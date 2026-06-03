МСП просит «больше воздуха»

Малый бизнес сейчас зажат упавшим из-за охлаждения экономики спросом, с одной стороны, и выросшими из-за увеличившихся налогов и все еще дорогих кредитов издержками — с другой. Такой ситуацию в МСП-сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) увидели представители этого сектора. Регуляторы посоветовали им искать деньги через вывод компаний МСП на IPO. Сам бизнес, однако, надеется на смягчение регулирования, ранее уже применявшееся в кризисные периоды, и на отказ от дальнейшего ухудшения налоговых условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малый бизнес, по словам главы «Опоры России» Александра Калинина, зажат сейчас с двух сторон: упавшим спросом и выросшими расходами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Малый бизнес, по словам главы «Опоры России» Александра Калинина, зажат сейчас с двух сторон: упавшим спросом и выросшими расходами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сессия «Новая формула роста МСП», прошедшая 3 июня в рамках ПМЭФ-2026, судя по ее названию, должна была выявить дополнительные стимулы для развития малого бизнеса после того, как прежние были в значительной степени ликвидированы среди прочего случившимся в 2026 году ростом налоговой нагрузки.

«Малые предприятия говорят о том, что резервы для инвестиций у них закончились. Источников нет»,— заявил на сессии президент «Опоры России» Александр Калинин, добавив, что по этой причине от вложений в этом году были вынуждены отказаться 80% МСП. По его словам, доходность малого бизнеса оказалась «зажатой с двух сторон»: спрос в большинстве отраслей, которые не затрагивает бюджетный импульс, снизился, а издержки, напротив, резко возросли. Увеличились расходы на труд, логистику, банковское обслуживание и кредиты.

При этом из-за нехватки оборотных средств спрос на по-прежнему дорогие займы даже растет. Но и на невыгодных условиях получить их удается далеко не всегда: согласно опросам «Опоры», более чем в половине случаев из-за падения доходности предприятий крупные банки отвечают им отказом. Такую ситуацию Александр Калинин сравнил с эффектом бумеранга. «Мы говорим о выходе на траекторию роста. Для этого нужны инвестиции. А за счет чего инвестировать?» — задался он вопросом.

У регуляторов, как выяснилось, на этот счет есть для малого бизнеса интересное предложение.

Член совета директоров Центробанка Михаил Мамута посоветовал обратить внимание на возможности, которые дает фондовый рынок,— выход на IPO.

Искать финансирование таким способом бизнесу ранее предлагал и глава Минфина Антон Силуанов (см. “Ъ” от 26 мая). По словам господина Мамуты, на такой шаг решаются те, кто хочет «более быстрого роста и большей независимости». О том, что большинство последних IPO даже средних компаний трудно назвать удачными с точки зрения роста стоимости размещенных акций, как и о том, что индекс Мосбиржи сейчас находится на минимумах весны 2022 года, не говорилось.

Александр Калинин более прагматичный выход видит в ослаблении регуляторики властей и в отказе от дальнейшего снижения порога выручки для начала взимания НДС. Тема порога, сообщила замминистра экономики Татьяна Илюшникова, сейчас обсуждается с бизнесом. В «кризисные времена», напомнил господин Калинин, предпринимателям давали «больше воздуха» и расширяли господдержку,— это, по его мнению, надо сделать и теперь. Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова на это, однако, не надеется. «Если наша цель — только обеление экономики, то получим то, что получили: бесконечное давление, штрафы, рост наличных оборотов и все остальное»,— отметила она.

Напомним, с этого года ставка НДС выросла до 22% и с 60 млн до 20 млн руб. снижен порог годового дохода, превышение которого обязывает пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения начинать платить этот налог (см. “Ъ” от 24 марта). В результате, как следует из свежего опроса «Опоры России», избыточной новую налоговую нагрузку считает 81% субъектов МСП. Эта проблема сейчас — на первом месте. Снижение порога позиционировано властями как противодействие дроблению бизнеса (см. “Ъ” от 29 декабря 2025 года), однако тот же опрос показал, что 21% респондентов все еще рассматривают дробление как способ оптимизации затрат. В целом об ухудшении состояния своего бизнеса в последние три месяца заявили 93% предпринимателей.

Рассчитываемый ПСБ, «Опорой России» и НАФИ индекс RSBI (показатель деловой активности МСП) сейчас опустился до четырехлетнего минимума — до 48,4 пункта.

На сокращение продаж в прошлом месяце жаловался каждый второй представитель МСП, о росте выручки при этом сообщил только каждый пятый. Доля же тех, кто ожидает дальнейшего ухудшения ситуации, превышает долю тех, кто верит в ее улучшение: 34% против 29%. Это негативно сказывается на кадровой политике малого бизнеса: в мае новых сотрудников себе позволили нанять лишь 10% респондентов, что вдвое меньше, чем в декабре. Сокращали штат при этом гораздо охотнее — это сделали 34% опрошенных.

«Ослабление потребительского спроса ощутимо сдерживает деловую активность МСП: компании осторожнее подходят к инвестициям, откладывают новые проекты и взвешенно принимают кадровые решения. В такой период опорой во многом становится кредитное плечо, поэтому на первый план выходит доступ к финансированию»,— отмечает старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов. Ситуация с кредитованием, однако, складывается непросто: согласно опросу, при ключевой ставке ЦБ в 14,5% займы сейчас остаются недоступными для 35% представителей МСП-сектора.

Полина Попова