Лига выдающихся бизнесменов-2023

Юбилейный выпуск выходит в очень непростой для российского бизнеса год. Многие участники исследования потеряли в деньгах и активах, однако медийные капиталы кризис практически не затронул. Пальму первенства по итогам года разделили Роман Абрамович и Олег Дерипаска (каждый попал в 14 рейтингов). По-прежнему медиаактивен Олег Тиньков (8). После нескольких лет отсутствия вернулся в ряды упоминаемых Петр Авен (4), зато исчез с радаров Александр Мамут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Тысяча и одна проблема большого бизнеса

Самые упоминаемые отдувались за всех, демонстрируя, что переживает российский крупный бизнес: санкции, ограничения, потерю активов.

В рейтингах упоминаемости в СМИ сменился лидер. На смену Герману Грефу («Сбер») и Алексею Миллеру («Газпром») пришел Роман Абрамович. Он стал самым упоминаемым вообще, а также отдельно на ТВ и радио, занял вторые места в топах по упоминаемости в прессе и интернет-изданиях. В восьми из девяти предыдущих выпусков проекта предприниматель лидировал по цитируемости в инопрессе. В 2022 году этот рейтинг не представлен по техническим причинам (см. методологию), а его лидер сменил медиаюрисдикцию и закрепился на ведущих позициях уже в отечественных СМИ.

Заметно нарастили свое медиаприсутствие Владимир Потанин и Алишер Усманов. Глава РЖД Олег Белозеров с ведомственной газетой «Гудок» остается главным по упоминаемости в прессе. В рейтинге самых заметных на ТВ и радио сразу два новичка — глава «Росатома» Алексей Лихачев и хоккейный менеджер Роман Ротенберг. В рейтинге самых упоминаемых в интернете один — Максим Соколов. В мае экс-министр транспорта возглавил АвтоВАЗ.

В целом рейтинги зафиксировали смену новостной повестки: на смену пандемии коронавируса (ее представлял выбывший из всех топов глава РФПИ Кирилл Дмитриев) вышли проблемы, связанные с санкциями и изменениями в российской экономике.

По присутствию в вводных фразах текстов значительно выделяются тот же Роман Абрамович и Леонид Федун: там они появлялись в два раза чаще, чем ближайшие преследователи. Если посчитать долю заголовков в общей упоминаемости персоны в СМИ, главным «заголовщиком» следует все же признать Романа Ротенберга. Он во главе каждого второго сообщения, в котором встречается его имя. Рост медиаактивности связан с его январским назначением на пост главного тренера хоккейного клуба СКА. Это событие также стало тем положительным зарядом, который вывел предпринимателя и спортивного функционера в число лидеров по позитивности (см. ниже).

В лидерах самых говорящих — главы нефтегазовых компаний Александр Дюков («Газпром нефть») и Алексей Миллер («Газпром»). Поводов для высказываний в 2022 году у них было предостаточно — на энергетических рынках в 2022 году происходили «тотальные изменения». У господина Дюкова, как всегда, двойная нагрузка — главе РФС пришлось реагировать еще и на проблемы отечественного футбола.

В топы самых запрашиваемых (информацию о них искали пользователи поисковика «Яндекс») вошли сразу два бизнесмена, отказавшихся от российского гражданства,— Павел Дуров и Олег Тиньков. Чуть-чуть не хватило для выхода в десятку и основателю Freedom Finance Тимуру Турлову (12-е место). Эти и другие выбывшие (см. подробнее в итоговой фотогалерее) пока учитываются в наших расчетах, поскольку по крайней мере часть года считались российскими бизнесменами. Второй год подряд в числе самых запрашиваемых — владелица Wildberries Татьяна Бакальчук.

Равноудаление от власти и денег

За минувший год участники исследования не приблизились к президенту, зато удалились от своих капиталов.

Насколько фигуранты рейтинга самых приближенных к власти действительно близки к фигуре президента, остается только догадываться. Новостная повестка позволяет предположить, что окружение верховного главнокомандующего сейчас составляют другие люди. В числе последних можно назвать Евгения Пригожина: в минувшем году он активно присутствовал и в медиапространстве, но был исключен из всех наших расчетов, поскольку занимался не деловой, а военно-политической деятельностью.

Другим владельцам капиталов приближенность к фигуре президента в последнее время, кажется, сулит больше хлопот, чем выгод. Пока можно лишь констатировать, что общее число упоминаний рядом с президентом у большинства бизнесменов сократилось.

