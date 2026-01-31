Вся кООНпромиссная рать
Как менялись генсеки и кто хочет унаследовать мировой мандат
80 лет назад, 1 февраля 1946 года, прошли первые выборы генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН). Сегодня ООН готовится к выборам своего десятого генсека — срок мандата Антониу Гутерриша близится к завершению. “Ъ” перелистал страницы истории международной организации и проанализировал шансы вероятных преемников господина Гутерриша.
Шелковые портреты генсекретарей ООН работы художника Саджада Сарихана в здании Генеральной Ассамблеи. Подарок Ирана 1997 года
Фото: United Nations
В ноябре председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок и председательствовавший в Совете Безопасности (СБ) посол Сьерра-Леоне Майкл Имран Кану направили государствам—членам ООН совместное письмо, ознаменовав официальное начало процесса отбора кандидатов на пост нового генерального секретаря. В документе указано, что в процедуре следует «руководствоваться принципами прозрачности и инклюзивности», а государствам-членам настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность выдвижения женщин в качестве кандидатов.
Что представляет собой ООН
24 октября 2025 года Организация Объединенных Наций официально отметила свое 80-летие. В 1945-м, после окончания Второй мировой войны, представители 50 стран собрались в Сан-Франциско на учредительной конференции по созданию международной структуры для разработки Устава ООН. В основу работы делегаты положили предложения, выработанные представителями Великобритании, Китая, Советского Союза и Соединенных Штатов в Думбартон-Оксе в августе—октябре 1944 года.
Устав был подписан 26 июня 1945 года представителями 50 стран. Польша, не представленная на конференции, подписала его позже и стала 51-м государством-основателем. К 24 октября 1945 года Устав ООН был ратифицирован большинством подписавших его стран, включая СССР, США, Великобританию, Францию и Китай.
Сегодня членами ООН являются 193 страны. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, главное административное должностное лицо организации, занимает свой пост с 2017 года.
ООН выступает площадкой для дипломатии и согласования позиций государств, занимается миротворчеством и предотвращением конфликтов, является координатором международной гуманитарной помощи, разработчиком норм международного права и формирует глобальную повестку.
ООН включает шесть основных органов: Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет, Совет по опеке (фактически не функционирующий), Международный суд и Секретариат. Вокруг них сформирована разветвленная система учреждений: специализированные агентства (такие как ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения, ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация, МОТ — Международная организация труда, Всемирная метеорологическая организация — ВМО, Группа Всемирного банка), программы и фонды, а также аккредитованные неправительственные организации.
Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, на берегу Ист-Ривер. Дополнительные крупные офисы работают в Женеве, Вене и Найроби. Финансирование деятельности организации обеспечивается государствами-членами: бюджет формируется через обязательные взносы, рассчитываемые по шкале, учитывающей экономический потенциал каждой страны.
Миротворческие операции имеют отдельный бюджет с собственной системой распределения расходов. Существенную часть ресурсов составляют добровольные взносы государств, частных жертвователей и международных фондов.
Подробнее о том, как поменялась роль организации и ее структур за 80 лет существования,— в материале спецкора “Ъ” Елены Черненко «ООН или мир».
Голубые силы мира
Взгляд дипломата на роль генерального секретаря
Сергей Орджоникидзе о деликатной роли главы организации и авторитете ООН
Личностный пост
Сергей Орджоникидзе в 2017 году
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель генсека ООН (2002–2011) и замглавы МИД РФ (1999–2002):
— Генеральный секретарь — это прежде всего административная роль, которая уже во вторую очередь может быть политическая. В Уставе ООН четко определено, что генсек является главным административным лицом организации и выполняет задачи, которые ставят государства-члены. Эти поручения содержатся в многочисленных резолюциях Совета Безопасности, решениях Генеральной Ассамблеи и других органов по самым разным вопросам. Бывают случаи, когда они вступают в противоречие с позициями государств-членов.
Роль генсека деликатна и сложна именно потому, что он не должен противопоставлять себя государствам-членам. Он руководствуется резолюциями и действует в заданных рамках, но при этом неизбежно имеет собственные взгляды. В этом и проявляется политическая составляющая его позиции — насколько заметной она становится, зависит от того, как генсек сумеет себя позиционировать, не вступив в противостояние с государствами.
Внутри самой ООН отношение к генеральному секретарю во многом зависит от его личности. За последние десятилетия самой большой популярностью среди сотрудников секретариата пользовался Кофи Аннан: недаром ему в 2001 году присудили Нобелевскую премию «За вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире». До него миротворческие миссии ООН существовали, но не играли столь важную политическую роль. При Аннане они стали постоянным инструментом ООН и серьезно помогли, прежде всего африканским странам.
Жизненный путь Кофи Аннана
Политическая роль Коффи Аннана усилилась и потому, что он работал в период относительно стабильных и сдержанных отношений между государствами: конфликты были, но не было глобального противостояния по типу холодной войны.
Когда генеральный секретарь порой делает заявление, которое может не понравиться какой-либо стране, его единственная «отговорка» — опора на принятые резолюции. Если Совет Безопасности из-за позиции постоянных членов не может принять документ, решения принимает Генассамблея большинством голосов. Но такое решение не будет носить обязательный характер. И, когда генсеку требуется обосновать свою позицию, он зачастую ссылается на эти резолюции.
Фигура генерального секретаря по определению должна быть компромиссной: он обязан соответствовать ожиданиям самых разных групп государств — России, Китая, государств БРИКС, Глобального Юга, западных стран. Поэтому согласование кандидатуры всегда сложное. Относительно легким оно было лишь в эпоху биполярного мира, когда кандидат фактически представлял компромисс между СССР и США. После распада Советского Союза и Варшавского договора процесс стал намного труднее, как и мировая политика в целом.
При этом никакой альтернативы ООН нет. О необходимости реформ говорят с первых лет работы организации. Состав Совета Безопасности уже расширяли, и сегодня снова стоит вопрос о включении новых государств. Но другого места для постоянных политических контактов и принятия решений просто не существует.
Обвинять ООН в недостаточной эффективности — неправильно. Организация не является автономной структурой: она существует как объединение государств и выражает их волю. Поэтому ее авторитет и роль напрямую зависят от состояния международных отношений. Чем напряженнее отношения между государствами, тем слабее выглядит ООН. Это своего рода барометр этих отношений.
Как устроены выборы генсека ООН. Контекст
Действующий генсек Антониу Гутерриш завершит свой второй пятилетний срок в конце 2026 года. В ООН существует традиция региональной ротации: из девяти генсеков четыре представляли Западную Европу, один — Латинскую Америку, по два — Африку и Азию. Эта практика не закреплена в уставных документах, но продолжает формировать ожидания относительно того, какой регион может получить пост в следующем цикле.
Антониу Гутерриш в 2006 году
Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ
По действующим правилам генеральный секретарь утверждается на пять лет по представлению Совета Безопасности Генеральной Ассамблеей, наиболее представительным органом ООН. Любой из пяти постоянных членов Совбеза может наложить вето на кандидатуру.
В Совет Безопасности ООН входят 15 стран: 5 постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и 10 избираемых на двухлетний срок. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей. Сейчас среди них Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. Из нынешнего состава ООН более 50 стран никогда не входили в СБ.
Члены Совета Безопасности на закрытых консультациях проводят серии голосований, в ходе которых оценивают кандидатов. Использование разноцветных бюллетеней позволяет зафиксировать отношение постоянных членов Совбеза и заблаговременно выявить наличие блокирующих голосов. Эти раунды продолжаются до тех пор, пока Совет не выходит на согласованную кандидатуру. После достижения консенсуса Совет направляет рекомендацию в Генеральную Ассамблею, и та проводит утверждение — путем аккламации, то есть изъявляя одобрение аплодисментами.
