Вся кООНпромиссная рать

80 лет назад, 1 февраля 1946 года, прошли первые выборы генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН). Сегодня ООН готовится к выборам своего десятого генсека — срок мандата Антониу Гутерриша близится к завершению. “Ъ” перелистал страницы истории международной организации и проанализировал шансы вероятных преемников господина Гутерриша.

Текст: Ростислав Карабут, Артем Кавалерян

Шелковые портреты генсекретарей ООН работы художника Саджада Сарихана в здании Генеральной Ассамблеи. Подарок Ирана 1997 года

Фото: United Nations Шелковые портреты генсекретарей ООН работы художника Саджада Сарихана в здании Генеральной Ассамблеи. Подарок Ирана 1997 года

Фото: United Nations

В ноябре председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок и председательствовавший в Совете Безопасности (СБ) посол Сьерра-Леоне Майкл Имран Кану направили государствам—членам ООН совместное письмо, ознаменовав официальное начало процесса отбора кандидатов на пост нового генерального секретаря. В документе указано, что в процедуре следует «руководствоваться принципами прозрачности и инклюзивности», а государствам-членам настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность выдвижения женщин в качестве кандидатов.

Что представляет собой ООН 24 октября 2025 года Организация Объединенных Наций официально отметила свое 80-летие. В 1945-м, после окончания Второй мировой войны, представители 50 стран собрались в Сан-Франциско на учредительной конференции по созданию международной структуры для разработки Устава ООН. В основу работы делегаты положили предложения, выработанные представителями Великобритании, Китая, Советского Союза и Соединенных Штатов в Думбартон-Оксе в августе—октябре 1944 года. Устав был подписан 26 июня 1945 года представителями 50 стран. Польша, не представленная на конференции, подписала его позже и стала 51-м государством-основателем. К 24 октября 1945 года Устав ООН был ратифицирован большинством подписавших его стран, включая СССР, США, Великобританию, Францию и Китай. Сегодня членами ООН являются 193 страны. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, главное административное должностное лицо организации, занимает свой пост с 2017 года. ООН выступает площадкой для дипломатии и согласования позиций государств, занимается миротворчеством и предотвращением конфликтов, является координатором международной гуманитарной помощи, разработчиком норм международного права и формирует глобальную повестку. ООН включает шесть основных органов: Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет, Совет по опеке (фактически не функционирующий), Международный суд и Секретариат. Вокруг них сформирована разветвленная система учреждений: специализированные агентства (такие как ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения, ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация, МОТ — Международная организация труда, Всемирная метеорологическая организация — ВМО, Группа Всемирного банка), программы и фонды, а также аккредитованные неправительственные организации. Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, на берегу Ист-Ривер. Дополнительные крупные офисы работают в Женеве, Вене и Найроби. Финансирование деятельности организации обеспечивается государствами-членами: бюджет формируется через обязательные взносы, рассчитываемые по шкале, учитывающей экономический потенциал каждой страны. Миротворческие операции имеют отдельный бюджет с собственной системой распределения расходов. Существенную часть ресурсов составляют добровольные взносы государств, частных жертвователей и международных фондов. Подробнее о том, как поменялась роль организации и ее структур за 80 лет существования,— в материале спецкора “Ъ” Елены Черненко «ООН или мир». Фотогалерея Голубые силы мира Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вооруженные контингенты стран-членов ООН, также известные во всем мире как «голубые каски», были созданы для выполнения операций ООН по поддержанию мира в горячих точках Фото: AP Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, миротворческие силы ООН действуют «в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий (военная демонстрация, военная блокада и т. д.), если меры экономического и политического характера окажутся или оказались недостаточными» Фото: AP / Str/Koundakjian Изначально операции по поддержанию мира (первая из которых была проведена в 1948 году) представляли собой преимущественно операции по обеспечению соблюдения соглашений о прекращении огня и разъединении враждующих сторон после межгосударственных войн Фото: AP С окончанием «холодной войны» характер операций ООН по поддержанию мира радикально изменился: Совбез ООН стал учреждать более крупные и сложные миссии с большим количеством невоенных элементов, а в 1992 году для их координации был создан Департамент операций по поддержанию мира ООН (ДОПМ) Фото: AP / Shedid За первые 40 лет существования ООН (1945—1985 годы) были проведены лишь 13 операций по поддержанию мира. За последующие же 20 лет была развернута 51 миссия Фото: Reuters С 1990-х годов Совбез ООН начал направлять миротворцев и в такие зоны конфликтов, где не было достигнуто прекращение огня и не было получено согласие всех сторон в конфликте на присутствие миротворческих войск (например, миротворческая операция в Сомали и операция в Боснии) Фото: Reuters Ряд задач, поставленных перед миротворцами ООН в операциях 1990-х годов, оказалось невозможно выполнить с теми ресурсами и персоналом, которые у них имелись, что привело к болезненным провалам миссий «голубых касок»: таким, как массовые убийства в Сребренице (Босния) в 1995 году и геноцид в Руанде в 1994 году. Эти прецеденты заставили ООН тщательно проанализировать концепцию операций по поддержанию мира Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото За время, прошедшее после учреждения первой операции по поддержанию мира (в 1948 году), под флагом ООН отслужило более миллиона военнослужащих, полицейских и гражданских из 130 стран Фото: Reuters По состоянию на 2006 год в первую десятку стран, предоставляющих больше всего войск для операций ООН по поддержанию мира, входили Бангладеш, Пакистан, Индия, Иордания, Непал, Эфиопия, Уругвай, Гана, Нигерия и Южная Африка: на эти государства приходилось более 60% всего военного и полицейского персонала ООН Фото: AP / EyePress Военные, проходящие службу в составе операций ООН по поддержанию мира, получают зарплату от правительств своих стран, а страны, в свою очередь, получают компенсацию от ООН. По правилам все государства-члены ООН обязаны выплачивать свои доли расходов на миссии по поддержанию мира — в соответствии с формулой, которую они сами установили. Примечательно, что, несмотря на это, в конце 2000-х годов задолженность стран-членов ООН по просроченным и причитающимся взносам на операции по поддержанию мира составляла более $2 млрд Фото: Reuters Начиная с 1990-х годов миротворческая деятельность ООН осуществляется во многом во взаимодействии с региональными организациями. Так, в 1994 году миссия ООН в Грузии начала сотрудничать с миротворческими силами СНГ, а во второй половине 1990-х годов миротворческие операции в Боснии и Герцеговине и Косово проводились ООН совместно с НАТО, ЕС и ОБСЕ Фото: Reuters В 1988 году миротворческим силам ООН была присуждена Нобелевская премия мира. Обоснование награды было кратким: «За поддержание мира» Фото: Reuters Международный день миротворцев ООН отмечается ежегодно 29 мая с 2003 года. Примечательно, что с предложением об утверждении этого дня к руководству ООН в соответствии с запросом от Украинской Ассоциации Миротворцев обратилось правительство Украины Фото: AP / Julie Jacobson Россия — активный участник миротворческих операций ООН с 1992 года (когда по решению Верховного совета России 900 российских миротворцев были направлены в состав сил ООН в бывшей Югославии). Сергей Орджоникидзе о деликатной роли главы организации и авторитете ООН

Сергей Орджоникидзе в 2017 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Сергей Орджоникидзе в 2017 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель генсека ООН (2002–2011) и замглавы МИД РФ (1999–2002): — Генеральный секретарь — это прежде всего административная роль, которая уже во вторую очередь может быть политическая. В Уставе ООН четко определено, что генсек является главным административным лицом организации и выполняет задачи, которые ставят государства-члены. Эти поручения содержатся в многочисленных резолюциях Совета Безопасности, решениях Генеральной Ассамблеи и других органов по самым разным вопросам. Бывают случаи, когда они вступают в противоречие с позициями государств-членов. Роль генсека деликатна и сложна именно потому, что он не должен противопоставлять себя государствам-членам. Он руководствуется резолюциями и действует в заданных рамках, но при этом неизбежно имеет собственные взгляды. В этом и проявляется политическая составляющая его позиции — насколько заметной она становится, зависит от того, как генсек сумеет себя позиционировать, не вступив в противостояние с государствами. Внутри самой ООН отношение к генеральному секретарю во многом зависит от его личности. За последние десятилетия самой большой популярностью среди сотрудников секретариата пользовался Кофи Аннан: недаром ему в 2001 году присудили Нобелевскую премию «За вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире». До него миротворческие миссии ООН существовали, но не играли столь важную политическую роль. При Аннане они стали постоянным инструментом ООН и серьезно помогли, прежде всего африканским странам. Фотогалерея Жизненный путь Кофи Аннана Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кофи Аннан — дальний потомок вождей ганского племени фанти. Будущий генсек ООН родился 8 апреля 1938 года в городе Кумаси английской колонии Золотой Берег (нынешняя Гана) в семье губернатора одной из местных провинций. Первое высшее образование Аннан получил на родине, после чего продолжил учиться в США и Швейцарии. В результате он получил три престижных диплома — в том числе Масачуссетского технологического университета, который окончил со степенью магистра в области управления Фото: AP / Ed Bailey В 1962 году Кофи Аннан начал работать в ООН и в течение 30 лет занимал различные посты в структурах организации. Он руководил учреждениями ООН в Эфиопии, Швейцарии, Египте и США, работал в качестве помощника генсека по Программе планирования, бюджета и финансирования, участвовал в переговорах с Ираком по формуле «нефть в обмен на продовольствие». 1 марта 1993 года Кофи Аннан был назначен заместителем тогдашнего генсека ООН Бутроса-Гали (справа) по вопросам миротворческих операций Фото: AP / Marty Lederhandler «Я чувствую огромную ответственность и в то же время понимаю, что передо мной сложнейшая задача, в исполнении которой я могу опираться на все страны ООН и на своих коллег»

