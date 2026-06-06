29-й ПМЭФ и удаление «Макса» из App Store

Цитаты недели

«У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого применения “Орешника”» (президент РФ Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств).

«У нас есть полная уверенность в том, что все намеченное будет реализовано» (первый вице-премьер Денис Мантуров — о вызовах и перспективах в интервью «Ъ»).

«Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции» (замглавы АП Максим Орешкин призвал отойти от оборонительной модели в отношениях с Западом).

«Я не думаю, что эта цифра (2,2%, уровень безработицы.— “Ъ”) в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается» (глава Минэкономики Максим Решетников назвал сложной ситуацию на рынке труда в России).

«Это враги. Очевидно, что на фоне продвижения “Макса” это просто абсолютно недружественный шаг» (глава «Ростелекома» Михаил Осеевский о корпорации Apple).

«Мы говорим о выходе на траекторию роста. Для этого нужны инвестиции. А за счет чего инвестировать?» (президент «Опоры России» Александр Калинин о малом бизнесе).

«Применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим» (учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал к ядерному ответу на главные угрозы России).

«Они точно не достигнут целей, которые поставили в первый день» (госсекретарь США Марко Рубио дал крайне пессимистическую оценку военной кампании России на Украине).