Процесс выборов генсека консолидировал многолетнюю практику и правила и был недавно уточнен Генеральной Ассамблеей — в резолюции 79/3271, принятой 5 сентября 2025 года. Считается, что в результате процедура превратилась из непрозрачного, закрытого мероприятия, в котором доминировал практически исключительно Совет Безопасности, в более открытый и инклюзивный процесс. Так, введены дополнительные требования к кампании по выборам: обязательная публикация программных заявлений, раскрытие источников финансирования и временный выход действующих сотрудников, заявляющих о намерении баллотироваться, из структур ООН. Меры призваны минимизировать конфликт интересов и обеспечить базовый уровень прозрачности.
Процедура начинается с рассылки государствам-членам совместного письма председателя Генеральной Ассамблеи и председателя Совета Безопасности с предложением выдвигать кандидатов.
Приближающиеся выборы приобретают особый смысл не только из-за престижности должности генерального секретаря ООН. Организация, отметившая свое 80-летие, по мнению многих наблюдателей, переживает глубокий кризис. В 2025 году он наиболее ярко проявился в ходе июньской 12-дневной войны Израиля и США против Ирана. Созданная в 1945 году для урегулирования межгосударственных конфликтов, ООН в этой кризисной ситуации оказалась фактически незадействованной. Ни Израиль, ни США не обращались к Совету Безопасности ООН, перед тем как бомбить Иран. А его власти не смогли добиться от ООН и ее институтов четкого осуждения стран-агрессоров, не говоря уже о привлечении их к ответственности. Схожая ситуация сложилась на фоне военной операции США в Венесуэле.
Точная доля затруднившихся или отказавшихся от ответа не приводится из-за округления значений
Эксперты, впрочем, настаивают, что без ООН все было бы еще хуже, а за пост генерального секретаря организации — пусть даже это скорее административная должность, нежели политическая,— готовы побороться многие.
«Совет приближается к одной из своих важнейших обязанностей — процессу выбора следующего генерального секретаря,— заявила в ноябре постоянный представитель Королевства Дания в ООН Кристина Маркус Лассен, сопредседатель неофициальной рабочей группы по документации и другим процедурным вопросам.— В ближайшие месяцы Совет обсудит, как он голосует, как взаимодействует с кандидатами, как информирует более широкий круг членов о ходе своей работы и результатах». Россия председательствовала в Совете Безопасности в октябре.
Все генсеки ООН
“Ъ” раскладывает колоду из девяти генеральных секретарей, чтобы показать, как менялась политика, а вместе с ней — и роль первого лица ООН.
Глэдвин Джебб, ровесник ХХ века, с рождения принадлежал к британской политической элите. Его дед по отцу считался выдающимся военным инженером, участвовал в Англо-американской войне 1812–1815 годов. По матери Глэдвин приходился племянником пэру Соединенного королевства, виконту Мелвиллу. Джебб учился в Итоне и Оксфорде, специализируясь на истории. С 1924 года он находился на дипломатической службе. Сначала — Иран Каджаров и Пехлеви, после — Италия Бенито Муссолини и Виктора Эммануила III. За этим последовал перевод в Вестминстер, где Джебб стал личным секретарем главы дипломатической службы.
Вскоре после начала Второй мировой войны Глэдвина Джебба перевели в Управление специальных операций (УСО) — британскую спецслужбу, по всему миру противостоявшую нацистской Германии. В 1942-м в результате внутренних интриг шефа УСО Хью Далтона — уволили по подозрению в коммунистических симпатиях. (Главой УСО стал видный консерватор граф Селборн, заменивший всю верхушку разведки.) Джебб вернулся на гражданскую службу, занимал различные посты в Форин-офисе, Казначействе и Министерстве экономического ведения войны. Участвовал в работе Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций.
Джебб стал одним из участников создания ООН и с октября 1945-го по февраль 1946 года исполнял обязанности генерального секретаря до избрания Трюгве Ли. Также он возглавлял подготовительную комиссию, ответственную за переход ООН от этапа планирования к полноценной деятельности.
Глэдвин Джебб стал единственным генсеком из страны—участницы Совета Безопасности. Впоследствии был представителем Великобритании при ООН, служил в качестве посла во Франции. Получил рыцарский титул, а также удостоился титула барона и занимал место в Палате лордов до своей смерти в 1996 году.
Одним из претендентов на пост генерального секретаря был президент США Франклин Делано Рузвельт. Ради этого он даже был готов уйти с должности президента. Однако кандидатуре Рузвельта воспротивился Советский Союз, а в апреле 1945 года 32-й президент США умер.
Первая сессия Генеральной ассамблеи ООН стартовала 10 января 1946 года в Лондоне. На ней присутствовали представители 51 страны-участницы. У организации тогда еще не было ни полноценного бюрократического аппарата, ни постоянной штаб-квартиры.
«Правление» Джебба продолжалось чуть более трех месяцев. Считавшийся заслуженным дипломатом, Джебб сыграл символическую роль и просто не успел что-либо сделать на этом посту.
Трюгве Ли вырос без отца. После окончания юридического факультета Университета Осло в 1919 году выбрал путь политика. Еще подростком, в 1911-м, он вступил в Норвежскую рабочую партию и быстро стал одним из ее активных членов. В тот период партия была связана с Коммунистическим интернационалом, и в 1921 году Ли, занимая должность секретаря партийной делегации, побывал в Москве. Делегацию принял Владимир Ленин, тогда же Ли познакомился со Львом Троцким.
Позднее, уже в 1935 году, Ли пообещал Троцкому, находившемуся в изгнании, политическое убежище в Норвегии. Это вызвало протест со стороны парламентских союзников Рабочей партии, а также дипломатическое давление со стороны СССР. Между международными обязательствами и партийной солидарностью Ли выбрал первое: Троцкий был интернирован, а затем тайно выслан в Мексику.
Во время нацистского вторжения в 1940 году Ли, занимавший пост министра снабжения, распорядился, чтобы 25 тыс. норвежских моряков не возвращались в порты приписки. Благодаря этому решению суда общим дедвейтом 3,5 млн тонн остались вне досягаемости Германии и были использованы союзниками. Этот шаг обеспечил Ли репутацию решительного администратора и открыл ему путь к посту министра иностранных дел в норвежском правительстве в изгнании, работавшем в Лондоне. Он занимал министерский пост до 1946 года.
После войны Ли возглавил норвежскую делегацию на Сан-Францисской конференции, где была учреждена Организация Объединенных Наций. Когда встал вопрос о кандидатуре первого генерального секретаря, США и Великобритания поддержали канадца Лестера Пирсона, а СССР — югослава Станое Симича. В итоге компромиссной фигурой стал именно Ли, которого Совбез рекомендовал, а Генассамблея избрала на этот пост.
Трюгве Ли активно поддерживал принципы самоопределения и независимости новых государств. Он выступал за признание государственности Израиля и Индонезии, используя свой авторитет для поощрения членов ООН к дипломатическому признанию этих стран.
Предпринял ряд дипломатических попыток для посредничества в конфликте, призывая стороны к четырехсторонним переговорам. Усилия Трюгве Ли, хотя и не привели к прямому снятию блокады силами ООН, способствовали поддержанию каналов связи и созданию условий для последующих двусторонних переговоров, которые в итоге привели к урегулированию.
Роль Ли и ООН заключалась в основном в наблюдении за границами через Комитет ООН по Балканам (UNSCOB) для предотвращения иностранного вмешательства.
