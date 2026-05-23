Окно в будущее
“Ъ” изучает повестку переговоров по переустройству мира
С уверенностью можно сказать лишь одно — после завершения конфликтов стороны (победившие, уцелевшие или просто выжившие) сядут за стол переговоров, чтобы выработать новые правила человеческого общежития. Основную часть повестки будущих переговоров можно определить уже сейчас.
«Контуры будущего»
Социологи говорят, что россиянам не хватает картины будущего. “Ъ” готов восполнить этот пробел. Каждый день редакция и читатели имеют дело с потоком новостей, означающих: привычного мира уже нет. Прежние правила не работают, новые — только формируются. Рано или поздно нынешний период турбулентности завершится, и будут определены новые очертания мира. Творческая группа проекта «Контуры будущего» выделила главные темы будущих договоренностей и предлагает их вниманию читателей.
Полярное расстройство
О закате мироустройства, сложившегося по окончании Второй мировой войны, заговорили давно. Почти сразу после распада СССР американский политолог Фрэнсис Фукуяма заявил о «конце истории». Мол, социалистический вызов окончательно затух, весь мир движется в сторону либеральной демократии, причин для глобального конфликта больше нет, сюжет исчерпан. Осталось только дописать эпилог.
Коллеги господина Фукуямы, не обладавшие столь богатым воображением, сформулировали тезис об однополярном мире, пришедшем на смену биполярному времен холодной войны. Оппоненты в других частях планеты, оправившись через короткое время от шока, заявили о многополярном мире (уже существующем, либо создающемся рекордными темпами).
Долгое время все эти словесные баталии вокруг полюсов были в целом все же уделом части интеллектуальной элиты. Лишь иногда отдельные лозунги-тезисы прорывались в повседневность. Преимущественно в ходе предвыборной борьбы.
Но в последние годы геополитическое теоретизирование перешло в плоскость практического применения.
И наконец о крахе существующего миропорядка заговорили уже не политологи и отставные политики и чиновники, которые для привлечения внимания могут допустить некоторую гиперболизацию и полемическую заостренность, а самые что ни на есть практики — действующие главы ведущих государств.
Осенью 2024 года на заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил об уходе в прошлое старого уклада: «На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, непохожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему».
Президент России Владимир Путин оказался одним из первых политических лидеров, заметивших, что мир больше не живет по правилам, к которым привык за последние десятилетия
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О конце старого миропорядка заговорили европейские лидеры. Канцлер Германии Фридрих Мерц подвел черту: «Международного порядка, основанного на правилах, каким мы его знали, больше не существует». В апреле 2026 года на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что «в современном мире царит хаос, и международный порядок рушится».
Горе побежденным
Привычный миропорядок рушится. Перестают действовать договоры, не работают прежние правила, деградируют международные институты. В январе 2026 года Вашингтон заявил о выходе из 66 международных организаций, которые, по мнению американской администрации, «представляют угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию» страны. Судя по всему, на этом США останавливаться не собираются.
Монументальная Организация Объединенных Наций, где десятилетиями обсуждались и решались судьбы мира, превращается в замкнувшийся внутри себя бессмысленный бюрократический аттракцион. Заседания все еще проводятся, представители стран все еще выступают с заявлениями, но чем дальше, тем больше все это напоминает домовый чат. Никаких решений, резолюций, переговоров, совместных инициатив, уговоров колеблющихся, обращений к мировой общественности. Все важные мировые решения принимаются вне стен Организации Объединенных Наций — на саммитах, двусторонних переговорах, а то и вообще единолично — одной страной, узким составом. Порой даже союзники узнают о случившемся из ленты новостей.
Рвутся торговые связи, перекрываются маршруты, рынки лихорадит. Политика все больше и глубже влезает в мировую экономику — количество санкций и запретов увеличивается по экспоненте. И лишь одна отрасль в последние годы неуклонно растет — оборонная. А параллельно растет и коэффициент Джини (финансовое и имущественное неравенство). Мир стремительно поляризуется, вооружается и перевооружается.
Изменился и язык дипломатии. На смену корректным выражениям, выверенным и отточенным за столетия формулировкам приходит брутальный «пацанский» жаргон, а то и просто площадная брань. Кто бы мог представить еще несколько лет назад, что услышит знаменитую фразу рыцаря-разбойника XVI века Гётца фон Берлихингена из уст лидера мировой державы?
