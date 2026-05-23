Окно в будущее

“Ъ” изучает повестку переговоров по переустройству мира

Миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны, больше нет. Об этом говорят уже не эксперты и отставные политики, которые могут позволить себе некоторое преувеличение, а действующие главы ведущих государств. Мир вступил в эпоху больших конфликтов. Каким будет новый миропорядок, по каким правилам мир станет жить, как и где пролягут границы нового передела — сегодня остается только гадать.

С уверенностью можно сказать лишь одно — после завершения конфликтов стороны (победившие, уцелевшие или просто выжившие) сядут за стол переговоров, чтобы выработать новые правила человеческого общежития. Основную часть повестки будущих переговоров можно определить уже сейчас.

«Контуры будущего»

Социологи говорят, что россиянам не хватает картины будущего. “Ъ” готов восполнить этот пробел. Каждый день редакция и читатели имеют дело с потоком новостей, означающих: привычного мира уже нет. Прежние правила не работают, новые — только формируются. Рано или поздно нынешний период турбулентности завершится, и будут определены новые очертания мира. Творческая группа проекта «Контуры будущего» выделила главные темы будущих договоренностей и предлагает их вниманию читателей.

Полярное расстройство

О закате мироустройства, сложившегося по окончании Второй мировой войны, заговорили давно. Почти сразу после распада СССР американский политолог Фрэнсис Фукуяма заявил о «конце истории». Мол, социалистический вызов окончательно затух, весь мир движется в сторону либеральной демократии, причин для глобального конфликта больше нет, сюжет исчерпан. Осталось только дописать эпилог.

Коллеги господина Фукуямы, не обладавшие столь богатым воображением, сформулировали тезис об однополярном мире, пришедшем на смену биполярному времен холодной войны. Оппоненты в других частях планеты, оправившись через короткое время от шока, заявили о многополярном мире (уже существующем, либо создающемся рекордными темпами).

Долгое время все эти словесные баталии вокруг полюсов были в целом все же уделом части интеллектуальной элиты. Лишь иногда отдельные лозунги-тезисы прорывались в повседневность. Преимущественно в ходе предвыборной борьбы.

Но в последние годы геополитическое теоретизирование перешло в плоскость практического применения.

И наконец о крахе существующего миропорядка заговорили уже не политологи и отставные политики и чиновники, которые для привлечения внимания могут допустить некоторую гиперболизацию и полемическую заостренность, а самые что ни на есть практики — действующие главы ведущих государств.

Осенью 2024 года на заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил об уходе в прошлое старого уклада: «На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, непохожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему».

Президент России Владимир Путин оказался одним из первых политических лидеров, заметивших, что мир больше не живет по правилам, к которым привык за последние десятилетия

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конце старого миропорядка заговорили европейские лидеры. Канцлер Германии Фридрих Мерц подвел черту: «Международного порядка, основанного на правилах, каким мы его знали, больше не существует». В апреле 2026 года на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что «в современном мире царит хаос, и международный порядок рушится».

Горе побежденным

Привычный миропорядок рушится. Перестают действовать договоры, не работают прежние правила, деградируют международные институты. В январе 2026 года Вашингтон заявил о выходе из 66 международных организаций, которые, по мнению американской администрации, «представляют угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию» страны. Судя по всему, на этом США останавливаться не собираются.

Как поменялась роль ООН и ее структур за 80 лет

Монументальная Организация Объединенных Наций, где десятилетиями обсуждались и решались судьбы мира, превращается в замкнувшийся внутри себя бессмысленный бюрократический аттракцион. Заседания все еще проводятся, представители стран все еще выступают с заявлениями, но чем дальше, тем больше все это напоминает домовый чат. Никаких решений, резолюций, переговоров, совместных инициатив, уговоров колеблющихся, обращений к мировой общественности. Все важные мировые решения принимаются вне стен Организации Объединенных Наций — на саммитах, двусторонних переговорах, а то и вообще единолично — одной страной, узким составом. Порой даже союзники узнают о случившемся из ленты новостей.

Что представляет собой ООН

Рвутся торговые связи, перекрываются маршруты, рынки лихорадит. Политика все больше и глубже влезает в мировую экономику — количество санкций и запретов увеличивается по экспоненте. И лишь одна отрасль в последние годы неуклонно растет — оборонная. А параллельно растет и коэффициент Джини (финансовое и имущественное неравенство). Мир стремительно поляризуется, вооружается и перевооружается.

Изменился и язык дипломатии. На смену корректным выражениям, выверенным и отточенным за столетия формулировкам приходит брутальный «пацанский» жаргон, а то и просто площадная брань. Кто бы мог представить еще несколько лет назад, что услышит знаменитую фразу рыцаря-разбойника XVI века Гётца фон Берлихингена из уст лидера мировой державы?

Действующий президент США тоже относится к политикам, готовым импровизировать, отдавая себе отчет в том, что будущее может быть отнюдь не беззаботным

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе нынешнего года, заявил: «Средние державы должны действовать вместе, потому что, если нас нет за столом, мы становимся частью меню». При этом он отметил, что сверхдержавы ради достижения своих целей все чаще прибегают к экономическому принуждению. Канцлер Германии говорит о наступающем «порядке великих держав»: «Мы вступили в новую фазу открытых войн и конфликтов».

Это эпоха силы, время, когда самым страшным военным преступлением становится поражение, а арбитром, главным судьей — победитель.

«Горе побежденным» — так можно вкратце охарактеризовать этот период, который наступает, конечно, далеко не впервые в истории. В 390 году до н. э. галлы ворвались в Рим, разграбили и сожгли город. Уцелевшие жители укрылись на Капитолийском холме. После полугодичной осады галлы согласились уйти в обмен на выкуп. В ходе взвешивания золота римляне обнаружили, что галлы утяжелили гири на весах, и запротестовали. Вождь галлов в ответ бросил поверх гирь еще и свой меч и заявил: «Vae victis» («Горе побежденным»).

Земля у нас богатая, а порядка в ней нет

Чем закончится нынешний мировой кризис, кто победит, кто проиграет, изменится ли политическая карта мира и как, что будет с экономикой — сегодня вряд ли кто-то сможет с уверенностью, а главное, точно ответить на все эти вопросы. Но с высокой долей вероятности может быть выявлена основная часть повестки будущих мирных переговоров по формированию нового мироустройства.

Порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, действительно во многом устарел и нуждается в пересмотре. Проблем и противоречий накопилось немало. Да и сам мир заметно изменился по сравнению с тем, что было 80 лет назад. Именно эти проблемы и противоречия во многом становятся причинами сегодняшних конфликтов — открытых и подспудно тлеющих. Их условно можно разделить на три части. Во-первых, это то, чего в конце 40-х годов XX века не существовало. Во-вторых, изменившееся за это время соотношение сил, ресурсов и средств. В-третьих, проблемы и противоречия, существовавшие давно, но до недавнего времени успешно заметавшиеся под ковер.

От Австралии до Японии: все участники Второй мировой

80 лет назад не было интернета, спутников, навигаторов, социальных сетей, криптовалюты, цифровой экономики, чипов, киберпреступности, дронов, роботов, искусственного интеллекта — список начинает казаться бесконечным. Большая часть всего этого появилась, актуализировалась и входит в жизнь буквально на глазах. Естественно, что новшества выбиваются из привычных, устоявшихся норм и правил, нуждаются в отдельном урегулировании. А самое главное, становятся причиной все новых и новых конфликтов. К примеру, чем более независимы мессенджеры и соцсети, тем больше они привлекательны для потребителей и популярны. При этом ни одну власть ни в какой стране не устраивают сети, ей неподконтрольные и неподотчетные.