Занял решительную позицию по противодействию агрессии Северной Кореи, что привело к развертыванию сил под флагом ООН. Этому способствовало отсутствие советского представителя на заседании Совета Безопасности. Позиция Трюгве Ли привела к острому конфликту с СССР и в итоге — к отказу Советского Союза признавать его легитимность в качестве Генерального секретаря.
Сыграл решающую роль в становлении Организации Объединенных Наций как функционирующего института, включая обеспечение места для штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
В конце срока Трюгве Ли столкнулся с сильным давлением со стороны США, где практиковалась политика маккартизма. Генсека обвиняли в найме «нелояльных» сотрудников, что в сочетании с советским бойкотом сделало его позицию нежизнеспособной и привело к отставке в 1952 году.
Трюгве Ли умер спустя 16 лет, в 1968-м.
Даг Хаммаршёльд был четвертым сыном шведского премьер-министра Яльмара Хаммаршёльда. В своих воспоминаниях он писал, что от отцовской родни, где преобладали военные и государственные чиновники, унаследовал убеждение в ценности служения стране и обществу, а от материнской — веру в равенство людей «как детей Божьих».
Получив докторскую степень по экономике в Стокгольмском университете, Хаммаршёльд начал карьеру на государственной службе. В 1930-х он работал секретарем правительственного комитета по безработице, а уже в 31 год стал высшим чиновником Министерства финансов и одновременно возглавил правление Национального банка Швеции.
В годы Второй мировой войны и после нее Хаммаршёльд занимал ключевые посты в шведской финансовой администрации, участвовал в международных переговорах по вопросам торговли и кредитной политики. Позднее перешел в Министерство иностранных дел, где в 1951 году был назначен заместителем министра. Он возглавлял делегации Швеции на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в Париже и Нью-Йорке.
31 марта 1953 года Совет Безопасности ООН избрал Дага Хаммаршёльда генеральным секретарем организации. Его назначение стало неожиданностью: державы рассчитывали, что он будет осторожным администратором, не склонным к политическим инициативам. Однако уже скоро Хаммаршёльд проявил себя активным дипломатом и сыграл заметную роль в развитии ООН как самостоятельного международного института.
В 1956 году национализация Суэцкого канала Египтом привела к вторжению в эту страну Великобритании, Франции и Израиля. Хаммаршёльд инициировал создание вооруженных сил ООН по поддержанию мира — первой международной миссии под флагом организации. ООН впервые выступила не как площадка для деклараций, а как самостоятельный инструмент кризисного урегулирования.
Хаммаршёльд считал, что легитимность ООН напрямую зависит от включения стран Азии и Африки в глобальные процессы принятия решений. Он содействовал расширению представительства развивающихся государств в Генеральной Ассамблее и настаивал на их равных правах в международных переговорах. Ярким примером его подхода стало создание и запуск Экономической комиссии для Африки в 1958 году, что предоставило континенту собственную институциональную платформу для решения экономических проблем в рамках ООН.
Генеральный секретарь придерживался принципа «институциональной нейтральности», стремясь дистанцироваться от нарастающего противостояния США и СССР. При формировании международного гражданского персонала он удалил представителей ФБР из штаб-квартиры ООН (они активно работали там при Трюгве Ли). Хаммаршёльд подчеркивал, что лояльность сотрудников должна быть направлена исключительно на Устав и интересы ООН, а не на их страны гражданства.
После обретения колонией Бельгийское Конго независимости в 1960 году в стране начался хаос с мятежами, сепаратизмом и иностранным вмешательством. Даг Хаммаршёльд инициировал там крупнейшую на тот момент миротворческую миссию ООН — ONUC (Operation des Nations Unies au Congo), стремясь предотвратить распад страны и прямое вовлечение в конфликт сверхдержав, находившихся в состоянии холодной войны. Позиция генсека вызвала резкое недовольство СССР. В сентябре 1961 года Хаммаршёльд погиб в авиакатастрофе на территории Северной Родезии (в тот период — часть Федерации Родезии и Ньясаленда, ныне — Замбия) во время миротворческой миссии, по пути на переговоры с лидером сепаратистов Катанги. Обстоятельства смерти остаются невыясненными до сих пор.
У Тан родился в Британской Бирме. Его отец был небогатым землевладельцем и единственным человеком в их родном городе, говорившим по-английски. Хотя после смерти отца финансовое положение семьи осложнилось, У Тан смог поступить в Рангунский университет. Получив диплом, У Тан стал учителем, переводчиком и публицистом. Уже в 25 лет он занял пост директора школы.
В то время, как и в соседней Британской Индии, в Бирме возникло националистическое движение. У Тан стоял на умеренных позициях, не примыкая ни к радикальным сторонникам независимости, ни к сторонникам короны.
Во время войны У Тан находился на государственной службе. С 1942 по 1945 год Бирма оказалась под японской оккупацией, и У Тан сотрудничал с партизанским движением. Через три года после поражения Японии и конца Второй мировой Войны Бирма получила независимость, и практически сразу же в стране началась гражданская война. У Тан долго, но в итоге тщетно вел переговоры с мятежниками из народа каренов, пытаясь достичь национального примирения.
В дальнейшем он оставался на государственной службе: был секретарем и спичрайтером премьер-министра У Ну, став одним из его ближайших советников. Также он стал одним из организаторов Бандунгской конференции, положившей начало Движению неприсоединения.
В 1957 году У Тан стал представителем Бирмы при ООН и участвовал в переговорах вокруг войны Алжира за независимость. В 1961 году занял пост председателя комиссии ООН по конголезскому кризису. После гибели Дага Хаммаршёльда в авиакатастрофе ООН необходимо было выбрать нового генерального секретаря. У Тан получил поддержку как США, так и СССР, поскольку считался нейтральным кандидатом, приемлемым для обеих сверхдержав.
Осенью 1962 года, через год после вступления в должность, генсеку пришлось иметь дело с ситуацией, едва не закончившейся ядерной войной между США и СССР. У Тан занимал строго нейтральную позицию. По его предложению СССР должен был убрать свои ракеты с Кубы, а США гарантировали бы, что воздержатся от вторжения на остров. Это предложение легло в основу последовавших договоренностей.
К моменту, когда У Тан заступил на пост, в Конго уже два года шла война центрального правительства со множеством повстанческих группировок. По инициативе У Тана в зоне конфликта была введена бесполетная зона. В Демократической Республике Конго миротворцы ООН смогли помочь восстановить единство и обеспечить относительный порядок.
У Тан решительно осуждал ввод американских войск во Вьетнам, что испортило его отношения с США. Попытки выступить в качестве посредника успеха не имели.
В 60-х и 70-х годах ХХ века весь мир пришел в движение, и конфликты разгорались повсюду. Как мог, У Тан пытался добиться мира, но не сумел убедить президента Египта Насера воздержаться от войны с Израилем, остановить советское вторжение в Чехословакию или индо-пакистанскую войну.
У Тан активно расширял деятельность ООН, создавал фонды, агентства и программы. В их числе Университет ООН (UNU), организация ООН по торговле и развитию (UNCTAD), программа развития (UNDP), учебный и научно-исследовательский институт ООН (UNITAR), а также программа ООН по окружающей среде (UNEP).
У Тан провел на своем посту десять лет и пользовался всеобщим уважением, но решил не баллотироваться на третий срок. Свою отставку он назвал освобождением. У Тан умер в Нью-Йорке. Когда бирманская правящая хунта отказалась похоронить его с почестями, в Рангуне начались беспорядки, жестоко подавленные правительственными войсками.
Курт Йозеф Вальдхайм родился в городке Санкт-Андре-Вёдерн недалеко от Вены. Получил прекрасное образование и собирался посвятить себя медицине, но оказалось, что он боится вида крови, поэтому стал изучать юриспруденцию и дипломатию. Он и его семья были противниками аншлюса, а отец Вальдхайма был арестован гестапо, как политический противник НСДАП, но позже его отпустили.