Действующий президент США тоже относится к политикам, готовым импровизировать, отдавая себе отчет в том, что будущее может быть отнюдь не беззаботным
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Премьер-министр Канады Марк Карни, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе нынешнего года, заявил: «Средние державы должны действовать вместе, потому что, если нас нет за столом, мы становимся частью меню». При этом он отметил, что сверхдержавы ради достижения своих целей все чаще прибегают к экономическому принуждению. Канцлер Германии говорит о наступающем «порядке великих держав»: «Мы вступили в новую фазу открытых войн и конфликтов».
Это эпоха силы, время, когда самым страшным военным преступлением становится поражение, а арбитром, главным судьей — победитель.
«Горе побежденным» — так можно вкратце охарактеризовать этот период, который наступает, конечно, далеко не впервые в истории. В 390 году до н. э. галлы ворвались в Рим, разграбили и сожгли город. Уцелевшие жители укрылись на Капитолийском холме. После полугодичной осады галлы согласились уйти в обмен на выкуп. В ходе взвешивания золота римляне обнаружили, что галлы утяжелили гири на весах, и запротестовали. Вождь галлов в ответ бросил поверх гирь еще и свой меч и заявил: «Vae victis» («Горе побежденным»).
Земля у нас богатая, а порядка в ней нет
Чем закончится нынешний мировой кризис, кто победит, кто проиграет, изменится ли политическая карта мира и как, что будет с экономикой — сегодня вряд ли кто-то сможет с уверенностью, а главное, точно ответить на все эти вопросы. Но с высокой долей вероятности может быть выявлена основная часть повестки будущих мирных переговоров по формированию нового мироустройства.
Порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, действительно во многом устарел и нуждается в пересмотре. Проблем и противоречий накопилось немало. Да и сам мир заметно изменился по сравнению с тем, что было 80 лет назад. Именно эти проблемы и противоречия во многом становятся причинами сегодняшних конфликтов — открытых и подспудно тлеющих. Их условно можно разделить на три части. Во-первых, это то, чего в конце 40-х годов XX века не существовало. Во-вторых, изменившееся за это время соотношение сил, ресурсов и средств. В-третьих, проблемы и противоречия, существовавшие давно, но до недавнего времени успешно заметавшиеся под ковер.
80 лет назад не было интернета, спутников, навигаторов, социальных сетей, криптовалюты, цифровой экономики, чипов, киберпреступности, дронов, роботов, искусственного интеллекта — список начинает казаться бесконечным. Большая часть всего этого появилась, актуализировалась и входит в жизнь буквально на глазах. Естественно, что новшества выбиваются из привычных, устоявшихся норм и правил, нуждаются в отдельном урегулировании. А самое главное, становятся причиной все новых и новых конфликтов. К примеру, чем более независимы мессенджеры и соцсети, тем больше они привлекательны для потребителей и популярны. При этом ни одну власть ни в какой стране не устраивают сети, ей неподконтрольные и неподотчетные.
Люди не впервые оказываются на переломе эпох, но, вероятно, впервые происходящие перемены затрагивают буквально всех — при полной неопределенности итога
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Потсдамский мир по большому счету был миром, сконструированным победителями во Второй мировой войне. Он иерархичен — наверху главные победители (ялтинская тройка — СССР, США и Великобритания, разбавленная позже Францией и Китаем). Постоянные члены Совета безопасности ООН, единственные, имеющие право вето. Они же первые легальные владельцы самого сокрушительного оружия — ядерного. Самые крупные державы, самые мощные армии, самые большие экономики и самые большие территории.
Но прошло не так уж и много времени, как распались и исчезли с карты огромные колониальные империи — британская и французская. Появились новые амбициозные региональные державы, которые потихоньку примеряются уже к статусу мировых. Строят авианосцы, создают собственные альянсы, закладывают базы на дальних берегах. И настойчиво требуют пересмотра устоявшегося порядка.
На момент окончания Второй мировой войны в мире насчитывалось 74 независимых государства, а сегодня их почти 200.
