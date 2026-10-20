В Милан из-за протестов направят 500 военнослужащих

Беспорядки в Милане и других северных городах Италии вспыхнули в выходные после акций протеста против роста цен и ухудшения работы госслужб. Протестующие вступали в стычки с полицией, грабили магазины и поджигали мусорные баки. По данным полиции, во время воскресных беспорядков в Милане задержали 271 человека. Из них 32 были арестованы, включая 23 несовершеннолетних.