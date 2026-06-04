Глава «Ростелекома» отреагировал на удаление мессенджера «Макс» из App Store

Глава «Ростелекома» (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский назвал корпорацию Apple «врагами» после удаления российского мессенджера «Макс» из магазина приложений App Store. Такой оценкой он поделился с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.

«Это враги. Очевидно, что на фоне продвижения "Макса" это просто абсолютно недружественный шаг»,— отметил господин Осеевский.

При этом глава «Ростелекома» отметил, что подобные действия «не должны автоматически приводить к таким же шагам с нашей стороны». Михаил Осеевский выразил надежду, что коллеги из VK проведут дополнительные консультации по данной ситуации.

Глава Минцифры Максут Шадаев 4 июня рассказал, что компания Apple исключила мессенджер «Макс» из своего магазина приложений App Store, ограничив доступ к нему более чем для 20 млн пользователей. По словам господина Шадаева, у российских властей нет никаких объяснений от Apple по этому поводу.