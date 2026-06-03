Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона служить в Бразилию

Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона (в миру — Григорий Алфеев) на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию в Бразилии. Текст указа опубликован на сайте Русской православной церкви. Ранее Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Иларион

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Митрополит Иларион

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Как отмечается в публикации, митрополит будет служить в храме Петра и Павла в городе Санта-Роза и храме Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс. Перевод архиерея связан «с невозможностью по объективным обстоятельствам» далее служить в храме Петра и Павла в чешских Карловых Варах.

24 мая Илариона вместе с его водителем задержала полиция Чехии после обнаружения в автомобиле наркотического вещества. Через два дня их отпустили без предъявления обвинений и каких-либо дополнительных ограничений. При этом, как сообщал Telegram митрополита, экспертиза идентифицировала найденное вещество как запрещенное, и полиция намерена продолжать расследование. Иларион причастность к хранению наркотиков отвергает. 30 мая архиерей вернулся в Москву.

Митрополит служил в чешских Карловых Варах с декабря 2024 года. Туда его перевели после другого скандала — в июле 2024-го бывший келейник митрополита Георгий Сузуки рассказал СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя. Тогда же Илариона отстранили от управления Будапештско-Венгерской епархией.