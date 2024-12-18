«Светская карта-2025»

Название «Светская карта» — отчасти условность. Не все люди здесь — активные действующие участники светской жизни Москвы, а нескольких действительно светских персон на карте нет. Так случилось, потому что истории взаимоотношений интереснее, чем скрупулезное перечисление участников светской хроники.

Карта взаимоотношений микроскопической части Москвы, жизнь которой освещается крошечным количеством журналов, сайтов и Telegram-каналов,— так оно будет точнее. Карта перед вами.

Желтым отмечены люди-хабы, собирающие вокруг себя комьюнити единомышленников. Зеленые линии — дружба. Красные — вражда, ну или просто прохладные отношения.

Набирайте в поиске имя интересующего вас персонажа, чтобы узнать его место в светской хронике и связанные с ним истории.