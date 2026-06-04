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Как вы битву назовете

Попробуйте себя в стратнейминге

Страсть американцев к неймингу известна всем. Американские военные тоже это обожают. Каждому новому типу самолетов, каждому новому типу танков у них дают официально имена собственные! И каждый из более тысячи произведенных США ядерных взрывов тоже имел собственное имя. Чего уж говорить про названия их военных операций (о том, как возникла эта традиция и кто ее позаимствовал, “Ъ” уже рассказывал). С некоторых пор операция без имени стала и не операцией вовсе. Зато «Щит пустыни» или «Несокрушимую свободу» помнят все.

Обобщив мировой опыт, “Ъ” предлагает вам свой «Автоматический называтель». Если вы созрели до собственной военной операции, крутите барабан — и получайте красивое наименование для вашего порыва. Инструмент пригодится и в мирных целях: если нужно срочно переименовать рок-группу или арт-кластер.

Произошла ошибка загрузки данных.

В США уже давно создали специальную компьютерную систему учета кодовых слов, условных наименований и названий учений — NICKA (от англ. Nickname Assignment). Согласно этой системе, милитарионимы составляют из двух слов так, чтобы сочетание не было оскорбительным или уничижительным, а напротив, формировало бы позитивное общественное мнение.

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