Люди не впервые оказываются на переломе эпох, но, вероятно, впервые происходящие перемены затрагивают буквально всех — при полной неопределенности итога

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Потсдамский мир по большому счету был миром, сконструированным победителями во Второй мировой войне. Он иерархичен — наверху главные победители (ялтинская тройка — СССР, США и Великобритания, разбавленная позже Францией и Китаем). Постоянные члены Совета безопасности ООН, единственные, имеющие право вето. Они же первые легальные владельцы самого сокрушительного оружия — ядерного. Самые крупные державы, самые мощные армии, самые большие экономики и самые большие территории.

Но прошло не так уж и много времени, как распались и исчезли с карты огромные колониальные империи — британская и французская. Появились новые амбициозные региональные державы, которые потихоньку примеряются уже к статусу мировых. Строят авианосцы, создают собственные альянсы, закладывают базы на дальних берегах. И настойчиво требуют пересмотра устоявшегося порядка.

На момент окончания Второй мировой войны в мире насчитывалось 74 независимых государства, а сегодня их почти 200.

195 из них представлены в ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО и прочих многочисленных международных организациях. При этом далеко не все государства суверенны в полном смысле этого слова — полностью контролируют собственную территорию, самодостаточны и способны выжить без внешней помощи.

Тихой сапой расползается по миру ядерное оружие. Невзирая на дипломатические демарши, санкции и угрозы собственным немирным атомом обзавелись Северная Корея, Индия и Пакистан. На пороге ядерного клуба (а некоторые уже и переступили этот порог) еще десяток-полтора стран. Парадоксально, но каждый военный конфликт с участием ядерной державы стимулирует пороговые страны поскорее обзавестись «оружием возмездия».

Как создавалось и где испытывалось ядерное оружие

Разработка ядерного оружия стала возможна после того, как в 1938 году ученые Отто Ган (на фото), Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер (на фото) открыли расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов

9 октября 1941 года президент США Франклин Рузвельт принял ускоренную программу по созданию атомной бомбы. 17 сентября 1943 года США начали реализацию программы, получившей название «Проект Манхэттен». Для руководства секретной лабораторией был приглашен физик Роберт Оппенгеймер (на фото), военную часть проекта курировал генерал Лесли Гровс

В рамках проекта «Манхэттен» были созданы три атомные бомбы: «Штучка», «Малыш» и «Толстяк» (на фото). 16 июля 1945 года США провели первое в мире испытание ядерной бомбы. В штате Нью-Мексико тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа «Штучка» (Gadget). Взрыв был эквивалентен 21 килотонне тротила

6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы «Толстяк» и «Малыш» на японские города Хиросима и Нагасаки&lt;br> На фото: бомбардировка Нагасаки 9 августа

Параллельно разработка ядерного оружия велась и в СССР. В 1939–1940 годах советские физики Юлий Харитон (на фото) и Яков Зельдович впервые рассчитали цепную реакцию деления урана. В 1945 году Юлий Харитон вошел в специальный комитет по использованию атомной энергии, занимавшийся изучением ядерного оружия. В закрытом городе Сарове под его руководством работали лучшие физики страны

Разработкой водородной бомбы в СССР занимались с конца 1940-х годов. Первую бомбу называли «слойкой Сахарова» (РДС-6с) в честь одного из ее «отцов» — Андрея Сахарова (на фото), ставшего позднее лауреатом Нобелевской премии мира

Ядерные заряды малой (менее 5 кт) и сверхмалой (менее 0,8 кт) мощности начали разрабатываться в США и СССР в середине 1950-х годов. Их планировали использовать в тактическом ядерном оружии — авиабомбах, артиллерийских снарядах, торпедах, неуправляемых ракетах, фугасах. Известно, что при воздушном взрыве мощностью 0,01 кт смертельный радиус действия ударной волны составляет 150 м, проникающей радиации — 300 м

Четвертый и пятый атомные взрывы США осуществили на атолле Бикини в Тихом океане летом 1946 года. Операция «Перекрестки» (Crossroads) была направлена на ликвидацию кораблей-мишеней воображаемого противника. На испытаниях присутствовали делегация СССР и пресса. При подводном взрыве «Бэйкер» произошло радиоактивное заражение всех кораблей. На некоторых из них находились подопытные животные

Первая советская атомная бомба РДС-1 (реактивный двигатель специальный) во многом была похожа на «Толстяка». 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске прошло ее первое испытание. Мощность бомбы составляла 22 килотонны

В 1951 году США провели серию взрывов на тихоокеанском полигоне. Операция носила название «Парник» (Greenhouse). Для того чтобы сымитировать взрывы в воздухе, объекты были установлены на высоких металлических вышках. В капсуле объекта «Джордж» впервые в истории были использованы дейтерий и тритий. Мощность взрыва составила 225 килотонн

25 мая 1953 года на ядерном полигоне в Неваде был произведен первый в истории выстрел артиллерийским ядерным снарядом, получившим название Grable

12 августа 1953 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахской ССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы

29 июля 1957 года в силу вступил устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одним из направлений деятельности агентства является обеспечение нераспространения ядерного оружия. По состоянию на март 2022 года в организацию входило 175 стран, КНДР прекратила членство в 1994 году. В 2005 году агентство и возглавлявший его Мухаммед аль-Барадеи (на фото) были удостоены Нобелевской премии мира

31 октября 1958 года в Женеве начались переговоры о запрете испытаний ядерного оружия. В них участвовали СССР, США, Великобритания. Одновременно вступил в силу трехсторонний мораторий на проведение ядерных испытаний

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор о демилитаризации Антарктики, превращавший регион в зону, свободную от ядерного оружия. Изначально его подписали 12 стран, которые вели в Антарктике научные исследования (Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР, Великобритания и США). Документ вступил в силу 23 июня 1961 года, его участниками являются 54 страны

30 октября 1961 года СССР провел испытания «Царь-бомбы». Ее также прозвали «Кузькина мать» после того как Никита Хрущев произнес свою известную речь. Мощность советской бомбы составила 57–58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва огненный шар раскинулся на 4,6 км, ядерный гриб поднялся на высоту 67 км, а сейсмическая волна три раза обогнула весь земной шар

5 августа 1963 года в Москве СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Участники обязались «запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», если это вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ данного государства. В договоре участвуют 136 стран, в том числе Израиль, Индия и Пакистан. Вне документа остаются, например, КНДР, Франция, Китай&lt;br> На фото: подписание договора в Кремле

12 июня 1968 года резолюцией ООН был одобрен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Государства-участники обязались не передавать и не принимать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними; не поощрять и не побуждать страны к производству или приобретению такого оружия. Проверку выполнения договора осуществляет МАГАТЭ. Документ не подписали Израиль, Индия и Пакистан, в 2003 году свою подпись отозвала КНДР. Иран ратифицировал договор, но с 2004 года подозревается МАГАТЭ в его нарушении. Документ подписан 190 странами

7 декабря 1970 года резолюцией ООН был принят Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Подписан 11 февраля 1971 года СССР, Великобританией и США. Договор запрещает размещать такое оружие на морском дне за пределами 12-мильной прибрежной зоны. Участниками договора являются 95 стран, среди них нет, к примеру, Франции, Израиля, Пакистана&lt;br> На фото: студенты МГУ протестуют против ядерных испытаний Франции в пустыне Сахара в 1960 году

10 сентября 1996 года ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Государства-участники обязуются «не производить испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», запретить и предотвращать их, а также «воздерживаться от побуждения, поощрения» и прочего участия в проведении ядерных взрывов. Договор подписан 184 странами, ратифицирован — 168. Документ ратифицировали три государства, обладающие ядерным оружием,— Россия, Великобритания и Франция. Не подписали его Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран&lt;br> На фото: члены индийской делегации на заседании ООН по принятию ДВЗЯИ

До недавнего времени мировому сообществу удавалось успешно балансировать два противоречащих друг другу принципа международного права — территориальной целостности и неприкосновенности границ, с одной стороны, и права наций на самоопределение — с другой. Если первый принцип в той или иной форме фигурировал практически во всех исторических международных соглашениях, то второй впервые встал во весь рост в конце Первой мировой войны. Победители были твердо намерены окончательно демонтировать и расчленить проигравшие империи (Германскую, Австро-Венгерскую и Османскую). Принцип «самоопределения наций» подходил для этого идеально.

При этом победители внимательно следили, чтобы никто не усилился чрезмерно. На волне эйфории самоопределения арабы, поддержавшие Антанту в годы войны, в 1919 году собрали в Дамаске конгресс, на котором попытались создать на бывших османских территориях собственную федерацию, реанимировать и модернизировать Омейядский халифат. Но Франция и Великобритания, уже распределившие между собой эти земли, весомо, грубо и зримо объяснили неправомерность такого шага. На Дамаск двинулся французский экспедиционный корпус, арабское ополчение было разгромлено, конгресс разогнан, а самих постосманских арабов поделили на подмандатных сирийцев, иракцев, палестинцев, трансиорданцев и вольных бедуинов Хиджаза и Неджда.

После корректировки границ по итогам Второй мировой войны принцип территориальной целостности соблюдался практически неукоснительно. Самоопределение же, как правило, ограничивалось провозглашением независимости очередной колонией.

Границы, включая те, что в свое время чиновники метрополии прочертили по линейке, оставались неприкосновенными. Даже в разгар холодной войны никто не шел на передел границ: гражданские войны в странах третьего мира могли закончиться лишь победой одной из сторон «в рамках международно признанных границ» либо демаркационной линией. Страна могла выбрать «свободу и демократию» или «прогрессивный путь развития» только целиком. Неслучайно самые застарелые конфликты (корейский, кашмирский, арабо-израильский, тайваньский, кипрский) имеют ярко выраженный территориальный характер.

Хроника Холодной войны

На Потсдамской конференции в июле 1945 года союзники разделили сферы политического влияния в мире. Фактически это был последний момент дружбы между бывшими партнерами по антигитлеровской коалиции &lt;br>На фото (слева направо): премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн и верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин во время Потсдамской конференции

Начало Холодной войны обычно отсчитывают от 5 марта 1946 года — Фултонской речи Уинстона Черчилля (на фото), тогда лидера оппозиции британского парламента. В ней экс-премьер, предупреждая об опасности усиления СССР, впервые употребил выражение «железный занавес», сказав, что он опустился «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент»

22 февраля 1946 года посол США в СССР Джордж Кеннан (на фото) отправил в Вашингтон телеграмму №511 («Длинная телеграмма»), в которой заключал, что СССР не откажется от политики расширения своего влияния и коммунистического движения в мире, и мирное сосуществование между двумя сверхдержавами невозможно. Через год в статье «Истоки советского поведения», опубликованной в журнале Foreign Affairs под псевдонимом «X», он сформулировал доктрину сдерживания, которая стала основой политики США в отношении СССР во время Холодной войны

Не все на Западе разделяли точку зрения Черчилля и Кеннана. Например, министр торговли США Генри Уоллес (на фото) считал претензии СССР обоснованными и выступал за своеобразный раздел мира, признав за Советским Союзом право доминировать в части регионов Европы и Азии

12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн заявил о необходимости помочь «свободным народам, сопротивляющимся попыткам закабаления со стороны вооруженного меньшинства и внешнему давлению», имея в виду советскую политику установления коммунистических режимов в подконтрольных странах. Соперничество США и СССР Трумэн назвал конфликтом демократии и тоталитаризма

После того, как в 1948 году США включили Западный Берлин в сферу действия плана восстановления Европы, известного как «план Маршалла» (подконтрольные СССР страны отказались от участия в плане), СССР начал транспортную блокаду западного сектора немецкой столицы. Почти год продовольствие доставлялось в город только по воздуху американскими самолетами

В августе 1948 года после того, как генеральный консул СССР Яков Ломакин (на фото) был обвинен в превышении полномочий в связи с «делом Касенкиной» (учительница советской школы в Нью-Йорке, отказавшаяся возвращаться в СССР после закрытия школы, на фото) и объявлен персоной нон-грата, СССР остановил переговоры по Берлину и закрыл консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско

В апреле 1949 году для того, «чтобы защитить Европу от советского влияния», был образован военно-политический блок НАТО, в состав которого вошли США и еще 11 стран. На открытии первой сессии первый генеральный секретарь Гастингс Исмей заявил, что главная цель создания НАТО — «удерживать русских в стороне, американцев внутри, а немцев внизу»

Усилия СССР, в частности советской разведки, были направлены на то, чтобы ликвидировать монополию США на обладание ядерным оружием. 29 августа 1949 года в Советском Союзе были проведены первые испытания ядерной бомбы на Семипалатинском ядерном полигоне. Американские ученые из Манхэттенского проекта и раньше предостерегали, что со временем СССР обязательно создаст собственный ядерный потенциал — тем не менее этот ядерный взрыв оказал сильное воздействие на военно-стратегическое планирование в США — главным образом поскольку военные стратеги США не ожидали, что им придется лишиться монополии так скоро

17 июня 1953 года в ГДР началась политическая забастовка. К этому времени как в США, так и в СССР сменилось руководство. Жители ГДР были разочарованы политикой Вальтера Ульбрихта, приведшей их к экономическому кризису, и забастовка рабочих быстро переросла в антиправительственные выступления. Они были жестоко подавлены советскими войсками

Со сменой власти в СССР и США и наступлением хрущевской «оттепели» угроза мировой войны на время отступила. В июле 1955 года в Женеве встретились президент США Дуайт Эйзенхауэр (второй слева), председатель Совета министров СССР Николай Булганин (слева), первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, премьер-министр Франции Эдгар Фора и премьер-министр Великобритании Энтони Иден, чтобы обсудить проблемы в отношениях стран

С 1956 года напряженность в отношениях снова стала нарастать: в ноябре началось восстание против просоветского режима Венгерской трудовой партии. Волнения были подавлены советскими войсками, тем самым СССР продемонстрировал готовность военной силой поддерживать коммунистические режимы в странах Варшавского договора

27 ноября 1958 года Никита Хрущев выдвинул ультиматум по берлинскому вопросу, заявив, что СССР планирует заключить мирный договор с ГДР и передать ей власть над Восточным Берлином. Президент США Джон Кеннеди (на фото с советским министром иностранных дел Андреем Громыко) ответил, что США намерены несмотря ни на что защищать Западный Берлин. Так начался «Берлинский кризис» — один из наиболее напряженных моментов холодной войны в Центральной Европе, который завершился в 1961 году возведением Берлинской стены

В 1959 году Никита Хрущев посетил США. Это был первый в истории визит советского руководителя в США. Хрущев был так воодушевлен поездкой, что созвал многолюдный митинг в Москве, на котором восхвалял миролюбие Эйзенхауэра, его прямоту и честность

Кризис в отношениях между СССР и США обострился в 1962 году после тайного размещения на Кубе советских военных, техники и вооружения, включая ядерное. Таким образом Советский Союз ответил на размещение в 1961 году в Турции американских ракет средней дальности «Юпитер», которые могли достигнуть городов в европейской части СССР. Кризис был разрешен в октябре после того, как США согласились снять блокаду Кубы и вывести ракеты из Турции