В 1941 году Вальдхайма призвали в армию. В рядах вермахта он воевал в Югославии и Греции. В 1945 году Вальдхайм сдался в плен британским войскам. После освобождения он окончил Венский университет, поступил на дипломатическую службу и стал членом христианско-демократической Австрийской народной партии. Он довольно быстро продвигался по служебной лестнице, работая в австрийском посольстве в Париже, а в 1956 году был назначен послом в Канаду.
В 1964-м Вальдхайм стал представителем своей страны при ООН. В 1968 году занял пост министра иностранных дел Австрии в правительстве Йозефа Клауса. Когда в 1970 году Клаус проиграл борьбу за кресло канцлера социалисту Бруно Крайскому, Вальдхайм оставил работу в Кабинете министров. Тем не менее Крайский назначил Вальдхайма на его прежнюю должность представителя Австрии при ООН.
В 1971 году Вальдхайм баллотировался на пост президента Австрии, но проиграл социалисту Францу Йонасу, набрав более 47% голосов.
Тогда он решил попытаться занять пост генерального секретаря ООН. Австриец пользовался поддержкой Великобритании и СССР, но во втором раунде голосования на его кандидатуру наложил вето представитель КНР. Тем не менее в третьем раунде вето оказалось снято, и Вальдхайм получил пост.
Вальдхайм стал одним из главных организаторов Стокгольмской конференции. Считается, что в вопросах экологии был совершен прорыв: страны-участницы приняли Стокгольмскую декларацию, установившую 26 принципов сохранения экологии, получивших развитие в рамках Программы ООН по окружающей среде.
Обращение Вальдхайма, адресованное разумным инопланетным формам жизни, было записано как часть приветствия со стороны человеческой расы в рамках подготовки золотых пластинок космических аппаратов «Вояджер», запущенных в 1977 году в направлении периферии Солнечной системы. «Вояджер-1» по состоянию на лето 2025 года удалился от Земли на 25 млрд км, «Вояджер-2» — на 20 млрд км. Об адресатах сообщений пока ничего неизвестно.
Вальдхайм стал первым генеральным секретарем ООН, посетившим Северную Корею.
Когда иранские радикалы взяли в заложники 66 американских дипломатов и были поддержаны властями Исламской Республики, Вальдхайм участвовал в переговорах по их освобождению. Он лично посетил Иран, где попытался встретиться с аятоллой Хомейни, но столкнулся с отказом. По некоторым данным, во время пребывания Вальдхайма в Тегеране на его жизнь готовилось покушение.
Совместно с легендарным участником Битлов Вальдхайм занимался организацией сборов пожертвований для жителей Кампучии (ныне — Камбоджа), пострадавших в ходе затяжной гражданской войны и от диктатуры красных кхмеров Пол Пота. В программе приняли участие легендарные группы: The Queen, The Who, Wings, The Clash, The Pretenders, а также многие другие.
Как и У Тан до него, Вальдхайм всячески расширял деятельность ООН. При нем состоялась третья сессия UNCTAD (1974), был создан совет ООН по продовольствию (1974), проведена конференция по правам женщин (1975). Созданные ранее программы активно функционировали на благо всего мирового сообщества.
Вальдхайм стал первым генеральным секретарем, баллотировавшимся на третий срок. Его основным соперником был танзаниец Салим Ахмед Салим. Вальдхайм проиграл ему с разницей в один голос. На кандидатуру Салима вето наложили США, а на кандидатуру Вальдхайма — Китай. После шести недель безуспешных переговоров Вальдхайм и Салим сняли свои кандидатуры.
Карьера Вальдхайма, казалось, осуществила полный разворот. Он стал генеральным секретарем ООН, не добившись поста президента Австрии. Проиграв перевыборы на пост генерального секретаря, он все-таки занял кресло президента своей Родины
Хавьер Перес де Куэльяр родился в январе 1920 года в Лиме в семье, принадлежавшей к образованному, но небогатому слою перуанского общества. Французскому он научился от гувернантки, затем окончил римско-католическую школу и получил юридическое образование в Католическом университете Лимы.
Свою карьеру Перес де Куэльяр начал в Министерстве иностранных дел Перу в 1940 году, а в 1944-м поступил на дипломатическую службу. За три десятилетия он прошел все ступени: работал в миссиях в Великобритании, Боливии и Бразилии, возглавлял посольства в Швейцарии и Советском Союзе, где с 1969 по 1971 год был первым послом Перу.
С 1971 по 1975 год представлял Перу в Организации Объединенных Наций, а в 1973–1974 годах входил в состав Совета Безопасности, в том числе председательствовал на его заседаниях во время кипрского кризиса в июле 1974 года. В 1975-м генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм назначил Переса де Куэльяра своим специальным представителем на Кипре. После завершения миссии он де Куэльяр занимал пост заместителя генсека по специальным политическим вопросам.
С апреля 1981 года исполнял обязанности личного представителя генерального секретаря по урегулированию ситуации, связанной с Афганистаном, а в мае того же года вернулся в МИД Перу, продолжая выполнять посредническую миссию от имени ООН. Его кандидатура, как и в случае со многими предшественниками, стала компромиссной — устраивающей и Вашингтон, и Москву.
Перес де Куэльяр признавал, что бюрократическая нагрузка мешает заниматься содержательной дипломатией. Он жаловался, что его сотрудники теряют много времени, необходимого для поиска решений мировых проблем, из-за усилий, которые приходится тратить на решение финансовых и административных вопросов.
Первым крупным испытанием для Переса де Куэльяра стал вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией в 1982 году.
Он попытался организовать посреднические переговоры под эгидой ООН, направив спецпредставителя к обеим сторонам.
Хотя боевые действия завершились победой Лондона, участие генерального секретаря позволило сохранить дипломатические каналы и удержать кризис в рамках международного права.
После конфликта через его аппарат велись переговоры по возвращению пленных и восстановлению контактов.
С 1984 года Перес де Куэльяр возглавил многоступенчатую миссию по прекращению восьмилетней войны между Ираном и Ираком.
Его настойчивость и личные поездки в Тегеран и Багдад в 1987 году помогли подготовить резолюцию Совета Безопасности ООН № 598, которая заложила условия для перемирия:
Как личный представитель генерального секретаря по Афганистану еще до избрания Перес де Куэльяр заложил основу переговорного формата, который в 1988 году вылился в Женевские соглашения между Афганистаном и Пакистаном при участии СССР и США.
Эти договоренности открыли путь к выводу советских войск и стали важным дипломатическим достижением ООН в период поздней холодной войны.
К концу 1980-х ООН включилась в урегулирование внутренних конфликтов в Латинской Америке.
Миссия в Сальвадоре (ONUSAL) стала первой комплексной операцией ООН по верификации соблюдения сторонами прав человека и наблюдению за режимом прекращения огня.
В Никарагуа Перес де Куэльяр содействовал реализации плана Esquipulas II, который вывел конфликт в этой стране из фазы международной конфронтации.
Перес де Куэльяр поддерживал выполнение принятой в 1978 году резолюции Совета Безопасности № 435 и весь процесс, приведший в итоге к независимости Намибии от ЮАР в 1990-м, а в конечном счете — к отмене режима апартеида в 1994 году. Это стало одним из самых заметных успехов ООН за десятилетие. Секретариат де Куэльяра координировал миссию UNTAG в Намибии.
