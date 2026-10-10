Техника будущего

Пока в мире стоит вопрос развития технологий «для себя», а страны стремятся к технологическому суверенитету, прогнозировать совместные глобальные разработки трудно. Внутреннее же регулирование передовых технологий в странах пока идет индивидуально, и оценить его эффективность для экономики, бизнеса и людей станет возможно только спустя несколько лет. К единому для всех образцу регулирования того же ИИ мир вряд ли придет. Скорее всего, оно будет складываться из нескольких ключевых, но узких по смыслу протоколов, например об уведомлении о критических инцидентах, утечках информации, о процедурах внедрения тех или иных решений в медицину, госсектор и оборону, и т. д. Ответственность за результаты работы ИИ, авторское право и другие вопросы, сейчас широко обсуждаемые, еще долго будут оставаться дискуссионными. Каждая страна, развивающая технологию, придет к собственной модели регулирования, исходя из того, какое направление ее применения ей необходимо. Страны технически отстающие обречены следовать тем подходам к регулированию, которые сложатся в мире. Впрочем, не исключено, что приземление чужих моделей и идей для них окажется эффективнее создания собственных. По крайней мере, у них будет больше времени на подготовку и внедрение, а значит, больше шансов не допустить ошибок, неизбежных на переднем крае технологического прогресса.