Леонид Брежнев, в отличие от Никиты Хрущева, не питал склонности ни к рискованным авантюрам за пределами четко очерченной советской сферы влияния, ни к экстравагантным «мирным» акциям: 1970-е годы прошли под знаком так называемой «разрядки международной напряженности», проявлениями которой стали Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки) и совместный советско-американский полет в космос (программа «Союз-Аполлон», на фото). Тогда же были подписаны договоры по ограничению стратегических вооружений

Период разрядки длился до 1979 года, когда советские войска были введены в Афганистан. Реакция Запада, обвинившего СССР в нарушении геополитического равновесия и переходу к экспансионистской политике, была незамедлительной. Пик кризиса пришелся на 1983 год, когда советские ПВО сбили южнокорейский гражданский авиалайнер, на борту которого находились около 270 человек. После этого президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла»

Первая встреча Михаила Горбачева (на фото слева) с президентом США Рональдом Рейганом (справа) в Женеве осенью 1985 года завершилась подписанием Декларации о недопустимости ядерной войны. 15 января 1986 года было опубликовано «Заявление Советского правительства», содержавшее программу ядерного разоружения к 2000 году. СССР призывал ведущие страны мира присоединиться к соблюдавшемуся Советским Союзом с лета 1985 года мораторию на ядерные испытания и поэтапно сокращать различные виды ядерного оружия

В 1987 году во внешней политике СССР произошел коренной поворот к так называемому «новому политическому мышлению», провозгласившему «социалистический плюрализм» и «приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми». С этого момента идеологическое и военно-политическое противостояние начало терять остроту

В конце 1980-х конфронтация СССР и США сошла на нет. Михаил Горбачев и его окружение пошли на значительные уступки при заключении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (подписан 8 декабря 1987 года на состоявшейся в Вашингтоне встрече Рональдом Рейганом)

9 ноября 1989 года пала Берлинская стена — символ противостояния двух стран. Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира, а Холодную войну можно было считать завершенной

3 декабря 1989 года во время встречи на круизном лайнере «Максим Горький» президент США Джордж Буш и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что противостояние между двумя державами закончено. 1 февраля 1992 года в Кэмп-Дэвиде была подписана совместная декларация России и США, официально положившая конец Холодной войне между двумя государствами

И даже распад СССР и Югославии в 1990-е годы шел по административным, а не этническим, идеологическим или историческим границам. Не без эксцессов, где-то с войнами и возникновением сепаратистских образований, но никто не торопился признавать изменение границ. Вот и распавшуюся на три части Боснию и Герцеговину в конце концов «склеили» и затолкали обратно в старые границы.

Конец Югославии

25 июня 1991 года после одностороннего провозглашения Словенией независимости от Югославии на территории страны начался вооруженный конфликт. Словенские подразделения территориальной обороны и специальные формирования МВД заблокировали пограничные пункты, чтобы Югославская народная армия (ЮНА) не смогла пройти

В результате так называемой «десятидневной войны» погибли 45 служащих, еще 146 были ранены, около 5 тыс. человек были взяты в плен. Словенцы в ходе столкновений потеряли 19 убитыми, 182 человека были ранены

В июне 1991 года Хорватия начала процесс отделения от социалистической Югославии. Для защиты границ власти республики объявили всеобщую мобилизацию — к концу года численность хорватских войск достигла 110 тыс. человек. На территориях, подконтрольных республиканским властям, начались этнические чистки. В Западной Славонии сербы были полностью изгнаны из 10 городов и 183 сел

Особое сопротивление оказали жители Республики Сербская Краина со столицей в городе Книн. Эта территория была взята под защиту «голубых касок» ООН и югославской армии. В ходе двух операций — «Буря» и «Молния» — хорватским военным удалось занять регион и вернуть Краину в состав своей страны. За четыре года конфликта погибло около 30 тыс. человек. Еще около 500 тыс. были вынуждены переезжать и были признаны беженцами

Вслед за Хорватией и Словенией в октябре 1991 года независимость объявила Босния и Герцеговина. При этом сербские политические лидеры заявили о создании Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которая вошла в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия

В 1995 году войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича вошли в город. Гаагский трибунал по бывшей Югославии признал массовые убийства мусульман в Сребренице геноцидом — в 1995 году там было убито до 8 тыс. человек

С 1994 года поддержку боснийской и хорватской армиям оказывали военные Северо-Атлантического альянса. А летом 1995 года представители НАТО начали бомбить сербские позиции с воздуха. Были разрушены военные объекты, центры связи и системы ПВО — сербы были вынуждены подписать соглашение о прекращении огня

Всего за время войны в Боснии и Герцеговине погибло, по разным данным, от 100 тыс. до 200 тыс. человек. В стране были разрушены все железные дороги, 2 тыс. км автомобильных трасс, 70 мостов. Две трети всех построек в республики оказались повреждены

Со второй половины 1990-х годов началось обострение этнических отношений в Косово — регионе, населенном албанцами, но входящем в состав Сербии. На его территории начала действовать Освободительная армия Косово (ОАК). В 1991–1998 годах между албанскими сепаратистами и сербской полицией произошло 543 вооруженных столкновения.

Летом 1998 года сербским военным удалось разрушить опорные пункты ОАК, которая контролировала 40% территории Косово. Это стало поводом для вмешательства НАТО в конфликт. Альянс начал операцию «Союзническая сила»

В ходе операции блок НАТО в регионе совершил 38 тыс. вылетов боевых самолетов. Авиаудары повредили 900 объектов югославской экономики. Почти половина всех оборонных и промышленных предприятий страны была разрушена

Северо-Атлантический альянс прекратил удары по Югославии только через год. В ходе военной операции погибли 2 тыс. мирных жителей, было ранено более 7 тыс. Около 750 тыс. жителей Югославии стали беженцами, 2,5 млн человек потеряли свое жилье

Однако после прекращения бомбардировок НАТО этнические конфликты в Косово продолжились. За год было убито более 1 тыс. человек, из края было изгнано более 200 тыс. сербов и черногорцев и 150 тыс. представителей других этнических групп

В 2001 году участились межэтнические столкновения на границе Македонии и Косово. Албанские вооруженные подразделения нападали на македонскую полицию. За десять месяцев конфликта погибло до 800 албанцев и 70 македонцев

Уже после первых конфликтов на территории Югославии в 1993 году ООН создала Международный трибунал по бывшей Югославии. В нем проходит 142 судебных процесса, в том числе 92 — против сербов, 33 — против хорватов, 8 — против косовских албанцев, 7 — против боснийских мусульман и 2 — против македонцев. Часть из дел до сих пор не имеет окончательного решения. Трибунал планирует закончить свою работу в 2017 году

Принцип был нарушен уже в нынешнем веке. В 2008 году Косово, автономный край Сербии, провозгласило свою независимость. На территории бывшей Югославии уже провозглашались независимые Республика Сербские Краины (Хорватия), Мусульманско-Хорватская федерация и Республика Сербская (Босния и Герцеговина). Но границы остались неизменными. Однако на сей раз самопровозглашенную республику признали Европа и США. Косово, в отличие от бывших республик распавшейся Югославии, не было субъектом федерации. Но тем не менее для этого образования сделали исключение. Был создан прецедент. Границы больше не являются неприкосновенными. Даже датские, как показывает полемика о возможном будущем Гренландии.

Право силы и сила права

Список проблем, которые неизбежно придется решать, вышеперечисленным не ограничивается. “Ъ” расскажет о них подробнее в последующих публикациях в рамках проекта «Контуры будущего».