Родился в Каире в ноябре 1922 года в коптской семье, известной в египетской политике. Его дед был премьер-министром страны, а отец занимал пост министра финансов. Бутрос-Гали получил докторскую степень по международному праву в Парижском университете, где завоевал репутацию юриста-гуманиста, ориентированного на идею правового миропорядка. Более трех десятилетий преподавал международное право в Каирском университете, работал во Франции, Нидерландах и США, сочетая академическую и практическую дипломатическую деятельность.
Среди его проектов: создание исследовательского центра при крупнейшей египетской газете «Аль-Ахрам» и редактирование журнала «Ас-Сиясса ад-Даулия», ставшего интеллектуальной площадкой арабской внешнеполитической мысли.
К политике Бутрос-Гали пришел в 1970-х. На посту министра иностранных дел он стал одним из архитекторов Кэмп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем (1978), сыграв заметную роль в нормализации отношений и возвращении Синая Египту. Эта позиция стоила ему доверия в арабском мире (Египет стал первой арабской страной, заключившей мир с Израилем, что привело к временному исключению его из Лиги арабских государств), но обеспечила репутацию рационального переговорщика и союзника Запада.
В 1980-х Бутрос-Гали представлял Египет в ООН, Организации африканского единства и Движении неприсоединившихся стран, участвовал в разработке концепций афро-арабского сотрудничества и Средиземноморского диалога. После распада биполярного мира именно он стал кандидатом, удовлетворяющим и требованию африканской квоты, и запросу Запада на «дипломата нового типа» — академика с политическим весом.
1 января 1992 года Бутрос Бутрос-Гали вступил в должность шестого генерального секретаря ООН. Его каденция пришлась на переходную эпоху — после холодной войны, но до появления устойчивой многосторонней системы.
Бутрос-Гали попытался определить принципы вмешательства ООН в локальные кризисы, предложив концепцию «превентивной дипломатии» и «поддержания мира», изложенные в документе «Agenda for Peace» (1992). Впервые был обозначен системный подход к гуманитарным интервенциям и постконфликтному восстановлению.
Кризисы в Сомали и Боснии стали провалом миротворческих подходов. В Могадишо миссия ООН переросла в операцию по принуждению к миру, но после гибели 18 американских рейнджеров и публикации кадров насилия с участием миротворцев Штаты вывели свои войска, что привело к коллапсу всей миссии.
В бывшей Югославии миротворческие силы ООН (UNPROFOR) действовали с ограниченным мандатом и не смогли предотвратить продолжительную осаду Сараево. Кульминацией неспособности защитить гражданское население стали события в Сребренице в 1995 году, в ходе которых, по некоторым оценкам, были убиты более 8 тыс. боснийских мужчин-мусульман, находившихся в «зоне безопасности», подконтрольной миротворцам.
Кровопролитный конфликт хуту и тутси в 1994 году стал, вероятно, главным испытанием мандата Бутроса-Гали. Несмотря на ранние предупреждения о возможных массовых убийствах, Совбез ООН отказался расширить мандат миссии UNAMIR. Резня унесла жизни более 800 тыс. человек.
Бутрос-Гали публично признал, что трагедия показала институциональную слабость системы коллективной безопасности: решения принимались слишком медленно, а члены Совбеза не захотели вмешиваться о «внутренний кризис» африканской страны.
Бутрос-Гали столкнулся с давлением со стороны Вашингтона, недовольного его позицией и инициативами по реформированию ООН. В мемуарах генсек писал, что американцы ограничивали его в контактах и публичных заявлениях, особенно по вопросу задолженности США перед организацией (около $1,3 млрд). После разногласий вокруг операций в Сомали и Руанде США наложили вето на переизбрание Бутроса Бутрос-Гали в 1996 году.
Кофи Аннан родился в британской колонии Золотой Берег на побережье Гвинейского залива. Получив независимость, страна стала называться Ганой. Аннан принадлежал к аристократической семье: оба его деда были верховными племенными вождями. Клан Аннанов сохранил свое могущество и в ХХ веке.
Аннан посещал элитную методистскую школу Мфантсипим для мальчиков. В 1957 году он эту школу окончил, и тогда же его родная Гана стала самостоятельным государством. Впоследствии Аннан изучал экономику, учился в США и Швейцарии. В Женеве он получил диплом по международным отношениям, а в Массачусетском технологическом — по менеджменту.
Свою карьеру Аннан начал… с работы в ООН. Уже в 1962 году, когда ему было всего 24, он работал во Всемирной организации здравоохранения. С 1974 по 1976 год был менеджером в государственной туристической компании Ганы, но вскоре вернулся на работу в ООН. В 1980 году возглавил Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и продолжал работать в структурах Организации Объединенных Наций до 1996 года.
В 1996-м генеральный секретарь Бутрос-Гали переизбирался на свой пост, однако, как уже было сказано, представитель США наложил вето на его кандидатуру. Главными претендентами на пост стали Аннан и уроженец Кот-д’Ивуара Амара Эсси. Аннан обошел Эсси на один голос, но Франция четырежды налагала на его кандидатуру вето. На пятый раз французский представитель просто воздержался от участия в голосовании.
8 сентября 2000 года Генеральная Ассамблея ООН приняла так называемую «Декларацию тысячелетия».
Были выведены 60 основных целей ООН, касающихся достижения мира во всем мире. При Аннане было проведено больше операций и миссий ООН, чем при любом другом генеральном секретаре.
В 1998 году наблюдатели ООН, находившиеся в Ираке, были изгнаны из страны Саддамом Хусейном. Это стало нарушением пункта договора, завершившего Войну в заливе (1991) и одним из звеньев цепи событий, приведших в конечном счете к вторжению в Ирак англо-американской коалиции в 2003 году. Аннан тщетно пытался сначала договориться с иракцами о продолжении совместной работы, а позже — предотвратить войну.
В 2005 году в Ираке была развернута программа ООН «Нефть за продовольствие». Компания Cotecna Inspection S.A., в которой консультантом работал сын Аннана Коджо, получила контракт по наблюдению за исполнением программы. Факт коррупции не был доказан, но репутация Аннана серьезно пострадала.
Аннан участвовал во множестве миротворческих инициатив. В 1998 году в Нигерии военные сложили с себя власть, и при содействии международного сообщества в страну вернулась демократия. Еще через год он поддержал стремление Восточного Тимора к независимости, способствовал выводу израильских войск из Ливана и выступил посредником в территориальном споре между Нигерией и Камеруном. Кроме того, Аннан направил миротворческую миссию в Судан, где шла междоусобная война.
Также он пытался наладить отношения между Израилем и Палестиной.
В 2001 году Аннан получил Нобелевскую премию мира за свою деятельность в ООН, борьбу со СПИДом в Африке и с международным терроризмом.
Аннан пытался разрешить кипрский конфликт.
Но предложенный им в 2004 году план был сочтен крайне неудачным и выгодным турецкому меньшинству. План не предусматривал вывода турецких войск с предполагаемой объединенной территории Кипра, что было неприемлемо для греческого большинства.
На период пребывания Аннана на посту генерального секретаря пришелся один из самых громких скандалов в истории ООН. Экс-премьер министр Нидерландов Рууд Любберс, верховный комиссар ООН по делам беженцев, оказался замешан в некрасивой истории: о сексуальных домогательствах с его стороны заявили четыре работавшие с ним женщины. Аннан настаивал на невиновности Любберса, но в итоге тот вынужден был уйти в отставку.
В 2006 году первый заместитель Анана лорд Марк Мэллок-Браун открыто выступил с критикой США. Это стало серьезным нарушением политики ООН и дипломатического этикета. Тем не менее Аннан публично защищал Мэллок-Брауна.
