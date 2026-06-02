В Россию запретили ввозить груши, баклажаны и сухофрукты из Армении

С 3 июня будет ограничен ввоз в Россию семечковых культур (яблоки, груши, айва, мушмула), а также баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Также с завтрашнего дня запрещен «транзит указанных продуктов в государства-члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами». Ограничения вводятся до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, добавили в ведомстве.

«Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей», — подчеркнул Россельхознадзор.

Вчера Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию рыбы из Армении и объявил об ограничении ввоза черешни, винограда, персиков и других косточковых плодов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решения российских властей политизированными и пообещал национальным производителям помощь — в том числе переориентирование товарных потоков на Европу.