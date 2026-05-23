Окно в будущее

Социологи говорят , что россиянам не хватает картины будущего. “Ъ” готов восполнить этот пробел. Каждый день редакция и читатели имеют дело с потоком новостей, означающих: привычного мира уже нет. Прежние правила не работают, новые — только формируются. Рано или поздно нынешний период турбулентности завершится, и будут определены новые очертания мира. Творческая группа проекта «Контуры будущего» выделила главные темы будущих договоренностей и предлагает их вниманию читателей.

С уверенностью можно сказать лишь одно — после завершения конфликтов стороны (победившие, уцелевшие или просто выжившие) сядут за стол переговоров, чтобы выработать новые правила человеческого общежития. Основную часть повестки будущих переговоров можно определить уже сейчас.

Миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны, больше нет. Об этом говорят уже не эксперты и отставные политики, которые могут позволить себе некоторое преувеличение, а действующие главы ведущих государств. Мир вступил в эпоху больших конфликтов. Каким будет новый миропорядок, по каким правилам мир станет жить, как и где пролягут границы нового передела — сегодня остается только гадать.

Полярное расстройство

О закате мироустройства, сложившегося по окончании Второй мировой войны, заговорили давно. Почти сразу после распада СССР американский политолог Фрэнсис Фукуяма заявил о «конце истории». Мол, социалистический вызов окончательно затух, весь мир движется в сторону либеральной демократии, причин для глобального конфликта больше нет, сюжет исчерпан. Осталось только дописать эпилог.

Коллеги господина Фукуямы, не обладавшие столь богатым воображением, сформулировали тезис об однополярном мире, пришедшем на смену биполярному времен холодной войны. Оппоненты в других частях планеты, оправившись через короткое время от шока, заявили о многополярном мире (уже существующем, либо создающемся рекордными темпами).

Долгое время все эти словесные баталии вокруг полюсов были в целом все же уделом части интеллектуальной элиты. Лишь иногда отдельные лозунги-тезисы прорывались в повседневность. Преимущественно в ходе предвыборной борьбы.

Но в последние годы геополитическое теоретизирование перешло в плоскость практического применения.

И наконец о крахе существующего миропорядка заговорили уже не политологи и отставные политики и чиновники, которые для привлечения внимания могут допустить некоторую гиперболизацию и полемическую заостренность, а самые что ни на есть практики — действующие главы ведущих государств.

Осенью 2024 года на заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил об уходе в прошлое старого уклада: «На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, непохожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин оказался одним из первых политических лидеров, заметивших, что мир больше не живет по правилам, к которым привык за последние десятилетия

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин оказался одним из первых политических лидеров, заметивших, что мир больше не живет по правилам, к которым привык за последние десятилетия

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конце старого миропорядка заговорили европейские лидеры. Канцлер Германии Фридрих Мерц подвел черту: «Международного порядка, основанного на правилах, каким мы его знали, больше не существует». В апреле 2026 года на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что «в современном мире царит хаос, и международный порядок рушится».

Горе побежденным

Привычный миропорядок рушится. Перестают действовать договоры, не работают прежние правила, деградируют международные институты. В январе 2026 года Вашингтон заявил о выходе из 66 международных организаций, которые, по мнению американской администрации, «представляют угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию» страны. Судя по всему, на этом США останавливаться не собираются.

Монументальная Организация Объединенных Наций, где десятилетиями обсуждались и решались судьбы мира, превращается в замкнувшийся внутри себя бессмысленный бюрократический аттракцион. Заседания все еще проводятся, представители стран все еще выступают с заявлениями, но чем дальше, тем больше все это напоминает домовый чат. Никаких решений, резолюций, переговоров, совместных инициатив, уговоров колеблющихся, обращений к мировой общественности. Все важные мировые решения принимаются вне стен Организации Объединенных Наций — на саммитах, двусторонних переговорах, а то и вообще единолично — одной страной, узким составом. Порой даже союзники узнают о случившемся из ленты новостей.

Рвутся торговые связи, перекрываются маршруты, рынки лихорадит. Политика все больше и глубже влезает в мировую экономику — количество санкций и запретов увеличивается по экспоненте. И лишь одна отрасль в последние годы неуклонно растет — оборонная. А параллельно растет и коэффициент Джини (финансовое и имущественное неравенство). Мир стремительно поляризуется, вооружается и перевооружается.

Изменился и язык дипломатии. На смену корректным выражениям, выверенным и отточенным за столетия формулировкам приходит брутальный «пацанский» жаргон, а то и просто площадная брань. Кто бы мог представить еще несколько лет назад, что услышит знаменитую фразу рыцаря-разбойника XVI века Гётца фон Берлихингена из уст лидера мировой державы?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий президент США тоже относится к политикам, готовым импровизировать, отдавая себе отчет в том, что будущее может быть отнюдь не беззаботным

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Действующий президент США тоже относится к политикам, готовым импровизировать, отдавая себе отчет в том, что будущее может быть отнюдь не беззаботным

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе нынешнего года, заявил: «Средние державы должны действовать вместе, потому что, если нас нет за столом, мы становимся частью меню». При этом он отметил, что сверхдержавы ради достижения своих целей все чаще прибегают к экономическому принуждению. Канцлер Германии говорит о наступающем «порядке великих держав»: «Мы вступили в новую фазу открытых войн и конфликтов».

Это эпоха силы, время, когда самым страшным военным преступлением становится поражение, а арбитром, главным судьей — победитель.

«Горе побежденным» — так можно вкратце охарактеризовать этот период, который наступает, конечно, далеко не впервые в истории. В 390 году до н. э. галлы ворвались в Рим, разграбили и сожгли город. Уцелевшие жители укрылись на Капитолийском холме. После полугодичной осады галлы согласились уйти в обмен на выкуп. В ходе взвешивания золота римляне обнаружили, что галлы утяжелили гири на весах, и запротестовали. Вождь галлов в ответ бросил поверх гирь еще и свой меч и заявил: «Vae victis» («Горе побежденным»).

Земля у нас богатая, а порядка в ней нет

Чем закончится нынешний мировой кризис, кто победит, кто проиграет, изменится ли политическая карта мира и как, что будет с экономикой — сегодня вряд ли кто-то сможет с уверенностью, а главное, точно ответить на все эти вопросы. Но с высокой долей вероятности может быть выявлена основная часть повестки будущих мирных переговоров по формированию нового мироустройства.

Порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, действительно во многом устарел и нуждается в пересмотре. Проблем и противоречий накопилось немало. Да и сам мир заметно изменился по сравнению с тем, что было 80 лет назад. Именно эти проблемы и противоречия во многом становятся причинами сегодняшних конфликтов — открытых и подспудно тлеющих. Их условно можно разделить на три части. Во-первых, это то, чего в конце 40-х годов XX века не существовало. Во-вторых, изменившееся за это время соотношение сил, ресурсов и средств. В-третьих, проблемы и противоречия, существовавшие давно, но до недавнего времени успешно заметавшиеся под ковер.

80 лет назад не было интернета, спутников, навигаторов, социальных сетей, криптовалюты, цифровой экономики, чипов, киберпреступности, дронов, роботов, искусственного интеллекта — список начинает казаться бесконечным. Большая часть всего этого появилась, актуализировалась и входит в жизнь буквально на глазах. Естественно, что новшества выбиваются из привычных, устоявшихся норм и правил, нуждаются в отдельном урегулировании. А самое главное, становятся причиной все новых и новых конфликтов. К примеру, чем более независимы мессенджеры и соцсети, тем больше они привлекательны для потребителей и популярны. При этом ни одну власть ни в какой стране не устраивают сети, ей неподконтрольные и неподотчетные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди не впервые оказываются на переломе эпох, но, вероятно, впервые происходящие перемены затрагивают буквально всех — при полной неопределенности итога

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Люди не впервые оказываются на переломе эпох, но, вероятно, впервые происходящие перемены затрагивают буквально всех — при полной неопределенности итога

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Потсдамский мир по большому счету был миром, сконструированным победителями во Второй мировой войне. Он иерархичен — наверху главные победители (ялтинская тройка — СССР, США и Великобритания, разбавленная позже Францией и Китаем). Постоянные члены Совета безопасности ООН, единственные, имеющие право вето. Они же первые легальные владельцы самого сокрушительного оружия — ядерного. Самые крупные державы, самые мощные армии, самые большие экономики и самые большие территории.

Но прошло не так уж и много времени, как распались и исчезли с карты огромные колониальные империи — британская и французская. Появились новые амбициозные региональные державы, которые потихоньку примеряются уже к статусу мировых. Строят авианосцы, создают собственные альянсы, закладывают базы на дальних берегах. И настойчиво требуют пересмотра устоявшегося порядка.

На момент окончания Второй мировой войны в мире насчитывалось 74 независимых государства, а сегодня их почти 200.

195 из них представлены в ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО и прочих многочисленных международных организациях. При этом далеко не все государства суверенны в полном смысле этого слова — полностью контролируют собственную территорию, самодостаточны и способны выжить без внешней помощи.

Тихой сапой расползается по миру ядерное оружие. Невзирая на дипломатические демарши, санкции и угрозы собственным немирным атомом обзавелись Северная Корея, Индия и Пакистан. На пороге ядерного клуба (а некоторые уже и переступили этот порог) еще десяток-полтора стран. Парадоксально, но каждый военный конфликт с участием ядерной державы стимулирует пороговые страны поскорее обзавестись «оружием возмездия».

Фотогалерея Как создавалось и где испытывалось ядерное оружие Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Разработка ядерного оружия стала возможна после того, как в 1938 году ученые Отто Ган (на фото), Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер (на фото) открыли расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов Фото: Wikipedia 9 октября 1941 года президент США Франклин Рузвельт принял ускоренную программу по созданию атомной бомбы. 17 сентября 1943 года США начали реализацию программы, получившей название «Проект Манхэттен». Для руководства секретной лабораторией был приглашен физик Роберт Оппенгеймер (на фото), военную часть проекта курировал генерал Лесли Гровс Фото: AP В рамках проекта «Манхэттен» были созданы три атомные бомбы: «Штучка», «Малыш» и «Толстяк» (на фото). 16 июля 1945 года США провели первое в мире испытание ядерной бомбы. В штате Нью-Мексико тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа «Штучка» (Gadget). Взрыв был эквивалентен 21 килотонне тротила Фото: QuartzMMN 6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы «Толстяк» и «Малыш» на японские города Хиросима и Нагасаки

На фото: бомбардировка Нагасаки 9 августа Фото: U.S. Army Параллельно разработка ядерного оружия велась и в СССР. В 1939–1940 годах советские физики Юлий Харитон (на фото) и Яков Зельдович впервые рассчитали цепную реакцию деления урана. В 1945 году Юлий Харитон вошел в специальный комитет по использованию атомной энергии, занимавшийся изучением ядерного оружия. В закрытом городе Сарове под его руководством работали лучшие физики страны Фото: ТАСС Разработкой водородной бомбы в СССР занимались с конца 1940-х годов. Первую бомбу называли «слойкой Сахарова» (РДС-6с) в честь одного из ее «отцов» — Андрея Сахарова (на фото), ставшего позднее лауреатом Нобелевской премии мира Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Ядерные заряды малой (менее 5 кт) и сверхмалой (менее 0,8 кт) мощности начали разрабатываться в США и СССР в середине 1950-х годов. Их планировали использовать в тактическом ядерном оружии — авиабомбах, артиллерийских снарядах, торпедах, неуправляемых ракетах, фугасах. Известно, что при воздушном взрыве мощностью 0,01 кт смертельный радиус действия ударной волны составляет 150 м, проникающей радиации — 300 м Фото: Federal Government of the United States Четвертый и пятый атомные взрывы США осуществили на атолле Бикини в Тихом океане летом 1946 года. Операция «Перекрестки» (Crossroads) была направлена на ликвидацию кораблей-мишеней воображаемого противника. На испытаниях присутствовали делегация СССР и пресса. При подводном взрыве «Бэйкер» произошло радиоактивное заражение всех кораблей. На некоторых из них находились подопытные животные Фото: U.S. Army Первая советская атомная бомба РДС-1 (реактивный двигатель специальный) во многом была похожа на «Толстяка». 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске прошло ее первое испытание. Мощность бомбы составляла 22 килотонны Фото: Wikipedia В 1951 году США провели серию взрывов на тихоокеанском полигоне. Операция носила название «Парник» (Greenhouse). Для того чтобы сымитировать взрывы в воздухе, объекты были установлены на высоких металлических вышках. В капсуле объекта «Джордж» впервые в истории были использованы дейтерий и тритий. Мощность взрыва составила 225 килотонн Фото: U.S. Army 25 мая 1953 года на ядерном полигоне в Неваде был произведен первый в истории выстрел артиллерийским ядерным снарядом, получившим название Grable Фото: Wikipedia 12 августа 1953 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахской ССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы Фото: Кадр из видео 29 июля 1957 года в силу вступил устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одним из направлений деятельности агентства является обеспечение нераспространения ядерного оружия. По состоянию на март 2022 года в организацию входило 175 стран, КНДР прекратила членство в 1994 году. В 2005 году агентство и возглавлявший его Мухаммед аль-Барадеи (на фото) были удостоены Нобелевской премии мира Фото: AP / Lionel Cironneau 31 октября 1958 года в Женеве начались переговоры о запрете испытаний ядерного оружия. В них участвовали СССР, США, Великобритания. Одновременно вступил в силу трехсторонний мораторий на проведение ядерных испытаний Фото: AP 1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор о демилитаризации Антарктики, превращавший регион в зону, свободную от ядерного оружия. Изначально его подписали 12 стран, которые вели в Антарктике научные исследования (Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР, Великобритания и США). Документ вступил в силу 23 июня 1961 года, его участниками являются 54 страны Фото: AP 30 октября 1961 года СССР провел испытания «Царь-бомбы». Ее также прозвали «Кузькина мать» после того как Никита Хрущев произнес свою известную речь. Мощность советской бомбы составила 57–58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва огненный шар раскинулся на 4,6 км, ядерный гриб поднялся на высоту 67 км, а сейсмическая волна три раза обогнула весь земной шар Фото: Минатом 5 августа 1963 года в Москве СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Участники обязались «запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», если это вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ данного государства. В договоре участвуют 136 стран, в том числе Израиль, Индия и Пакистан. Вне документа остаются, например, КНДР, Франция, Китай

