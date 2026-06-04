Признанный иноагентом «ОВД-Инфо» внесли в перечень террористов и экстремистов

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» (объявлен иностранным агентом) включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Присвоение организации статуса террористической или экстремистской говорит о том, что ее деятельность признана судом незаконной и представляет угрозу для государства и общества. Помимо этого, в данный перечень вошли сыктывкарское объединение «Револьт-центр» (объявлено иноагентом), международное движение «Мемориал» (объявлено экстремистским и запрещено, его структуры объявлены иноагентами и ликвидированы) с более чем 30 его структурами в разных странах: Литве, Италии, Германии, Польше, Франции, Швейцарии и других.

«ОВД-Инфо» признали иноагентом в сентябре 2021 года. Летом 2023 года правозащитный проект сообщил о блокировке всех своих сайтов на территории РФ. Роскомнадзор сообщил, что сайты были заблокированы по требованию Минюста.