195 из них представлены в ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО и прочих многочисленных международных организациях. При этом далеко не все государства суверенны в полном смысле этого слова — полностью контролируют собственную территорию, самодостаточны и способны выжить без внешней помощи.
Тихой сапой расползается по миру ядерное оружие. Невзирая на дипломатические демарши, санкции и угрозы собственным немирным атомом обзавелись Северная Корея, Индия и Пакистан. На пороге ядерного клуба (а некоторые уже и переступили этот порог) еще десяток-полтора стран. Парадоксально, но каждый военный конфликт с участием ядерной державы стимулирует пороговые страны поскорее обзавестись «оружием возмездия».
До недавнего времени мировому сообществу удавалось успешно балансировать два противоречащих друг другу принципа международного права — территориальной целостности и неприкосновенности границ, с одной стороны, и права наций на самоопределение — с другой. Если первый принцип в той или иной форме фигурировал практически во всех исторических международных соглашениях, то второй впервые встал во весь рост в конце Первой мировой войны. Победители были твердо намерены окончательно демонтировать и расчленить проигравшие империи (Германскую, Австро-Венгерскую и Османскую). Принцип «самоопределения наций» подходил для этого идеально.
При этом победители внимательно следили, чтобы никто не усилился чрезмерно. На волне эйфории самоопределения арабы, поддержавшие Антанту в годы войны, в 1919 году собрали в Дамаске конгресс, на котором попытались создать на бывших османских территориях собственную федерацию, реанимировать и модернизировать Омейядский халифат. Но Франция и Великобритания, уже распределившие между собой эти земли, весомо, грубо и зримо объяснили неправомерность такого шага. На Дамаск двинулся французский экспедиционный корпус, арабское ополчение было разгромлено, конгресс разогнан, а самих постосманских арабов поделили на подмандатных сирийцев, иракцев, палестинцев, трансиорданцев и вольных бедуинов Хиджаза и Неджда.
После корректировки границ по итогам Второй мировой войны принцип территориальной целостности соблюдался практически неукоснительно. Самоопределение же, как правило, ограничивалось провозглашением независимости очередной колонией.
Границы, включая те, что в свое время чиновники метрополии прочертили по линейке, оставались неприкосновенными. Даже в разгар холодной войны никто не шел на передел границ: гражданские войны в странах третьего мира могли закончиться лишь победой одной из сторон «в рамках международно признанных границ» либо демаркационной линией. Страна могла выбрать «свободу и демократию» или «прогрессивный путь развития» только целиком. Неслучайно самые застарелые конфликты (корейский, кашмирский, арабо-израильский, тайваньский, кипрский) имеют ярко выраженный территориальный характер.
И даже распад СССР и Югославии в 1990-е годы шел по административным, а не этническим, идеологическим или историческим границам. Не без эксцессов, где-то с войнами и возникновением сепаратистских образований, но никто не торопился признавать изменение границ. Вот и распавшуюся на три части Боснию и Герцеговину в конце концов «склеили» и затолкали обратно в старые границы.
Принцип был нарушен уже в нынешнем веке. В 2008 году Косово, автономный край Сербии, провозгласило свою независимость. На территории бывшей Югославии уже провозглашались независимые Республика Сербские Краины (Хорватия), Мусульманско-Хорватская федерация и Республика Сербская (Босния и Герцеговина). Но границы остались неизменными. Однако на сей раз самопровозглашенную республику признали Европа и США. Косово, в отличие от бывших республик распавшейся Югославии, не было субъектом федерации. Но тем не менее для этого образования сделали исключение. Был создан прецедент. Границы больше не являются неприкосновенными. Даже датские, как показывает полемика о возможном будущем Гренландии.
Право силы и сила права
Список проблем, которые неизбежно придется решать, вышеперечисленным не ограничивается. “Ъ” расскажет о них подробнее в последующих публикациях в рамках проекта «Контуры будущего».
В столкновениях выживают не обязательно сильнейшие, и право силы до сих пор рано или поздно уступало силе права
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
“Ъ” не претендует на создание полного и абсолютно точного проекта повестки будущей международной конференции. И не считает для себя возможным советовать, как решать те или иные проблемы.
Одно мы знаем точно: период господства права силы, как правило, недолог (по историческим, конечно, меркам).
