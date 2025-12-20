Лучший был подарочек
Адвент-машина времени от «Коммерсанта»
Небольшое путешествие по желаниям прошлого. Что просили у Деда Мороза наши дети в 2010-м? А что хотели найти под елкой мы сами в 2001-м? И сбылось ли? Нажав на дату, вы обнаружите объект мечтаний. Угадайте, из какого он года?
Декабрь 2025
Это 2025 год
Вы угадали!
Можете почитать архивную новость об этом Что за зверь Лабубу? Как плюшевая игрушка стала более востребованной, чем айфон
В каком году было это самым желаемым подарком?
2010
- 1990
- 2000
- 2010
- 2020 2025
Январь 2026