Традиционный рейтинг самых денежных можно было с таким же успехом озаглавить «Самые (обез)денежные» — упоминаемость с деньгами с большой вероятностью означает немалые потери. По этой причине подсчеты самых приближенных к рублям и валюте утратили смысл — в контексте все та же заморозка капиталов и масштабная смена собственников разных бизнесов.

Оценить эти метаморфозы мы попытались с нашим дебютным рейтингом самых продающих и покупающих. Возглавил его Роман Абрамович, который был вынужден продать свой футбольный клуб «Челси», после того как попал под британские санкции. На втором месте новый владелец бизнеса ушедшего «Макдоналдса» Александр Говор. Олег Тиньков продал «Интерросу» Владимира Потанина свою долю в TCS Group, контролирующей Тинькофф-банк (оба в топ-10). Попал в десятку и один из участников пришедшейся на самый конец прошлого года сделки по продаже «ФК Открытие» банку ВТБ — Андрей Костин. Второй, Михаил Задорнов, был также близок к вхождению в топ, но остановился на 15-м месте.

В корзину иностранных валют для подсчета самых денежных помимо неожиданно ставших нам чуждыми долларов и евро теперь включен и китайский юань. Но пока его упоминаемость в одном предложении с большинством фигурантов по-прежнему околонулевая.

Тем не менее уже больше 100 упоминаний с китайской валютой у двух крупных банкиров из списка — Германа Грефа и Андрея Костина. Несколько десятков — у представителей нефтегазовой и химической отраслей (Алексей Миллер, Леонид Михельсон, Игорь Сечин, Дмитрий Мазепин). И даже гендиректор крупнейшего производителя мяса птицы «Черкизово» Сергей Михайлов допускал перевод экспортных расчетов на альтернативные валюты — юани и дирхамы.

Бизнес пишем, санкции в уме

Санкционная повестка доминировала в общем новостном фоне вокруг богатых россиян.

Санкционными по итогам 2022 года стали если не все, то изрядная часть фигурантов наших обсчетов. Количество упоминаний c «санкциями» у некоторых увеличилось год к году на порядок. Самый большой рывок в этом контексте совершил Андрей Мельниченко, переместившийся из второй сотни сразу в первую десятку.

На него пришлась двойная «информационно-санкционная нагрузка». Сначала в СМИ обсуждали введение санкций, а потом смягчение — стало известно, что Евросоюз собирается дать послабления для нескольких российских бизнесменов, занимающихся поставками удобрений на мировой рынок.

Скандальность многих не в последнюю очередь связана с тем, что они пытались оспорить наложенные рестрикции в различных международных судах. Леониду Федуну прибавили скандальности судебные разбирательства с бывшим гендиректором ФК «Спартак» Шамилем Газизовым, а Олегу Дерипаске — иск о защите чести на 2 млрд руб. к Олегу Тинькову и компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Сулейман Керимов вошел в топы из-за злоключений суперъяхты Amadea, арестованной на Фиджи.

Кризисность на фоне санкций — это во многом оценки их последствий для себя, своего бизнеса и интересующих отраслей или экономики в целом. В частности, традиционно было что сказать о банковском секторе главе Сбербанка Герману Грефу.

Санкционная повестка наложила свой отпечаток даже на благотворительность. Упоминаемость в этой сфере частично связана со способами вынужденного выхода подсанкционных бизнесменов из активов. К примеру, Благотворительный фонд Владимира Потанина получил «до 50%» акций Росбанка, купленного бизнесменом прошлой весной. Это, впрочем, не уберегло от санкций ни актив, ни его самого.

Следует, однако, добавить, что многие благотворители в меру возможностей продолжили свою полезную деятельность даже в этот непростой период.

Соцсети держат удар

Участники рейтинга стараются держать каналы связи открытыми. Аудитория соцсетей отвечает им взаимностью.

Первая тройка рейтинга самых сетевых пока сохраняется, хотя неизбежно претерпит коррективы в связи с выбытием некоторых лидеров из категории российских бизнесменов (см. итоговую фотогалерею). Зато в топе может вполне появиться Алексей Кудрин — переход в «Яндекс» он анонсировал в своем Telegram-канале. В текущем году экс-чиновник уже мог бы претендовать на место в десятке самых сетевых, однако пока не учитывается в расчетах: свою аудиторию получил, будучи на госслужбе.

Игорь Рыбаков стал лидером по совокупному приросту аудитории (более чем на 1 млн человек). В основном за счет YouTube (в этом видеохостинге он по-прежнему самый популярный), но также и в других каналах. Увеличил аудиторию и Олег Дерипаска, который особенно активно выступает в Telegram.

