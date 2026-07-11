Погода будущего

Социологи говорят , что россиянам не хватает картины будущего. “Ъ” готов восполнить этот пробел. Каждый день редакция и читатели имеют дело с потоком новостей, означающих: привычного мира уже нет. Прежние правила не работают, новые — только формируются. Рано или поздно нынешний период турбулентности завершится, и будут определены новые очертания мира. Творческая группа проекта «Контуры будущего» выделила главные темы будущих договоренностей и предлагает их вниманию читателей.

Достижение заявленных целей выглядит как минимум сложной, а то и невыполнимой задачей. Это связано с рядом факторов — от геополитики до невозможности создать регулируемый рынок углеродных единиц. Есть и проблемы технического характера — например, нехватка ключевых минералов для установок возобновляемой энергетики. Но изменения климата становятся все заметней, поэтому принимать необходимые меры правительствам так или иначе придется.

“Ъ” продолжает проект «Контуры будущего». Эти контуры определенно зависят от климатических условий на планете. Климатическая политика, которую еще десять лет назад с энтузиазмом обсуждали в Париже как способ объединения мировых усилий, в последние годы все чаще сталкивается с реальностью.

Точка отсчета

История формирования климатической политики как отдельного направления мировой повестки началась в середине прошлого века, когда ученые провели ряд исследований, выявивших увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. Официальное обсуждение темы началось в июне 1972 года на Конференции ООН по окружающей среде (UNCHE) в Стокгольме, а после череды конференций в 1988-м была учреждена Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). В 1992 году в Рио-де-Жанейро 197 государств подписали Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (UNFCCC, РКИК ООН) — документ, обязывающий страны сокращать опасное влияние на земную атмосферу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Природные пожары, будучи результатом засух, сами по себе в состоянии ухудшить климат (на фото — пожарные ведут борьбу с огнем и дымом в Оверни, Франция, в июне 2026 года)

Фото: Stephane Mahe / Reuters Природные пожары, будучи результатом засух, сами по себе в состоянии ухудшить климат (на фото — пожарные ведут борьбу с огнем и дымом в Оверни, Франция, в июне 2026 года)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Поначалу климатическая повестка на международном уровне была инициирована и поддерживалась «Группой семи» (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Ведущим западным странам необходимо было координировать усилия, чтобы противостоять новым вызовам — обеспечивать безопасность энергопоставок, внедрять энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

Шок от энергетических кризисов — еще одна причина внимания развитых стран к климатической повестке.

Эти страны согласовывали подходы к актуальным международным проблемам до начала 1990-х, но позже повестка перешла под контроль ООН.

Поскольку РКИК ООН не содержала конкретных целей и сроков, а лишь декларировала намерение государств уменьшать выбросы парниковых газов, в дополнение к ней в Киото (Япония) был принят так называемый Киотский протокол. Он стал первым глобальным документом, обязывающим страны уменьшать выбросы парниковых газов, в том числе используя торговлю квотами или инвестиции в снижение выбросов. В протоколе содержалась тщательно проработанная система мониторинга климатических изменений и подробного учета торговли выбросами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эксперты по климату почти единодушны в том, что волны жары в некогда умеренных широтах будут становиться чаще и интенсивнее Фото: Christophe Ena / AP В июне 2026 года в Риме 38 градусов составляла температура за окном, а не на градуснике подхватившего грипп человека, и, как показало нынешнее европейское лето, это далеко не предел Фото: AP / Andrew Medichini Следующая фотография 1 / 2 Эксперты по климату почти единодушны в том, что волны жары в некогда умеренных широтах будут становиться чаще и интенсивнее Фото: Christophe Ena / AP В июне 2026 года в Риме 38 градусов составляла температура за окном, а не на градуснике подхватившего грипп человека, и, как показало нынешнее европейское лето, это далеко не предел Фото: AP / Andrew Medichini

Киотский протокол должен был действовать с 2008 по 2012 год, и по итогам этого периода поставленная перед его участниками цель была перевыполнена: в 37 странах, взявших на себя конкретные обязательства, сокращение выбросов составило 22,6%. К концу срока действия документа новое соглашение разработано не было — действие протокола просто продлили до 2020 года. Но из-за изменившейся структуры мировой экономики Россия, Япония и Новая Зеландия отказались брать на себя конкретные обязательства, против документа выступили США, Австралия и Канада (см. “Ъ” от 22 августа 2016 года).

Главной проблемой Киотского протокола стало то, что он не располагал реальными механизмами воздействия на участников, не соблюдавших количественные ограничения, и страны отказались от «юридически обязательных» сокращений выбросов. Очевидны были и расхождения между развитыми и развивающимися государствами, группами островных государств (AOSIS) и нефтеэкспортирующими странами. Развивающиеся страны предлагали принятие решений, если за них положительно голосовали три четверти представителей стран. Нефтеэкспортирующие и развитые страны видели в этом диктат «бедного большинства».

Кроме того, страны, чья экономика базировалась на нефти и газе, были категорически против ограничений на добычу и продажу ресурсов.

