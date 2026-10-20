Россия и КНДР договорились развивать сотрудничество в сфере образования
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов встретился с министром образования КНДР Ли Ен Чхолем. Встреча состоялась в Пхеньянском дворце съездов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Стороны обсудили изучение русского языка в КНДР, а также обмен опытом в сфере воспитания и искусственного интеллекта (ИИ). По итогам переговоров руководители ведомств подтвердили стремление продолжать развитие сотрудничества в образовательной сфере.
Во время визита господин Кравцов также посетил Второй Пхеньянский педагогический институт, где принял участие в открытии Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.