1 января 1997 года Кофи Аннан вступил в должность генерального секретаря ООН, сразу обозначив курс на проведение реформ, которых ждали от предыдущего генсека Бутроса-Гали. На этом посту Аннан пробыл два срока, до декабря 2006 года Фото: AP / Bebeto Matthews «В нынешних условиях ответственность между государствами распределена крайне неравномерно. Бедные и слабые государства легко призвать к ответственности, поскольку они нуждаются в иностранной помощи. Однако крупные и сильные государства, действия которых оказывают наибольшее воздействие на других, могут сдерживаться в своих действиях только собственным народом, действующим через свои внутригосударственные институты»

На фото: генсек ООН Кофи Аннан (слева) и президент США Билл Клинтон, 1997 год Фото: AP / Greg Gibson Пост генсека ООН достался Кофи Аннану в тяжелое время для организации, когда ее критиковали за неэффективность и раздутый бюрократический аппарат. Несмотря на озвученные планы по реформе организации, многие идеи Аннана так и не были воплощены. За время десятилетней работы в этой должности одним из худших событий, по словам самого Кофи Аннана, стала война в Ираке, начатая США в обход Совбеза ООН. Ее генсек воспринял чуть ли не как личную неудачу Фото: AP Кофи Аннан был женат дважды. Его второй супругой стала шведская правозащитница Нане Мария Лагергрен (на фото) — племянница известного дипломата Рауля Валленберга, который занимался спасением евреев в годы Холокоста. Брак обеспечил Кофи Аннану симпатии со стороны влиятельного еврейского лобби США Фото: AP / Luigi Costantini «Образование — право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития..нет ничего более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех»

На фото: Кофи Аннан на съемках одной из серий детского телешоу «Улица Сезам» Фото: AP Среди успехов Кофи Аннана на посту генсека ООН — достижение договоренностей между Ливией и мировым сообществом после взрыва самолета над Локерби в 1988 году, урегулированию кризиса в Восточном Тиморе. Деятельность ООН была отмечена за вклад в соблюдение прав человека, борьбу с эпидемиями и осуществление программы Millennium Development Goals, нацеленной на доступное образование и медицину, борьбу с бедностью, голодом и высокой детской смертностью Фото: AP / Lefteris Pitarakis За время во главе ООН Кофи Аннан стать обладателем множества международных премий и наград. В 2001-м году Нобелевский комитет присудил ООН и ее генеральному секретарю премию мира «за борьбу с международным терроризмом, отстаивание прав человека в мире и за усилия прилагаемые в борьбе с распространением СПИДа» Фото: AP / Ahn Young-joon Кофи Аннан пытался закончить свою карьеру глобальными реформами — открыть Совбез для новых членов и создать новый совет по правам человека. Однако СБ и Генассамблея эти предложения отвергли. 31 декабря 2006 года Аннан уступил свое кресло южнокорейцу Пан Ги Муну (слева). Подводя итоги десятилетней карьеры, Кофи Аннан обратился к своему преемнику: «Как уже было однажды сказано с этой трибуны, вам предстоит взяться за самую тяжелую работу на планете. Возможно это и так, но я бы добавил, что это также и самая увлекательная работа на Земле» Фото: AP / David Karp В 2012 году Кофи Аннан был назначен специальным посланником ООН и Лиги Арабских государств в Сирии по урегулированию конфликта. Выбор пал на него, в том числе благодаря успешной посреднической миссии в Кении в 2008-м. Тогда Кофи Аннан сумел остановить кровавый конфликт между сторонниками двух кандидатов в президенты страны. Впрочем, успеха на новом посту Аннан добиться так и не смог Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото «Наряду с бесконечным разнообразием культур существует одна глобальная цивилизация, в рамках которой происходит мирный и плодотворный процесс формирования и развития идей и убеждений человечества. Эта цивилизация должна характеризоваться терпимым отношением к разногласиям, торжеством культурного разнообразия, усвоением основных всеобщих прав человека и убеждением в том, что все люди имеют право голоса в управлении ими. Именно эту цивилизацию нам надлежит защищать и поддерживать в новом тысячелетии»

Как устроены выборы генсека ООН. Контекст Действующий генсек Антониу Гутерриш завершит свой второй пятилетний срок в конце 2026 года. В ООН существует традиция региональной ротации: из девяти генсеков четыре представляли Западную Европу, один — Латинскую Америку, по два — Африку и Азию. Эта практика не закреплена в уставных документах, но продолжает формировать ожидания относительно того, какой регион может получить пост в следующем цикле. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш в 2006 году

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Антониу Гутерриш в 2006 году

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ По действующим правилам генеральный секретарь утверждается на пять лет по представлению Совета Безопасности Генеральной Ассамблеей, наиболее представительным органом ООН. Любой из пяти постоянных членов Совбеза может наложить вето на кандидатуру. В Совет Безопасности ООН входят 15 стран: 5 постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и 10 избираемых на двухлетний срок. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей. Сейчас среди них Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. Из нынешнего состава ООН более 50 стран никогда не входили в СБ. Члены Совета Безопасности на закрытых консультациях проводят серии голосований, в ходе которых оценивают кандидатов. Использование разноцветных бюллетеней позволяет зафиксировать отношение постоянных членов Совбеза и заблаговременно выявить наличие блокирующих голосов. Эти раунды продолжаются до тех пор, пока Совет не выходит на согласованную кандидатуру. После достижения консенсуса Совет направляет рекомендацию в Генеральную Ассамблею, и та проводит утверждение — путем аккламации, то есть изъявляя одобрение аплодисментами. Процесс выборов генсека консолидировал многолетнюю практику и правила и был недавно уточнен Генеральной Ассамблеей — в резолюции 79/3271 , принятой 5 сентября 2025 года. Считается, что в результате процедура превратилась из непрозрачного, закрытого мероприятия, в котором доминировал практически исключительно Совет Безопасности, в более открытый и инклюзивный процесс. Так, введены дополнительные требования к кампании по выборам: обязательная публикация программных заявлений, раскрытие источников финансирования и временный выход действующих сотрудников, заявляющих о намерении баллотироваться, из структур ООН. Меры призваны минимизировать конфликт интересов и обеспечить базовый уровень прозрачности. Процедура начинается с рассылки государствам-членам совместного письма председателя Генеральной Ассамблеи и председателя Совета Безопасности с предложением выдвигать кандидатов. Приближающиеся выборы приобретают особый смысл не только из-за престижности должности генерального секретаря ООН. Организация, отметившая свое 80-летие, по мнению многих наблюдателей, переживает глубокий кризис. В 2025 году он наиболее ярко проявился в ходе июньской 12-дневной войны Израиля и США против Ирана. Созданная в 1945 году для урегулирования межгосударственных конфликтов, ООН в этой кризисной ситуации оказалась фактически незадействованной. Ни Израиль, ни США не обращались к Совету Безопасности ООН, перед тем как бомбить Иран. А его власти не смогли добиться от ООН и ее институтов четкого осуждения стран-агрессоров, не говоря уже о привлечении их к ответственности. Схожая ситуация сложилась на фоне военной операции США в Венесуэле. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Точная доля затруднившихся или отказавшихся от ответа не приводится из-за округления значений

Точная доля затруднившихся или отказавшихся от ответа не приводится из-за округления значений

Эксперты, впрочем, настаивают, что без ООН все было бы еще хуже, а за пост генерального секретаря организации — пусть даже это скорее административная должность, нежели политическая,— готовы побороться многие. «Совет приближается к одной из своих важнейших обязанностей — процессу выбора следующего генерального секретаря,— заявила в ноябре постоянный представитель Королевства Дания в ООН Кристина Маркус Лассен, сопредседатель неофициальной рабочей группы по документации и другим процедурным вопросам.— В ближайшие месяцы Совет обсудит, как он голосует, как взаимодействует с кандидатами, как информирует более широкий круг членов о ходе своей работы и результатах». Россия председательствовала в Совете Безопасности в октябре.