На фото: подписание договора в Кремле Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 12 июня 1968 года резолюцией ООН был одобрен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Государства-участники обязались не передавать и не принимать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними; не поощрять и не побуждать страны к производству или приобретению такого оружия. Проверку выполнения договора осуществляет МАГАТЭ. Документ не подписали Израиль, Индия и Пакистан, в 2003 году свою подпись отозвала КНДР. Иран ратифицировал договор, но с 2004 года подозревается МАГАТЭ в его нарушении. Документ подписан 190 странами Фото: AP / Jerry Mosey 7 декабря 1970 года резолюцией ООН был принят Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Подписан 11 февраля 1971 года СССР, Великобританией и США. Договор запрещает размещать такое оружие на морском дне за пределами 12-мильной прибрежной зоны. Участниками договора являются 95 стран, среди них нет, к примеру, Франции, Израиля, Пакистана

На фото: студенты МГУ протестуют против ядерных испытаний Франции в пустыне Сахара в 1960 году Фото: AP 10 сентября 1996 года ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Государства-участники обязуются «не производить испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», запретить и предотвращать их, а также «воздерживаться от побуждения, поощрения» и прочего участия в проведении ядерных взрывов. Договор подписан 184 странами, ратифицирован — 168. Документ ратифицировали три государства, обладающие ядерным оружием,— Россия, Великобритания и Франция. Не подписали его Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран

На фото: члены индийской делегации на заседании ООН по принятию ДВЗЯИ Фото: AP / Osamu Honda Следующая фотография 1 / 20 Разработка ядерного оружия стала возможна после того, как в 1938 году ученые Отто Ган (на фото), Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер (на фото) открыли расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов Фото: Wikipedia 9 октября 1941 года президент США Франклин Рузвельт принял ускоренную программу по созданию атомной бомбы. 17 сентября 1943 года США начали реализацию программы, получившей название «Проект Манхэттен». Для руководства секретной лабораторией был приглашен физик Роберт Оппенгеймер (на фото), военную часть проекта курировал генерал Лесли Гровс Фото: AP В рамках проекта «Манхэттен» были созданы три атомные бомбы: «Штучка», «Малыш» и «Толстяк» (на фото). 16 июля 1945 года США провели первое в мире испытание ядерной бомбы. В штате Нью-Мексико тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа «Штучка» (Gadget). Взрыв был эквивалентен 21 килотонне тротила Фото: QuartzMMN 6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы «Толстяк» и «Малыш» на японские города Хиросима и Нагасаки

На фото: бомбардировка Нагасаки 9 августа Фото: U.S. Army Параллельно разработка ядерного оружия велась и в СССР. В 1939–1940 годах советские физики Юлий Харитон (на фото) и Яков Зельдович впервые рассчитали цепную реакцию деления урана. В 1945 году Юлий Харитон вошел в специальный комитет по использованию атомной энергии, занимавшийся изучением ядерного оружия. В закрытом городе Сарове под его руководством работали лучшие физики страны Фото: ТАСС Разработкой водородной бомбы в СССР занимались с конца 1940-х годов. Первую бомбу называли «слойкой Сахарова» (РДС-6с) в честь одного из ее «отцов» — Андрея Сахарова (на фото), ставшего позднее лауреатом Нобелевской премии мира Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Ядерные заряды малой (менее 5 кт) и сверхмалой (менее 0,8 кт) мощности начали разрабатываться в США и СССР в середине 1950-х годов. Их планировали использовать в тактическом ядерном оружии — авиабомбах, артиллерийских снарядах, торпедах, неуправляемых ракетах, фугасах. Известно, что при воздушном взрыве мощностью 0,01 кт смертельный радиус действия ударной волны составляет 150 м, проникающей радиации — 300 м Фото: Federal Government of the United States Четвертый и пятый атомные взрывы США осуществили на атолле Бикини в Тихом океане летом 1946 года. Операция «Перекрестки» (Crossroads) была направлена на ликвидацию кораблей-мишеней воображаемого противника. На испытаниях присутствовали делегация СССР и пресса. При подводном взрыве «Бэйкер» произошло радиоактивное заражение всех кораблей. На некоторых из них находились подопытные животные Фото: U.S. Army Первая советская атомная бомба РДС-1 (реактивный двигатель специальный) во многом была похожа на «Толстяка». 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске прошло ее первое испытание. Мощность бомбы составляла 22 килотонны Фото: Wikipedia В 1951 году США провели серию взрывов на тихоокеанском полигоне. Операция носила название «Парник» (Greenhouse). Для того чтобы сымитировать взрывы в воздухе, объекты были установлены на высоких металлических вышках. В капсуле объекта «Джордж» впервые в истории были использованы дейтерий и тритий. Мощность взрыва составила 225 килотонн Фото: U.S. Army 25 мая 1953 года на ядерном полигоне в Неваде был произведен первый в истории выстрел артиллерийским ядерным снарядом, получившим название Grable Фото: Wikipedia 12 августа 1953 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахской ССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы Фото: Кадр из видео 29 июля 1957 года в силу вступил устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одним из направлений деятельности агентства является обеспечение нераспространения ядерного оружия. По состоянию на март 2022 года в организацию входило 175 стран, КНДР прекратила членство в 1994 году. В 2005 году агентство и возглавлявший его Мухаммед аль-Барадеи (на фото) были удостоены Нобелевской премии мира Фото: AP / Lionel Cironneau 31 октября 1958 года в Женеве начались переговоры о запрете испытаний ядерного оружия. В них участвовали СССР, США, Великобритания. Одновременно вступил в силу трехсторонний мораторий на проведение ядерных испытаний Фото: AP 1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор о демилитаризации Антарктики, превращавший регион в зону, свободную от ядерного оружия. Изначально его подписали 12 стран, которые вели в Антарктике научные исследования (Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР, Великобритания и США). Документ вступил в силу 23 июня 1961 года, его участниками являются 54 страны Фото: AP 30 октября 1961 года СССР провел испытания «Царь-бомбы». Ее также прозвали «Кузькина мать» после того как Никита Хрущев произнес свою известную речь. Мощность советской бомбы составила 57–58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва огненный шар раскинулся на 4,6 км, ядерный гриб поднялся на высоту 67 км, а сейсмическая волна три раза обогнула весь земной шар Фото: Минатом 5 августа 1963 года в Москве СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Участники обязались «запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», если это вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ данного государства. В договоре участвуют 136 стран, в том числе Израиль, Индия и Пакистан. Вне документа остаются, например, КНДР, Франция, Китай

