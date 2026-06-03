Владимир Путин разрешил выкупить 10% «Арктик СПГ-2» у французской TotalEnergies

Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО «Нордлайн» приобрести 10% в проекте «Арктик СПГ-2» у французской TotalEnergies. Соответствующее распоряжение опубликовано 3 июня. Речь может идти о компании «Нордлайн», учрежденной 22 мая НОВАТЭКом, которому принадлежит 60% проекта. По 10% «Арктик СПГ-2» владеют китайские CNPC и CNOOC, 10% — у японского консорциума Mitsui и JOGMEC.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Завод «Арктик СПГ-2» ведет добычу на месторождении Утреннее на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Первая очередь «Арктик СПГ-2» с годовой мощностью 6,6 млн тонн была запущена в декабре 2023 года. Запуск второй очереди аналогичной мощности состоялся в мае 2025 года, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, запуск третьей планировался на 2026 года.