Право силы позволяет разрушать, захватывать и завоевывать. Но дальше без силы права никак. Успешно торговать, строить, созидать можно лишь тогда, когда существуют понятные и соблюдаемые всеми правила. Да и любая война заканчивается в конце концов мирным соглашением, устраивающим все стороны. В противном случае это не мир, а перемирие. До следующей неизбежной войны.
Что главы государств говорили о пересмотре мирового порядка
Владимир Путин
Президент РФ
«На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, непохожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность, все тверже настаивают на достижении целей развития и справедливости»
7 ноября 2024 года на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Дональд Трамп
Президент США
«Откровенно говоря, многие части нашего мира разрушаются на наших глазах, и лидеры даже не понимают, что происходит, а те, кто понимает, ничего с этим не делают»
21 января 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании
«Мир, каким мы его знали, исчез…. Мы готовы к тому, что будет дальше»
6 апреля 2025 года в статье для Sunday Telegraph
Эмманюэль Макрон
Президент Франции
«Обстановка на международной арене усложняется, что грозит риском ослабления Запада и, в частности, Европы. Нам нужно трезво подходить к этому, не впадая в чрезмерный пессимизм. Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции»
28 августа 2023 года на ежегодной конференции послов республики в Елисейском дворце
Фридрих Мерц
Канцлер Германии
«Мы все являемся свидетелями эпохального изменения глобального порядка. Международного порядка, основанного на правилах, каким мы его знали, больше не существует. На его месте стремительно формируется новый миропорядок, порядок великих держав»
20 февраля 2026 года на партийном съезде Христианско-демократического союза
Си Цзиньпин
Председатель КНР
«В современном мире царит хаос, и международный порядок рушится»
14 апреля 2026 года на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом
Вестфальский мир: мир суверенов
- Предшествующий конфликт: Тридцатилетняя война, 1618–1648
- Общие потери в результате предшествующего конфликта: около 8 млн человек
Основой Вестфальского мира считаются мирные договоры, подписанные в 1648 году в Мюнстере и Оснабрюке (первый город сейчас относится к федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, второй — к Нижней Саксонии) и завершившие Тридцатилетнюю войну — конфликт, который воспринимался как мировой по числу вовлеченных стран и количеству жертв. Вестфальский мир стал отправной точкой современной системы международных отношений: Европа перестала быть средневековой «республикой» феодальных королевств под духовной властью папы и начала говорить на языке суверенитетов.
Две локации для конгресса понадобились потому, что в католический город Мюнстер не пускали протестантов. Тем не менее Вестфальский мир завершал длившийся больше века период религиозных войн. Эти войны нельзя рассматривать вне контекста событий, положивших конец Средневековью. Взятие османами Константинополя в 1453 году затруднило торговые связи Европы с Востоком и дало старт океанским плаваниям европейцев, искавших альтернативные пути сообщения с Индией и Китаем.
В 1492 году Колумб открыл для Испании Новый Свет, а в 1498-м Васко да Гама проложил для Португалии путь вокруг Африки в Индию. В 1494 году Испания и Португалия подписали Тордесильясский договор, поделив пополам моря и земли за пределами Европы по линии, проходящей в 100 лигах (около 483 км) к западу от Азорских островов. В 1506 году, за десятилетие до начала Реформации, этот договор удостоверил папа Юлий II — чем, безусловно, подорвал авторитет Святого престола в королевствах за пределами Пиренейского полуострова.
Вестфальский мир фиксировал изменившийся статус-кво в Европе: больше не существовало повсеместной неоспоримой, хотя и символической власти папы, сформировалась группа протестантских государств, в том числе и весьма влиятельных. Реформация расколола Священную Римскую империю — сложное многосоставное образование, территориальное ядро которого составляла нынешняя Германия (спустя 250 лет немецкие националисты станут трактовать этот раскол как национальную травму, предопределившую многое в дальнейшей политической судьбе их страны и всей Европы).
