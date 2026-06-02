Валютный рынок отдохнул в мае

Второй месяц на биржевом валютном рынке отмечается снижение активности. По итогам мая среднедневной объем операций с юанем сократился почти на 8%, до 118 млрд руб. Несмотря на рост выручки, экспортеры могли сократить конверсионные операции из-за меньшей потребности в рублевой ликвидности. Аналитики также отмечают падение спекулятивных операций. Поэтому ожидаемый рост выкупа выручки Минфином слабо отразится на российской валюте.

По оценке “Ъ”, основанной на данных участников рынка, в мае объем торгов юанем в режиме поставок «завтра» составил 2,37 трлн руб. Этот результат оказался на 16% меньше показателя апреля и на четверть ниже показателя марта. Однако за счет меньшего числа торговых сессий среднедневной объем торгов за месяц снизился лишь на 7,6%, до 118,4 млрд руб.

Объемы биржевых торгов валютой снижаются, несмотря на рост выручки крупнейших экспортеров на фоне высоких цен на нефть.

При этом биржевые цены на нефть реализуются в валютной выручке с лагом приблизительно в полтора месяца. В мае на российский рынок начали поступать средства исходя из цен конца марта — начала апреля, когда средняя цена на нефть Urals составила $95 за баррель.

Однако рост валютной выручки не означает пропорциональный рост ее реализации на бирже, отмечают аналитики. В Альфа-банке оценивали суммарный объем реализации валюты в минувшем месяце в размере $10–15 млрд, тогда как месяцем ранее, по данным Банка России, только крупнейшие экспортеры продали валюту на $7,5 млрд.

Как считает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Денис Габдулин, компании могли распределять продажи валюты более равномерно во времени, использовать внебиржевые механизмы расчетов или сокращать объем операций по хеджированию при отсутствии существенных курсовых рисков.

«Значительная часть валюты от экспортеров могла быть конвертирована на внебиржевом рынке, так как продать валюту напрямую банку зачастую выгоднее из-за фиксированного курса на весь объем»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

При этом реализация валюты «на открытом рынке может быть менее предсказуемой», отмечает эксперт.

Вдобавок потребность компаний в конвертации валюты в рубли могла быть ниже. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, в апреле экспортеры платили квартальный налог на дополнительный доход в размере 256 млрд руб., а в мае его не было. Частично выпадение данных платежей компенсировалось ростом НДПИ. Аналитики Газпромбанка оценивали такие отчисления в размере 0,9–1 трлн руб. против 0,86 трлн руб. в апреле.

Сократились операции и Банка России на биржевом рынке. Хотя в мае Минфин начал покупки валюты по бюджетному правилу на 5,8 млрд руб. в день, однако большая их часть была нивелирована встречными операциями Банка России по зеркалированию ФНБ (на 4,62 млрд руб. в день). В итоге суммарный объем таких сделок за минувший месяц составил лишь 40 млрд руб. против более 101 млрд руб. месяцем ранее.

Участники рынка также отмечают снижение спекулятивной активности. В течение мая рубль демонстрировал сравнительно устойчивую динамику, а амплитуда колебаний курса снизилась с 0,76% в апреле до 0,61%.

Как отмечает Денис Габдулин, в таких условиях возможности для краткосрочной торговли сокращаются, что приводит к уменьшению числа операций со стороны спекулянтов и алгоритмических стратегий. «По мере стабилизации рынка сокращаются возможности для арбитражных операций между различными сегментами валютного рынка. Это ведет к снижению общего числа сделок и уменьшению оборотов»,— отмечает эксперт.

Вместе с тем опрошенные участники рынка в июне ждут роста торговой активности. Аналитик по долговому рынку компании «Эйлер» Александра Никифорова не исключает увеличения среднедневного оборота с китайской валютой до 11,7 млрд CNY (около 126 млрд руб.) в случае роста объема валютных операций Минфина. По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, министерство увеличит объемы выкупа валюты до 10–14 млрд руб. в день (с учетом продаж со стороны Банка России). В итоге за месяц объем выкупа может составить 244 млрд руб.

Впрочем, как отмечает господин Локтюхов, рост спроса на валюту и, соответственно, дальнейшая динамика курсов «будут сдерживаться слабостью экономической активности и высокими ставками, а также отсутствием явных поводов для активных спекулятивных операций». Поэтому аналитики не ждут сильного ослабления рубля. По оценке Михаила Васильева, в течение месяца курс доллара сохранится в диапазоне 70–76 руб./$, юаня — 10,2–11,1 руб./CNY.

Виталий Гайдаев