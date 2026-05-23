Социологические опросы показывают, что людям не хватает картины будущего. “Ъ” готов восполнить этот пробел в рамках проекта «Контуры будущего».

Каждый день редакция и читатели имеют дело с потоком новостей, означающих: привычного мира — того, в котором стал выходить “Ъ”, распался Советский Союз, рухнула Берлинская стена и сформировалась глобальная экономика,— уже нет. Прежние правила не работают, новые — только формируются.

Рано или поздно период турбулентности завершится. Новые очертания мира будут определены новыми соглашениями, хартиями и конвенциями.

Творческая группа проекта «Контуры будущего», которую возглавляют Азер Мурсалиев и Иван Сухов, выделила главные темы этих назревающих договоренностей в области экономики, политики, права, войны, климата, технологий, а главное — статуса человека и видения будущего человечества.

В ближайшее время мы предложим читателям оценить перспективы мировой торговли. После этого выпуски проекта будут выходить каждые три недели.

Добро пожаловать в будущее.