На фото: подписание договора в Кремле Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 12 июня 1968 года резолюцией ООН был одобрен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Государства-участники обязались не передавать и не принимать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними; не поощрять и не побуждать страны к производству или приобретению такого оружия. Проверку выполнения договора осуществляет МАГАТЭ. Документ не подписали Израиль, Индия и Пакистан, в 2003 году свою подпись отозвала КНДР. Иран ратифицировал договор, но с 2004 года подозревается МАГАТЭ в его нарушении. Документ подписан 190 странами Фото: AP / Jerry Mosey 7 декабря 1970 года резолюцией ООН был принят Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Подписан 11 февраля 1971 года СССР, Великобританией и США. Договор запрещает размещать такое оружие на морском дне за пределами 12-мильной прибрежной зоны. Участниками договора являются 95 стран, среди них нет, к примеру, Франции, Израиля, Пакистана

На фото: студенты МГУ протестуют против ядерных испытаний Франции в пустыне Сахара в 1960 году Фото: AP 10 сентября 1996 года ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Государства-участники обязуются «не производить испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», запретить и предотвращать их, а также «воздерживаться от побуждения, поощрения» и прочего участия в проведении ядерных взрывов. Договор подписан 184 странами, ратифицирован — 168. Документ ратифицировали три государства, обладающие ядерным оружием,— Россия, Великобритания и Франция. Не подписали его Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран

На фото: члены индийской делегации на заседании ООН по принятию ДВЗЯИ Фото: AP / Osamu Honda Смотреть

До недавнего времени мировому сообществу удавалось успешно балансировать два противоречащих друг другу принципа международного права — территориальной целостности и неприкосновенности границ, с одной стороны, и права наций на самоопределение — с другой. Если первый принцип в той или иной форме фигурировал практически во всех исторических международных соглашениях, то второй впервые встал во весь рост в конце Первой мировой войны. Победители были твердо намерены окончательно демонтировать и расчленить проигравшие империи (Германскую, Австро-Венгерскую и Османскую). Принцип «самоопределения наций» подходил для этого идеально.

При этом победители внимательно следили, чтобы никто не усилился чрезмерно. На волне эйфории самоопределения арабы, поддержавшие Антанту в годы войны, в 1919 году собрали в Дамаске конгресс, на котором попытались создать на бывших османских территориях собственную федерацию, реанимировать и модернизировать Омейядский халифат. Но Франция и Великобритания, уже распределившие между собой эти земли, весомо, грубо и зримо объяснили неправомерность такого шага. На Дамаск двинулся французский экспедиционный корпус, арабское ополчение было разгромлено, конгресс разогнан, а самих постосманских арабов поделили на подмандатных сирийцев, иракцев, палестинцев, трансиорданцев и вольных бедуинов Хиджаза и Неджда.

После корректировки границ по итогам Второй мировой войны принцип территориальной целостности соблюдался практически неукоснительно. Самоопределение же, как правило, ограничивалось провозглашением независимости очередной колонией.

Границы, включая те, что в свое время чиновники метрополии прочертили по линейке, оставались неприкосновенными. Даже в разгар холодной войны никто не шел на передел границ: гражданские войны в странах третьего мира могли закончиться лишь победой одной из сторон «в рамках международно признанных границ» либо демаркационной линией. Страна могла выбрать «свободу и демократию» или «прогрессивный путь развития» только целиком. Неслучайно самые застарелые конфликты (корейский, кашмирский, арабо-израильский, тайваньский, кипрский) имеют ярко выраженный территориальный характер.

Фотогалерея Хроника Холодной войны Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На Потсдамской конференции в июле 1945 года союзники разделили сферы политического влияния в мире. Фактически это был последний момент дружбы между бывшими партнерами по антигитлеровской коалиции