В столкновениях выживают не обязательно сильнейшие, и право силы до сих пор рано или поздно уступало силе права

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

“Ъ” не претендует на создание полного и абсолютно точного проекта повестки будущей международной конференции. И не считает для себя возможным советовать, как решать те или иные проблемы.

Одно мы знаем точно: период господства права силы, как правило, недолог (по историческим, конечно, меркам).

Право силы позволяет разрушать, захватывать и завоевывать. Но дальше без силы права никак. Успешно торговать, строить, созидать можно лишь тогда, когда существуют понятные и соблюдаемые всеми правила. Да и любая война заканчивается в конце концов мирным соглашением, устраивающим все стороны. В противном случае это не мир, а перемирие. До следующей неизбежной войны.

Что главы государств говорили о пересмотре мирового порядка

«На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, непохожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность, все тверже настаивают на достижении целей развития и справедливости»

7 ноября 2024 года на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Откровенно говоря, многие части нашего мира разрушаются на наших глазах, и лидеры даже не понимают, что происходит, а те, кто понимает, ничего с этим не делают»

21 января 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе

«Мир, каким мы его знали, исчез…. Мы готовы к тому, что будет дальше»

6 апреля 2025 года в статье для Sunday Telegraph

«Обстановка на международной арене усложняется, что грозит риском ослабления Запада и, в частности, Европы. Нам нужно трезво подходить к этому, не впадая в чрезмерный пессимизм. Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции»

28 августа 2023 года на ежегодной конференции послов республики в Елисейском дворце

«Мы все являемся свидетелями эпохального изменения глобального порядка. Международного порядка, основанного на правилах, каким мы его знали, больше не существует. На его месте стремительно формируется новый миропорядок, порядок великих держав»

20 февраля 2026 года на партийном съезде Христианско-демократического союза

«В современном мире царит хаос, и международный порядок рушится»

14 апреля 2026 года на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом

Вестфальский мир: мир суверенов

  • Предшествующий конфликт: Тридцатилетняя война, 1618–1648
  • Общие потери в результате предшествующего конфликта: около 8 млн человек
Тридцатилетняя война не щадила ни военных, ни крестьян, ни королей: шведский государь Густав II Адольф был убит в сражении при Лютцене, Саксония, в ноябре 1632 года

Подписание Вестфальского мира в Мюнстере и Оснабрюке в 1648 году имело последствия более далеко идущие, чем могли себе представить участники

Основой Вестфальского мира считаются мирные договоры, подписанные в 1648 году в Мюнстере и Оснабрюке (первый город сейчас относится к федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, второй — к Нижней Саксонии) и завершившие Тридцатилетнюю войну — конфликт, который воспринимался как мировой по числу вовлеченных стран и количеству жертв. Вестфальский мир стал отправной точкой современной системы международных отношений: Европа перестала быть средневековой «республикой» феодальных королевств под духовной властью папы и начала говорить на языке суверенитетов.

Две локации для конгресса понадобились потому, что в католический город Мюнстер не пускали протестантов. Тем не менее Вестфальский мир завершал длившийся больше века период религиозных войн. Эти войны нельзя рассматривать вне контекста событий, положивших конец Средневековью. Взятие османами Константинополя в 1453 году затруднило торговые связи Европы с Востоком и дало старт океанским плаваниям европейцев, искавших альтернативные пути сообщения с Индией и Китаем.

В 1492 году Колумб открыл для Испании Новый Свет, а в 1498-м Васко да Гама проложил для Португалии путь вокруг Африки в Индию. В 1494 году Испания и Португалия подписали Тордесильясский договор, поделив пополам моря и земли за пределами Европы по линии, проходящей в 100 лигах (около 483 км) к западу от Азорских островов. В 1506 году, за десятилетие до начала Реформации, этот договор удостоверил папа Юлий II — чем, безусловно, подорвал авторитет Святого престола в королевствах за пределами Пиренейского полуострова.

С чего началась первая общеевропейская война

Вестфальский мир фиксировал изменившийся статус-кво в Европе: больше не существовало повсеместной неоспоримой, хотя и символической власти папы, сформировалась группа протестантских государств, в том числе и весьма влиятельных. Реформация расколола Священную Римскую империю — сложное многосоставное образование, территориальное ядро которого составляла нынешняя Германия (спустя 250 лет немецкие националисты станут трактовать этот раскол как национальную травму, предопределившую многое в дальнейшей политической судьбе их страны и всей Европы).

Вестфальская Европа состояла из суверенных государств, формально признавших равенство друг друга и недопустимость вмешательства во внутренние дела. Европейские теоретики права — Эразм Роттердамский, Гуго Гроций, Томас Гоббс — обосновали национальный суверенитет через фигуру монарха, единственного, кто мог противопоставить свою волю внутренней и международной анархии. Это подвело теоретический фундамент под систему абсолютизма. А заодно утвердило миропорядок, основанный на равновесии сил: именно на этой системе координат построена современная школа реализма в международных отношениях.

Система 1648 года может быть признана глобальной, хотя это была исключительно проекция европейской системы на заморские территории.

Вестфальский мир по умолчанию отменил амбициозные испано-португальские соглашения. Мир за пределами Европы еще не был полностью поделен между европейскими метрополиями, но выглядел как угодья, ожидавшие, когда на них будет распространена власть корон Старого Света. Европейские политики старались не допустить повторения ужасов Тридцатилетней войны, но заморские территории и морские пути стали театром постоянной прокси-войны всех против всех, которая велась силами колонистов, пиратов и лояльных туземцев. Когда в Европе все же начинались войны, каждая из них приводила к всплеску насилия в колониях. Изъятые в колониях ценности трансформировали экономику Старого Света, обесценив деньги и обеспечив процветание международных банковских домов Италии и Южной Германии, а также паевых колониальных компаний по типу Ост-Индской.

Почему из беззаконий Тридцатилетней войны выросло современное международное право

Принцип государственного суверенитета, закрепленный Вестфальским миром, был основан на признании абсолютной власти монарха, но продолжал покоиться на религиозных догматах. Начавшаяся секуляризация политики не могла не привести к размыванию легитимности европейских монархий. Меньше чем через год после Вестфальского мира, в 1649-м, в Лондоне был казнен король Англии Карл I: это стало шокирующим результатом многолетней гражданской войны, инициированной парламентом и обозначивший пределы власти суверена.

Вена: мир великих держав

  • Предшествующий конфликт — революционные и Наполеоновские войны, 1792–1815
  • Общие потери в результате предшествующего конфликта: от 3,5 млн до 7 млн человек
Наполеоновские войны сотрясали Европу полтора десятилетия, и каждая новая оказывалась кровопролитнее прежней. На репродукции Наполеон объезжает французские позиции во время битвы при Прейсиш-Эйлау (1807)

Участники Венского конгресса 1815 года собирались аннулировать итоги Великой Французской революции, но усвоили порожденные ею идеи национального суверенитета

Венский конгресс завершался на фоне скандального возвращения Наполеона в Париж из ссылки на острове Эльба: шансы восстановить империю он окончательно потерял, проиграв при Ватерлоо 18 июня 1815 года, уже после окончания конгресса.

Теоретически конгресс символизировал поражение Французской революции. Но революция так преобразовала европейскую политику, что даже ее враги больше не могли это игнорировать. Свержение и последующая казнь Людовика XVI наглядно продемонстрировали, что государство может строиться на принципе, отличном от сакральной власти монарха.

Носителем и источником суверенитета объявлялся народ (нация); государство провозглашало себя выразителем его интересов.

Среди монархий устойчивее стали те, которые учли эту перемену.