Все генсеки ООН

“Ъ” раскладывает колоду из девяти генеральных секретарей, чтобы показать, как менялась политика, а вместе с ней — и роль первого лица ООН.

Глэдвин Джебб и. о. 1945–1946

Страна происхождения: Великобритания

Годы в должности: 1945–1946 «Не выливайте осадок из чаши горьких пророчеств» Биография

Ключевые события Глэдвин Джебб, ровесник ХХ века, с рождения принадлежал к британской политической элите. Его дед по отцу считался выдающимся военным инженером, участвовал в Англо-американской войне 1812–1815 годов. По матери Глэдвин приходился племянником пэру Соединенного королевства, виконту Мелвиллу. Джебб учился в Итоне и Оксфорде, специализируясь на истории. С 1924 года он находился на дипломатической службе. Сначала — Иран Каджаров и Пехлеви, после — Италия Бенито Муссолини и Виктора Эммануила III. За этим последовал перевод в Вестминстер, где Джебб стал личным секретарем главы дипломатической службы. Вскоре после начала Второй мировой войны Глэдвина Джебба перевели в Управление специальных операций (УСО) — британскую спецслужбу, по всему миру противостоявшую нацистской Германии. В 1942-м в результате внутренних интриг шефа УСО Хью Далтона — уволили по подозрению в коммунистических симпатиях. (Главой УСО стал видный консерватор граф Селборн, заменивший всю верхушку разведки.) Джебб вернулся на гражданскую службу, занимал различные посты в Форин-офисе, Казначействе и Министерстве экономического ведения войны. Участвовал в работе Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций. Джебб стал одним из участников создания ООН и с октября 1945-го по февраль 1946 года исполнял обязанности генерального секретаря до избрания Трюгве Ли. Также он возглавлял подготовительную комиссию, ответственную за переход ООН от этапа планирования к полноценной деятельности. Глэдвин Джебб стал единственным генсеком из страны—участницы Совета Безопасности. Впоследствии был представителем Великобритании при ООН, служил в качестве посла во Франции. Получил рыцарский титул, а также удостоился титула барона и занимал место в Палате лордов до своей смерти в 1996 году. Восхождение Одним из претендентов на пост генерального секретаря был президент США Франклин Делано Рузвельт. Ради этого он даже был готов уйти с должности президента. Однако кандидатуре Рузвельта воспротивился Советский Союз, а в апреле 1945 года 32-й президент США умер. Первая сессия Первая сессия Генеральной ассамблеи ООН стартовала 10 января 1946 года в Лондоне. На ней присутствовали представители 51 страны-участницы. У организации тогда еще не было ни полноценного бюрократического аппарата, ни постоянной штаб-квартиры. Создание ООН «Правление» Джебба продолжалось чуть более трех месяцев. Считавшийся заслуженным дипломатом, Джебб сыграл символическую роль и просто не успел что-либо сделать на этом посту. В свои 45 лет Глэдвин Джебб уже был кем-то вроде легенды МИДа. Он придал новый смысл слову "патриций" — как внешностью, так и поведением. Он был высоким, элегантным, безукоризненно одетым и абсолютно уверенным в себе, но при этом обладал оригинальными идеями и любил интересных и немодных людей. О его высокомерии ходило множество историй, вероятно, в основном недостоверных (британский дипломат Брайан Уркхарт). Когда интервьюер спросил его, почему русского нет среди тех языков, на которых он говорит, он ответил, что немного знает русский. "Есть одно слово, которое я выучил очень хорошо, потому что я часто его слышу,— сказал он.— Nyet!" (The New York Times в некрологе о Глэдвине Джеббе). Трюгве Ли 1946–1952

Страна происхождения: Норвегия

Годы в должности: 1946–1952 «Меня называли реакционером. Меня называли "красным дьяволом". Мне все равно, лишь бы нападки исходили со всех сторон» Биография

Ключевые события Трюгве Ли вырос без отца. После окончания юридического факультета Университета Осло в 1919 году выбрал путь политика. Еще подростком, в 1911-м, он вступил в Норвежскую рабочую партию и быстро стал одним из ее активных членов. В тот период партия была связана с Коммунистическим интернационалом, и в 1921 году Ли, занимая должность секретаря партийной делегации, побывал в Москве. Делегацию принял Владимир Ленин, тогда же Ли познакомился со Львом Троцким. Настоящий дипломат — это тот, кто может перерезать горло своему соседу так, чтобы тот этого не заметил Позднее, уже в 1935 году, Ли пообещал Троцкому, находившемуся в изгнании, политическое убежище в Норвегии. Это вызвало протест со стороны парламентских союзников Рабочей партии, а также дипломатическое давление со стороны СССР. Между международными обязательствами и партийной солидарностью Ли выбрал первое: Троцкий был интернирован, а затем тайно выслан в Мексику. Во время нацистского вторжения в 1940 году Ли, занимавший пост министра снабжения, распорядился, чтобы 25 тыс. норвежских моряков не возвращались в порты приписки. Благодаря этому решению суда общим дедвейтом 3,5 млн тонн остались вне досягаемости Германии и были использованы союзниками. Этот шаг обеспечил Ли репутацию решительного администратора и открыл ему путь к посту министра иностранных дел в норвежском правительстве в изгнании, работавшем в Лондоне. Он занимал министерский пост до 1946 года. После войны Ли возглавил норвежскую делегацию на Сан-Францисской конференции, где была учреждена Организация Объединенных Наций. Когда встал вопрос о кандидатуре первого генерального секретаря, США и Великобритания поддержали канадца Лестера Пирсона, а СССР — югослава Станое Симича. В итоге компромиссной фигурой стал именно Ли, которого Совбез рекомендовал, а Генассамблея избрала на этот пост. Он сделал все возможное, когда начинающаяся холодная война поставила его на историческую позицию в историческое время. Но ООН утратила значительную часть своей первоначальной искры из-за необдуманного назначения Ли (британский дипломат Брайан Уркхарт) Поддержка государственности и деколонизации Трюгве Ли активно поддерживал принципы самоопределения и независимости новых государств. Он выступал за признание государственности Израиля и Индонезии, используя свой авторитет для поощрения членов ООН к дипломатическому признанию этих стран. Берлинский кризис (1948–1949) Предпринял ряд дипломатических попыток для посредничества в конфликте, призывая стороны к четырехсторонним переговорам. Усилия Трюгве Ли, хотя и не привели к прямому снятию блокады силами ООН, способствовали поддержанию каналов связи и созданию условий для последующих двусторонних переговоров, которые в итоге привели к урегулированию. Греческая гражданская война (1946–1949) Роль Ли и ООН заключалась в основном в наблюдении за границами через Комитет ООН по Балканам (UNSCOB) для предотвращения иностранного вмешательства. Корейская война (1950–1953) Занял решительную позицию по противодействию агрессии Северной Кореи, что привело к развертыванию сил под флагом ООН. Этому способствовало отсутствие советского представителя на заседании Совета Безопасности. Позиция Трюгве Ли привела к острому конфликту с СССР и в итоге — к отказу Советского Союза признавать его легитимность в качестве Генерального секретаря. Институциональное строительство Сыграл решающую роль в становлении Организации Объединенных Наций как функционирующего института, включая обеспечение места для штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Давление США и отставка В конце срока Трюгве Ли столкнулся с сильным давлением со стороны США, где практиковалась политика маккартизма. Генсека обвиняли в найме «нелояльных» сотрудников, что в сочетании с советским бойкотом сделало его позицию нежизнеспособной и привело к отставке в 1952 году. Добро пожаловать на самую невыполнимую работу на земле (такими словами Трюгве Ли встретил своего преемника Дага Хаммаршёльда) Трюгве Ли умер спустя 16 лет, в 1968-м. Даг Хаммаршёльд 1953–1961

Страна происхождения: Швеция

Годы в должности: 1953–1961 «Никогда ради мира и спокойствия не отказывайтесь от своих убеждений» Биография