На фото (слева направо): премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн и верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин во время Потсдамской конференции Фото: AP Начало Холодной войны обычно отсчитывают от 5 марта 1946 года — Фултонской речи Уинстона Черчилля (на фото), тогда лидера оппозиции британского парламента. В ней экс-премьер, предупреждая об опасности усиления СССР, впервые употребил выражение «железный занавес», сказав, что он опустился «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент» Фото: AP 22 февраля 1946 года посол США в СССР Джордж Кеннан (на фото) отправил в Вашингтон телеграмму №511 («Длинная телеграмма»), в которой заключал, что СССР не откажется от политики расширения своего влияния и коммунистического движения в мире, и мирное сосуществование между двумя сверхдержавами невозможно. Через год в статье «Истоки советского поведения», опубликованной в журнале Foreign Affairs под псевдонимом «X», он сформулировал доктрину сдерживания, которая стала основой политики США в отношении СССР во время Холодной войны Фото: AP / Riethausen Не все на Западе разделяли точку зрения Черчилля и Кеннана. Например, министр торговли США Генри Уоллес (на фото) считал претензии СССР обоснованными и выступал за своеобразный раздел мира, признав за Советским Союзом право доминировать в части регионов Европы и Азии Фото: AP / Bill Chaplis 12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн заявил о необходимости помочь «свободным народам, сопротивляющимся попыткам закабаления со стороны вооруженного меньшинства и внешнему давлению», имея в виду советскую политику установления коммунистических режимов в подконтрольных странах. Соперничество США и СССР Трумэн назвал конфликтом демократии и тоталитаризма Фото: AP После того, как в 1948 году США включили Западный Берлин в сферу действия плана восстановления Европы, известного как «план Маршалла» (подконтрольные СССР страны отказались от участия в плане), СССР начал транспортную блокаду западного сектора немецкой столицы. Почти год продовольствие доставлялось в город только по воздуху американскими самолетами Фото: AP В августе 1948 года после того, как генеральный консул СССР Яков Ломакин (на фото) был обвинен в превышении полномочий в связи с «делом Касенкиной» (учительница советской школы в Нью-Йорке, отказавшаяся возвращаться в СССР после закрытия школы, на фото) и объявлен персоной нон-грата, СССР остановил переговоры по Берлину и закрыл консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско Фото: AP / Marty Lederhandler В апреле 1949 году для того, «чтобы защитить Европу от советского влияния», был образован военно-политический блок НАТО, в состав которого вошли США и еще 11 стран. На открытии первой сессии первый генеральный секретарь Гастингс Исмей заявил, что главная цель создания НАТО — «удерживать русских в стороне, американцев внутри, а немцев внизу» Фото: AP Усилия СССР, в частности советской разведки, были направлены на то, чтобы ликвидировать монополию США на обладание ядерным оружием. 29 августа 1949 года в Советском Союзе были проведены первые испытания ядерной бомбы на Семипалатинском ядерном полигоне. Американские ученые из Манхэттенского проекта и раньше предостерегали, что со временем СССР обязательно создаст собственный ядерный потенциал — тем не менее этот ядерный взрыв оказал сильное воздействие на военно-стратегическое планирование в США — главным образом поскольку военные стратеги США не ожидали, что им придется лишиться монополии так скоро Фото: ТАСС 17 июня 1953 года в ГДР началась политическая забастовка. К этому времени как в США, так и в СССР сменилось руководство. Жители ГДР были разочарованы политикой Вальтера Ульбрихта, приведшей их к экономическому кризису, и забастовка рабочих быстро переросла в антиправительственные выступления. Они были жестоко подавлены советскими войсками Фото: AP / Archiv Со сменой власти в СССР и США и наступлением хрущевской «оттепели» угроза мировой войны на время отступила. В июле 1955 года в Женеве встретились президент США Дуайт Эйзенхауэр (второй слева), председатель Совета министров СССР Николай Булганин (слева), первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, премьер-министр Франции Эдгар Фора и премьер-министр Великобритании Энтони Иден, чтобы обсудить проблемы в отношениях стран Фото: AP С 1956 года напряженность в отношениях снова стала нарастать: в ноябре началось восстание против просоветского режима Венгерской трудовой партии. Волнения были подавлены советскими войсками, тем самым СССР продемонстрировал готовность военной силой поддерживать коммунистические режимы в странах Варшавского договора Фото: AP 27 ноября 1958 года Никита Хрущев выдвинул ультиматум по берлинскому вопросу, заявив, что СССР планирует заключить мирный договор с ГДР и передать ей власть над Восточным Берлином. Президент США Джон Кеннеди (на фото с советским министром иностранных дел Андреем Громыко) ответил, что США намерены несмотря ни на что защищать Западный Берлин. Так начался «Берлинский кризис» — один из наиболее напряженных моментов холодной войны в Центральной Европе, который завершился в 1961 году возведением Берлинской стены Фото: AP В 1959 году Никита Хрущев посетил США. Это был первый в истории визит советского руководителя в США. Хрущев был так воодушевлен поездкой, что созвал многолюдный митинг в Москве, на котором восхвалял миролюбие Эйзенхауэра, его прямоту и честность Фото: Фотоархив журнала «Огонек» / А. Новиков Кризис в отношениях между СССР и США обострился в 1962 году после тайного размещения на Кубе советских военных, техники и вооружения, включая ядерное. Таким образом Советский Союз ответил на размещение в 1961 году в Турции американских ракет средней дальности «Юпитер», которые могли достигнуть городов в европейской части СССР. Кризис был разрешен в октябре после того, как США согласились снять блокаду Кубы и вывести ракеты из Турции Фото: wikimedia.org Леонид Брежнев, в отличие от Никиты Хрущева, не питал склонности ни к рискованным авантюрам за пределами четко очерченной советской сферы влияния, ни к экстравагантным «мирным» акциям: 1970-е годы прошли под знаком так называемой «разрядки международной напряженности», проявлениями которой стали Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки) и совместный советско-американский полет в космос (программа «Союз-Аполлон», на фото). Тогда же были подписаны договоры по ограничению стратегических вооружений Фото: AP / NASA Период разрядки длился до 1979 года, когда советские войска были введены в Афганистан. Реакция Запада, обвинившего СССР в нарушении геополитического равновесия и переходу к экспансионистской политике, была незамедлительной. Пик кризиса пришелся на 1983 год, когда советские ПВО сбили южнокорейский гражданский авиалайнер, на борту которого находились около 270 человек. После этого президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Первая встреча Михаила Горбачева (на фото слева) с президентом США Рональдом Рейганом (справа) в Женеве осенью 1985 года завершилась подписанием Декларации о недопустимости ядерной войны. 15 января 1986 года было опубликовано «Заявление Советского правительства», содержавшее программу ядерного разоружения к 2000 году. СССР призывал ведущие страны мира присоединиться к соблюдавшемуся Советским Союзом с лета 1985 года мораторию на ядерные испытания и поэтапно сокращать различные виды ядерного оружия Фото: Фотоархив журнала «Огонек» В 1987 году во внешней политике СССР произошел коренной поворот к так называемому «новому политическому мышлению», провозгласившему «социалистический плюрализм» и «приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми». С этого момента идеологическое и военно-политическое противостояние начало терять остроту Фото: Фотоархив журнала «Огонек» В конце 1980-х конфронтация СССР и США сошла на нет. Михаил Горбачев и его окружение пошли на значительные уступки при заключении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (подписан 8 декабря 1987 года на состоявшейся в Вашингтоне встрече Рональдом Рейганом) Фото: AP / Barry Thumma 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена — символ противостояния двух стран. Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира, а Холодную войну можно было считать завершенной Фото: Reuters 3 декабря 1989 года во время встречи на круизном лайнере «Максим Горький» президент США Джордж Буш и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что противостояние между двумя державами закончено. 1 февраля 1992 года в Кэмп-Дэвиде была подписана совместная декларация России и США, официально положившая конец Холодной войне между двумя государствами Фото: AP / Marcy Nighswander Следующая фотография 1 / 22 На Потсдамской конференции в июле 1945 года союзники разделили сферы политического влияния в мире. Фактически это был последний момент дружбы между бывшими партнерами по антигитлеровской коалиции