Изменения не означали ничего хорошего ни для самих монархий, ни для военной аристократии, на которую они опирались, ни для церкви, имевшей ключевое значение для сакральной легитимации власти. И хотя и в Вене, и чуть позже в Париже, при подписании в сентябре 1815 года Священного консервативного союза России, Австрии и Пруссии, объявлялось именно о восстановлении прежней «нормальности», этот «фарш» невозможно было «провернуть назад».

Какую память оставил Венский конгресс

С консервативной точки зрения слабым звеном в группе стран—победительниц Наполеона была Англия, уже лишившаяся своих североамериканских колоний в результате Революционной войны 1775–1783 годов и шедшая по пути расширения политических прав подданных с сопутствующим ограничением прав короны. В то же время Англия располагала самой технологически продвинутой экономикой и почти неограниченными возможностями глобальной морской логистики, которые обеспечивались крупнейшим в мире флотом и растущей системой колоний.

Континентальные державы, претендовавшие на статус великих, то есть более значимых, чем прочие — Пруссия, Австрия, Россия и Франция,— стремились к сдерживанию Англии. И в то же время стремились догнать ее. Это требовало перехода от системы, в которой ключевую роль играли крестьяне и военная аристократия, к системе, где основными акторами становились индустриальные рабочие и промышленники с финансистами. Концепт нации помогал решать задачи обеспечения лояльности вставших к станкам крестьян и создания из них массовых армий.

Международный конгресс в Вене открылся в ноябре 1814 года. Он был призван определить дальнейшую судьбу Европы, бесконечно уставшей от двух с половиной десятилетий всеобщей войны, начатой в связи с революцией во Франции и продолженной Наполеоном. В истории международных отношений Венский конгресс незаслуженно обойден вниманием: сформированная на нем система находится в тени Вестфальского мира, увенчавшего в 1648 году Тридцатилетнюю войну (1618–1648), и Версальско-Вашингтонской системы, обозначившей в 1918-м оказавшийся очень хрупким мир по итогам Первой мировой. Венский конгресс, где главные роли играли Россия, Британия, Пруссия и Австрия, длился более полугода и по атмосфере напоминал серию великосветских раутов. Тем не менее участникам удалось сформулировать параметры долгого мира, продлившегося как минимум четыре десятилетия — до Крымской войны, в которой Россия оказалась противником франко-британского альянса (1853–1856). По сути же, некоторые основы Венской системы сохранялись вплоть до начала Первой мировой — то есть в общей сложности почти столетие

Все со школы помнят, что Наполеон бежал с Эльбы, на 100 дней вернул себе французскую императорскую корону, но затем был окончательно разбит пруссаками и англичанами при Ватерлоо и сослан уже на остров Св. Елены в Южной Атлантике, где и умер в 1821 году. Карту постнаполеоновской Европы рисовали в Вене страны-победительницы при участии Талейрана. Но в действительности мало кто совмещает эти две истории в одну — а между тем Наполеон бежал с Эльбы, когда конгресс уже шел (1 марта 1815 года) — и был разгромлен под Ватерлоо через девять дней, после того как конгресс завершился,— 18 июня 1815 года (на гравюре: последняя атака наполеоновской гвардии)

Вена в 1815 году была главной континентальной столицей, удаленной от других центров силы — Лондона на западе и Петербурга на Востоке. Кроме всего прочего, Вена располагала беспрецедентным количеством дворцов, способных принять не только высокопоставленных дипломатов и военных, но и самих государей. На фото: дворец Хофбург, в 1815 году — зимняя резиденция австрийской императорской семьи

Дворец Амалиенбург находился в непосредственной близости от Хофбурга и служил во время конгресса резиденцией российского императора Александра I. В тогдашних покоях императора сегодня проводят экскурсии

Князь Клеменс Венцель Лотар фон Меттерних (1773–1859), в 1815 году — министр иностранных дел Австрийской империи, прожил полную событий жизнь, прежде чем заслуженно попасть в текст Манифеста Коммунистической партии (1848) в качестве консервативного представителя «старого мира» и на этикетки игристого вина (выпускается в Германии с 1834 года). Под его руководством и на правах принимающей стороны Австрия пыталась дирижировать «концертом» европейских держав — что было непросто в присутствии осознававших свою мощь британцев и русских

Людвиг ван Бетховен (1770–1827) до некоторой степени может считаться официальным композитором конгресса: он написал по этому поводу несколько произведений, дирижировал концертом в присутствии европейских монархов и, возможно, лично встречался с Александром I

Лично знакомый с Бетховеном князь Андрей Кириллович Разумовский (1752–1836), военный, моряк и дипломат, проведший в Вене много лет в качестве российского посла, в 1815 году был «мозговым центром» российской делегации. Он принимал участие не только в работе конгресса, но и в подписании Второго Парижского мира 20 ноября 1815 года, который и поставил настоящую точку в истории наполеоновских войн

Венский конгресс называли Танцующим, поскольку его светская программа была более обширна, чем собственно программа переговоров. Впрочем, многие существенные вопросы обсуждались тогда именно в бальных кулуарах, в перерывах между кадрилью, вальсом, бокалом шампанского и карточной игрой

«Он взял Париж, он основал лицей»,— писал об Александре Романове Александр Пушкин. Александр, старший из сыновей Павла I, родился в 1777 году и сразу стал любимцем царственной бабушки, Екатерины II. Оказавшийся причастным к заговору против отца (1801), Александр стал довольно противоречивым правителем, стараясь отказаться от части политического наследия Павла и в то же время ясно осознавая, что 34 года абсолютистского правления Екатерины едва не завершились для империи финансовым крахом. Реформы, задуманные Александром в начале царствования, никогда не были доведены до конца; во второй половине правления на смену им пришли контрреформы; но, так или иначе, Российская империя при этом государе достигла абсолютного «пика формы»: она устояла под ударом Наполеона, а заграничный поход 1814 года привел русских в Париж и сделал их как минимум не менее важными архитекторами постнаполеоновского мира, чем британцы, немцы и австрийцы. В Вене Россия, по сути, официально взяла на себя обязанности гаранта старого порядка и нерушимости границ в Европе — и позднее несколько раз эти обязанности выполняла

В Венском конгрессе формально принимали участие все европейские страны, но карта континента по его итогам была не такой уж пестрой. Основное буйство красок приходилось на территорию нынешней Германии, которая состояла из нескольких десятков королевств, герцогств и княжеств. Политически раздробленной оставалась также Италия, где была восстановлена Папская область, но окончательно утратила суверенитет Венеция. Огромную Австрийскую империю, полностью сметенную с карты Наполеоном, победители также полностью восстановили: она снова включала в себя большую часть Центральной и Юго-Восточной Европы к югу от общей границы Пруссии и Российской империи и к северу от границы империи османов. Дробиться этот регион начнет только через полстолетия, что приведет к новой серии кризисов и в итоге — к Первой мировой войне. Что касается Польши, то в этой стране Венский конгресс называют еще Четвертым разделом. Суверенитет созданного Наполеоном герцогства Варшавского оказался иллюзией; часть нынешней Польши, включая Варшаву, отошла России, часть — осталась за Пруссией. Краков остался вольным городом с особым статусом. Полностью сняты противоречия в этом регионе в 1815 году не были, что проявилось совсем скоро в серии польских восстаний, а затем — в Первой и Второй мировых войнах