Олег Тиньков нарастил аудиторию в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В этой сети он разместил свой резонансный пост, в котором сообщил об отказе от российского гражданства. Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) можно признать самой пострадавшей в связи со статусом ее материнской компании: аудитория у большинства фигурантов списка в ней не росла или даже сокращалась. Некоторые скрыли своих подписчиков или вообще удалили аккаунты.

Составной частью нашего проекта в этом году стал анализ популярности бизнесменов в соцсетях, подготовленный с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. Как показывают их данные, упоминаемость конкретных персонажей в сообщениях пользователей соцсетей во многом коррелирует с традиционными медиа. Чаще всего бизнесменов из Топ-20 обсуждали во «ВКонтакте», в Telegram и в «Одноклассниках». В случае с уехавшими за границу Павлом Дуровым и Олегом Тиньковым «Одноклассников» в тройке источников вытеснил Twitter.

Если проследить помесячную динамику популярности, то крупный всплеск обсуждений пришелся на начало весны, когда против многих фигурантов списка Forbes и их активов начали вводить санкции. Также не осталось незамеченным участие Романа Абрамовича в качестве посредника на переговорах в Стамбуле (заметная доля пика обсуждений в 134 тыс. сообщений в марте), призыв Олега Дерипаски начать масштабную приватизацию (пик 70 тыс. сообщений в апреле) и его конфликт с Владимиром Потаниным (50 тыс. сообщений в октябре). Жалобы Михаила Фридмана, что «нет денег даже на уборщицу», вызвали массовый троллинг бизнесмена в соцсетях (42 тыс. в марте).

Подробнее о том, как проводились замеры, см. ниже в разделе «Методология».

Пошли по миру

Международные рейтинги подсчитывают потери российских миллиардеров в эпоху СВО.

По оценкам Forbes, за минувший год потеряли в размере капитала 68 российских миллиардеров. Общее число предпринимателей с состоянием свыше $1 млрд в российском рейтинге сократилось со 123 до 88 человек. Лидером по потерям стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого сократилось на $11 млрд, до $18,4 млрд. В марте Евросоюз запретил экспорт из России изделий из стали и железа, а в июне под американские санкции попали сам бизнесмен, его семья и подконтрольные компании.

Мировой рейтинг Forbes, опубликованный в апреле прошлого года, также зафиксировал ухудшение положения богатейших россиян. Только двое из них продолжали занимать места в первой сотне, остальные опустились во вторую. Примечательно, что Павел Дуров в этом рейтинге числится уже не россиянином, а гражданином ОАЭ, причем самым богатым (состояние — $15,1 млрд).

По оценкам Bloomberg, богатейшие россияне потеряли в совокупности $46,6 млрд в день начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года и еще $47 млрд до конца года. По данным на конец декабря, потери девяти из топ-10 россиян в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (обновляется ежедневно в режиме реального времени) исчислялись миллиардами долларов. Лишь у Михаила Прохорова были достаточно скромные по сравнению с коллегами $700 млн.

В глобальном рейтинге миллиардеров Hurun Global Rich List от шанхайского исследовательского института Hurun количество российских долларовых миллиардеров сократилось на 12 человек, до 72. Их совокупное состояние снизилось на $100 млрд. Среди вылетевших из китайского топа — Олег Тиньков, Владимир Евтушенков и Аркадий Волож. Следует отметить, что, поскольку рейтинг Hurun был представлен в марте прошлого года, он еще не в полной мере отражает влияние СВО.