На фото (слева направо): премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн и верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин во время Потсдамской конференции Фото: AP Начало Холодной войны обычно отсчитывают от 5 марта 1946 года — Фултонской речи Уинстона Черчилля (на фото), тогда лидера оппозиции британского парламента. В ней экс-премьер, предупреждая об опасности усиления СССР, впервые употребил выражение «железный занавес», сказав, что он опустился «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент» Фото: AP 22 февраля 1946 года посол США в СССР Джордж Кеннан (на фото) отправил в Вашингтон телеграмму №511 («Длинная телеграмма»), в которой заключал, что СССР не откажется от политики расширения своего влияния и коммунистического движения в мире, и мирное сосуществование между двумя сверхдержавами невозможно. Через год в статье «Истоки советского поведения», опубликованной в журнале Foreign Affairs под псевдонимом «X», он сформулировал доктрину сдерживания, которая стала основой политики США в отношении СССР во время Холодной войны Фото: AP / Riethausen Не все на Западе разделяли точку зрения Черчилля и Кеннана. Например, министр торговли США Генри Уоллес (на фото) считал претензии СССР обоснованными и выступал за своеобразный раздел мира, признав за Советским Союзом право доминировать в части регионов Европы и Азии Фото: AP / Bill Chaplis 12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн заявил о необходимости помочь «свободным народам, сопротивляющимся попыткам закабаления со стороны вооруженного меньшинства и внешнему давлению», имея в виду советскую политику установления коммунистических режимов в подконтрольных странах. Соперничество США и СССР Трумэн назвал конфликтом демократии и тоталитаризма Фото: AP После того, как в 1948 году США включили Западный Берлин в сферу действия плана восстановления Европы, известного как «план Маршалла» (подконтрольные СССР страны отказались от участия в плане), СССР начал транспортную блокаду западного сектора немецкой столицы. Почти год продовольствие доставлялось в город только по воздуху американскими самолетами Фото: AP В августе 1948 года после того, как генеральный консул СССР Яков Ломакин (на фото) был обвинен в превышении полномочий в связи с «делом Касенкиной» (учительница советской школы в Нью-Йорке, отказавшаяся возвращаться в СССР после закрытия школы, на фото) и объявлен персоной нон-грата, СССР остановил переговоры по Берлину и закрыл консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско Фото: AP / Marty Lederhandler В апреле 1949 году для того, «чтобы защитить Европу от советского влияния», был образован военно-политический блок НАТО, в состав которого вошли США и еще 11 стран. На открытии первой сессии первый генеральный секретарь Гастингс Исмей заявил, что главная цель создания НАТО — «удерживать русских в стороне, американцев внутри, а немцев внизу» Фото: AP Усилия СССР, в частности советской разведки, были направлены на то, чтобы ликвидировать монополию США на обладание ядерным оружием. 29 августа 1949 года в Советском Союзе были проведены первые испытания ядерной бомбы на Семипалатинском ядерном полигоне. Американские ученые из Манхэттенского проекта и раньше предостерегали, что со временем СССР обязательно создаст собственный ядерный потенциал — тем не менее этот ядерный взрыв оказал сильное воздействие на военно-стратегическое планирование в США — главным образом поскольку военные стратеги США не ожидали, что им придется лишиться монополии так скоро Фото: ТАСС 17 июня 1953 года в ГДР началась политическая забастовка. К этому времени как в США, так и в СССР сменилось руководство. Жители ГДР были разочарованы политикой Вальтера Ульбрихта, приведшей их к экономическому кризису, и забастовка рабочих быстро переросла в антиправительственные выступления. Они были жестоко подавлены советскими войсками Фото: AP / Archiv Со сменой власти в СССР и США и наступлением хрущевской «оттепели» угроза мировой войны на время отступила. В июле 1955 года в Женеве встретились президент США Дуайт Эйзенхауэр (второй слева), председатель Совета министров СССР Николай Булганин (слева), первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, премьер-министр Франции Эдгар Фора и премьер-министр Великобритании Энтони Иден, чтобы обсудить проблемы в отношениях стран Фото: AP С 1956 года напряженность в отношениях снова стала нарастать: в ноябре началось восстание против просоветского режима Венгерской трудовой партии. Волнения были подавлены советскими войсками, тем самым СССР продемонстрировал готовность военной силой поддерживать коммунистические режимы в странах Варшавского договора Фото: AP 27 ноября 1958 года Никита Хрущев выдвинул ультиматум по берлинскому вопросу, заявив, что СССР планирует заключить мирный договор с ГДР и передать ей власть над Восточным Берлином. Президент США Джон Кеннеди (на фото с советским министром иностранных дел Андреем Громыко) ответил, что США намерены несмотря ни на что защищать Западный Берлин. Так начался «Берлинский кризис» — один из наиболее напряженных моментов холодной войны в Центральной Европе, который завершился в 1961 году возведением Берлинской стены Фото: AP В 1959 году Никита Хрущев посетил США. Это был первый в истории визит советского руководителя в США. Хрущев был так воодушевлен поездкой, что созвал многолюдный митинг в Москве, на котором восхвалял миролюбие Эйзенхауэра, его прямоту и честность Фото: Фотоархив журнала «Огонек» / А. Новиков Кризис в отношениях между СССР и США обострился в 1962 году после тайного размещения на Кубе советских военных, техники и вооружения, включая ядерное. Таким образом Советский Союз ответил на размещение в 1961 году в Турции американских ракет средней дальности «Юпитер», которые могли достигнуть городов в европейской части СССР. Кризис был разрешен в октябре после того, как США согласились снять блокаду Кубы и вывести ракеты из Турции Фото: wikimedia.org Леонид Брежнев, в отличие от Никиты Хрущева, не питал склонности ни к рискованным авантюрам за пределами четко очерченной советской сферы влияния, ни к экстравагантным «мирным» акциям: 1970-е годы прошли под знаком так называемой «разрядки международной напряженности», проявлениями которой стали Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки) и совместный советско-американский полет в космос (программа «Союз-Аполлон», на фото). Тогда же были подписаны договоры по ограничению стратегических вооружений Фото: AP / NASA Период разрядки длился до 1979 года, когда советские войска были введены в Афганистан. Реакция Запада, обвинившего СССР в нарушении геополитического равновесия и переходу к экспансионистской политике, была незамедлительной. Пик кризиса пришелся на 1983 год, когда советские ПВО сбили южнокорейский гражданский авиалайнер, на борту которого находились около 270 человек. После этого президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Первая встреча Михаила Горбачева (на фото слева) с президентом США Рональдом Рейганом (справа) в Женеве осенью 1985 года завершилась подписанием Декларации о недопустимости ядерной войны. 15 января 1986 года было опубликовано «Заявление Советского правительства», содержавшее программу ядерного разоружения к 2000 году. СССР призывал ведущие страны мира присоединиться к соблюдавшемуся Советским Союзом с лета 1985 года мораторию на ядерные испытания и поэтапно сокращать различные виды ядерного оружия Фото: Фотоархив журнала «Огонек» В 1987 году во внешней политике СССР произошел коренной поворот к так называемому «новому политическому мышлению», провозгласившему «социалистический плюрализм» и «приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми». С этого момента идеологическое и военно-политическое противостояние начало терять остроту Фото: Фотоархив журнала «Огонек» В конце 1980-х конфронтация СССР и США сошла на нет. Михаил Горбачев и его окружение пошли на значительные уступки при заключении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (подписан 8 декабря 1987 года на состоявшейся в Вашингтоне встрече Рональдом Рейганом) Фото: AP / Barry Thumma 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена — символ противостояния двух стран. Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира, а Холодную войну можно было считать завершенной Фото: Reuters 3 декабря 1989 года во время встречи на круизном лайнере «Максим Горький» президент США Джордж Буш и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что противостояние между двумя державами закончено. 1 февраля 1992 года в Кэмп-Дэвиде была подписана совместная декларация России и США, официально положившая конец Холодной войне между двумя государствами Фото: AP / Marcy Nighswander Смотреть

