В Милан из-за протестов направят 500 военнослужащих
Правительство Италии направит 500 военнослужащих в Милан после двух дней беспорядков. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Маттео Сальвини. Его слова приводит Reuters.
«От слов к делу: еще 500 военнослужащих для защиты Милана»,— написал господин Сальвини в социальных сетях.
Как отмечает агентство, ожидается, что отправка войск войдет в пакет мер по обеспечению безопасности, который кабинет министров утвердит во вторник.
Премьер-министр Джорджа Мелони и правительство также рассматривают возможность ужесточения ответственности за преступления несовершеннолетних, в том числе расширение практики профилактического задержания.
Беспорядки в Милане и других северных городах Италии вспыхнули в выходные после акций протеста против роста цен и ухудшения работы госслужб. Протестующие вступали в стычки с полицией, грабили магазины и поджигали мусорные баки. По данным полиции, во время воскресных беспорядков в Милане задержали 271 человека. Из них 32 были арестованы, включая 23 несовершеннолетних.