Вестфальская Европа состояла из суверенных государств, формально признавших равенство друг друга и недопустимость вмешательства во внутренние дела. Европейские теоретики права — Эразм Роттердамский, Гуго Гроций, Томас Гоббс — обосновали национальный суверенитет через фигуру монарха, единственного, кто мог противопоставить свою волю внутренней и международной анархии. Это подвело теоретический фундамент под систему абсолютизма. А заодно утвердило миропорядок, основанный на равновесии сил: именно на этой системе координат построена современная школа реализма в международных отношениях.
Система 1648 года может быть признана глобальной, хотя это была исключительно проекция европейской системы на заморские территории.
Вестфальский мир по умолчанию отменил амбициозные испано-португальские соглашения. Мир за пределами Европы еще не был полностью поделен между европейскими метрополиями, но выглядел как угодья, ожидавшие, когда на них будет распространена власть корон Старого Света. Европейские политики старались не допустить повторения ужасов Тридцатилетней войны, но заморские территории и морские пути стали театром постоянной прокси-войны всех против всех, которая велась силами колонистов, пиратов и лояльных туземцев. Когда в Европе все же начинались войны, каждая из них приводила к всплеску насилия в колониях. Изъятые в колониях ценности трансформировали экономику Старого Света, обесценив деньги и обеспечив процветание международных банковских домов Италии и Южной Германии, а также паевых колониальных компаний по типу Ост-Индской.
Принцип государственного суверенитета, закрепленный Вестфальским миром, был основан на признании абсолютной власти монарха, но продолжал покоиться на религиозных догматах. Начавшаяся секуляризация политики не могла не привести к размыванию легитимности европейских монархий. Меньше чем через год после Вестфальского мира, в 1649-м, в Лондоне был казнен король Англии Карл I: это стало шокирующим результатом многолетней гражданской войны, инициированной парламентом и обозначивший пределы власти суверена.
Вена: мир великих держав
- Предшествующий конфликт — революционные и Наполеоновские войны, 1792–1815
- Общие потери в результате предшествующего конфликта: от 3,5 млн до 7 млн человек
Венский конгресс завершался на фоне скандального возвращения Наполеона в Париж из ссылки на острове Эльба: шансы восстановить империю он окончательно потерял, проиграв при Ватерлоо 18 июня 1815 года, уже после окончания конгресса.
Теоретически конгресс символизировал поражение Французской революции. Но революция так преобразовала европейскую политику, что даже ее враги больше не могли это игнорировать. Свержение и последующая казнь Людовика XVI наглядно продемонстрировали, что государство может строиться на принципе, отличном от сакральной власти монарха.
Носителем и источником суверенитета объявлялся народ (нация); государство провозглашало себя выразителем его интересов.
Среди монархий устойчивее стали те, которые учли эту перемену.
Изменения не означали ничего хорошего ни для самих монархий, ни для военной аристократии, на которую они опирались, ни для церкви, имевшей ключевое значение для сакральной легитимации власти. И хотя и в Вене, и чуть позже в Париже, при подписании в сентябре 1815 года Священного консервативного союза России, Австрии и Пруссии, объявлялось именно о восстановлении прежней «нормальности», этот «фарш» невозможно было «провернуть назад».
С консервативной точки зрения слабым звеном в группе стран—победительниц Наполеона была Англия, уже лишившаяся своих североамериканских колоний в результате Революционной войны 1775–1783 годов и шедшая по пути расширения политических прав подданных с сопутствующим ограничением прав короны. В то же время Англия располагала самой технологически продвинутой экономикой и почти неограниченными возможностями глобальной морской логистики, которые обеспечивались крупнейшим в мире флотом и растущей системой колоний.
Континентальные державы, претендовавшие на статус великих, то есть более значимых, чем прочие — Пруссия, Австрия, Россия и Франция,— стремились к сдерживанию Англии. И в то же время стремились догнать ее. Это требовало перехода от системы, в которой ключевую роль играли крестьяне и военная аристократия, к системе, где основными акторами становились индустриальные рабочие и промышленники с финансистами. Концепт нации помогал решать задачи обеспечения лояльности вставших к станкам крестьян и создания из них массовых армий.
