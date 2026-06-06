29-й ПМЭФ и удаление «Макса» из App Store
Чем запомнилась неделя 1–6 июня: цифры, цитаты и факты
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Цитаты недели
«У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого применения “Орешника”» (президент РФ Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств).
«У нас есть полная уверенность в том, что все намеченное будет реализовано» (первый вице-премьер Денис Мантуров — о вызовах и перспективах в интервью «Ъ»).
«Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции» (замглавы АП Максим Орешкин призвал отойти от оборонительной модели в отношениях с Западом).
«Я не думаю, что эта цифра (2,2%, уровень безработицы.— “Ъ”) в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается» (глава Минэкономики Максим Решетников назвал сложной ситуацию на рынке труда в России).
«Это враги. Очевидно, что на фоне продвижения “Макса” это просто абсолютно недружественный шаг» (глава «Ростелекома» Михаил Осеевский о корпорации Apple).
«Мы говорим о выходе на траекторию роста. Для этого нужны инвестиции. А за счет чего инвестировать?» (президент «Опоры России» Александр Калинин о малом бизнесе).
«Применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим» (учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал к ядерному ответу на главные угрозы России).
«Они точно не достигнут целей, которые поставили в первый день» (госсекретарь США Марко Рубио дал крайне пессимистическую оценку военной кампании России на Украине).
Цифры недели
Рост ВВП России замедлился в апреле до 1,3%.
Второй месяц на биржевом валютном рынке отмечается снижение активности: по итогам мая среднедневной объем операций с юанем сократился почти на 8%, до 118 млрд руб.
Стоимость пшеницы в России за год снизилась на 22%.
Производство вин в России снизилось на 15%.
Российский экспорт масличных культур увеличился на 39%.
84% российских мобильных приложений имеют критические уязвимости, выяснил «Ъ».
Замминистра юстиции Олег Свириденко: в 2025 году 4% иноагентов получили свой статус из-за иностранного финансирования.
Создание сети пятого поколения обойдется операторам связи в 335 млрд руб.
Минздрав: ИИ поможет повысить выявляемость рака молочной железы более чем на 60%.
Минздрав исключил из списка медицинских должностей сразу 16 позиций и добавил 11 новых.
СИБУР вложит 1 млрд руб. в производство детских игрушек.
ЕС выделит Армении €50 млн из-за экспортных ограничений России.
Российская теннисистка впервые за пять лет сыграет в решающем матче турнира Большого шлема.
ИНСОМАР: 18% опрошенных россиян готовы проголосовать за незарегистрированную Партию любителей пива.
Право баллотироваться в Госдуму от «Единой России» получили около 60 участников СВО.
Обед на ПМЭФ подорожал почти до 8 тыс. руб.
По букве закона
Владимир Путин поручил ФСБ и правительству обеспечить работу главных сервисов при ограничениях интернета.
Правительство ужесточит контроль за мошенничеством при техосмотре с 1 сентября.
В Россию запретили ввозить груши, баклажаны и сухофрукты из Армении.
Освобожденный из украинского плена 24-летний участник СВО Тихон Толстопятов отправлен в СИЗО в рамках дела о наркотиках.
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов правозащитный проект «ОВД-Инфо» (включен в реестр иноагентов) и международное общественное движение «Мемориал» (включено в реестр иноагентов, запрещено в РФ).
Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов.
Отставки и назначения
Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона, которого задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков, на служение в Бразилию.
Главой израильского разведывательного агентства «Моссад» стал выходец из СССР генерал-майор Роман Гофман.
Президент США Дональд Трамп назначил главу управления жилищного финансирования Билла Пулти исполняющим обязанности директора Национальной разведки.
Инициативы недели
В Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина.
Врачи сформулировали для армейского руководства советы по сохранению психического здоровья военнослужащих.
«Лаборатория Касперского» разрабатывает телефон, который, по заявлению компании, невозможно взломать.
Владимир Путин предложил разделить филологические факультеты вузов, отделив русский язык от литературы.
В России может появиться еще один фонд для разработчиков видеоигр.
В России планируется ограничить продажу через интернет семян, которые не включены в государственный реестр.
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить конфликт.
Сделки недели
Владимир Путин разрешил выкупить 10% «Арктик СПГ-2» у французской TotalEnergies.
Рыбодобывающая компания РПХ «Восход» сменила владельца: контроль над одним из крупнейших в России добытчиков тихоокеанских лососей стоимостью 11–15 млрд руб. мог перейти АО «Инновационная компания НЗ».
Российский ритейлер «Лента» объявил о приобретении сети гипермаркетов «О’Кей».
Банк «Дом. РФ» стал владельцем комплекса элитных квартир и пятизвездного отеля общей площадью более 34 тыс. кв. м в центре Москвы.
Крупный производитель химии для автомобилей «Тосол-Синтез» стал совладельцем завода смазочных материалов «Девон», входящего в топ-10 в России.