И даже распад СССР и Югославии в 1990-е годы шел по административным, а не этническим, идеологическим или историческим границам. Не без эксцессов, где-то с войнами и возникновением сепаратистских образований, но никто не торопился признавать изменение границ. Вот и распавшуюся на три части Боснию и Герцеговину в конце концов «склеили» и затолкали обратно в старые границы.

Фотогалерея Конец Югославии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 25 июня 1991 года после одностороннего провозглашения Словенией независимости от Югославии на территории страны начался вооруженный конфликт. Словенские подразделения территориальной обороны и специальные формирования МВД заблокировали пограничные пункты, чтобы Югославская народная армия (ЮНА) не смогла пройти Фото: AP Photo / Vojko Basic В результате так называемой «десятидневной войны» погибли 45 служащих, еще 146 были ранены, около 5 тыс. человек были взяты в плен. Словенцы в ходе столкновений потеряли 19 убитыми, 182 человека были ранены Фото: AP Photo / Tony Hnojcik В июне 1991 года Хорватия начала процесс отделения от социалистической Югославии. Для защиты границ власти республики объявили всеобщую мобилизацию — к концу года численность хорватских войск достигла 110 тыс. человек. На территориях, подконтрольных республиканским властям, начались этнические чистки. В Западной Славонии сербы были полностью изгнаны из 10 городов и 183 сел Фото: AP Photo / Laurent Rebours Особое сопротивление оказали жители Республики Сербская Краина со столицей в городе Книн. Эта территория была взята под защиту «голубых касок» ООН и югославской армии. В ходе двух операций — «Буря» и «Молния» — хорватским военным удалось занять регион и вернуть Краину в состав своей страны. За четыре года конфликта погибло около 30 тыс. человек. Еще около 500 тыс. были вынуждены переезжать и были признаны беженцами Фото: AP / Greg Marinovich Вслед за Хорватией и Словенией в октябре 1991 года независимость объявила Босния и Герцеговина. При этом сербские политические лидеры заявили о создании Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которая вошла в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия Фото: AP Photo / David Brauchli В 1995 году войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича вошли в город. Гаагский трибунал по бывшей Югославии признал массовые убийства мусульман в Сребренице геноцидом — в 1995 году там было убито до 8 тыс. человек Фото: Reuters С 1994 года поддержку боснийской и хорватской армиям оказывали военные Северо-Атлантического альянса. А летом 1995 года представители НАТО начали бомбить сербские позиции с воздуха. Были разрушены военные объекты, центры связи и системы ПВО — сербы были вынуждены подписать соглашение о прекращении огня Фото: Reuters Всего за время войны в Боснии и Герцеговине погибло, по разным данным, от 100 тыс. до 200 тыс. человек. В стране были разрушены все железные дороги, 2 тыс. км автомобильных трасс, 70 мостов. Две трети всех построек в республики оказались повреждены Фото: Staton R. Winter / AP Со второй половины 1990-х годов началось обострение этнических отношений в Косово — регионе, населенном албанцами, но входящем в состав Сербии. На его территории начала действовать Освободительная армия Косово (ОАК). В 1991–1998 годах между албанскими сепаратистами и сербской полицией произошло 543 вооруженных столкновения. Фото: Damir Sagolj / Reuters Летом 1998 года сербским военным удалось разрушить опорные пункты ОАК, которая контролировала 40% территории Косово. Это стало поводом для вмешательства НАТО в конфликт. Альянс начал операцию «Союзническая сила» Фото: Reuters В ходе операции блок НАТО в регионе совершил 38 тыс. вылетов боевых самолетов. Авиаудары повредили 900 объектов югославской экономики. Почти половина всех оборонных и промышленных предприятий страны была разрушена Фото: Reuters Северо-Атлантический альянс прекратил удары по Югославии только через год. В ходе военной операции погибли 2 тыс. мирных жителей, было ранено более 7 тыс. Около 750 тыс. жителей Югославии стали беженцами, 2,5 млн человек потеряли свое жилье Фото: Reuters Однако после прекращения бомбардировок НАТО этнические конфликты в Косово продолжились. За год было убито более 1 тыс. человек, из края было изгнано более 200 тыс. сербов и черногорцев и 150 тыс. представителей других этнических групп Фото: Chris Helgren / Reuters В 2001 году участились межэтнические столкновения на границе Македонии и Косово. Албанские вооруженные подразделения нападали на македонскую полицию. За десять месяцев конфликта погибло до 800 албанцев и 70 македонцев Фото: Reuters Уже после первых конфликтов на территории Югославии в 1993 году ООН создала Международный трибунал по бывшей Югославии. В нем проходит 142 судебных процесса, в том числе 92 — против сербов, 33 — против хорватов, 8 — против косовских албанцев, 7 — против боснийских мусульман и 2 — против македонцев. Часть из дел до сих пор не имеет окончательного решения. Трибунал планирует закончить свою работу в 2017 году Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 15 25 июня 1991 года после одностороннего провозглашения Словенией независимости от Югославии на территории страны начался вооруженный конфликт. Словенские подразделения территориальной обороны и специальные формирования МВД заблокировали пограничные пункты, чтобы Югославская народная армия (ЮНА) не смогла пройти Фото: AP Photo / Vojko Basic В результате так называемой «десятидневной войны» погибли 45 служащих, еще 146 были ранены, около 5 тыс. человек были взяты в плен. Словенцы в ходе столкновений потеряли 19 убитыми, 182 человека были ранены Фото: AP Photo / Tony Hnojcik В июне 1991 года Хорватия начала процесс отделения от социалистической Югославии. Для защиты границ власти республики объявили всеобщую мобилизацию — к