Ключевые события Даг Хаммаршёльд был четвертым сыном шведского премьер-министра Яльмара Хаммаршёльда. В своих воспоминаниях он писал, что от отцовской родни, где преобладали военные и государственные чиновники, унаследовал убеждение в ценности служения стране и обществу, а от материнской — веру в равенство людей «как детей Божьих». Получив докторскую степень по экономике в Стокгольмском университете, Хаммаршёльд начал карьеру на государственной службе. В 1930-х он работал секретарем правительственного комитета по безработице, а уже в 31 год стал высшим чиновником Министерства финансов и одновременно возглавил правление Национального банка Швеции. В годы Второй мировой войны и после нее Хаммаршёльд занимал ключевые посты в шведской финансовой администрации, участвовал в международных переговорах по вопросам торговли и кредитной политики. Позднее перешел в Министерство иностранных дел, где в 1951 году был назначен заместителем министра. Он возглавлял делегации Швеции на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в Париже и Нью-Йорке. 31 марта 1953 года Совет Безопасности ООН избрал Дага Хаммаршёльда генеральным секретарем организации. Его назначение стало неожиданностью: державы рассчитывали, что он будет осторожным администратором, не склонным к политическим инициативам. Однако уже скоро Хаммаршёльд проявил себя активным дипломатом и сыграл заметную роль в развитии ООН как самостоятельного международного института. Ваша должность никогда не дает вам права командовать. Она лишь возлагает на вас обязанность жить так, чтобы другие могли выполнять ваши приказы, не испытывая унижения Суэцкий кризис, первый миротворческий контингент В 1956 году национализация Суэцкого канала Египтом привела к вторжению в эту страну Великобритании, Франции и Израиля. Хаммаршёльд инициировал создание вооруженных сил ООН по поддержанию мира — первой международной миссии под флагом организации. ООН впервые выступила не как площадка для деклараций, а как самостоятельный инструмент кризисного урегулирования. Поддержка деколонизации и новых независимых государств Хаммаршёльд считал, что легитимность ООН напрямую зависит от включения стран Азии и Африки в глобальные процессы принятия решений. Он содействовал расширению представительства развивающихся государств в Генеральной Ассамблее и настаивал на их равных правах в международных переговорах. Ярким примером его подхода стало создание и запуск Экономической комиссии для Африки в 1958 году, что предоставило континенту собственную институциональную платформу для решения экономических проблем в рамках ООН. Холодная война Генеральный секретарь придерживался принципа «институциональной нейтральности», стремясь дистанцироваться от нарастающего противостояния США и СССР. При формировании международного гражданского персонала он удалил представителей ФБР из штаб-квартиры ООН (они активно работали там при Трюгве Ли). Хаммаршёльд подчеркивал, что лояльность сотрудников должна быть направлена исключительно на Устав и интересы ООН, а не на их страны гражданства. Конголезский кризис и гибель Хаммаршёльда После обретения колонией Бельгийское Конго независимости в 1960 году в стране начался хаос с мятежами, сепаратизмом и иностранным вмешательством. Даг Хаммаршёльд инициировал там крупнейшую на тот момент миротворческую миссию ООН — ONUC (Operation des Nations Unies au Congo), стремясь предотвратить распад страны и прямое вовлечение в конфликт сверхдержав, находившихся в состоянии холодной войны. Позиция генсека вызвала резкое недовольство СССР. В сентябре 1961 года Хаммаршёльд погиб в авиакатастрофе на территории Северной Родезии (в тот период — часть Федерации Родезии и Ньясаленда, ныне — Замбия) во время миротворческой миссии, по пути на переговоры с лидером сепаратистов Катанги. Обстоятельства смерти остаются невыясненными до сих пор. Даг Хаммаршёльд часто подвергался критике и грубым нападкам, но он ни разу не сошел с выбранного им пути, благодаря этому ООН превратилась в эффективную международную организацию, способную вдохнуть жизнь в принципы, выраженные в Хартии ООН, управляемую сильным секретариатом и во главе с человеком, чьи чувства и поступки достойны ее» (из заявления Нобелевского комитета на присуждении Хаммаршёльду Нобелевской премии мира 1961 года посмертно) У Тан 1961–1971

Страна происхождения: Бирма (ныне — Мьянма)

Годы в должности: 1961–1971 «Будучи буддистом, я был воспитан терпимым ко всему, кроме нетерпимости» Биография

Ключевые события У Тан родился в Британской Бирме. Его отец был небогатым землевладельцем и единственным человеком в их родном городе, говорившим по-английски. Хотя после смерти отца финансовое положение семьи осложнилось, У Тан смог поступить в Рангунский университет. Получив диплом, У Тан стал учителем, переводчиком и публицистом. Уже в 25 лет он занял пост директора школы. В то время, как и в соседней Британской Индии, в Бирме возникло националистическое движение. У Тан стоял на умеренных позициях, не примыкая ни к радикальным сторонникам независимости, ни к сторонникам короны. Во время войны У Тан находился на государственной службе. С 1942 по 1945 год Бирма оказалась под японской оккупацией, и У Тан сотрудничал с партизанским движением. Через три года после поражения Японии и конца Второй мировой Войны Бирма получила независимость, и практически сразу же в стране началась гражданская война. У Тан долго, но в итоге тщетно вел переговоры с мятежниками из народа каренов, пытаясь достичь национального примирения. В дальнейшем он оставался на государственной службе: был секретарем и спичрайтером премьер-министра У Ну, став одним из его ближайших советников. Также он стал одним из организаторов Бандунгской конференции, положившей начало Движению неприсоединения. В 1957 году У Тан стал представителем Бирмы при ООН и участвовал в переговорах вокруг войны Алжира за независимость. В 1961 году занял пост председателя комиссии ООН по конголезскому кризису. После гибели Дага Хаммаршёльда в авиакатастрофе ООН необходимо было выбрать нового генерального секретаря. У Тан получил поддержку как США, так и СССР, поскольку считался нейтральным кандидатом, приемлемым для обеих сверхдержав. Карибский кризис Осенью 1962 года, через год после вступления в должность, генсеку пришлось иметь дело с ситуацией, едва не закончившейся ядерной войной между США и СССР. У Тан занимал строго нейтральную позицию. По его предложению СССР должен был убрать свои ракеты с Кубы, а США гарантировали бы, что воздержатся от вторжения на остров. Это предложение легло в основу последовавших договоренностей. Война в Конго (1960–1965) К моменту, когда У Тан заступил на пост, в Конго уже два года шла война центрального правительства со множеством повстанческих группировок. По инициативе У Тана в зоне конфликта была введена бесполетная зона. В Демократической Республике Конго миротворцы ООН смогли помочь восстановить единство и обеспечить относительный порядок. Война во Вьетнаме (1955–1975) У Тан решительно осуждал ввод американских войск во Вьетнам, что испортило его отношения с США. Попытки выступить в качестве посредника успеха не имели. Войны по всему миру В 60-х и 70-х годах ХХ века весь мир пришел в движение, и конфликты разгорались повсюду. Как мог, У Тан пытался добиться мира, но не сумел убедить президента Египта Насера воздержаться от войны с Израилем, остановить советское вторжение в Чехословакию или индо-пакистанскую войну. Институциональное строительство У Тан активно расширял деятельность ООН, создавал фонды, агентства и программы. В их числе Университет ООН (UNU), организация ООН по торговле и развитию (UNCTAD), программа развития (UNDP), учебный и научно-исследовательский институт ООН (UNITAR), а также программа ООН по окружающей среде (UNEP). Отставка У Тан провел на своем посту десять лет и пользовался всеобщим уважением, но решил не баллотироваться на третий срок. Свою отставку он назвал освобождением. У Тан умер в Нью-Йорке. Когда бирманская правящая хунта отказалась похоронить его с почестями, в Рангуне начались беспорядки, жестоко подавленные правительственными войсками. Весь мир в большом долгу перед У Таном (президент США Джон Кеннеди) Курт Вальдхайм 1972–1981

Страна происхождения: Австрия

Годы в должности: 1972–1981 «Не ждите от ООН чудес. Мы состоим из суверенных государств. Мы можем достичь лишь того, чего нам позволят наши государства-члены» Биография