Наполеон Бонапарт (1769–1821), выскочка-корсиканец, артиллерийский командир, отличившийся при взятии Тулона французскими республиканскими войсками (1793), замеченный и оцененный Суворовым во время его кампаний в &lt;a href=&quot;/doc/6678269&quot;>Италии&lt;/a> и &lt;a href=&quot;/doc/7168241&quot;>Швейцарии&lt;/a> (1799), возложивший на себя императорскую корону (1804), был политиком и командиром, без которого Венскому конгрессу нечего было бы обсуждать. В течение 20 лет он решительно перекраивал карту Европы, не боясь вступать в борьбу с самыми могущественными державами,— но споткнулся в России, где в 1812 году была разгромлена его Великая армия. У Наполеона был бессменный министр иностранных дел, Шарль Морис Талейран,— но, когда Венский конгресс стартовал, Наполеон был в ссылке на острове Эльба, а Талейран, как это ни парадоксально, представлял на конгрессе победителей побежденную Францию, где победители восстановили монархию Бурбонов

Мир за пределами Европы (включая юные США) в политическом отношении игнорировался. Центральную, Восточную и Юго-Восточную Европу на четверых делили Пруссия, Австрия, Россия и Османская Турция. Поддержанная Наполеоном ресуверенизация Польши оказалась отложена на столетие. Германский союз — инструмент Наполеона в борьбе с Австрией и Пруссией — был переучрежден на базе главенства Пруссии. Италия за несколько десятилетий превратилась из горстки автономных королевств в единое государство. В клубе великих держав состояли Британия, Франция и Россия; позже, по мере объединения, к ним примкнула Германия.

Художественный взгляд на войну

«Концерт великих держав» должен был обеспечить мирное сосуществование, но действительность оказалась сложнее. В 1853–1856 годах Россия сражалась с альянсом Англии, Франции и Турции, что толкнуло ее к обновлению Священного союза с Веной и Берлином. Затем, в поисках баланса сил и состоятельных кредиторов на фоне нарастающей военно-промышленной конкуренции, Санкт-Петербург вновь вошел в союз с Парижем и Лондоном.

Идеи национализма вызывали брожение внутри континентальных империй. Даже связанные союзными договорами державы не гнушались поддержкой ирредентистских политических проектов, нацеленных на фрагментацию крупных стран.

В колониях конкуренция великих держав также нарастала; заморские территории стали полигоном экономики протекционизма и источником доходов, позволявших метрополиям снижать социальные издержки промышленной революции.

К концу XIX века сформировался глобально связный мир, максимально открытый для перемещения. Но новые технологии, растущие аппетиты новых элит, взрывной потенциал политического национализма, а также военно-политическое соревнование метрополий, сопровождавшееся накоплением вооружений, не могли не создать предпосылок для нового глобального конфликта.

Версаль: мир передышки

  • Предшествующий конфликт: Первая мировая война, 1914–1918
  • Общие потери в ходе предшествующего конфликта: от 15 млн до 22 млн человек
На полях Первой мировой выяснилось, что империалистический мир и идеалы гуманизма друг другу не соответствуют

Версальская система была создана людьми, очень уставшими от войны, но добиться они сумели лишь 20-летнего перемирия

Версальский мир продержался всего около 20 лет. Многосторонний договор, положивший конец Первой мировой войне, был подписан в Версале 28 июня 1919 года, а уже 1 сентября 1939-го началась Вторая мировая. Это дает основание некоторым историкам утверждать, что мировая война была одна, а с 1918 по 1939 год просто действовало перемирие, которое не было всеобщим, учитывая боевые действия в бывшей Российской империи в ходе Гражданской войны, войны в Африке, Китае и в других странах и регионах.

Версальский мир закрепил поражение Германии, Австро-Венгрии и Турции. Внутриполитический кризис 1917 года вывел из войны Россию, правительство Ленина добилось заключения сепаратного мира с немцами через четыре месяца после прихода к власти, уступив Берлину колоссальные территории.

Первая мировая война утвердилась в историографии только после начала Второй мировой войны — в 1939 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война». В Российской империи ее также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально (и до революции, и после) — «германской». А затем — в СССР — «империалистической войной»

Поводом к войне послужило убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда (на фото) в Сараево 19-летним сербским террористом, студентом из Боснии Гаврилой Принципом. Принцип был одним из членов террористической организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство

В результате Первой мировой войны прекратили существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская (хотя возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская республика формально продолжала именоваться Германской империей)

Страны-участницы потеряли в Первой мировой войне более 10 млн человек убитыми среди солдат, около 12 млн убитыми среди мирных жителей и около 55 млн человек ранеными. Английский писатель Герберт Уэллс заявлял: «Эта величайшая из всех войн — не какая-то очередная война, а война последняя!»

Задолго до войны в Европе стали нарастать противоречия между великими державами: Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией и Россией. Германская империя, образованная после франко-прусской войны 1870 года, первоначально не стремилась к политическому и экономическому господству на Европейском континенте. Однако к середине 1880-х годов, окрепшая в экономическом и военном смысле, страна стала бороться за гегемонию в Европе. Одной из основных причин борьбы считается тот факт, что Германия слишком поздно приступила к колониальной экспансии и потому практически осталась без колоний, отчего немецкий капитал был лишен рынков сбыта

К упоминаемым в разных источниках причинам войны относятся экономический империализм, торговые барьеры, гонка вооружений, милитаризм и автократия, баланс сил, происходившие накануне локальные конфликты (Балканские войны, Итало-турецкая война), приказы о всеобщей мобилизации в России и в Германии, территориальные притязания и союзные обязательства европейских держав

Противостояние стран Антанты с одной стороны и Германии с Австро-Венгрией с другой привело к Первой мировой войне, где противниками Антанты (Россия, Великобритания и Франция) и ее союзников был блок Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария), в котором Германия играла ведущую роль

28 июля 1914 года, ровно через месяц после убийства Франца Фердинанда Гаврилой Принципом, Австро-Венгрия объявила Сербии войну: эта дата считается официальном началом Первой мировой войны. Австро-венгерская тяжелая артиллерия начала обстрел Белграда, а регулярные войска Австро-Венгрии пересекли сербскую границу. Россия заявила, что не допустит оккупации Сербии

Война в 1914 году разворачивалась на двух основных театрах военных действий — французском и русском,— а также на Балканах (в Сербии), на Кавказе, Ближнем Востоке (с ноября 1914 года) и в колониях европейских государств: в Африке, в Китае, в Океании. Тогда все участники войны собирались закончить боевые действия за несколько месяцев путем решительного наступления. Никто не ожидал, что война примет затяжной характер

Кампания 1914 года отличалась чрезвычайной динамичностью. Крупные армии обеих сторон активно и быстро маневрировали, чему способствовала насыщенная дорожная сеть района боевых действий. К началу 1915 года воюющие державы столкнулись с тем, что война приняла такой характер, который не предусматривался довоенными планами ни одной из сторон,— она стала затяжной. Хотя германцам удалось захватить почти всю Бельгию и значительную часть Франции, их главная цель — стремительная победа над французами — оказалась недоступной

Примечательно, что 11 ноября 1914 года в битве под Лангемарком немцы провели атаку, поразившую мировую общественность своей бессмысленностью и пренебрежением к человеческой жизни, бросив на английские пулеметы подразделения, набранные из необстрелянных молодых людей,— студентов и рабочих. Затем подобное неоднократно стали повторять военачальники с обеих сторон, а солдаты на Первой мировой войне стали рассматриваться как «пушечное мясо»

Накопленных в предвоенные годы запасов боеприпасов как раз хватило только до конца 1914 года, и требовалось срочно наладить их массовое производство. Сражения в 1914 году доказали силу тяжелой артиллерии, роль которой до войны во всех армиях, кроме германской, недооценивалась. В связи с переходом к позиционной войне также резко возросла роль инженерно-саперных войск