концу года численность хорватских войск достигла 110 тыс. человек. На территориях, подконтрольных республиканским властям, начались этнические чистки. В Западной Славонии сербы были полностью изгнаны из 10 городов и 183 сел Фото: AP Photo / Laurent Rebours Особое сопротивление оказали жители Республики Сербская Краина со столицей в городе Книн. Эта территория была взята под защиту «голубых касок» ООН и югославской армии. В ходе двух операций — «Буря» и «Молния» — хорватским военным удалось занять регион и вернуть Краину в состав своей страны. За четыре года конфликта погибло около 30 тыс. человек. Еще около 500 тыс. были вынуждены переезжать и были признаны беженцами Фото: AP / Greg Marinovich Вслед за Хорватией и Словенией в октябре 1991 года независимость объявила Босния и Герцеговина. При этом сербские политические лидеры заявили о создании Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которая вошла в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия Фото: AP Photo / David Brauchli В 1995 году войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича вошли в город. Гаагский трибунал по бывшей Югославии признал массовые убийства мусульман в Сребренице геноцидом — в 1995 году там было убито до 8 тыс. человек Фото: Reuters С 1994 года поддержку боснийской и хорватской армиям оказывали военные Северо-Атлантического альянса. А летом 1995 года представители НАТО начали бомбить сербские позиции с воздуха. Были разрушены военные объекты, центры связи и системы ПВО — сербы были вынуждены подписать соглашение о прекращении огня Фото: Reuters Всего за время войны в Боснии и Герцеговине погибло, по разным данным, от 100 тыс. до 200 тыс. человек. В стране были разрушены все железные дороги, 2 тыс. км автомобильных трасс, 70 мостов. Две трети всех построек в республики оказались повреждены Фото: Staton R. Winter / AP Со второй половины 1990-х годов началось обострение этнических отношений в Косово — регионе, населенном албанцами, но входящем в состав Сербии. На его территории начала действовать Освободительная армия Косово (ОАК). В 1991–1998 годах между албанскими сепаратистами и сербской полицией произошло 543 вооруженных столкновения. Фото: Damir Sagolj / Reuters Летом 1998 года сербским военным удалось разрушить опорные пункты ОАК, которая контролировала 40% территории Косово. Это стало поводом для вмешательства НАТО в конфликт. Альянс начал операцию «Союзническая сила» Фото: Reuters В ходе операции блок НАТО в регионе совершил 38 тыс. вылетов боевых самолетов. Авиаудары повредили 900 объектов югославской экономики. Почти половина всех оборонных и промышленных предприятий страны была разрушена Фото: Reuters Северо-Атлантический альянс прекратил удары по Югославии только через год. В ходе военной операции погибли 2 тыс. мирных жителей, было ранено более 7 тыс. Около 750 тыс. жителей Югославии стали беженцами, 2,5 млн человек потеряли свое жилье Фото: Reuters Однако после прекращения бомбардировок НАТО этнические конфликты в Косово продолжились. За год было убито более 1 тыс. человек, из края было изгнано более 200 тыс. сербов и черногорцев и 150 тыс. представителей других этнических групп Фото: Chris Helgren / Reuters В 2001 году участились межэтнические столкновения на границе Македонии и Косово. Албанские вооруженные подразделения нападали на македонскую полицию. За десять месяцев конфликта погибло до 800 албанцев и 70 македонцев Фото: Reuters Уже после первых конфликтов на территории Югославии в 1993 году ООН создала Международный трибунал по бывшей Югославии. В нем проходит 142 судебных процесса, в том числе 92 — против сербов, 33 — против хорватов, 8 — против косовских албанцев, 7 — против боснийских мусульман и 2 — против македонцев. Часть из дел до сих пор не имеет окончательного решения. Трибунал планирует закончить свою работу в 2017 году Фото: Reuters Смотреть

Принцип был нарушен уже в нынешнем веке. В 2008 году Косово, автономный край Сербии, провозгласило свою независимость. На территории бывшей Югославии уже провозглашались независимые Республика Сербские Краины (Хорватия), Мусульманско-Хорватская федерация и Республика Сербская (Босния и Герцеговина). Но границы остались неизменными. Однако на сей раз самопровозглашенную республику признали Европа и США. Косово, в отличие от бывших республик распавшейся Югославии, не было субъектом федерации. Но тем не менее для этого образования сделали исключение. Был создан прецедент. Границы больше не являются неприкосновенными. Даже датские, как показывает полемика о возможном будущем Гренландии.

Право силы и сила права

Список проблем, которые неизбежно придется решать, вышеперечисленным не ограничивается. “Ъ” расскажет о них подробнее в последующих публикациях в рамках проекта «Контуры будущего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В столкновениях выживают не обязательно сильнейшие, и право силы до сих пор рано или поздно уступало силе права

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В столкновениях выживают не обязательно сильнейшие, и право силы до сих пор рано или поздно уступало силе права

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

“Ъ” не претендует на создание полного и абсолютно точного проекта повестки будущей международной конференции. И не считает для себя возможным советовать, как решать те или иные проблемы.

Одно мы знаем точно: период господства права силы, как правило, недолог (по историческим, конечно, меркам).

Право силы позволяет разрушать, захватывать и завоевывать. Но дальше без силы права никак. Успешно торговать, строить, созидать можно лишь тогда, когда существуют понятные и соблюдаемые всеми правила. Да и любая война заканчивается в конце концов мирным соглашением, устраивающим все стороны. В противном случае это не мир, а перемирие. До следующей неизбежной войны.