Ключевые события Курт Йозеф Вальдхайм родился в городке Санкт-Андре-Вёдерн недалеко от Вены. Получил прекрасное образование и собирался посвятить себя медицине, но оказалось, что он боится вида крови, поэтому стал изучать юриспруденцию и дипломатию. Он и его семья были противниками аншлюса, а отец Вальдхайма был арестован гестапо, как политический противник НСДАП, но позже его отпустили. В 1941 году Вальдхайма призвали в армию. В рядах вермахта он воевал в Югославии и Греции. В 1945 году Вальдхайм сдался в плен британским войскам. После освобождения он окончил Венский университет, поступил на дипломатическую службу и стал членом христианско-демократической Австрийской народной партии. Он довольно быстро продвигался по служебной лестнице, работая в австрийском посольстве в Париже, а в 1956 году был назначен послом в Канаду. В 1964-м Вальдхайм стал представителем своей страны при ООН. В 1968 году занял пост министра иностранных дел Австрии в правительстве Йозефа Клауса. Когда в 1970 году Клаус проиграл борьбу за кресло канцлера социалисту Бруно Крайскому, Вальдхайм оставил работу в Кабинете министров. Тем не менее Крайский назначил Вальдхайма на его прежнюю должность представителя Австрии при ООН. В 1971 году Вальдхайм баллотировался на пост президента Австрии, но проиграл социалисту Францу Йонасу, набрав более 47% голосов. Тогда он решил попытаться занять пост генерального секретаря ООН. Австриец пользовался поддержкой Великобритании и СССР, но во втором раунде голосования на его кандидатуру наложил вето представитель КНР. Тем не менее в третьем раунде вето оказалось снято, и Вальдхайм получил пост. Конференция ООН по проблемам окружающей среды 1972 года Вальдхайм стал одним из главных организаторов Стокгольмской конференции. Считается, что в вопросах экологии был совершен прорыв: страны-участницы приняли Стокгольмскую декларацию, установившую 26 принципов сохранения экологии, получивших развитие в рамках Программы ООН по окружающей среде. Золотые пластинки «Вояджеров» (1977) Обращение Вальдхайма, адресованное разумным инопланетным формам жизни, было записано как часть приветствия со стороны человеческой расы в рамках подготовки золотых пластинок космических аппаратов «Вояджер», запущенных в 1977 году в направлении периферии Солнечной системы. «Вояджер-1» по состоянию на лето 2025 года удалился от Земли на 25 млрд км, «Вояджер-2» — на 20 млрд км. Об адресатах сообщений пока ничего неизвестно. Визит в КНДР (1979) Вальдхайм стал первым генеральным секретарем ООН, посетившим Северную Корею. Захват американских заложников в Иране (1979–1981) Когда иранские радикалы взяли в заложники 66 американских дипломатов и были поддержаны властями Исламской Республики, Вальдхайм участвовал в переговорах по их освобождению. Он лично посетил Иран, где попытался встретиться с аятоллой Хомейни, но столкнулся с отказом. По некоторым данным, во время пребывания Вальдхайма в Тегеране на его жизнь готовилось покушение. Дуэт с Полом Маккартни (1979) Совместно с легендарным участником Битлов Вальдхайм занимался организацией сборов пожертвований для жителей Кампучии (ныне — Камбоджа), пострадавших в ходе затяжной гражданской войны и от диктатуры красных кхмеров Пол Пота. В программе приняли участие легендарные группы: The Queen, The Who, Wings, The Clash, The Pretenders, а также многие другие. Институциональное строительство Как и У Тан до него, Вальдхайм всячески расширял деятельность ООН. При нем состоялась третья сессия UNCTAD (1974), был создан совет ООН по продовольствию (1974), проведена конференция по правам женщин (1975). Созданные ранее программы активно функционировали на благо всего мирового сообщества. Отставка Вальдхайм стал первым генеральным секретарем, баллотировавшимся на третий срок. Его основным соперником был танзаниец Салим Ахмед Салим. Вальдхайм проиграл ему с разницей в один голос. На кандидатуру Салима вето наложили США, а на кандидатуру Вальдхайма — Китай. После шести недель безуспешных переговоров Вальдхайм и Салим сняли свои кандидатуры. Президент Карьера Вальдхайма, казалось, осуществила полный разворот. Он стал генеральным секретарем ООН, не добившись поста президента Австрии. Проиграв перевыборы на пост генерального секретаря, он все-таки занял кресло президента своей Родины Я люблю его, как и моя жена Мария (Шрайвер.— “Ъ”), так что спасибо, Курт» (актер и политик Арнольд Шварценеггер) Хавьер Перес де Куэльяр 1982–1991

Страна происхождения: Перу

Годы в должности: 1982–1991 «Я бы с удовольствием стал концертистом, даже больше, чем генсеком. Фортепианная музыка — вот моя настоящая страсть» Биография

Ключевые события Хавьер Перес де Куэльяр родился в январе 1920 года в Лиме в семье, принадлежавшей к образованному, но небогатому слою перуанского общества. Французскому он научился от гувернантки, затем окончил римско-католическую школу и получил юридическое образование в Католическом университете Лимы. Свою карьеру Перес де Куэльяр начал в Министерстве иностранных дел Перу в 1940 году, а в 1944-м поступил на дипломатическую службу. За три десятилетия он прошел все ступени: работал в миссиях в Великобритании, Боливии и Бразилии, возглавлял посольства в Швейцарии и Советском Союзе, где с 1969 по 1971 год был первым послом Перу. С 1971 по 1975 год представлял Перу в Организации Объединенных Наций, а в 1973–1974 годах входил в состав Совета Безопасности, в том числе председательствовал на его заседаниях во время кипрского кризиса в июле 1974 года. В 1975-м генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм назначил Переса де Куэльяра своим специальным представителем на Кипре. После завершения миссии он де Куэльяр занимал пост заместителя генсека по специальным политическим вопросам. С апреля 1981 года исполнял обязанности личного представителя генерального секретаря по урегулированию ситуации, связанной с Афганистаном, а в мае того же года вернулся в МИД Перу, продолжая выполнять посредническую миссию от имени ООН. Его кандидатура, как и в случае со многими предшественниками, стала компромиссной — устраивающей и Вашингтон, и Москву. Перес де Куэльяр признавал, что бюрократическая нагрузка мешает заниматься содержательной дипломатией. Он жаловался, что его сотрудники теряют много времени, необходимого для поиска решений мировых проблем, из-за усилий, которые приходится тратить на решение финансовых и административных вопросов. — Кому из людей этого века не следовало рождаться?

— Гитлеру и Сталину» (в интервью El Comercio) Фолклендский (Мальвинский) кризис Первым крупным испытанием для Переса де Куэльяра стал вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией в 1982 году. Он попытался организовать посреднические переговоры под эгидой ООН, направив спецпредставителя к обеим сторонам. Хотя боевые действия завершились победой Лондона, участие генерального секретаря позволило сохранить дипломатические каналы и удержать кризис в рамках международного права. После конфликта через его аппарат велись переговоры по возвращению пленных и восстановлению контактов. Ирано-иракская война (1980–1988) С 1984 года Перес де Куэльяр возглавил многоступенчатую миссию по прекращению восьмилетней войны между Ираном и Ираком. Его настойчивость и личные поездки в Тегеран и Багдад в 1987 году помогли подготовить резолюцию Совета Безопасности ООН № 598, которая заложила условия для перемирия: «Я выписал рецепт, чтобы помочь пациенту,— говорил де Куэльяр.— Если пациент не хочет принимать все таблетки, которые я ему рекомендовал, это его дело. Но должен предупредить, что в следующий раз мне придется прийти в качестве хирурга». Афганский процесс Как личный представитель генерального секретаря по Афганистану еще до избрания Перес де Куэльяр заложил основу переговорного формата, который в 1988 году вылился в Женевские соглашения между Афганистаном и Пакистаном при участии СССР и США. Эти договоренности открыли путь к выводу советских войск и стали важным дипломатическим достижением ООН в период поздней холодной войны. Кризис в Центральной Америке: Сальвадор и Никарагуа К концу 1980-х ООН включилась в урегулирование внутренних конфликтов в Латинской Америке. Миссия в Сальвадоре (ONUSAL) стала первой комплексной операцией ООН по верификации соблюдения сторонами прав человека и наблюдению за режимом прекращения огня. В Никарагуа Перес де Куэльяр содействовал реализации плана Esquipulas II, который вывел конфликт в этой стране из фазы международной конфронтации. Намибия и конец апартеида в Южной Африке Перес де Куэльяр поддерживал выполнение принятой в 1978 году резолюции Совета Безопасности № 435 и весь процесс, приведший в итоге к независимости Намибии от ЮАР в 1990-м, а в конечном счете — к отмене режима апартеида в 1994 году. Это стало одним из самых заметных успехов ООН за десятилетие. Секретариат де Куэльяра координировал миссию UNTAG в Намибии. Бутрос Бутрос-Гали 1992–1996