Отказ от ратификации второго Киотского протокола не означал, однако, провала климатической дипломатии. После длительных переговоров в Париже в 2015 году было заключено новое соглашение — именно там страны мира взяли на себя добровольные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов к 2030-му и 2050-му. Главные задачи соглашения — не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летом 2010 года столицу накрыл смог от лесных пожаров, и люди носили маски, чтобы не вдыхать продукты горения, не подозревая, что через десять лет у них появится для этого эпидемиологическая причина. Распространение нетипичных и новых заболеваний — естественный спутник изменения температурных режимов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Летом 2010 года столицу накрыл смог от лесных пожаров, и люди носили маски, чтобы не вдыхать продукты горения, не подозревая, что через десять лет у них появится для этого эпидемиологическая причина. Распространение нетипичных и новых заболеваний — естественный спутник изменения температурных режимов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Мониторингом ситуации занимается ряд международных организаций, в числе которых Всемирная метеорологическая организация (ВМО), МГЭИК и РКИК ООН (UNFCCC), а также национальные структуры (например, Copernicus Climate Change Service (ЕС) и NASA (США). Тысячи метеостанций, буев в океане, спутников измеряют температуру воздуха и поверхности моря, после чего температура сравнивается с доиндустриальным базисом 1850–1900 годов.

Важен и другой ориентир — накопление парниковых газов, выбросы которых измеримы и сравнимы. По сути, они действуют как «одеяло» вокруг Земли: чем их больше, тем больше тепла удерживается в атмосфере, а ученые доказали существование почти линейной связи между кумулятивными выбросами углекислого газа (CO2) и глобальным потеплением: чтобы ограничить потепление 1,5°C, нужно не превысить мировой «углеродный бюджет» — выбросы в объеме порядка 400–500 Гт CO2.

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На сегодняшний день к Парижскому соглашению (ПС) присоединились 194 страны. Каждая из них должна разработать план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата (ОНУВ) и обновлять его раз в пять лет. В ОНУВ устанавливаются целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов, раскрываются механизмы мониторинга и проверки их достижения.

Важным пунктом ПС стал финансовый вопрос — за чей счет будут реализованы климатические проекты. Участники сошлись на том, что развитые страны должны направлять $100 млрд в год для смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним в развивающихся странах. Финансами в рамках ПС должен был заниматься Зеленый климатический фонд (GCF), однако ряд вопросов, касающихся его функционирования, начиная с механизмов сбора и контроля расходования средств, согласовать так и не удалось — в основном по причине непрозрачности системы и отказа развитых стран делать климатические взносы в GCF на регулярной основе в пользу добровольных пожертвований.

По состоянию на середину октября 2025 года 37 стран взяли на себя финансовые обязательства перед GCF на общую сумму $10,2 млрд, но выделены были лишь немногим более половины этих средств.

На данный момент финансирование GCF полностью зависит от решения правительств о направлении в него средств. Выделение денег сталкивается с сильным противодействием, в первую очередь в США. Развивающиеся же страны ожидают, что эти обязательства будут выполнены в полном объеме и добросовестно. Сейчас обсуждение возможностей финансирования климатической повестки продолжается. Несмотря на отсутствие внятных решений, в рамках COP 29 в Баку (Азербайджан) все страны согласились на новую цель: к 2035 году объем финансирования должен составить не менее $300 млрд в год.

Неоправданные надежды

Заключение Парижского соглашения по климату в 2015 году называли «историческим». Как заявлял генсек ООН Пан Ги Мун, «сильная международная поддержка… отражает консенсус правительств в отношении того, что прочное глобальное сотрудничество, основанное на национальных действиях, имеет важное значение для решения проблемы изменения климата». Но спустя десять лет тема скорее воспринимается как повод к международным разногласиям, а также необходимым, но уже избыточным и доставляющим проблемы расходам.

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Мир сильно отстает от заявленных ПС целей. В 2025 году рост глобальной температуры уже достигал 1,6°C. По данным Всемирной метеорологической организации, сегодня климат Земли находится в более неустойчивом состоянии, чем когда-либо за всю историю наблюдений, поскольку концентрация парниковых газов приводит к дальнейшему потеплению атмосферы и океана и таянию льдов. 2015–2025 годы стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, а 2025-й — вторым после абсолютного максимума. Концентрации в атмосфере трех основных парниковых газов — CO2, метана и закиси азота — продолжают расти. В 2024 году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла самого высокого уровня за последние 2 млн лет, а метана и закиси азота — как минимум за последние 800 тыс. лет.

Парниковые газы — ключевое звено климатической политики, потому что именно их сокращение позволяет удержаться в пределах безопасного потепления Земли.

Практическим способом достижения установленных ПС целей стал энергопереход, глобальная цель которого —декарбонизация мировой экономики.

Однако споры о том, как ее можно достичь и достижима ли она в принципе, не утихают. Аргументы сторонников регулирования заключались в том, что с каждым годом промедление с внедрением новых технологий несет экономике затраты, при этом возобновляемые источники энергии (ВИЭ) дешевеют и становятся все эффективнее, а чистая энергия при правильном развитии создает рабочие места и снижает риски.

Критики энергоперехода ставят под сомнение темпы, стоимость, технологическую готовность и социальные последствия курса на декарбонизацию. В первую очередь речь идет о том, что ВИЭ нестабильны как источник энергии (дни не всегда солнечные, а ветер — достаточно сильный), а накопители энергии пока слишком дороги для масштабного сглаживания этих колебаний. К тому же существующие сегодня энергосети не рассчитаны на децентрализованную генерацию — их модернизация займет 10–20 лет и будет стоить, по оценкам энергетиков, триллионы долларов. Глобальное неравенство не позволяет эффективно внедрять ВИЭ — развивающиеся страны не могут позволить себе дорогой энергопереход. Им нужен доступ к дешевой энергии для роста, а развитым и поставляющим на мировой рынок ископаемое топливо нет необходимости активно отказываться от сложившейся системы.