Кто попал в рейтинг В скобках указано, в скольких рейтингах присутствует Абрамович Роман, совладелец Millhouse Capital (14) Авен Петр, соучредитель LetterOne Holdings, бывший член совета директоров Альфа-банка (4) Алекперов Вагит, экс-президент ЛУКОЙЛа (1) Бакальчук Татьяна, основательница Wildberries (1) Белозеров Олег, глава ОАО РЖД (1) Вексельберг Виктор, владелец группы «Ренова» (1) Волков Дмитрий, создатель сервиса знакомств Dating.com (3) Волож Аркадий, основатель, бывший гендиректор «Яндекса» (1) Галицкий Сергей, основатель торговой сети «Магнит» (3) Говор Александр, владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» (1) Греф Герман, глава Сбербанка (10) Груздев Владимир, основатель «Седьмого континента», экс-губернатор Тульской области (1) Гуцериев Михаил, владелец группы «Сафмар» (1) Дерипаска Олег, основатель «Русала» (14) Дуров Павел, создатель соцсети «ВКонтакте», мессенджера Telegram (11) Дюков Александр, председатель правления «Газпром нефти», президент Российского футбольного союза (5) Евтушенков Владимир, основатель, бывший председатель совета директоров АФК «Система» (2) Каноков Арсен, основатель холдинговой компании «Синдика» (1) Касперский Евгений, гендиректор «Лаборатории Касперского» (3) Керимов Сулейман, владелец «Нафта Москва» (1) Костин Андрей, президент—председатель правления ВТБ (4) Лихачев Алексей, глава «Росатома» (3) Мазепин Дмитрий, бывший владелец «Уралхима» и «Уралкалия» (2) Мельниченко Андрей, бывший владелец «Еврохима» и СУЭК (3) Миллер Алексей, председатель правления «Газпрома» (9) Михельсон Леонид, глава НОВАТЭКа (4) Мордашов Алексей, владелец «Северстали» (4) Новиков Аркадий, владелец Novikov Group (2) Потанин Владимир, президент холдинга «Интеррос» (10) Прохоров Михаил, владелец «Онэксима» (1) Ротенберг Аркадий, бывший совладелец СМП-банка, председатель правления Федерации хоккея России (2) Ротенберг Роман, предприниматель, менеджер, главный тренер хоккейного клуба СКА (4) Рыбаков Игорь, совладелец корпорации «Технониколь» (6) Сечин Игорь, глава «Роснефти» (3) Соколов Максим, глава АвтоВАЗа (3) Татулова Анастасия, владелица сети кафе «Андерсон» (1) Тимченко Геннадий, владелец инвестиционной группы Volga Group (4) Тиньков Олег, основатель, бывший совладелец Тинькофф-банка (8) Усманов Алишер, основатель USM (12) Федун Леонид, бывший вице-президент ЛУКОЙЛа (11) Фридман Михаил, соучредитель LetterOne Holdings, основатель Альфа-банка (5) Чемезов Сергей, гендиректор госкорпорации «Ростех» (7) Шувалов Игорь, глава ВЭБ.РФ (1)

Фотофиниш

В минувшем году несколько фигурантов российского списка Forbes отказались от российского гражданства. Некоторые напомнили, что уже давно не являются россиянами по паспорту и просили больше не называть их российскими бизнесменами. Кто входит в их число — в фотогалерее «Ъ».

