнении Владимира Пермякова). На YouTube ролики МММ-2011 с его участием (на фото) собирали сотни тысяч просмотров Фото: МММ В июле 2012 года Сергей Мавроди объявил о запуске МММ-2012. В настоящее время против господина Мавроди полицией возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве (отдельная статья УК РФ) в особо крупном размере. Если следователям удастся доказать его вину, ему грозит до десяти лет со штрафом до 1 млн руб Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В 2014 году им был основан проект «MMM-Global», нацеленный на Африку и Азию. Отделения МММ появились в Индии, Китае, Индонезии, Малайзии, Бангладеш, Японии, Таиланде и других странах.

В одном из недавних интервью Сергей Мавроди заявил, что боится появляться на публике, а также заметил, что власть оказывает давление на его бизнес. По словам Мавроди, тысячи исков к нему инициированы высшими государственными чиновниками: «Я настолько публичная фигура, что без приказа сверху они бы сами на такое, конечно, не пошли. В отношении меня распоряжения могут идти только с самого верха, никакой руководитель приставов сам никогда не отважится» Фото: mmmindia.in / МММ В одном из последних интервью Сергей Мавроди заявил, что боится появляться на публике, а также заметил, что власть оказывает давление на его бизнес. По словам Мавроди, тысячи исков к нему инициированы высшими государственными чиновниками: «Я настолько публичная фигура, что без приказа сверху они бы сами на такое, конечно, не пошли. В отношении меня распоряжения могут идти только с самого верха, никакой руководитель приставов сам никогда не отважится» Фото: Кадр из видео Сергея Мавроди Следующая фотография 1 / 28 Самые известные строители финансовых пирамид в российской истории — братья Сергей (на фото) и Вячеслав Мавроди родились и выросли в обычной московской семье. Их отец работал монтажником, а мать — экономистом. Единственное, чем Сергей Мавроди отличался от сверстников, так это уникальными способностями к точным наукам. Поэтому после окончания школы он поступил на факультет прикладной математики Московского института электронного машиностроения. Однако по специальности, инженером-математиком в одном из столичных НИИ, Серей Мавроди проработал недолго, с 1978 по 1981 год. Больше его привлекала уголовно наказуемая в то время карьера бизнесмена Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Юрий Феклистов Уволившись из института, начинающий предприниматель стал изготавливать и продавать аудио- и видеозаписи. А чтобы не оказаться в тюрьме за тунеядство, параллельно числился ночным сторожем. Впервые его арестовали в 1983 году, инкриминировав частнопредпринимательскую деятельность. Однако уже через десять суток отпустили, предупредив, чтобы он «завязывал» со своим мелким бизнесом. В полной же мере талант Сергея Мавроди раскрылся с появлением в СССР первых кооперативов. А в 1989 году в Ленинском исполкоме Москвы было зарегистрировано объединение МММ — аббревиатура начальных букв фамилий основателей кооператива — Сергея и Вячеслава Мавроди и некой госпожи Муравьевой Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Один из рекламных слоганов компании «Из тени в свет перелетая..» полностью соответствовал тому, что произошло с братьями. Они перестали заниматься сомнительными операциями и переключились на самый высокодоходный в то время бизнес — торговлю импортной оргтехникой. Благодаря беспрецедентной рекламной кампании (чего стоит только день бесплатных поездок в столичном метро, устроенный МММ) и организаторским способностям Мавроди к началу 1990-х объединение уже являлось общепризнанным лидером на рынке Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото В структуру МММ входило 34 филиала по всему СССР, более 300 различных фирм и «карманный» МММ-банк. В январе 1992 года у финансовой организации начались первые крупные неприятности. Тогда сотрудники налоговой инспекции в сопровождении автоматчиков из МВД пришли в центральный офис объединения на Газгольдерной, 10 и изъяли всю финансовую документацию. Свои действия правоохранительные и налоговые органы называли плановой проверкой Фото: Коммерсантъ / Константин Корнешов / купить фото Спустя полтора месяца сотрудники ГУОП МВД изъяли документы из шести банков, с которыми МММ имела дела. После изучения документов последовало заявление о том, что объединение уклоняется от уплаты налогов. Был арестован его счет в МММ-банке. Все эти события привели к краху МММ-банка Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото После краха банка кредитов МММ уже никто не давал. Похоже, именно это обстоятельство и побудило предпринимателя переключиться с торговых операций на финансовые. МММ начало предлагать российским инвесторам американские ценные бумаги. Однако гораздо больших успехов объединение добилось во время ваучерной приватизации Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов / купить фото Сначала в структуре МММ появился чековый инвестиционный фонд «МММ-Инвест». В феврале 1993 года он приступил к обмену своих акций на приватизационные чеки. На рекламу Сергей Мавроди, как и раньше, не скупился. Однако настоящая