Мир за пределами Европы (включая юные США) в политическом отношении игнорировался. Центральную, Восточную и Юго-Восточную Европу на четверых делили Пруссия, Австрия, Россия и Османская Турция. Поддержанная Наполеоном ресуверенизация Польши оказалась отложена на столетие. Германский союз — инструмент Наполеона в борьбе с Австрией и Пруссией — был переучрежден на базе главенства Пруссии. Италия за несколько десятилетий превратилась из горстки автономных королевств в единое государство. В клубе великих держав состояли Британия, Франция и Россия; позже, по мере объединения, к ним примкнула Германия.
«Концерт великих держав» должен был обеспечить мирное сосуществование, но действительность оказалась сложнее. В 1853–1856 годах Россия сражалась с альянсом Англии, Франции и Турции, что толкнуло ее к обновлению Священного союза с Веной и Берлином. Затем, в поисках баланса сил и состоятельных кредиторов на фоне нарастающей военно-промышленной конкуренции, Санкт-Петербург вновь вошел в союз с Парижем и Лондоном.
Идеи национализма вызывали брожение внутри континентальных империй. Даже связанные союзными договорами державы не гнушались поддержкой ирредентистских политических проектов, нацеленных на фрагментацию крупных стран.
В колониях конкуренция великих держав также нарастала; заморские территории стали полигоном экономики протекционизма и источником доходов, позволявших метрополиям снижать социальные издержки промышленной революции.
К концу XIX века сформировался глобально связный мир, максимально открытый для перемещения. Но новые технологии, растущие аппетиты новых элит, взрывной потенциал политического национализма, а также военно-политическое соревнование метрополий, сопровождавшееся накоплением вооружений, не могли не создать предпосылок для нового глобального конфликта.
Версаль: мир передышки
- Предшествующий конфликт: Первая мировая война, 1914–1918
- Общие потери в ходе предшествующего конфликта: от 15 млн до 22 млн человек
Версальский мир продержался всего около 20 лет. Многосторонний договор, положивший конец Первой мировой войне, был подписан в Версале 28 июня 1919 года, а уже 1 сентября 1939-го началась Вторая мировая. Это дает основание некоторым историкам утверждать, что мировая война была одна, а с 1918 по 1939 год просто действовало перемирие, которое не было всеобщим, учитывая боевые действия в бывшей Российской империи в ходе Гражданской войны, войны в Африке, Китае и в других странах и регионах.
Версальский мир закрепил поражение Германии, Австро-Венгрии и Турции. Внутриполитический кризис 1917 года вывел из войны Россию, правительство Ленина добилось заключения сепаратного мира с немцами через четыре месяца после прихода к власти, уступив Берлину колоссальные территории.
Но передышка на Восточном фронте не спасла Германию от военного коллапса и падения монархии. Как только в Берлине была провозглашена республика, большевики аннулировали Брестский мир, однако в переговорах в Версале Советская Россия не участвовала: бывшие союзники по Антанте не понимали, с каким из центров власти, возникших в ходе Гражданской войны, они должны иметь дело. Процесс международного признания Советской России начался лишь в 1920 году, причем с территорий, которые получили статус суверенных государств в результате Первой мировой.
В Версале был применен на практике принцип самоопределения наций, теоретически сформулированный незадолго до этого.
Поражение Центральных держав и революция в России привели к образованию ряда новых государств: в их числе Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Венгрия и Югославия. К 1930-м годам в большинстве этих стран сложились режимы, по своим политическим характеристикам близкие к фашистским.
Оставшись без империи, Австрия утратила статус великой державы. Германию обязали платить репарации и сократить до минимума армию и флот; она понесла территориальные потери в Шлезвиге, на левом берегу Рейна и в Восточной Пруссии, на территории которой образовался так называемый Польский коридор. Колонии Германии достались победителям, как и большая часть территории, находившейся до Первой мировой под контролем Османской Турции.
Версальскую систему часто именуют Версальско-Вашингтонской: она во многом сложилась на основе Четырнадцати принципов справедливого мира, которые президент США Вудро Вильсон представил Конгрессу 8 января 1918 года. Америка вступила в войну на стороне Антанты в апреле 1917 года, в целом использовала и сам конфликт, и его урегулирование для накопления экономического и политического влияния и вышла из Первой мировой в статусе великой державы. Британская империя по итогам войны увеличилась до беспрецедентных размеров, но роль единственного бенефициара Лондон за собой сохранить не смог: в новом мире уже не было возможности игнорировать Вашингтон.