Страна происхождения: Египет

Годы в должности: 1992–1996 «Опусти пушку и послушай Боба Марли» Биография

Ключевые события Родился в Каире в ноябре 1922 года в коптской семье, известной в египетской политике. Его дед был премьер-министром страны, а отец занимал пост министра финансов. Бутрос-Гали получил докторскую степень по международному праву в Парижском университете, где завоевал репутацию юриста-гуманиста, ориентированного на идею правового миропорядка. Более трех десятилетий преподавал международное право в Каирском университете, работал во Франции, Нидерландах и США, сочетая академическую и практическую дипломатическую деятельность. Среди его проектов: создание исследовательского центра при крупнейшей египетской газете «Аль-Ахрам» и редактирование журнала «Ас-Сиясса ад-Даулия», ставшего интеллектуальной площадкой арабской внешнеполитической мысли. К политике Бутрос-Гали пришел в 1970-х. На посту министра иностранных дел он стал одним из архитекторов Кэмп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем (1978), сыграв заметную роль в нормализации отношений и возвращении Синая Египту. Эта позиция стоила ему доверия в арабском мире (Египет стал первой арабской страной, заключившей мир с Израилем, что привело к временному исключению его из Лиги арабских государств), но обеспечила репутацию рационального переговорщика и союзника Запада. В 1980-х Бутрос-Гали представлял Египет в ООН, Организации африканского единства и Движении неприсоединившихся стран, участвовал в разработке концепций афро-арабского сотрудничества и Средиземноморского диалога. После распада биполярного мира именно он стал кандидатом, удовлетворяющим и требованию африканской квоты, и запросу Запада на «дипломата нового типа» — академика с политическим весом. Урок, который я усвоил в Каире, актуален и по сей день. Единственный способ справиться с бюрократами — это действовать исподтишка и прибегать к внезапному насилию 1 января 1992 года Бутрос Бутрос-Гали вступил в должность шестого генерального секретаря ООН. Его каденция пришлась на переходную эпоху — после холодной войны, но до появления устойчивой многосторонней системы. Постконфликтное миростроительство Бутрос-Гали попытался определить принципы вмешательства ООН в локальные кризисы, предложив концепцию «превентивной дипломатии» и «поддержания мира», изложенные в документе «Agenda for Peace» (1992). Впервые был обозначен системный подход к гуманитарным интервенциям и постконфликтному восстановлению. Кризисы в Сомали и Боснии Кризисы в Сомали и Боснии стали провалом миротворческих подходов. В Могадишо миссия ООН переросла в операцию по принуждению к миру, но после гибели 18 американских рейнджеров и публикации кадров насилия с участием миротворцев Штаты вывели свои войска, что привело к коллапсу всей миссии. В бывшей Югославии миротворческие силы ООН (UNPROFOR) действовали с ограниченным мандатом и не смогли предотвратить продолжительную осаду Сараево. Кульминацией неспособности защитить гражданское население стали события в Сребренице в 1995 году, в ходе которых, по некоторым оценкам, были убиты более 8 тыс. боснийских мужчин-мусульман, находившихся в «зоне безопасности», подконтрольной миротворцам. Геноцид в Руанде Кровопролитный конфликт хуту и тутси в 1994 году стал, вероятно, главным испытанием мандата Бутроса-Гали. Несмотря на ранние предупреждения о возможных массовых убийствах, Совбез ООН отказался расширить мандат миссии UNAMIR. Резня унесла жизни более 800 тыс. человек. Бутрос-Гали публично признал, что трагедия показала институциональную слабость системы коллективной безопасности: решения принимались слишком медленно, а члены Совбеза не захотели вмешиваться о «внутренний кризис» африканской страны. Конфликт с Вашингтоном Бутрос-Гали столкнулся с давлением со стороны Вашингтона, недовольного его позицией и инициативами по реформированию ООН. В мемуарах генсек писал, что американцы ограничивали его в контактах и публичных заявлениях, особенно по вопросу задолженности США перед организацией (около $1,3 млрд). После разногласий вокруг операций в Сомали и Руанде США наложили вето на переизбрание Бутроса Бутрос-Гали в 1996 году. Всегда было жаль, что господин Бутрос-Гали не обладал навыками, необходимыми для успешного управления самыми важными отношениями для любого генерального секретаря,— бесперебойным сотрудничеством с Соединенными Штатами. Это привело к его падению, поэтому неудивительно, что он озлоблен (пресс-секретарь и помощник госсекретаря США Мадлен Олбрайт Джеймс Рубин) Кофи Аннан 1997–2006

Страна происхождения: Гана

Годы в должности: 1997–2006 «Наркотики убили множество людей, однако государственная политика уничтожила еще больше» Биография

Ключевые события Кофи Аннан родился в британской колонии Золотой Берег на побережье Гвинейского залива. Получив независимость, страна стала называться Ганой. Аннан принадлежал к аристократической семье: оба его деда были верховными племенными вождями. Клан Аннанов сохранил свое могущество и в ХХ веке. Аннан посещал элитную методистскую школу Мфантсипим для мальчиков. В 1957 году он эту школу окончил, и тогда же его родная Гана стала самостоятельным государством. Впоследствии Аннан изучал экономику, учился в США и Швейцарии. В Женеве он получил диплом по международным отношениям, а в Массачусетском технологическом — по менеджменту. Толерантность не стоит путать ни с пассивностью, ни с соглашательством или равнодушием. Это активное, положительное и ответственное отношение к человеческому многообразию Свою карьеру Аннан начал… с работы в ООН. Уже в 1962 году, когда ему было всего 24, он работал во Всемирной организации здравоохранения. С 1974 по 1976 год был менеджером в государственной туристической компании Ганы, но вскоре вернулся на работу в ООН. В 1980 году возглавил Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и продолжал работать в структурах Организации Объединенных Наций до 1996 года. В 1996-м генеральный секретарь Бутрос-Гали переизбирался на свой пост, однако, как уже было сказано, представитель США наложил вето на его кандидатуру. Главными претендентами на пост стали Аннан и уроженец Кот-д’Ивуара Амара Эсси. Аннан обошел Эсси на один голос, но Франция четырежды налагала на его кандидатуру вето. На пятый раз французский представитель просто воздержался от участия в голосовании. Есть старая шутка: искусство дипломатии в том, чтобы ничего не говорить, особенно когда вы говорите. Кофи Аннан мог сказать все, не произнося ни слова. Это было связано с достоинством, моральными убеждениями и человечностью, которые были присущи ему столь глубоко. У него был нежный голос, но его слова могли быть жесткими и мудрыми. И иногда, чем серьезнее ситуация, тем тише становился его голос. Мы наклонялись, чтобы послушать. И весь мир склонялся к нему» (Антониу Гутерриш) «Декларация тысячелетия» 8 сентября 2000 года Генеральная Ассамблея ООН приняла так называемую «Декларацию тысячелетия». Были выведены 60 основных целей ООН, касающихся достижения мира во всем мире. При Аннане было проведено больше операций и миссий ООН, чем при любом другом генеральном секретаре. Иракский кризис В 1998 году наблюдатели ООН, находившиеся в Ираке, были изгнаны из страны Саддамом Хусейном. Это стало нарушением пункта договора, завершившего Войну в заливе (1991) и одним из звеньев цепи событий, приведших в конечном счете к вторжению в Ирак англо-американской коалиции в 2003 году. Аннан тщетно пытался сначала договориться с иракцами о продолжении совместной работы, а позже — предотвратить войну. В 2005 году в Ираке была развернута программа ООН «Нефть за продовольствие». Компания Cotecna Inspection S.A., в которой консультантом работал сын Аннана Коджо, получила контракт по наблюдению за исполнением программы. Факт коррупции не был доказан, но репутация Аннана серьезно пострадала. Миротворческие усилия по всему миру Аннан участвовал во множестве миротворческих инициатив. В 1998 году в Нигерии военные сложили с себя власть, и при содействии международного сообщества в страну вернулась демократия. Еще через год он поддержал стремление Восточного Тимора к независимости, способствовал выводу израильских войск из Ливана и выступил посредником в территориальном споре между Нигерией и Камеруном. Кроме того, Аннан направил миротворческую миссию в Судан, где шла междоусобная война. Также он пытался наладить отношения между Израилем и Палестиной. Нобелевская премия В 2001 году Аннан получил Нобелевскую премию мира за свою деятельность в ООН, борьбу со СПИДом в Африке и с международным терроризмом. Кипрский план Аннан пытался разрешить кипрский конфликт. Но предложенный им в 2004 году план был сочтен крайне неудачным и выгодным турецкому меньшинству. План не предусматривал вывода турецких войск с предполагаемой объединенной территории Кипра, что было неприемлемо для греческого большинства. Скандал Любберса На период пребывания Аннана на посту генерального секретаря пришелся один из самых громких скандалов в истории ООН. Экс-премьер министр Нидерландов Рууд Любберс, верховный комиссар ООН по делам беженцев, оказался замешан в некрасивой истории: о сексуальных домогательствах с его стороны заявили четыре работавшие с ним женщины. Аннан настаивал на невиновности Любберса, но в итоге тот вынужден был уйти в отставку. Ссора с США В 2006 году первый заместитель Анана лорд Марк Мэллок-Браун открыто выступил с критикой США. Это стало серьезным нарушением политики ООН и дипломатического этикета. Тем не менее Аннан публично защищал Мэллок-Брауна. Отставка В том же году Аннан оставил свой пост. В своей прощальной речи он назвал двумя главными проблемами мирового сообщества арабо-израильский конфликт и насилие в Африке. После отставки Аннан оставался активен в структурах Организации Объединенных Наций практически до самой смерти. В 2016 году он руководил комиссией ООН по урегулированию кризиса в Бангладеш. Пан Ги Мун 2007–2016