работа с населением началась в середине 1993 года, когда стало действовать АО МММ, обещая вкладчикам фантастические проценты. Вскоре любимыми телеперсонажами жителей России стали герои рекламных роликов МММ Леня Голубков, Марина Сергеевна и другие Фото: Ираклий Чохонелидзе / ТАСС Трудно сказать, планировал ли изначально Сергей Мавроди строительство финансовой пирамиды. Сегодня 1000 и более процентов годовых кажутся просто фантастикой. Однако в условиях гиперинфляции и становления рынка начала 1990-х годов некоторым предпринимателям удавалось получать такую прибыль на торгово-посреднических, например, операциях. Однако из МММ все-таки получилась пирамида Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Лишь часть средств вкладчиков передавалась в уставные капиталы различных коммерческих структур. Деньги МММ, как правило, не возвращались. Больше всего средств уходило на рекламу, выпуск акций и билетов МММ. Крупные суммы переводились в иностранные банки. Всего этого в связи с полной финансовой закрытостью МММ вкладчики не знали, веря в надежность и эффективность компании. А если даже и не совсем верили, то просто не видели другого способа уберечь свои сбережения от инфляции. Были и такие, кто трезво оценивал ситуацию и рассматривал бумаги МММ как рискованный финансовый инструмент, дающий возможность, но не гарантию быстрого обогащения Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Какое-то время для вкладчиков все складывалось очень хорошо. Например, если в середине 1993 года акцию МММ можно было приобрести за 1 тыс. руб., то спустя год за нее уже давали более 100 тыс. Такими же темпами росла стоимость билетов. Продавали их уже по всей России. Однако в апреле 1994 года ЦБ официально объявил об отзыве лицензии у МММ-банка. Однако среди держателей акций и билетов началось волнение, наиболее прозорливые из них быстро избавились от сомнительных бумаг. Но руководству МММ удалось успокоить большинство людей, и рынок устоял. В июне 1994 года Сергей Мавроди решил серьезно расширить сферу деятельности и вовлечь в пирамиду средства, сосредоточенные в мелком и среднем бизнесе. Впрочем, эти планы не сбылись. В июле 1994 года империя Сергея Мавроди рухнула Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Все началось с неприметного сообщения департамента налоговой полиции и Государственной налоговой службы. В нем говорилось, что одна из структур МММ, АОЗТ «Инвест-консалтинг», уклонялась от уплаты в бюджет налогов, из-за чего была оштрафована на 49,9 млрд руб. Сумма хотя и значительная, но для МММ подъемная. И заплати Сергей Мавроди штраф, скандала можно было бы избежать. Однако глава МММ предпочел вступить с налоговиками в конфронтацию. В самом же МММ настаивали, что все налоги со спорной суммы были уплачены и претензии налоговиков безосновательны Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Вкладчиков все эти подробности мало интересовали. Они поняли лишь одно: у МММ серьезные проблемы и стали избавляться от акций и билетов. В первые дни кризиса АО пыталось успокоить людей и выполняло свои обязательства. Однако вскоре все пункты были закрыты до лучших времен. Скандал был такой силы, что ситуация с МММ разбиралась на заседании российского правительства. Но министры лишь пришли к выводу, что деятельность подобных пирамид надо пресекать на корню Фото: Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк» Сам же Сергей Мавроди опять оказался под следствием. В начале августа 1994 года департамент налоговой полиции инкриминировал ему сокрытие налогов, после чего в квартиру главы МММ на Комсомольском проспекте с обыском нагрянули оперативники. Обыск был проведен и в офисе компании на Варшавском шоссе, 26. А вскоре Сергей Мавроди попал за решетку. Его вместе с братом Вячеславом (на фото) доставили на допрос в налоговую полицию, и оттуда глава МММ был препровожден в СИЗО «Матросская Тишина». Появились данные, что он может скрыться от следствия Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин / купить фото Это только усилило панику среди вкладчиков, которые в считаные дни создали Союз акционеров МММ. Вопреки здравому смыслу они были недовольны арестом Сергея Мавроди и считали, что, находясь на свободе, он способен вернуть деньги. Начались многочисленные пикеты и митинги в защиту опального предпринимателя (на фото). Следствие не поддалось давлению и, более того, предъявило Мавроди еще одно обвинение — в воспрепятствовании обыску Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» В это же время глава МММ зарегистрировался кандидатом в депутаты Госдумы от Мытищинского территориального округа №109. Никакой вразумительной политической программы у Сергея Мавроди не было, а все предвыборные обещания сводились к одному: изберете депутатом — верну деньги. Параллельно его адвокаты завалили суды жалобами о незаконности ареста. В октябре 1994 года Преображенский суд изменил руководителю МММ меру пресечения на подписку о невыезде. А спустя три недели Сергей Мавроди выиграл выборы и стал недосягаем для следствия. Впрочем, платить вкладчикам он не начал и даже попытался раскрутить новую пирамиду, с акциями