ИНСОМАР: почти 20% опрошенных россиян готовы поддержать Партию любителей пива

Примерно пятая часть опрошенных россиян (18%) готова проголосовать за незарегистрированную Партию любителей пива (ПЛП), свидетельствуют результаты опросаИНСОМАР. При этом 69% респондентов впервые услышали о партии от социологов.

Всероссийский телефонный опрос 1,2 тыс. респондентов был проведен в мае. «Точно знают» или «что-то слышали» о ПЛП 30% опрошенных. «Определенно допускают» голосование за нее 5% респондентов, «скорее допускают» — 13%. Точно не намерены голосовать за такую партию 59% опрошенных.

В то, что ПЛП «может стать серьезным участником российской политической жизни», верят 14% респондентов (80% с таким тезисом не согласны). Мнение о том, что участие партии в политике скорее «может повлиять на положение дел в России в лучшую сторону», поддержали 11% опрошенных.

Партию любителей пива в декабре 1993 года основали политтехнолог Константин Калачев и юрист Дмитрий Шестаков. На выборах в Думу в 1995 году она получила 0,62% (427 727 голосов), а в 1998-м была ликвидирована. В начале 2024 года господин Калачев заявил о возрождении проекта. В октябре того же года партийцы провели учредительный съезд, однако ПЛП так и не была зарегистрирована Минюстом из-за юридических недочетов.

Григорий Лейба