Страна происхождения: Корея

Годы в должности: 2007–2016 «Наш мир полон ужасных противоречий. Еды много, но миллиард человек голодает» Биография

Ключевые события Пан Ги Мун родился в маленькой деревушке в Корее. Его отец владел складом и неплохо зарабатывал, но потерял свой бизнес. В 1950 году, с началом войны в Корее, когда мальчику едва минуло шесть, его семья вынуждена была бежать в горы. Они вернулись домой только после окончания конфликта в 1953-м. Учась в школе, 16-летний Пан Ги Мун принял участие в конкурсе эссе, организованном Красным Крестом, и выиграл поездку в США. Во время поездки он встретился с американским президентом Джоном Кеннеди. В 1970 году Пан окончил Сеульский национальный университет со степенью по международным отношениям. В дальнейшем он учился в Школе управления имени того же Джона Кеннеди (один из факультетов Гарвардского университета). Профессиональная карьера Пана началась с работы в Министерстве иностранных дел. Он был вице-консулом в Дели, а позже стал первым секретарем наблюдателя Кореи при ООН. Успел побывать послом в США, Австрии и Словении, работал советником президента по национальной безопасности. В 2004 году Пан Ги Мун стал министром иностранных дел Республики Корея. Особое внимание он уделял переговорам с КНДР и сумел завоевать на Родине немалую популярность. В феврале 2006 года Пан объявил о своем решении баллотироваться на пост генерального секретаря. Азиат не занимал этот пост с 1971 года, и Пан Ги Мун изначально был «темной лошадкой»: его кандидатуру всерьез никто не воспринимал. Пан был крайне популярен у американской администрации, поскольку в бытность министром согласился отправить южнокорейские войска в Ирак. Пан Ги Мун и другие представители южнокорейского дипломатического корпуса активно продвигали кандидатуру. Всерьез против него возражала исключительно японская делегация, но и она в итоге сдалась. «Роскошная жизнь для немногих, но бедность для слишком многих других,— перечислял генсек парадоксы мира в начале XXI века.— Огромные достижения в медицине, в то время как матери каждый день умирают при родах... Миллиарды тратятся на оружие, чтобы убивать людей, а не обеспечивать их безопасность». Суданский кризис В 2007-м Пан Ги Муну удалось убедить суданского президента Омара Башира (занимал пост с 1993 по 2019 год) пропустить миротворцев ООН в Дарфур, где шли боевые действия между правительственными войсками и оппозицией. Вскоре в страну прибыли 26 тыс. миротворцев. Конфликт не завершился полностью до 2020 года, но уровень насилия пошел на убыль. Попытка реформы Практически через месяц после вступления в должность Пан Ги Мун инициировал множество бюрократических реформ, которые были реализованы лишь частично, и сталкнулся с сопротивлением дипломатов других держав. Тем не менее Пану удалось не только провести внутреннюю реорганизацию — он также сделал финансы ООН прозрачными, а компетентность сотрудников стала жестче оцениваться в ходе ежегодных проверок. Борьба за экологию Наряду с бюрократической реформой Пан Ги Мун крайне интересовался вопросом глобального потепления, считая его одной из главных проблем современности. В 2014 году Пан даже принял участие в нью-йоркском зеленом митинге. Пан Ги Мун был привержен провозглашенным при Кофи Аннане целям, сформулированным в «Декларации тысячелетия ООН». Миротворческая деятельность Пан Ги Мун активно вел миротворческую деятельность на Ближнем Востоке и в Африке. Он пытаялся способствовать примирению Израиля и Палестины, критикуя обе стороны за нарушение переговоров // нарушение договоренностей // затягивание переговоров. Война в Ливии В 2011-м, в последний год первого срока Пан Ги Муна, в Ливии началась гражданская война между правительством Муаммара Каддафи и оппозицией. Вопреки попыткам генерального секретаря добиться мирного урегулирования, Каддафи отказывался от посредничества и в том же году был свергнут и убит. Присоединение Крыма к России В 2014 году генсек несколько раз выражал обеспокоенность по поводу соответствия референдума в Крыму и последующего присоединения полуострова к России принципу территориальной целостности Украины. Это не помешало ему позже встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Критика Пан Ги Мун неоднократно подвергался критике со стороны журналистов и чиновников. В частности, его обвиняли в том, что он брал на работу в ООН слишком много соотечественников из Южной Кореи. В 2010 году группа граждан Гаити выступила с заявлением: по вине Пана, уверяли гаитяне, миротворцы ООН из Непала занесли в страну холеру, что привело к эпидемии. Также Пана обвиняли в формализме и в то же время — в излишней прямолинейности в общении с иностранными лидерами. Нашлись у генерального секретаря и защитники, но к концу второго срока Пан Ги Мун утратил былую популярность. Он установил новый стандарт невидимости. Я думаю, что он чувствует себя комфортно, сливаясь с фоном (американский политолог Томас Вайс) Отставка После своей отставки Пан Ги Мун намеревался баллотироваться в президенты Кореи. Резолюция ООН от 1946 года не одобряет поступление экс-генсека на государственную службу сразу после ухода с поста. Формального запрета не было, да и Курт Вальдхайм нарушил это правило, став в 1986 году президентом Австрии. Тем не менее в итоге Пан принял решение не баллотироваться. В настоящее время Пан Ги Мун не занимает правительственных должностей и остается активным борцом за экологию. Антониу Гутерриш с 2017-го

Страна происхождения: Португалия

Годы в должности: с 2017-го «Наши действия — или наше бездействие — открыли современный ящик Пандоры» Биография