МММ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Анатолий Жданов Депутатство Мавроди продлилось недолго. На заседания Госдумы он практически не ходил и появился в парламенте лишь один раз, когда и. о. генпрокурора Алексей Ильюшенко попросил лишить его неприкосновенности. Поначалу для главы МММ все закончилось удачно: коллеги его не сдали и следствие было приостановлено. Но в октябре 1995 года вопрос был снова поднят на заседании парламента. Депутатов задело, что коллега продолжает заниматься коммерческой деятельностью и прогуливает заседания. За это Мавроди лишили неприкосновенности, возобновилось и следствие. В последний раз глава МММ напомнил о себе в 1996 году, когда попытался стать кандидатом в президенты России. Однако ЦИК забраковал значительную часть подписных листов в его поддержку и в регистрации отказал Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото В сентябре 1997 года арбитражный суд Москвы признал банкротом АО МММ. Этого добились несколько вкладчиков — владельцев неоплаченных Сергеем Мавроди билетов и акций. Всего в 1990-х от его деятельности пострадали около 15 млн человек, а размер ущерба оценивался в $1,2. Сергей Мавроди ударился в бега и был арестован только в 2003 году. Ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах») Фото: Коммерсантъ / Александр Саверкин / купить фото В апреле 2007 года Мавроди был приговорен к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима, но практически весь срок отбыл в СИЗО «Матросская тишина». Был отпущен на свободу в мае 2007 года Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Большую часть средств, полученных от продажи ценных бумаг, Сергей Мавроди, по мнению суда, потратил на выплату дивидендов по ранее проданным акциям, тем самым лишая выручки тех, кто оставался внизу финансовой пирамиды, а оставшиеся средства присвоил Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото Суд обязал Сергея Мавроди компенсировать материальный вред тем пострадавшим вкладчикам МММ, которые подтвердили свои исковые претензии в суде и дали показания (таких набралось около 300 человек) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай По решению суда Сергей Мавроди должен выплатить им примерно 20 млн руб. Но судебные приставы, на протяжении года несколько раз являвшиеся по указанному в исполнительных листах адресу в квартиру на Комсомольском проспекте, ни разу не смогли застать там ее хозяина Сергея Мавроди. А местная милиция даже сообщила приставам, что господин Мавроди по этому адресу не живет. Тогда приставы решили использовать для покрытия долгов вкладчиков средства, арестованные в ходе следствия по делу Сергея Мавроди,— более $700 тыс. хранились в ГУВД Москвы. Средства были арестованы в апреле 2008 года Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов Приставы наложили арест и на авторские права Мавроди на его сборник новелл и небольших заметок, написанных за время отсидки в «Матросской Тишине». Кроме того, обеспечительный арест был наложен на авторские права Мавроди на изданную два месяца назад книгу «Искушение»: до предоставления копии договора с издательством тираж распространяться не может. Это не помешало Мавроди устроить презентацию книги, где и произошла встреча автора с судебными приставами, которые пригласили господина Мавроди проследовать «для разъяснительной беседы» в отделение УФССП по Центральному округу столицы. Там Мавроди пообещал «сотрудничать с управлением — сам или через официальных представителей предоставлять информацию о своем имуществе, финансовом состоянии, чтобы решать вопрос о возмещении ущерба обманутым вкладчикам» Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В 2011 году господин Мавроди предпринял попытку возродить МММ, но МММ-2011 просуществовала недолго, выплаты ее участникам были приостановлены в мае 2012 года Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков / купить фото Его проект МММ-2011, который поначалу многим вообще показался акцией в поддержку фильма «ПираМММида», вовсю развивался. Причем не только в сети — сотни офисов открыты по всему бывшему СССР. Появлялись новые билборды, рекламой пирамиды обклеивали общественный транспорт. Мавроди буквально гипнотизировал граждан в регулярных видеообращениях. Самые активные его адепты, руководители ячеек, открывают офисы для вербовки новых участников Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Восстал из небытия «не халявщик, а партнер» Леня Голубков (в исполнении Владимира Пермякова). На YouTube ролики МММ-2011 с его участием (на фото) собирали сотни тысяч просмотров Фото: МММ В июле 2012 года Сергей Мавроди объявил о запуске МММ-2012. В настоящее время против господина Мавроди полицией возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве (отдельная статья УК РФ) в особо крупном размере. Если следователям удастся доказать его вину, ему грозит до десяти лет со штрафом до 1 млн руб Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В 2014 году им был основан проект «MMM-Global», нацеленный на Африку и Азию. Отделения МММ появились в Индии, Китае, Индонезии, Малайзии, Бангладеш, Японии, Таиланде и других странах.