Фотогалерея Дорогие неграждане Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В апреле стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров (3-е место в российском списке Forbes-2022) получил гражданство ОАЭ, где проживал последние годы. Также у него есть гражданство Сент-Китс и Невис и Франции. По данным Forbes, срок действия его российского паспорта истек, но господин Дуров не подавал заявление на лишение его российского гражданства. Тем не менее бизнесмен просит не называть его российским гражданином. Фото: Архив Павла Дурова Тогда же попросили не называть себя российскими гражданами создатели разработчика мобильных игр Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы (12-е и 13-е место в списке). Еще в 2013 году они перенесли свой бизнес в Ирландию, сами позже эмигрировали в Израиль. Сейчас проживают в Лондоне. В октябре ушло из России издательство мобильных игр AppQuantum, совладельцами которого они являлись. Все сотрудники были релоцированы. Фото: vk.com / playrix В июне основатель Freedom Finance Тимур Турлов (36-е место) получил паспорт Казахстана, который не допускает двойного гражданства. По данным СМИ, он вместе с семьей проживает в этой стране около десяти лет. Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин В сентябре стало известно, что миллиардер Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах на фоне эскалации конфликта Азербайджана и Армении. В октябре он возглавить правительство непризнанной республики. В cписке Forbes 2021 года бизнесмен занимал 116-е место. Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото В октябре миллиардер Юрий Мильнер (15-е место) сообщил, что он и его семья летом завершили процесс выхода из российского гражданства. Бизнесмен отметил в Twitter, что они уехали из страны еще в 2014 году. В последние годы он проживал в США, а с весны 2022-го активно высказывался против спецоперации на Украине. Фото: Коммерсантъ / Евгений Дудин / купить фото 31 октября о своем решении отказаться от российского гражданства сообщил предприниматель Олег Тиньков (32-е место в рейтинге 2021 года). В своем посте в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) он написал, что выступает против действий России на Украине и не хочет ассоциироваться с происходящим. Тогда же бизнесмен начал процесс отзыва бренда у Тинькофф-банка, ранее проданного компании «Интеррос» Владимира Потанина. Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская В октябре стало известно, что гендиректор британской финансовой технологической компании Revolut Николай Сторонский (16-е место в списке Forbes) отказался от российского гражданства «некоторое время назад». Об этом изданию The Telegraph сообщил представитель Revolut. Фото: Pedro Nunes / Reuters Бывший президент Федерации дзюдо России и владелец девелоперской компании Coalco International Василий Анисимов (54-е место) получил гражданство Хорватии. Об этом 1 декабря сообщил Forbes со ссылкой на уведомление, которое миллиардер подал в Регистрационную палату Великобритании еще в июне. Своим основным местом жительства бизнесмен указал Швейцарию. Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Следующая фотография 1 / 8 В апреле стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров (3-е место в российском списке Forbes-2022) получил гражданство ОАЭ, где проживал последние годы. Также у него есть гражданство Сент-Китс и Невис и Франции. По данным Forbes, срок действия его российского паспорта истек, но господин Дуров не подавал заявление на лишение его российского гражданства. Тем не менее бизнесмен просит не называть его российским гражданином. Фото: Архив Павла Дурова Тогда же попросили не называть себя российскими гражданами создатели разработчика мобильных игр Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы (12-е и 13-е место в списке). Еще в 2013 году они перенесли свой бизнес в Ирландию, сами позже эмигрировали в Израиль. Сейчас проживают в Лондоне. В октябре ушло из России издательство мобильных игр AppQuantum, совладельцами которого они являлись. Все сотрудники были релоцированы. Фото: vk.com / playrix В июне основатель Freedom Finance Тимур Турлов (36-е место) получил паспорт Казахстана, который не допускает двойного гражданства. По данным СМИ, он вместе с семьей проживает в этой стране около десяти лет. Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин В сентябре стало известно, что миллиардер Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах на фоне эскалации конфликта Азербайджана и Армении. В октябре он возглавить правительство непризнанной республики. В cписке Forbes 2021 года бизнесмен занимал 116-е место. Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото В октябре миллиардер Юрий Мильнер (15-е место) сообщил, что он и его семья летом завершили процесс выхода из российского гражданства. Бизнесмен отметил в Twitter, что они уехали из страны еще в 2014 году. В последние годы он проживал в США, а с весны 2022-го активно высказывался против спецоперации на Украине. Фото: Коммерсантъ / Евгений Дудин / купить фото 31 октября о своем решении отказаться от российского гражданства сообщил предприниматель Олег Тиньков (32-е место в рейтинге 2021 года). В своем посте в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) он написал, что выступает против действий России на Украине и не хочет ассоциироваться с происходящим. Тогда же бизнесмен начал процесс отзыва бренда у Тинькофф-банка, ранее проданного компании «Интеррос» Владимира Потанина. Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская В октябре стало известно, что гендиректор британской финансовой технологической компании Revolut Николай Сторонский (16-е место в списке Forbes) отказался от российского гражданства «некоторое время назад». Об этом изданию The Telegraph сообщил представитель Revolut. Фото: Pedro Nunes / Reuters Бывший президент Федерации дзюдо России и владелец девелоперской компании Coalco International Василий Анисимов (54-е место) получил гражданство Хорватии. Об этом 1 декабря сообщил Forbes со ссылкой на уведомление, которое миллиардер подал в Регистрационную палату Великобритании еще в июне. Своим основным местом жительства бизнесмен указал Швейцарию. Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Смотреть

Предыдущие выпуски:

Лига выдающихся бизнесменов-9

Лига выдающихся бизнесменов-8

Лига выдающихся бизнесменов-7

Лига выдающихся бизнесменов-6

Лига выдающихся бизнесменов-5

Лига выдающихся бизнесменов-4

Лига выдающихся бизнесменов-3

Лига выдающихся бизнесменов-2

Лига выдающихся бизнесменов-1

Методология Для исследования использовался список 460 богатейших бизнесменов и топ-менеджеров крупнейших частных и государственных компаний России. Из расчетов исключены персоны, присутствующие в медиасфере главным образом в качестве чиновников или политических и общественных деятелей. Рейтинги упоминаемости составлены с помощью электронной библиотеки Integrum. Замеры проводились с 1 января по 31 декабря 2022 года по центральным СМИ (пресса, информагентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания). Для составления рейтинга самых запрашиваемых использовался сервис «Яндекс.Wordstat». Партнером исследования в области измерения популярности бизнесменов в соцсетях выступила система анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. Для составления рейтинга «Топ-20 бизнесменов по популярности в соцмедиа» были проанализированы упоминания пользователями в русскоязычных социальных медиа 200 богатейших бизнесменов из списка Forbes за 2021 год. Всего исследовано более 29 млрд русскоязычных сообщений за период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Социальные медиа включают социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok, «Мой Мир», «МирТесен», а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) исключены из анализа. *Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Над проектом работали: Ольга Шкуренко, Марина Колоколова, Василий Кузнецов, Елена Федотова, Евгений Федуненко

Дизайнер: Мария Леонова



Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу urb@kommersant.ru