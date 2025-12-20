Лучший был подарочек

Небольшое путешествие по желаниям прошлого. Что просили у Деда Мороза наши дети в 2010-м? А что хотели найти под елкой мы сами в 2001-м? И сбылось ли? Нажав на дату, вы обнаружите объект мечтаний. Угадайте, из какого он года?

Это 2025 год Вы угадали! Можете почитать архивную новость об этом Что за зверь Лабубу? Как плюшевая игрушка стала более востребованной, чем айфон В каком году было это самым желаемым подарком? 2010 1990

