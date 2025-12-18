Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ъ-Хронограф»

«Ъ-Хронограф» — проект с интерактивными виджетами, которые собирают тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) формируют краткие описания ключевых событий. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание. Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее».

      Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.

      «Ъ-Хронограф». Золото

      i
      Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее».
      ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив.
      Вышла публикация “Ъ” по теме
      Данные: Investing.com
       /  по теме

      Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.

      «Ъ-Хронограф». Нефть Brent

      i
      Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее».
      ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив.
      Вышла публикация “Ъ” по теме
      Данные: Investing.com
       /  по теме

      Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.

      «Ъ-Хронограф». Курс юаня к рублю

      i
      Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее».
      ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив.
      Вышла публикация “Ъ” по теме
      Данные: Мосбиржа
       /  по теме

      Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.

      «Ъ-Хронограф». Курс доллара США к рублю

      i
      Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее».
      ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив.
      Вышла публикация “Ъ” по теме
      Данные: ЦБ РФ
       /  по теме

      Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.

      «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка

      i
      Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее».
      ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив.
       Ключевая ставка  Годовая инфляция
       Вышла публикация “Ъ” по теме
       /  по теме

      Картина дня

      Вся лента

      Вся лента

      Новости компаний Все