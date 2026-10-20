Работа на честном слове

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Ритейлеры просят предусмотреть для торговли аварийный режим на случай сбоев
Операторы торговли после массовых атак БПЛА на ЦОДы пытаются убедить федеральные власти предусмотреть в законодательстве специальный режим, который будет вводиться при массовых сбоях в государственных информационных системах. В этот период бизнес сможет накапливать данные без их передачи. Сейчас ритейлеры часто вынуждены останавливать продажи при возникновении сбоев, а производители сталкиваются с замедлением или остановкой производственных линий.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать специальный внутренний режим, который позволит бизнесу продолжать продажи и отгрузки товаров при массовых сбоях в государственных информационных системах (ГИС), реестрах и каналах связи. Об этом “Ъ” рассказали в организации, инициатива содержится в письме от 15 октября. Рассмотреть вопрос АКИТ предлагает при участии Минфина, Минцифры, Минэкономики и Минпромторга. В Минэкономики и Минфине “Ъ” заявили, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке. В других министерствах и правительстве “Ъ” оперативно не ответили.
Обращение АКИТ направлено главе правительства РФ после серии массовых атак БПЛА на ЦОДы и дата-центры «Яндекса» и «Сбера». В организации отмечают, что серьезных сбоев в торговле не было, но считают целесообразным предусмотреть спецрежим на случай форс-мажора. В ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) говорят, что точечные сбои после атак БПЛА все же возникали и это демонстрирует уязвимость инфраструктуры.
Механизм АКИТ предполагает, что в период отсутствия возможности оперативно передать данные организации смогут их фиксировать и направлять после восстановления работы инфраструктуры. Отдельная система будет действовать для отложенной фискализации расчетов. Для взаимодействия с ЕГАИС, ФГИС «ВетИС» и другими реестрами предполагается предусмотреть альтернативные способы передачи данных с учетом ограничений на оборот отдельных товаров.
В период действия спецрежима не должны применяться санкции за нарушение установленных сроков. АКИТ предлагает на это время предусмотреть продление истекающих лицензий, разрешений, аккредитаций, сроков передачи отчетности.
Вводить аварийный режим, по замыслу организации, сможет уполномоченный орган после подтвержденного инцидента повреждения инфраструктуры. Для отмены нужно отдельное решение. В АКИТ инициативу считают важной не только для торговых предприятий, но и для всех структур, работающих с ГИС.
Сбои в работе ГИС создают реальные риски остановки отгрузок и продаж продукции, которые могут привести к прямым финансовым потерям бизнеса, говорит исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Он считает, что необходимые данные могли бы записываться на автономные стационарные носители до возобновления обмена.
Сейчас проблемы, по словам господина Вострикова, чаще всего возникают из-за технических сбоев на стороне ГИС, нарушений каналов связи и внешних воздействий. Очевидна зависимость от единой ИТ-инфраструктуры, дата-центров, централизованного управления и жестких требований к прослеживаемости товаров, перечисляет он. Сейчас сбой предполагает приостановку операций, резервирование данных и необходимость проводить их в бумажном виде. Все это требует дополнительного времени, затрат и ресурсов.
Для производителей продуктов питания проблема, по словам источника “Ъ” в одной из крупных компаний, стоит острее: часть продукции без включения в ГИС нельзя отгрузить. Собеседник “Ъ” сомневается, что существуют адекватные пути решения проблемы. Бизнес взаимодействует с десятками ГИС, у многих из которых в принципе нет аварийного режима, для каждой потребуется отдельный подход, объясняет он.
Для расчетов перебои со связью представляют меньшую проблему. Эксперт по контрольно-кассовому законодательству в «Контур.ОФД» Оксана Кобзева говорит, что действующее законодательство предусматривает возможность вести продажи без передачи сведений оператору фискальных данных: касса будет аккумулировать сведения и выбивать чеки. Это можно делать в течение 30 дней с последующей передачей данных — по истечении периода и при отсутствии связи касса заблокируется.
Но гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев обращает внимание на то, что некоторые товары пробивать на кассе оказывается невозможно при сбоях в ГИС. Формально существует механизм офлайн-проверки, но на практике он зачастую не работает и реализация останавливается, поясняет он. Эксперт убежден, что предприниматели не должны нести ответственность за сбои в системах, на работу которых не могут повлиять. В Wildberries говорят, что поддерживают идею создания специального режима, но считают, что механизм важно проработать совместно с государством.
Выработка специального режима не единственная инициатива АКИТ, направленная в правительство после массовых атак на ЦОДы. В этом обращении организация также просит временно разрешать хранение и обработку персональных данных россиян в дружественных странах. Письмо включает и другие меры, содержание которых в организации не раскрыли.
Газета «Коммерсантъ» №194от 20.10.2026, стр. 1