В том же году Аннан оставил свой пост. В своей прощальной речи он назвал двумя главными проблемами мирового сообщества арабо-израильский конфликт и насилие в Африке. После отставки Аннан оставался активен в структурах Организации Объединенных Наций практически до самой смерти. В 2016 году он руководил комиссией ООН по урегулированию кризиса в Бангладеш.
Пан Ги Мун родился в маленькой деревушке в Корее. Его отец владел складом и неплохо зарабатывал, но потерял свой бизнес. В 1950 году, с началом войны в Корее, когда мальчику едва минуло шесть, его семья вынуждена была бежать в горы. Они вернулись домой только после окончания конфликта в 1953-м. Учась в школе, 16-летний Пан Ги Мун принял участие в конкурсе эссе, организованном Красным Крестом, и выиграл поездку в США. Во время поездки он встретился с американским президентом Джоном Кеннеди.
В 1970 году Пан окончил Сеульский национальный университет со степенью по международным отношениям. В дальнейшем он учился в Школе управления имени того же Джона Кеннеди (один из факультетов Гарвардского университета).
Профессиональная карьера Пана началась с работы в Министерстве иностранных дел. Он был вице-консулом в Дели, а позже стал первым секретарем наблюдателя Кореи при ООН. Успел побывать послом в США, Австрии и Словении, работал советником президента по национальной безопасности. В 2004 году Пан Ги Мун стал министром иностранных дел Республики Корея. Особое внимание он уделял переговорам с КНДР и сумел завоевать на Родине немалую популярность.
В феврале 2006 года Пан объявил о своем решении баллотироваться на пост генерального секретаря. Азиат не занимал этот пост с 1971 года, и Пан Ги Мун изначально был «темной лошадкой»: его кандидатуру всерьез никто не воспринимал. Пан был крайне популярен у американской администрации, поскольку в бытность министром согласился отправить южнокорейские войска в Ирак. Пан Ги Мун и другие представители южнокорейского дипломатического корпуса активно продвигали кандидатуру. Всерьез против него возражала исключительно японская делегация, но и она в итоге сдалась.
В 2007-м Пан Ги Муну удалось убедить суданского президента Омара Башира (занимал пост с 1993 по 2019 год) пропустить миротворцев ООН в Дарфур, где шли боевые действия между правительственными войсками и оппозицией. Вскоре в страну прибыли 26 тыс. миротворцев. Конфликт не завершился полностью до 2020 года, но уровень насилия пошел на убыль.
Практически через месяц после вступления в должность Пан Ги Мун инициировал множество бюрократических реформ, которые были реализованы лишь частично, и сталкнулся с сопротивлением дипломатов других держав. Тем не менее Пану удалось не только провести внутреннюю реорганизацию — он также сделал финансы ООН прозрачными, а компетентность сотрудников стала жестче оцениваться в ходе ежегодных проверок.
Наряду с бюрократической реформой Пан Ги Мун крайне интересовался вопросом глобального потепления, считая его одной из главных проблем современности. В 2014 году Пан даже принял участие в нью-йоркском зеленом митинге. Пан Ги Мун был привержен провозглашенным при Кофи Аннане целям, сформулированным в «Декларации тысячелетия ООН».
Пан Ги Мун активно вел миротворческую деятельность на Ближнем Востоке и в Африке. Он пытаялся способствовать примирению Израиля и Палестины, критикуя обе стороны за нарушение переговоров // нарушение договоренностей // затягивание переговоров.
В 2011-м, в последний год первого срока Пан Ги Муна, в Ливии началась гражданская война между правительством Муаммара Каддафи и оппозицией. Вопреки попыткам генерального секретаря добиться мирного урегулирования, Каддафи отказывался от посредничества и в том же году был свергнут и убит.
В 2014 году генсек несколько раз выражал обеспокоенность по поводу соответствия референдума в Крыму и последующего присоединения полуострова к России принципу территориальной целостности Украины. Это не помешало ему позже встречаться с президентом России Владимиром Путиным.
Пан Ги Мун неоднократно подвергался критике со стороны журналистов и чиновников. В частности, его обвиняли в том, что он брал на работу в ООН слишком много соотечественников из Южной Кореи. В 2010 году группа граждан Гаити выступила с заявлением: по вине Пана, уверяли гаитяне, миротворцы ООН из Непала занесли в страну холеру, что привело к эпидемии.
Также Пана обвиняли в формализме и в то же время — в излишней прямолинейности в общении с иностранными лидерами. Нашлись у генерального секретаря и защитники, но к концу второго срока Пан Ги Мун утратил былую популярность.
После своей отставки Пан Ги Мун намеревался баллотироваться в президенты Кореи. Резолюция ООН от 1946 года не одобряет поступление экс-генсека на государственную службу сразу после ухода с поста. Формального запрета не было, да и Курт Вальдхайм нарушил это правило, став в 1986 году президентом Австрии. Тем не менее в итоге Пан принял решение не баллотироваться. В настоящее время Пан Ги Мун не занимает правительственных должностей и остается активным борцом за экологию.
Антониу Гутерриш — уроженец Лиссабона. В 1965 году он окончил Лицей Камоэнса и выиграл национальную награду, как лучший ученик в стране. В университете изучал физику, телекоммуникации и электроинженерию. Политическая карьера Гутерриша началась в 1974 году, когда он вступил в Социалистическую партию. В апреле того же года в Португалии произошла «революция гвоздик», пало правительство Каэтану. В дальнейшем и до недавних времен Социалистическая партия была одной из двух главных политических сил Португалии.
Молодой и энергичный Гутерриш быстро выбился наверх, став главой офиса министра промышленности (1974–1975). Затем он избрался в парламент и был депутатом в течение 26 лет. Пользовавшийся всеобщим уважением, Антониу Гутерриш принимал участие в переговорах о вступлении Португалии в Евросоюз.
После победы социалистов на парламентских выборах в 1995 году Гутерриш получил пост премьер-министра Португалии и занимал его в течение двух сроков. Результат правления Гутерриша оказался смешанным: социалистам не удалось провести все запланированные реформы, а партию раздирали конфликты между либеральной и консервативной фракциями. После поражения на местных выборах Гутерриш ушел в отставку и стал президентом Социалистического интернационала.
В 2005 году покинул Интернационал и перешел на работу в ООН, заняв пост Рууда Любберса: стал верховным комиссаром по делам беженцев. На этой должности он проработал 11 лет.
В 2016 году, после отставки Пан Ги Муна, Антониу Гутерриш стал одним из претендентов на пост генерального секретаря ООН. Впервые избирательные кампании были столь прозрачными: кандидаты участвовали в дебатах на телевидении. Интересно, что кандидатуру Гутерриша открыто поддержала Франция, а также три бывшие португальские колонии: Кабо-Верде, Ангола и Восточный Тимор. Португалец получил наибольшее число голосов, и только его кандидатура не вызвала у стран—участниц ООН никаких возражений.
Антониу Гутерриш проводит масштабные реформы Организации Объединенных Наций, направленные на повышение эффективности Секретариата, оптимизацию миротворческих миссий и улучшение координации агентств. Его инициатива «Наша общая повестка дня» и последовавшая за ней «UN80 Initiative» (запущена к 80-летию ООН) нацелены на упрощение процедур, достижение гендерного равенства и обеспечение финансовой устойчивости организации.
Ключевым вызовом остается вопрос реформирования Совета Безопасности для обеспечения более справедливого регионального представительства. Гутерриш считает СБ ООН «самым ярким примером провала».
Антониу Гутерриш называет ситуацию с изменением климата «самоубийственной войной с природой» и «красным кодом для человечества».
Генсек призывает страны мира придерживаться целей Парижского соглашения 2015 года — ограничить глобальное потепление 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.
