Кредитор заехал на Кузнецкий Мост

ГК «Стройтэкс» Владимира Семенихина лишилась одного из крупнейших проектов в центре Москвы — комплекса элитных квартир и пятизвездного отеля общей площадью более 34 тыс. кв. м на Кузнецком Мосту. Имущество перешло кредитору проекта — госбанку «Дом.РФ». Взамен застройщик получил другие девелоперские проекты в Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Банк «Дом.РФ» 28 мая 2026 года стал владельцем здания на 34,8 тыс. кв. м и 0,87 га под ним на Кузнецком Мосту, 21/5, обнаружил “Ъ” в выписках из ЕГРН. Это имущество банк, который ранее являлся залогодержателем, получил по соглашению об отступном, указано в документах. Прежним владельцем выступало ОАО «Автосельхозмаш-холдинг», которое через ряд юрлиц принадлежит, в частности, владельцу ГК «Стройтэкс» Владимиру Семенихину. Представитель ГК «Стройтэкс» Дмитрий Семенихин сообщил “Ъ”, что передача проекта банку произошла в рамках обменов активов. Застройщик получил взамен ряд девелоперских активов в Подмосковье, сообщил он, не уточнив детали. В кредитной организации отказались от комментариев.

Шестиэтажное здание доходного дома на Кузнецком Мосту было построено в 1905–1906 годах архитектором Леонтием Бенуа. Сейчас оно является объектом культурного наследия. В 2024 году ГК «Стройтэкс» согласовала проект реконструкции, согласно которому площадь объекта увеличится до 41 тыс. кв. м, из которых 25,3 тыс. кв. м будет приходиться на жилье, 4,2 тыс. кв. м на гостиницу, а остальное будет выделено под инфраструктуру. Господин Семенихин тогда говорил, что объем инвестиций в проект составит 30 млрд руб.

Соглашение об отступном — это распространенный механизм урегулирования задолженности, при котором заемщик передает кредитору актив в счет исполнения обязательств, поясняет директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. По данным из пояснительной записки ОАО «Автосельхозмаш-холдинг» к бухотчетности, в конце 2025 года сумма задолженности перед банком «Дом.РФ» составляла 414 млн руб.

Если размер долга существенно отличается от стоимости объекта в залоге, в рамках такого соглашения стороны могут договориться о доплате либо о погашении каким-либо иным способом, либо же часть долга может быть прощена, уточняет старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов. По его оценке, рыночная стоимость объекта составляет 9–12 млрд руб. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский оценивает проект в 15 млрд руб.

Передача банкам залоговых активов сейчас является распространенной практикой. К примеру, Сбербанк выкупил с торгов обанкротившегося заемщика — структур O1 Properties — бизнес-центр «Белая площадь» в центре Москвы. «Сбер» также забрал 11 корпусов бизнес-центра «Большевик» на Ленинградском проспекте (36 тыс. кв. м) за 10,5 млрд руб. в рамках обязательств иных компаний группы.

Банк «Дом.РФ», скорее всего, заинтересован в проекте на Кузнецком Мосту, полагает Дмитрий Шелковский. К тому же он уже забирал подобные объекты себе на баланс по такой схеме. В 2025 году «Дом.РФ» получил права на землю, на которой согласовано строительство общественно-жилого комплекса на месте НИИ органических полупродуктов и красителей на Большой Садовой улице в центре Москвы, сообщал Telegram-канал «Стройки — и точка». Ранее этот актив принадлежал строительной компании «Политехстрой-Сварго», которая не выполнила свои финансовые обязательства перед кредитором.

Скорее всего, банк попытается реализовать объект на Кузнецком Мосту на торгах, либо кредитная организация попытается привлечь партнера с передачей долей в проекте и будет финансировать работы по редевелопменту, считает Антон Калистратов. С учетом локации, параметров проекта и сохраняющегося спроса на качественные объекты в центре Москвы интерес со стороны потенциальных инвесторов к площадке, вероятнее всего, будет сохраняться даже в текущих непростых рыночных условиях, считает Тимур Рывкин.

Дарья Андрианова