Ключевые события Антониу Гутерриш — уроженец Лиссабона. В 1965 году он окончил Лицей Камоэнса и выиграл национальную награду, как лучший ученик в стране. В университете изучал физику, телекоммуникации и электроинженерию. Политическая карьера Гутерриша началась в 1974 году, когда он вступил в Социалистическую партию. В апреле того же года в Португалии произошла «революция гвоздик», пало правительство Каэтану. В дальнейшем и до недавних времен Социалистическая партия была одной из двух главных политических сил Португалии. Молодой и энергичный Гутерриш быстро выбился наверх, став главой офиса министра промышленности (1974–1975). Затем он избрался в парламент и был депутатом в течение 26 лет. Пользовавшийся всеобщим уважением, Антониу Гутерриш принимал участие в переговорах о вступлении Португалии в Евросоюз. После победы социалистов на парламентских выборах в 1995 году Гутерриш получил пост премьер-министра Португалии и занимал его в течение двух сроков. Результат правления Гутерриша оказался смешанным: социалистам не удалось провести все запланированные реформы, а партию раздирали конфликты между либеральной и консервативной фракциями. После поражения на местных выборах Гутерриш ушел в отставку и стал президентом Социалистического интернационала. В 2005 году покинул Интернационал и перешел на работу в ООН, заняв пост Рууда Любберса: стал верховным комиссаром по делам беженцев. На этой должности он проработал 11 лет. В 2016 году, после отставки Пан Ги Муна, Антониу Гутерриш стал одним из претендентов на пост генерального секретаря ООН. Впервые избирательные кампании были столь прозрачными: кандидаты участвовали в дебатах на телевидении. Интересно, что кандидатуру Гутерриша открыто поддержала Франция, а также три бывшие португальские колонии: Кабо-Верде, Ангола и Восточный Тимор. Португалец получил наибольшее число голосов, и только его кандидатура не вызвала у стран—участниц ООН никаких возражений. Реформы ООН Антониу Гутерриш проводит масштабные реформы Организации Объединенных Наций, направленные на повышение эффективности Секретариата, оптимизацию миротворческих миссий и улучшение координации агентств. Его инициатива «Наша общая повестка дня» и последовавшая за ней «UN80 Initiative» (запущена к 80-летию ООН) нацелены на упрощение процедур, достижение гендерного равенства и обеспечение финансовой устойчивости организации. Ключевым вызовом остается вопрос реформирования Совета Безопасности для обеспечения более справедливого регионального представительства. Гутерриш считает СБ ООН «самым ярким примером провала». Изменение климата Антониу Гутерриш называет ситуацию с изменением климата «самоубийственной войной с природой» и «красным кодом для человечества». Генсек призывает страны мира придерживаться целей Парижского соглашения 2015 года — ограничить глобальное потепление 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Пандемия COVID-19 В связи с пандемией коронавируса Гутерриш призывал к глобальному прекращению огня, чтобы обеспечить гуманитарный доступ в зоны конфликтов и сосредоточить усилия на борьбе с вирусом. Под его руководством ООН активно участвовала в работе глобального механизма COVAX, целью которого было справедливое распределение вакцин и предотвращение «вакцинного национализма» богатых государств. Был запущен Глобальный план гуманитарного реагирования для мобилизации средств и помощи наиболее уязвимым странам в борьбе с кризисом. Беженцы и гуманитарная помощь Антониу Гутерриш, опираясь на свой опыт главы Управления ООН по делам беженцев, сделал гуманитарную повестку приоритетом своей работы. Он лично посетил лагеря беженцев рохинджа в Бангладеш, чтобы привлечь внимание к кризису, и добился принятия Глобального договора о беженцах (2018). Однако, несмотря на эти усилия, эффективность его действий ограничена «кризисом солидарности», хроническим недостатком финансирования и нежеланием ключевых государств—членов ООН устранять коренные причины конфликтов. Военная операция на Украине Генсек осудил СВО как «вопиющее нарушение Устава ООН» и международного права. В ответ на неоднократные запросы России о проведении отдельного расследования событий в Буче, которые, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Гутерриш проигнорировал, «пожав плечами», генсек ООН пояснил, что у него нет прямых полномочий для ведения уголовных расследований такого рода, перенаправив вопрос Международному уголовному суду и уже работающим структурам. Несмотря на политические ограничения, ООН под его руководством реализовала масштабную гуманитарную операцию и Черноморскую зерновую инициативу. «Огромное сожаление вызывает позиция господина Гутерриша, гражданина Португалии — страны—члена Европейского союза и НАТО, который регулярно и откровенно злоупотребляет своими полномочиями, отказываясь, несмотря на наши многочисленные требования, называть вещи своими именами и даже содействовать в получении элементарной информации» (глава МИД России Сергей Лавров) Палестинский вопрос Антониу Гутерриш последовательно выступает за создание двух государств (Израиля и Палестины) на основе границ 1967 года, видя в этом единственное жизнеспособное решение ближневосточного конфликта. В контексте обострения кризиса в Газе, начавшегося в октябре 2023 года, он осудил как атаки «Хамаса», так и «коллективное наказание» палестинцев. Израильский посол в ООН и глава МИД Израиля потребовали отставки Гутерриша после его заявления о том, что нападение «Хамаса» «произошло не в вакууме», а после «56 лет удушающей оккупации», хотя генсек осудил теракты 7 октября. Израиль объявил Гутерриша персоной нон грата после его комментариев о массированной иранской атаке на Израиль в апреле 2024 года. Скандалы с миротворцами В 2024 году были зарегистрированы более 100 жалоб о сексуальном насилии и домогательствах со стороны персонала миссий ООН. Расследование и наказание виновных входит в юрисдикцию стран происхождения, которые часто бездействуют. Антониу Гутерриш заявляет о политике «нулевой терпимости», вводя должности адвокатов по правам жертв и призывая государства к ответу.

Кандидаты на пост генсека

При избрании на должность генерального секретаря существенную роль традиционно играет регион происхождения кандидатов. Предполагается, что должность передается от региона к региону — но на практике она уже четырежды доставалась представителям Западной Европы.

В 2016 году избрали португальца Антониу Гутерриша, хотя ожидалось, что пост впервые в истории займет представитель Восточной Европы. Эксперты оценивают как высокие шансы Латинской Америки — этот регион на посту генсека ООН представлял лишь перуанец Хавьер Перес де Куэльяр. Впрочем, ротация носит условный, а не обязательный характер, так как не закреплена в уставных документах.

По мнению Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», очередность «должна сработать»: «Тем более что США, например, возражать против этого региона не должны. Они сейчас Латинской Америкой снова весьма заинтересовались. Да и Россия с Китаем, и европейские страны по разным причинам укрепляют там связи».

Заблаговременно ряд государств уже объявили о своих кандидатах. Так, Республика Чили выдвинула Мишель Бачелет, бывшего президента страны и экс-главу Управления верховного комиссара ООН по правам человека. В портфеле госпожи Бачелет — опыт руководства крупной правозащитной структурой и длительная работа внутри системы ООН, что усиливает позиции чилийской заявки на фоне растущей поддержки идеи избрания женщины на пост генсека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мишель Бачелет из Чили считается одним из вероятных преемников господина Гутерриша; в России ее уже знают — в 2019 году она была среди гостей ПМЮФ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мишель Бачелет из Чили считается одним из вероятных преемников господина Гутерриша; в России ее уже знают — в 2019 году она была среди гостей ПМЮФ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Женщину представила и Коста-Рика: выдвинула Ребеку Гринспан, руководителя Конференции ООН по торговле и развитию и бывшего вице-президента страны. Аналитик-международник Карлос Касканте считает, что госпожа Гринспан столкнется с трудностями при избрании из-за политических факторов. Связи президента Коста-Рики Родриго Чавеса с Дональдом Трампом могут спровоцировать вето со стороны европейских членов Совета Безопасности на фоне продолжающейся войны в Газе, передает Reuters .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди козырей кандидатов гендерная принадлежность, регион происхождения и карьера в атомной сфере. На фото: Ребека Гринспан

Фото: Mayela Lopez / Reuters Среди козырей кандидатов гендерная принадлежность, регион происхождения и карьера в атомной сфере. На фото: Ребека Гринспан

Фото: Mayela Lopez / Reuters

Федор Лукьянов отмечает, что женщина-генсек — ожидаемый, но все еще не самый вероятный сценарий: «По идее, этот вопрос давно назрел, и такое должно случиться. ООН в целом не следует в фарватере наиболее жестко понимаемой прогрессистской повестки, хотя бы в силу многообразия стран-участниц. Есть страны—адепты феминистического выбора, но не основные и не "пятерка". Тем не менее с каждым новым отбором шанс на женщину растет. Думаю, что это на сей раз возможно, хотя не стал бы считать такой вариант самым вероятным».

Еще одна латиноамериканская страна, Аргентина, намерена поддержать кандидатуру Рафаэля Гросси, действующего генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Известность бывшего аргентинского посла в Австрии на мировом уровне связана с операционным управлением МАГАТЭ в период эскалации нескольких кризисов, в том числе вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре. Заявка Аргентины следует традиции выдвижения кандидатов-мужчин и укрепляет латиноамериканский трек, усиливая при этом внутрирегиональную конкуренцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Рафаэль Гросси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Рафаэль Гросси очень на виду, он формально представляет Латинскую Америку, так что этот критерий в его пользу, хотя сам он, конечно, типичный международный чиновник-космополит западного извода. Работа в должности гендиректора МАГАТЭ в нынешних условиях дает уникальный опыт. Пока что ему вроде бы удается ходить по лезвию и не поссориться со сторонами острейшего и сложнейшего конфликта. Правда, напряженность постоянно взлетает, так что может и накопиться раздражение, которое будет работать против него. К тому же слишком эффективный управленец, если вдруг его таковым сочтут, может напугать»,— считает Федор Лукьянов.

По его словам, такая реакция вовсе не исключение: структура ООН исторически устроена так, что излишняя самостоятельность или заметная эффективность генсека часто вызывают раздражение у ключевых игроков.

«Генсек по определению не может быть самостоятельным, он скован Уставом ООН и прочими рамками. Последний, кто имел собственное мнение и пытался его отстаивать, был египтянин Бутрос Гали, но из-за этой самостоятельности он и отслужил только один срок»,— говорит Федор Лукьянов. По его словам, яркость генсека привлекает слишком много внимания и отвлекает от национальных лидеров, «а они этого не любят». В итоге, подчеркивает эксперт, шансы на по-настоящему самостоятельную фигуру на этом посту минимальны.

В связи с вероятным выдвижением в ряде международных изданий регулярно упоминаются и другие потенциальные кандидаты: вице-президент Боливии Давид Чокеуанка, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, а также Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, бывшая председатель Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом, четыре из шести уже обсуждаемых вероятных претендентов — женщины, и вопрос гендерного баланса становится одним из ключевых в предстоящей кампании (явно в большей степени, чем вопрос регионального представительства Восточной Европы).

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар, к примеру, уже выразила обеспокоенность по поводу недостаточной представленности женщин на руководящих постах в ООН. Она отметила, что за всю историю Генеральной Ассамблеи лишь пять женщин занимали пост председателя. Пирц-Мусар призвала к изменениям, заявив: «К концу этой сессии к ним должна присоединиться избранная госпожа генеральный секретарь… Давайте творить историю!» Некоторые участники Генеральной Ассамблеи ООН призыв госпожи Пирц-Мусар поддержали.