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Решетников назвал сложной ситуацию на рынке труда в России

Глава Минэкономики России Максим Решетников охарактеризовал ситуацию на рынке труда в стране как сложную. Такой вывод он сделал в интервью ИС «Вести» на Петербургском международном экономическом форуме.

Максим Решетников

Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Когда мы смотрим на показатели безработицы, то она у нас находится по-прежнему на исторически минимальном уровне -2,2%... С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, я не думаю, что эта цифра в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается»,— пояснил господин Решетников.

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Министр добавил, что на рынок труда оказывает влияние и текущая ситуация в экономике России. Нынешний уровень безработицы Максим Решетников назвал ограничителем и одновременно индикатором для Центробанка при принятии решений по ключевой ставке. Среди структурных изменений на рынке труда господин Решетников упомянул развитие платформ и платформенной занятости.

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По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой, к 2030 году в экономику России необходимо будет привлечь почти 11 млн новых сотрудников, большая часть которых заменит тех, кто выйдет на пенсию, а остальных привлекут дополнительно.

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Министр финансов Антон Силуанов (слева) и министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии

Министр финансов Антон Силуанов (слева) и министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

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Президент ПАО Сбербанк Герман Греф

Президент ПАО Сбербанк Герман Греф

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Стенд «Эффективная Москва»

Стенд «Эффективная Москва»

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Депутат башкирского парламента, боец смешанных единоборств Джеффри Монсон (слева)

Депутат башкирского парламента, боец смешанных единоборств Джеффри Монсон (слева)

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Робот с участниками форума

Робот с участниками форума

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Участники форума

Участники форума

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Церемония подписания соглашение о проведении Недели звезд хоккея между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и хоккейным клубом &quot;Динамо&quot; (Минск). Президент КХЛ Алексей Морозов (слева) и генеральный директор ХК &quot;Динамо&quot; (Минск) Артем Каркоцкий на церемонии

Церемония подписания соглашение о проведении Недели звезд хоккея между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и хоккейным клубом "Динамо" (Минск). Президент КХЛ Алексей Морозов (слева) и генеральный директор ХК "Динамо" (Минск) Артем Каркоцкий на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Посетительница в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Посетительница в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

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Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули»

Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули»

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Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

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Участники форума

Участники форума

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Меню ресторана &quot;Форум&quot;

Меню ресторана "Форум"

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Стенд с глиняными скульптурами

Стенд с глиняными скульптурами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль «Аурус Сенат»

Автомобиль «Аурус Сенат»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

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Стенд телеканала RT

Стенд телеканала RT

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Робот в пространстве «Здоровое общество»

Робот в пространстве «Здоровое общество»

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Автомобиль «Лада Искра»

Автомобиль «Лада Искра»

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Роботы на форуме

Роботы на форуме

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Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд ВЭБ.РФ

Стенд ВЭБ.РФ

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Телеведущая Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак

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Девушки в народных костюмах

Девушки в народных костюмах

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Стенд ИД «Коммерсантъ»

Стенд ИД «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд «Здоровое общество»

Стенд «Здоровое общество»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

Стенд Республики Башкортостан

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд банка ПСБ

Стенд банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Народные промыслы на форуме

Народные промыслы на форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд ПАО «ВТБ»

Стенд ПАО «ВТБ»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

Стенд Республики Башкортостан

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Роботы в холле форума

Роботы в холле форума

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Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд компании Ozon

Стенд компании Ozon

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Смоленской области

Стенд Смоленской области

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Министр финансов Антон Силуанов (слева) и министр экономического развития России Максим Решетников на пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Президент ПАО Сбербанк Герман Греф

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Стенд «Эффективная Москва»

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Депутат башкирского парламента, боец смешанных единоборств Джеффри Монсон (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Робот с участниками форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Церемония подписания соглашение о проведении Недели звезд хоккея между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и хоккейным клубом "Динамо" (Минск). Президент КХЛ Алексей Морозов (слева) и генеральный директор ХК "Динамо" (Минск) Артем Каркоцкий на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Посетительница в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

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Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули»

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Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

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Участники форума

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Меню ресторана "Форум"

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд с глиняными скульптурами

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Автомобиль «Аурус Сенат»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

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Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

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Стенд Федерального медико-биологического агентства России

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Стенд телеканала RT

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Робот в пространстве «Здоровое общество»

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Автомобиль «Лада Искра»

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Роботы на форуме

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Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

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Участники форума

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Стенд ВЭБ.РФ

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Телеведущая Ксения Собчак

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Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

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Стенд «Здоровое общество»

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Стенд Республики Башкортостан

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Стенд банка ПСБ

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Народные промыслы на форуме

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Стенд ПАО «ВТБ»

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Стенд Республики Башкортостан

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Роботы в холле форума

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Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

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Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

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Участники форума

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Стенд компании Ozon

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Стенд Смоленской области

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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