В одном из недавних интервью Сергей Мавроди заявил, что боится появляться на публике, а также заметил, что власть оказывает давление на его бизнес. По словам Мавроди, тысячи исков к нему инициированы высшими государственными чиновниками: «Я настолько публичная фигура, что без приказа сверху они бы сами на такое, конечно, не пошли. В отношении меня распоряжения могут идти только с самого верха, никакой руководитель приставов сам никогда не отважится» Фото: mmmindia.in / МММ В одном из последних интервью Сергей Мавроди заявил, что боится появляться на публике, а также заметил, что власть оказывает давление на его бизнес. По словам Мавроди, тысячи исков к нему инициированы высшими государственными чиновниками: «Я настолько публичная фигура, что без приказа сверху они бы сами на такое, конечно, не пошли. В отношении меня распоряжения могут идти только с самого верха, никакой руководитель приставов сам никогда не отважится» Фото: Кадр из видео Сергея Мавроди Смотреть

1995 год. Межбанковский кризис

В 1995 году в России произошел первый в новейшей истории банковский кризис. Многочисленные банки в тот период зарабатывали на инвестициях в доллар до 200% годовых, примерно столько же давали вклады в облигации ГКО, но маржа на рынке межбанковских кредитов (МБК) могла достигать и 300%, и 400%.

Дилеры на Московской межбанковской валютной бирже

Фото: Валерий Христофоров / ТАСС

Фото: Валерий Христофоров / ТАСС Дилеры на Московской межбанковской валютной бирже

Фото: Валерий Христофоров / ТАСС

Инфляция за 1994 год в стране составила 131%, и правительство, пытаясь ее замедлить, увеличило резервные требования к выдаваемым ссудам и остаткам на корсчетах. Это помогло стабилизировать курс рубля, уменьшить ставки на рынке госдолга и МБК. Однако к концу августа банки столкнулись с недостатком ликвидности и невозможностью рефинансировать кредиты.

22 августа банк «Лефортовский» столкнулся с невыплатами по кредиту в 55 млрд руб. На следующий день дыра в 100 млрд руб. была обнаружена в бюджете Часпромбанка. На финансовом рынке начался хаос — ставки по однодневным МБК выросли до 300%. 24 августа объем операций на рынке МБК упал в десять раз. В результате кризиса 28% российских банков прекратили свою работу.

О чем 30 лет назад писал “Ъ”

23.08.1995 Крупнейшие дилеры уходят с рынка. Кто на время, а кто навсегда Межбанковский рынок закрылся. К такому категоричному выводу подводят нас события последних дней. Отказ многих операторов рынка МБК кредитовать банк «Лефортовский» вызвал цепную реакцию: серьезные проблемы испытывает сегодня ряд банков, связанных с «Лефортовским» кредитными соглашениями. «Центры кризиса» образуются и вокруг других банков. Все это привело к тому, что маркет-мейкеры предпочли на время уйти с рынка, и как инструмент поддержания ликвидности банков (равно как и источник зарабатывания денег) он сегодня не работает... Читать далее

1996 год. Захват Грозного

6 августа 1996 года началась атака чеченских боевиков на Грозный, контроль над которым с начала марта удерживали федеральные силы. Сепаратисты, лидером которых был Аслан Масхадов, в количестве 1,5–2 тыс. человек проникли в город и завязали бои с федеральными войсками.

Чеченские сепаратисты на танке федеральных сил

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Чеченские сепаратисты на танке федеральных сил

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

За неделю численность боевиков увеличилась в три-четыре раза за счет перехода на их сторону местных жителей и силовиков, а также ранее проникнувших в город диверсионных групп. Несмотря на превосходство федеральных сил в живой силе, бронетехнике, артиллерии и господстве в воздухе, сепаратисты захватили город к 22 августа, а 31 августа были подписаны Хасавюртовские соглашения, положившие конец первой чеченской войне.

Потери федеральных сил составили почти 500 человек убитыми, 1,4 тыс. ранеными и 180 пропавшими без вести. Потери боевиков неизвестны. В ходе городских боев погибли 2 тыс. мирных жителей. В августе 1999 года перемирие вновь было нарушено с вторжением отряда Шамиля Басаева в Дагестан.

О чем 29 лет назад писал “Ъ”