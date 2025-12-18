«Ъ-Хронограф»
«Ъ-Хронограф» — проект с интерактивными виджетами, которые собирают тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) формируют краткие описания ключевых событий. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание. Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее».
Золото
Данные: Investing.com
Нефть Brent
Данные: Investing.com
Курс юаня к рублю
Данные: Мосбиржа
Курс доллара США к рублю
Данные: ЦБ РФ
Инфляция и ключевая ставка
Ключевая ставка Годовая инфляция