В связи с пандемией коронавируса Гутерриш призывал к глобальному прекращению огня, чтобы обеспечить гуманитарный доступ в зоны конфликтов и сосредоточить усилия на борьбе с вирусом. Под его руководством ООН активно участвовала в работе глобального механизма COVAX, целью которого было справедливое распределение вакцин и предотвращение «вакцинного национализма» богатых государств. Был запущен Глобальный план гуманитарного реагирования для мобилизации средств и помощи наиболее уязвимым странам в борьбе с кризисом.
Антониу Гутерриш, опираясь на свой опыт главы Управления ООН по делам беженцев, сделал гуманитарную повестку приоритетом своей работы. Он лично посетил лагеря беженцев рохинджа в Бангладеш, чтобы привлечь внимание к кризису, и добился принятия Глобального договора о беженцах (2018).
Однако, несмотря на эти усилия, эффективность его действий ограничена «кризисом солидарности», хроническим недостатком финансирования и нежеланием ключевых государств—членов ООН устранять коренные причины конфликтов.
Генсек осудил СВО как «вопиющее нарушение Устава ООН» и международного права. В ответ на неоднократные запросы России о проведении отдельного расследования событий в Буче, которые, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Гутерриш проигнорировал, «пожав плечами», генсек ООН пояснил, что у него нет прямых полномочий для ведения уголовных расследований такого рода, перенаправив вопрос Международному уголовному суду и уже работающим структурам. Несмотря на политические ограничения, ООН под его руководством реализовала масштабную гуманитарную операцию и Черноморскую зерновую инициативу.
Антониу Гутерриш последовательно выступает за создание двух государств (Израиля и Палестины) на основе границ 1967 года, видя в этом единственное жизнеспособное решение ближневосточного конфликта. В контексте обострения кризиса в Газе, начавшегося в октябре 2023 года, он осудил как атаки «Хамаса», так и «коллективное наказание» палестинцев.
Израильский посол в ООН и глава МИД Израиля потребовали отставки Гутерриша после его заявления о том, что нападение «Хамаса» «произошло не в вакууме», а после «56 лет удушающей оккупации», хотя генсек осудил теракты 7 октября. Израиль объявил Гутерриша персоной нон грата после его комментариев о массированной иранской атаке на Израиль в апреле 2024 года.
В 2024 году были зарегистрированы более 100 жалоб о сексуальном насилии и домогательствах со стороны персонала миссий ООН. Расследование и наказание виновных входит в юрисдикцию стран происхождения, которые часто бездействуют. Антониу Гутерриш заявляет о политике «нулевой терпимости», вводя должности адвокатов по правам жертв и призывая государства к ответу.
Глэдвин Джебб
«Не выливайте осадок из чаши горьких пророчеств»
Восхождение
Первая сессия
Создание ООН
В свои 45 лет Глэдвин Джебб уже был кем-то вроде легенды МИДа. Он придал новый смысл слову "патриций" — как внешностью, так и поведением. Он был высоким, элегантным, безукоризненно одетым и абсолютно уверенным в себе, но при этом обладал оригинальными идеями и любил интересных и немодных людей. О его высокомерии ходило множество историй, вероятно, в основном недостоверных (британский дипломат Брайан Уркхарт).
Когда интервьюер спросил его, почему русского нет среди тех языков, на которых он говорит, он ответил, что немного знает русский. "Есть одно слово, которое я выучил очень хорошо, потому что я часто его слышу,— сказал он.— Nyet!" (The New York Times в некрологе о Глэдвине Джеббе).
Трюгве Ли
«Меня называли реакционером. Меня называли "красным дьяволом". Мне все равно, лишь бы нападки исходили со всех сторон»
Настоящий дипломат — это тот, кто может перерезать горло своему соседу так, чтобы тот этого не заметил
Он сделал все возможное, когда начинающаяся холодная война поставила его на историческую позицию в историческое время. Но ООН утратила значительную часть своей первоначальной искры из-за необдуманного назначения Ли (британский дипломат Брайан Уркхарт)
Поддержка государственности и деколонизации
Берлинский кризис (1948–1949)
Греческая гражданская война (1946–1949)
Корейская война (1950–1953)
Институциональное строительство
Давление США и отставка
Добро пожаловать на самую невыполнимую работу на земле (такими словами Трюгве Ли встретил своего преемника Дага Хаммаршёльда)
Даг Хаммаршёльд
«Никогда ради мира и спокойствия не отказывайтесь от своих убеждений»
Ваша должность никогда не дает вам права командовать. Она лишь возлагает на вас обязанность жить так, чтобы другие могли выполнять ваши приказы, не испытывая унижения
Суэцкий кризис, первый миротворческий контингент
Поддержка деколонизации и новых независимых государств
Холодная война
Конголезский кризис и гибель Хаммаршёльда
Даг Хаммаршёльд часто подвергался критике и грубым нападкам, но он ни разу не сошел с выбранного им пути, благодаря этому ООН превратилась в эффективную международную организацию, способную вдохнуть жизнь в принципы, выраженные в Хартии ООН, управляемую сильным секретариатом и во главе с человеком, чьи чувства и поступки достойны ее»
(из заявления Нобелевского комитета на присуждении Хаммаршёльду Нобелевской премии мира 1961 года посмертно)
У Тан
«Будучи буддистом, я был воспитан терпимым ко всему, кроме нетерпимости»
Карибский кризис
Война в Конго (1960–1965)
Война во Вьетнаме (1955–1975)
Войны по всему миру
Институциональное строительство
Отставка
Весь мир в большом долгу перед У Таном (президент США Джон Кеннеди)
Курт Вальдхайм
«Не ждите от ООН чудес. Мы состоим из суверенных государств. Мы можем достичь лишь того, чего нам позволят наши государства-члены»
Конференция ООН по проблемам окружающей среды 1972 года
Золотые пластинки «Вояджеров» (1977)
Визит в КНДР (1979)
Захват американских заложников в Иране (1979–1981)
Дуэт с Полом Маккартни (1979)
Институциональное строительство
Отставка
Президент
Я люблю его, как и моя жена Мария (Шрайвер.— “Ъ”), так что спасибо, Курт» (актер и политик Арнольд Шварценеггер)
Хавьер Перес де Куэльяр
«Я бы с удовольствием стал концертистом, даже больше, чем генсеком. Фортепианная музыка — вот моя настоящая страсть»
— Кому из людей этого века не следовало рождаться?
— Гитлеру и Сталину» (в интервью El Comercio)
Фолклендский (Мальвинский) кризис
Ирано-иракская война (1980–1988)
«Я выписал рецепт, чтобы помочь пациенту,— говорил де Куэльяр.— Если пациент не хочет принимать все таблетки, которые я ему рекомендовал, это его дело.
Но должен предупредить, что в следующий раз мне придется прийти в качестве хирурга».
Афганский процесс
Кризис в Центральной Америке: Сальвадор и Никарагуа
Намибия и конец апартеида в Южной Африке
Бутрос Бутрос-Гали
«Опусти пушку и послушай Боба Марли»
Урок, который я усвоил в Каире, актуален и по сей день. Единственный способ справиться с бюрократами — это действовать исподтишка и прибегать к внезапному насилию
Постконфликтное миростроительство
Кризисы в Сомали и Боснии
Геноцид в Руанде
Конфликт с Вашингтоном
Всегда было жаль, что господин Бутрос-Гали не обладал навыками, необходимыми для успешного управления самыми важными отношениями для любого генерального секретаря,— бесперебойным сотрудничеством с Соединенными Штатами.
Это привело к его падению, поэтому неудивительно, что он озлоблен (пресс-секретарь и помощник госсекретаря США Мадлен Олбрайт Джеймс Рубин)
Кофи Аннан
«Наркотики убили множество людей, однако государственная политика уничтожила еще больше»
Толерантность не стоит путать ни с пассивностью, ни с соглашательством или равнодушием.