Интенсивность действий на Западном фронте с начала 1915 года значительно уменьшилась. Германия сосредоточила свои силы на подготовке операций против России. Французы и англичане также предпочли воспользоваться образовавшейся паузой для накопления сил. Первые четыре месяца года на фронте царило почти полное затишье

В апреле-мае 1915 года, в ходе второй битвы при Ипре, Германия — впервые в истории человечества и с полной неожиданностью для англо-французов — применила химическое оружие: из баллонов был выпущен хлор. От газа пострадало 15 тыс. человек, из которых пять тыс. умерли. Немцы не имели достаточных резервов, чтобы воспользоваться результатом газовой атаки и прорвать фронт. После ипрской газовой атаки обе стороны очень быстро сумели разработать противогазы различных конструкций, и дальнейшие попытки применения химического оружия уже не захватывали врасплох большие массы войск

За весь 1915 год фронт практически не сдвинулся: результатом всех ожесточенных наступлений явились подвижки линии фронта не более чем на десять км. Обе стороны, все более и более укреплявшие свои оборонительные позиции, не смогли выработать тактики, позволяющей прорвать фронт, даже на условиях чрезвычайно высокой концентрации сил и многодневной артиллерийской подготовки. Огромные жертвы обеих сторон не дали никакого значимого результата. При этом выяснилось, что сложившийся тип военных действий создает огромную нагрузку на экономики воюющих стран

Не добившись решительного успеха на Восточном фронте в кампании 1915 года, германское командование решило в 1916 году нанести основной удар на западе и вывести из войны Францию. Оно запланировало мощными фланговыми ударами в основание Верденского выступа срезать его, окружив всю верденскую группировку противника, и создать тем самым огромную брешь в обороне союзников, через которую затем предполагалось нанести удар во фланг и тыл центральным французским армиям и разгромить весь фронт союзников

Военная кампания 1916 года ознаменовалась важным событием: 31 мая — 1 июня произошло крупнейшее за всю войну Ютландское морское сражение. По итогам этого года был продемонстрирован перевес Антанты. К концу 1916 года обе стороны потеряли убитыми шесть млн человек, около десяти млн было ранено. В ноябре — декабре 1916 года Германия и ее союзники предложили мир, но Антанта отклонила предложение, указав, что мир невозможен «до тех пор, пока не обеспечено восстановление нарушенных прав и свобод, признание принципа национальностей и свободного существования малых государств»

Положение Центральных держав в 1917 году стало катастрофическим: для армии уже не было резервов, разрастались масштабы голода, транспортной разрухи и топливного кризиса. При этом страны Антанты стали получать значительную помощь со стороны США (продовольствие, промышленные товары, а позднее и подкрепления), одновременно усиливая экономическую блокаду Германии, и их победа, даже без проведения наступательных операций, становилась лишь делом времени

После Октябрьской революции большевистское правительство, пришедшее к власти под лозунгом окончания войны, заключило 15 декабря 1917 года перемирие с Германией и ее союзниками. У немецкого руководства появилась надежда на благоприятный для него исход войны

19 июля 1917 года германский рейхстаг принял резолюцию о необходимости мира по обоюдному соглашению и без аннексий. Но со стороны правительств Англии, Франции и США эта резолюция не встретила сочувственного отклика. В августе 1917 года папа римский Бенедикт XV предложил свое посредничество для заключения мира. Однако правительства Антанты отвергли и папское предложение

Называемый Брестским миром сепаратный международный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске представителями Советской России, с одной стороны, и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии) — с другой ознаменовал поражение и выход России из Первой мировой войны

28 июня 1919 года Германия была вынуждена подписать Версальский договор, составленный государствами-победителями на Парижской мирной конференции, официально завершившей Первую мировую войну

Вступая в войну, генеральные штабы воюющих государств и, в первую очередь, Германии исходили из опыта предыдущих войн, победа в которых решалась сокрушением армии и военной мощи противника. Эта же война показала, что отныне мировые войны будут носить тотальный характер с вовлечением всего населения и напряжением всех моральных, военных и экономических возможностей государств

Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений и средств ведения боя. Впервые были использованы танки, химическое оружие, противогаз, зенитные и противотанковые орудия, огнемет. Широкое распространение получили самолеты, пулеметы, минометы, подводные лодки, торпедные катера

29 июля 1914 года российский император Николай II отправил Вильгельму II телеграмму с предложением «передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию» (в международный третейский суд в Гааге). Вильгельм II не ответил. 31 июля в Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация в армию &lt;br>На фото: Николай II объявляет войну Германии с балкона Зимнего дворца

Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой войны привели к беспрецедентной для индустриальных государств милитаризации экономики. Это оказало влияние на ход развития экономики всех крупных индустриальных государств в период между двумя мировыми войнами

Но передышка на Восточном фронте не спасла Германию от военного коллапса и падения монархии. Как только в Берлине была провозглашена республика, большевики аннулировали Брестский мир, однако в переговорах в Версале Советская Россия не участвовала: бывшие союзники по Антанте не понимали, с каким из центров власти, возникших в ходе Гражданской войны, они должны иметь дело. Процесс международного признания Советской России начался лишь в 1920 году, причем с территорий, которые получили статус суверенных государств в результате Первой мировой.

В Версале был применен на практике принцип самоопределения наций, теоретически сформулированный незадолго до этого.

Поражение Центральных держав и революция в России привели к образованию ряда новых государств: в их числе Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Венгрия и Югославия. К 1930-м годам в большинстве этих стран сложились режимы, по своим политическим характеристикам близкие к фашистским.

Оставшись без империи, Австрия утратила статус великой державы. Германию обязали платить репарации и сократить до минимума армию и флот; она понесла территориальные потери в Шлезвиге, на левом берегу Рейна и в Восточной Пруссии, на территории которой образовался так называемый Польский коридор. Колонии Германии достались победителям, как и большая часть территории, находившейся до Первой мировой под контролем Османской Турции.

Французский офицер на кладбище

Французский артиллерист передает по телефону инструкции

Солдаты у поезда для раненых в Кале (север Франции)

Раненные солдаты перед отправкой домой

Немецкий солдат предлагает французам сдаться

Фельдмаршал Дуглас Хейг

Французский генерал Йозеф Жоффре (второй справа) поздравляет и награждает медалями солдат

Французские солдаты во время обеда

Француские солдаты в окопе

Французские солдаты в окопе

Ряды мертвых животных, убитых для прокорма солдат

Собака везет бельгийский пулемет

Французские мотоциклисты

Французские офицеры проверяют окопы

Фельдмаршал Горацио Герберт Китченер (второй слева) и французский маршал Жозеф Жоффр (второй справа) встречает французского генерала Альберта Баратье (справа)

Солдаты на поле битвы после боя

Французские солдаты около временного жилища

Французский солдат настраивает зенитный пулемет

Немецкие солдаты маршируют по Шалон-ан-Шампань

Священник проводит службу для французских солдат

Французский генерал Эмиль Юджин Белин (справа) на линии фронта

Версальскую систему часто именуют Версальско-Вашингтонской: она во многом сложилась на основе Четырнадцати принципов справедливого мира, которые президент США Вудро Вильсон представил Конгрессу 8 января 1918 года. Америка вступила в войну на стороне Антанты в апреле 1917 года, в целом использовала и сам конфликт, и его урегулирование для накопления экономического и политического влияния и вышла из Первой мировой в статусе великой державы. Британская империя по итогам войны увеличилась до беспрецедентных размеров, но роль единственного бенефициара Лондон за собой сохранить не смог: в новом мире уже не было возможности игнорировать Вашингтон.

