Арест после обмена

Как стало известно “Ъ”, в Москве военный суд заключил под стражу 24-летнего участника СВО Тихона Толстопятова. Молодой человек с татуировкой на лице «Not Guilty» (невиновен) участвовал в боевых действиях после уголовного преследования за кражи и угоны, попал в плен вооруженным силам Украины, но затем был обменян. После возвращения и реабилитации военнослужащий собирался вернуться на передовую, но его задержали в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тихон Толстопятов собирался на передовую, но попал под арест по делу о наркотиках

Фото: кадр из видео Тихон Толстопятов собирался на передовую, но попал под арест по делу о наркотиках

Фото: кадр из видео

По данным “Ъ”, ходатайство военных следователей об аресте Тихона Толстопятова на днях удовлетворил 235-й гарнизонный военный суд столицы. В базе данных суда не уточняются статьи УК РФ, которые инкриминируются фигуранту, однако, согласно информации “Ъ”, речь идет о незаконном обороте наркотиков. Предполагаемое преступление военнослужащий, который проведет под стражей как минимум два ближайших месяца, совершил, находясь в отпуске.

До начала СВО житель Ставропольского края Тихон Толстопятов обвинялся полицией в десятке краж из магазинов и личного имущества граждан (ст. 158 УК), а также в четырех случаях незаконного завладения автотранспортом без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Большинство преступлений были совершены с сообщниками по предварительному сговору. На время следствия и суда молодой человек был заключен в СИЗО Минеральных Вод.

Приговором Минераловодского городского суда Тихон Толстопятов был признан виновным по всем пунктам, получив по каждому эпизоду от шести месяцев до двух лет заключения. Методом частичного сложения наказаний молодому человеку дали три года лишения свободы. Суд проявил гуманность — срок был признан условным. А на самого осужденного, освобожденного под подписку о невыезде, наложили обязательство пройти амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра.

Прокуратура обжаловала приговор в том числе из-за чрезмерной мягкости наказания. Однако краевой суд отменил судебное решение в связи с фундаментальными нарушениями.

Оказалось, что молодого человека в суд вообще не доставляли, «судебное следствие и прения сторон по делу не проводились, последнее слово подсудимому не предоставлялось, приговор не провозглашался».

Более того, выданный на руки документ вообще оказался «черновым вариантом» решения. В результате дело отправили на новое рассмотрение, но закончилось все тем, что Тихон Толстопятов подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Там его и захватили в плен. Родственники, разыскивавшие солдата, узнали об этом благодаря записи, опубликованной в одном из Telegram-каналов.

Молодой человек с весьма примечательной внешностью — он разукрасил себя многочисленными татуировками, в том числе и на лице (среди них надпись на английском «Not Guilty» — невиновен),— сообщил, что находится в приемлемых условиях, занимается изготовлением плетеной мебели и спортом и надеется оказаться на свободе благодаря обмену. 7 мая прошлого года, в канун его 23-летия, Тихона Толстопятого вернули в Россию в рамках очередного обмена 250 на 250.

По данным источников “Ъ”, после реабилитации Тихон Толстопятов возобновил контракт с Минобороны, вернулся на передовую, однако во время очередного отпуска попался с наркотиками и угодил за решетку в Москве. В главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ и надзирающей за ним военной прокуратуре расследование не комментируют.

Сергей Сергеев, Николай Сергеев