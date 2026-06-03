Инвестор нашел рыбное место

Контроль над одним из крупнейших в России добытчиков тихоокеанских лососей РПХ «Восход» стоимостью 11–15 млрд руб. мог перейти АО «Инновационная компания НЗ». Фонд под его управлением получил 33% долей в компании, оставшиеся 67% перешли ему в залог. Вылов лососей привлекает инвесторов за счет взрывного роста потребительского интереса к красной рыбе: ее продажи в натуральном выражении в первом квартале выросли на 22%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владельцем 33% в ООО «РПХ “Восход”» в апреле 2026 года стал ЗПИФ «Море Финанс» под управлением АО «Инновационная компания НЗ» (ИК НЗ), следует из данных СПАРК. Ранее 100% в компании были у АО «Море Проект». 67% оставшихся на балансе этой структуры долей в РПХ «Восход» перешли в залог ИК НЗ. В управляющей компании и РПХ «Восход» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

АО ИК НЗ, согласно СПАРК, контролируется Юрием Новиковым. Оно также учредитель ООО «Рэвард Инвест», владельцем которого ранее был Александр Раппопорт. ИК НЗ приобретала его активы, в частности логопарк площадью 68 тыс. кв. м на севере Москвы (см. “Ъ” от 9 апреля).

РПХ «Восход» — один из крупнейших в России добытчиков тихоокеанских лососей, чьи мощности сосредоточены в Камчатском крае. У компании 30 рыболовных участков, шесть заводов и более 35 судов. Эти мощности позволяют выпускать в год более 24 тыс. тонн готовой продукции, красной рыбы и икры. Первоначально РПХ «Восход» объединял рыбопромышленные активы АФК «Система», но в 2023 году она начала постепенно выходить из бизнеса. В 2025 году контроль над «Восходом» получило принадлежащее Милане Керимовой АО «Инсофт» (см. “Ъ” от 4 мая 2025 года). Два собеседника “Ъ” на инвестрынке считают, что фактически контроль над бизнесом РПХ «Восход» все это время сохраняет «Система». В самой компании “Ъ” не ответили.

Выручка ООО «РПХ “Восход”» в 2025 году составила 228 млн руб., увеличившись год к году почти в два раза. Чистый убыток сократился с 195,7 млн до 88,6 млн руб. Компания контролирует основные доли в ООО «УК “Камчатка Проект”», «Викта», «Лойд Фиш» и «Лойд Авто». Их совокупная выручка в 2025 году достигла 4,38 млрд руб., снизившись год к году на 25,7%.

Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий оценивает РПХ «Восход» с учетом долга в 11–15 млрд руб. Он полагает, что ИК НЗ получила долю и залог в компании в рамках мезонинного финансирования: средства могли потребоваться ей на рефинансирование долгов. Инвестбанкир Иван Пешков оценивает РПХ «Восход» в 12–14 млрд руб.

Господин Левицкий полагает, что контроль над РПХ «Восход» фактически мог перейти ИК НЗ. В обеспечении компании находится мажоритарная доля, благодаря чему залогодержатель мог получить право голоса. Хотя эксперт оговаривается, что договором может быть предусмотрено сохранение корпоративных прав за первоначальным владельцем доли.

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Иван Пешков отмечает, что технически договор залога может предусматривать разные условия: возврат займа, исполнение обязательств по договору купли-продажи доли, опциону, корпоративному договору и т. п. Все эти обязательства могут существовать как перед залогодержателем, так и перед третьими лицами. Хотя эксперт обращает внимание, что появление УК «Инновационная компания НЗ» в бизнесе РПХ «Восход» больше похоже на вход инвестора с потенциальной возможностью обретения полного контроля в будущем, чем на классический заем под залог доли.

Юрий Левицкий считает, что сам по себе РПХ «Восход» — перспективный актив: текущие финансовые показатели находятся под давлением, но серьезная производственная база и наличие квот на вылов представляют интерес. Эксперт называет рыбную отрасль сложным и зарегулированным бизнесом, привлекательным лишь для стратегических инвесторов. Основным риском в промысле считается плохо прогнозируемая цикличность. Улов лосося год от года сильно колеблется, это сказывается на марже и прибыли, объясняет господин Пешков.

Лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала на днях. Всего в 2026 году, по прогнозу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, добудут 227 тыс. тонн рыбы, что на 32,3% меньше год к году. Потребительский спрос на красную рыбу в России сейчас показывает взрывной рост. Аналитики NTech отмечают, что в январе—марте ее продажи в натуральном выражении выросли на 22% год к году, в денежном — на 21%.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев