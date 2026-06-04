Как вы битву назовете
Попробуйте себя в стратнейминге
Обобщив мировой опыт, “Ъ” предлагает вам свой «Автоматический называтель». Если вы созрели до собственной военной операции, крутите барабан — и получайте красивое наименование для вашего порыва. Инструмент пригодится и в мирных целях: если нужно срочно переименовать рок-группу или арт-кластер.
Произошла ошибка загрузки данных.
В США уже давно создали специальную компьютерную систему учета кодовых слов, условных наименований и названий учений — NICKA (от англ. Nickname Assignment). Согласно этой системе, милитарионимы составляют из двух слов так, чтобы сочетание не было оскорбительным или уничижительным, а напротив, формировало бы позитивное общественное мнение.