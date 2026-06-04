Решетников назвал сложной ситуацию на рынке труда в России

Глава Минэкономики России Максим Решетников охарактеризовал ситуацию на рынке труда в стране как сложную. Такой вывод он сделал в интервью ИС «Вести» на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Когда мы смотрим на показатели безработицы, то она у нас находится по-прежнему на исторически минимальном уровне -2,2%... С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, я не думаю, что эта цифра в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается»,— пояснил господин Решетников.

Министр добавил, что на рынок труда оказывает влияние и текущая ситуация в экономике России. Нынешний уровень безработицы Максим Решетников назвал ограничителем и одновременно индикатором для Центробанка при принятии решений по ключевой ставке. Среди структурных изменений на рынке труда господин Решетников упомянул развитие платформ и платформенной занятости.

По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой, к 2030 году в экономику России необходимо будет привлечь почти 11 млн новых сотрудников, большая часть которых заменит тех, кто выйдет на пенсию, а остальных привлекут дополнительно.