Это активное, положительное и ответственное отношение к человеческому многообразию
Есть старая шутка: искусство дипломатии в том, чтобы ничего не говорить, особенно когда вы говорите.
Кофи Аннан мог сказать все, не произнося ни слова.
Это было связано с достоинством, моральными убеждениями и человечностью, которые были присущи ему столь глубоко.
У него был нежный голос, но его слова могли быть жесткими и мудрыми.
И иногда, чем серьезнее ситуация, тем тише становился его голос.
Мы наклонялись, чтобы послушать.
И весь мир склонялся к нему» (Антониу Гутерриш)
«Декларация тысячелетия»
Иракский кризис
Миротворческие усилия по всему миру
Нобелевская премия
Кипрский план
Скандал Любберса
Ссора с США
Отставка
Пан Ги Мун
«Наш мир полон ужасных противоречий. Еды много, но миллиард человек голодает»
«Роскошная жизнь для немногих, но бедность для слишком многих других,— перечислял генсек парадоксы мира в начале XXI века.— Огромные достижения в медицине, в то время как матери каждый день умирают при родах... Миллиарды тратятся на оружие, чтобы убивать людей, а не обеспечивать их безопасность».
Суданский кризис
Попытка реформы
Борьба за экологию
Миротворческая деятельность
Война в Ливии
Присоединение Крыма к России
Критика
Он установил новый стандарт невидимости. Я думаю, что он чувствует себя комфортно, сливаясь с фоном (американский политолог Томас Вайс)
Отставка
Антониу Гутерриш
«Наши действия — или наше бездействие — открыли современный ящик Пандоры»
Реформы ООН
Изменение климата
Пандемия COVID-19
Беженцы и гуманитарная помощь
Военная операция на Украине
«Огромное сожаление вызывает позиция господина Гутерриша, гражданина Португалии — страны—члена Европейского союза и НАТО, который регулярно и откровенно злоупотребляет своими полномочиями, отказываясь, несмотря на наши многочисленные требования, называть вещи своими именами и даже содействовать в получении элементарной информации»
(глава МИД России Сергей Лавров)
Палестинский вопрос
Скандалы с миротворцами
Кандидаты на пост генсека
При избрании на должность генерального секретаря существенную роль традиционно играет регион происхождения кандидатов. Предполагается, что должность передается от региона к региону — но на практике она уже четырежды доставалась представителям Западной Европы.
В 2016 году избрали португальца Антониу Гутерриша, хотя ожидалось, что пост впервые в истории займет представитель Восточной Европы. Эксперты оценивают как высокие шансы Латинской Америки — этот регион на посту генсека ООН представлял лишь перуанец Хавьер Перес де Куэльяр. Впрочем, ротация носит условный, а не обязательный характер, так как не закреплена в уставных документах.
По мнению Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», очередность «должна сработать»: «Тем более что США, например, возражать против этого региона не должны. Они сейчас Латинской Америкой снова весьма заинтересовались. Да и Россия с Китаем, и европейские страны по разным причинам укрепляют там связи».
Заблаговременно ряд государств уже объявили о своих кандидатах. Так, Республика Чили выдвинула Мишель Бачелет, бывшего президента страны и экс-главу Управления верховного комиссара ООН по правам человека. В портфеле госпожи Бачелет — опыт руководства крупной правозащитной структурой и длительная работа внутри системы ООН, что усиливает позиции чилийской заявки на фоне растущей поддержки идеи избрания женщины на пост генсека.
Мишель Бачелет из Чили считается одним из вероятных преемников господина Гутерриша; в России ее уже знают — в 2019 году она была среди гостей ПМЮФ
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Женщину представила и Коста-Рика: выдвинула Ребеку Гринспан, руководителя Конференции ООН по торговле и развитию и бывшего вице-президента страны. Аналитик-международник Карлос Касканте считает, что госпожа Гринспан столкнется с трудностями при избрании из-за политических факторов. Связи президента Коста-Рики Родриго Чавеса с Дональдом Трампом могут спровоцировать вето со стороны европейских членов Совета Безопасности на фоне продолжающейся войны в Газе, передает Reuters.
Среди козырей кандидатов гендерная принадлежность,
регион происхождения и карьера в атомной сфере. На фото: Ребека Гринспан
Фото: Mayela Lopez / Reuters
Федор Лукьянов отмечает, что женщина-генсек — ожидаемый, но все еще не самый вероятный сценарий: «По идее, этот вопрос давно назрел, и такое должно случиться. ООН в целом не следует в фарватере наиболее жестко понимаемой прогрессистской повестки, хотя бы в силу многообразия стран-участниц. Есть страны—адепты феминистического выбора, но не основные и не "пятерка". Тем не менее с каждым новым отбором шанс на женщину растет. Думаю, что это на сей раз возможно, хотя не стал бы считать такой вариант самым вероятным».
Еще одна латиноамериканская страна, Аргентина, намерена поддержать кандидатуру Рафаэля Гросси, действующего генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Известность бывшего аргентинского посла в Австрии на мировом уровне связана с операционным управлением МАГАТЭ в период эскалации нескольких кризисов, в том числе вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре. Заявка Аргентины следует традиции выдвижения кандидатов-мужчин и укрепляет латиноамериканский трек, усиливая при этом внутрирегиональную конкуренцию.
Рафаэль Гросси
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Рафаэль Гросси очень на виду, он формально представляет Латинскую Америку, так что этот критерий в его пользу, хотя сам он, конечно, типичный международный чиновник-космополит западного извода. Работа в должности гендиректора МАГАТЭ в нынешних условиях дает уникальный опыт. Пока что ему вроде бы удается ходить по лезвию и не поссориться со сторонами острейшего и сложнейшего конфликта. Правда, напряженность постоянно взлетает, так что может и накопиться раздражение, которое будет работать против него. К тому же слишком эффективный управленец, если вдруг его таковым сочтут, может напугать»,— считает Федор Лукьянов.
По его словам, такая реакция вовсе не исключение: структура ООН исторически устроена так, что излишняя самостоятельность или заметная эффективность генсека часто вызывают раздражение у ключевых игроков.
«Генсек по определению не может быть самостоятельным, он скован Уставом ООН и прочими рамками. Последний, кто имел собственное мнение и пытался его отстаивать, был египтянин Бутрос Гали, но из-за этой самостоятельности он и отслужил только один срок»,— говорит Федор Лукьянов. По его словам, яркость генсека привлекает слишком много внимания и отвлекает от национальных лидеров, «а они этого не любят». В итоге, подчеркивает эксперт, шансы на по-настоящему самостоятельную фигуру на этом посту минимальны.
В связи с вероятным выдвижением в ряде международных изданий регулярно упоминаются и другие потенциальные кандидаты: вице-президент Боливии Давид Чокеуанка, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, а также Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, бывшая председатель Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом, четыре из шести уже обсуждаемых вероятных претендентов — женщины, и вопрос гендерного баланса становится одним из ключевых в предстоящей кампании (явно в большей степени, чем вопрос регионального представительства Восточной Европы).
Президент Словении Наташа Пирц-Мусар, к примеру, уже выразила обеспокоенность по поводу недостаточной представленности женщин на руководящих постах в ООН. Она отметила, что за всю историю Генеральной Ассамблеи лишь пять женщин занимали пост председателя. Пирц-Мусар призвала к изменениям, заявив: «К концу этой сессии к ним должна присоединиться избранная госпожа генеральный секретарь… Давайте творить историю!» Некоторые участники Генеральной Ассамблеи ООН призыв госпожи Пирц-Мусар поддержали.