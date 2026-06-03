Правительство ужесточит с 1 сентября контроль за мошенничеством в техосмотре

Кабмин утвердил постановление, усиливающее с 1 сентября контроль за работой операторов технического осмотра (ТО).

Речь идет о борьбе с фиктивным ТО на машины, которые фактически никогда не проверялись. Некоторые операторы, оформляя электронные диагностические карты, загружают в информационную систему ЕАИСТО МВД поддельные снимки машин и экспертов, которые затем в ходе проверок выявляет ГИБДД. Если в течение года компанию поймали на двух нарушениях, МВД направляет материалы в Российский союз автостраховщиков, который лишает компанию аккредитации. Полиция, не дожидаясь решения, с 1 сентября сможет отключить мошенника от ЕАИСТО и приостановить оформление карт. Бизнес, в свою очередь, сможет подать жалобу на отключение.

В утвержденных правилах также указано, что 500-рублевую пошлину при оформлении карты оплачивает автовладелец. Это пошлина была введена 1 сентября 2025 года в связи с изменениями в Налоговом кодексе, при этом из-за неточных формулировок закона у компаний возникали вопросы, кто должен вносить плату.

С 2022 года регулярный ТО обязателен только для такси, грузовиков и автобусов. Граждане, использующие автомобиль в личных целях, проходят проверку при смене собственника (при условии, что машина старше четырех лет), а также при внесении изменений в конструкцию. В 2025 году техосмотр прошли суммарно 9 млн транспортных средств (на 1,2% больше, чем в 2024 году), из них примерно 5,3 млн — легковые машины.

В 2025 году Госавтоинспекция, по данным “Ъ”, проверила 3,5 тыс. операторов (всего их 7,4 тыс.). По результатам было выявлено 2,6 тыс. диагностических карт, оформленных на автомобили, которые не проверялись, и 571 карта, подтверждающая допуск к движению транспорта с недостатками технического состояния. Одновременно с этим в 2025 году зафиксировано 4,59 тыс. аварий с технически неисправным транспортом. Чаще всего инспекторы обнаруживали незаконно внесенные изменения в конструкцию авто; установленные на одну ось шины разных размеров или моделей; неисправные световые приборы.

Операторы ТО, напомним, добиваются изменения системы формирования тарифов на техосмотр для повышения рентабельности бизнеса. Федеральная антимонопольная служба подготовила проект новой методики для расчета цен — сейчас она проходит обсуждение.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФАС простимулирует операторов техосмотра»

Иван Буранов